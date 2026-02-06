Durov: Telegram ar prefera mai degrabă să se închidă decât să înceapă să dezvăluie date despre chat

08:50

Un lot de 21 de mii de kilograme de carne de pui congelată a fost oprit la frontiera Republicii Moldova, după ce analizele de laborator au confirmat prezența unei bacterii periculoase. Inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au depistat bacteria Salmonella infantis într-un lot de carne de pui separată mecanic, importat din afara țării.