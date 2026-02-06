Olimpiadele școlare programate pentru weekend au fost amânate din cauza vremii
TVR Moldova, 6 februarie 2026 18:10
În contextul situației meteorologice nefavorabile și al prognozelor pentru perioada 6–9 februarie, Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului, au decis transferarea Olimpiadelor raionale și municipale planificate pentru sâmbătă și duminică.
Acum 10 minute
18:20
„La fel ca MAX-ul din Rusia”. Interdnestrcom a creat în Transnistria o mesagerie după model rusesc # TVR Moldova
Regimul de la Tiraspol și-a creat o proprie mesagerie după modelul aplicației Max prin care Kremlinul controlează modul în care rușii utilizează internetul sub ochiul vigilent al autorităților de reglementare și al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Aplicația IDC Matrix, dezvoltată de Interdnestrcom, unicul operator de telefonie din regiune, a început să fie popularizată activ de liderii regimului separatist încă acum jumătate de an. Deocamdată, utilizarea nu este obligatorie, transmite Moldova 1.
Acum 30 minute
18:10
Olimpiadele școlare programate pentru weekend au fost amânate din cauza vremii

În contextul situației meteorologice nefavorabile și al prognozelor pentru perioada 6–9 februarie, Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în coordonare cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului, au decis transferarea Olimpiadelor raionale și municipale planificate pentru sâmbătă și duminică.
18:00
Locuitorii Kievului vor avea lumină doar între 4 şi 6 ore pe zi din cauza bombardamentelor rușilor # TVR Moldova
Autorităţile de la Kiev estimează că, în luna februarie, locuitorii oraşului vor avea lumină doar între patru şi şase ore pe zi, din cauza bombardamentelor masive ale ruşilor asupra infrastructurii energetice. Noaptea trecută, în Ucraina minimele au coborât până la -15 grade Celsius şi oamenii au suferit din nou de frig şi întuneric în casele lor. Între timp, Moscova a continuat atacurile asupra instalaţiilor electrice, în încercarea de a înfrânge voinţa acestui popor. În timp ce ruşii bombardează, vecinii ajută. TVR MOLDOVA vă îndeamnă să vă alăturaţi campaniei umanitare de colectare de fonduri intitulată "Căldură pentru Ucraina".
Acum o oră
17:50
Jocurile Olimpice de Iarnă încep astăzi: R. Moldova este reprezentată de cinci sportivi # TVR Moldova
Astăzi încep oficial Jocurile Olimpice de Iarnă. Ceremonia de deschidere se va desfășura într-un format istoric, în patru regiuni diferite ale Italiei. La marele eveniment sportiv din acest an, Republica Moldova va avea cinci reprezentanți, care vor concura în două probe: biatlon și schi fond.
Acum 2 ore
17:10
Ninel Revenco: „Supergripa” și virusul Nipah; categoriile de risc și măsuri de protecție # TVR Moldova
Contagiozitatea crescută a noii tulpini de gripă, cunoscută drept „supergripa”, dar și apariția recentă a unui focar de virus Nipah în India ridică semne de întrebare privind riscurile pentru populație. Doctorul habilitat în științe medicale, Ninel Revenco, a explicat în cadrul emisiunii „Tele Matinal” de la TVR Moldova, cine sunt persoanele cele mai vulnerabile și ce măsuri simple pot reduce riscul de infectare.
17:00
„Întârzieri și redirecționări”: Circulația troleibuzelor și autobuzelor, afectată de vreme # TVR Moldova
Din cauza condițiilor meteorologice actuale, este afectată circulația troleibuzelor și autobuzelor, atât pe rutele urbane, cât și pe cele suburbane, informează Regia Transport Electric Chișinău (RTEC).
16:50
ANRE a decis să reducă cu 20% salariile directorilor Consiliului de Administrație, cu aplicare începând cu februarie 2026 în urma unei analize interne a politicii de guvernanță și a responsabilității instituționale față de contextul economic și social actual.
16:30
Haos din cauza ghețușului: peste 2.500 de apeluri la 112 și zeci de accidente, în doar câteva ore # TVR Moldova
Serviciul 112 din Republica Moldova anunță că, în intervalul orar 00:00–13:00, la numărul unic de urgență au fost recepționate 2.594 de apeluri, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, marcate de polei și ghețuș.
Acum 4 ore
16:10
Investiții record în R. Moldova: Peste 58 de miliarde de lei direcționați către dezvoltare în 2025 # TVR Moldova
În Republica Moldova s-au făcut investiţii de aproape 58 de miliarde de lei în primele 11 luni ale anului 2025. Este o creştere cu peste 20 la sută fașă de 2024. Cel mai mult s-a investit în maşini, utilaje, clădiri sau construcţii speciale. A crescut şi Produsul Intern Brut, iar numărulul angajatilor a crescut semnificativ. Datele au fost prezentate astăzi de către ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
16:00
Sondaj: Încrederea în justiție crește ușor, dar corupția rămâne principala problemă pentru moldoveni # TVR Moldova
Încrederea cetățenilor în justiția din R. Moldova a crescut ușor în ultimii trei ani, dar corupția rămâne principala problemă percepută de populație, arată rezultatele celui de-al doilea sondaj național privind integritatea în sectorul justiției prezentat vineri de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în cooperare cu Magenta Consulting.
15:50
CALM avertizează: Politizarea reformei teritorial-administrative, un risc major pentru R. Moldova # TVR Moldova
Președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Viorel Furdui, a atenționat autoritățile că în procesul reformei teritorial-administrative trebuie evitate interesele politice. Mai exact, el a spus că apartenența politică a primarilor nu trebuie să influențeze procesul de unire a localităților.
15:20
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii solicită autorităților din Republica Moldova retragerea imediată a licenței de practică medicală a medicului anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat anterior pentru un presupus viol a două minore. Centrul subliniază că siguranța pacienților și copiilor trebuie să primeze în fața oricăror considerente administrative sau instituționale.
15:10
Ion Dodon: Reduceri de aproape 80% la polița medicală pentru plățile efectuate până la 31 martie # TVR Moldova
Majoritatea persoanelor care trebuie să achite prima de asigurare medicală în sumă fixă beneficiază și în acest an de facilități substanțiale. Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, a declarat în cadrul emisiunii „Tele Matinal” de la TVR Moldova” că cei care efectuează plata până la 31 martie pot beneficia de reduceri de aproape 80 la sută.
15:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit avertizarea de Cod Galben de polei și ghețus până pe 9 februarie.
15:10
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC/NCCAP) solicită autorităților din Republica Moldova retragera imediată a licenței de practică medicală a medicului anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, cercetat anterior pentru un presupus viol a două minore. Centrul subliniază că siguranța pacienților și copiilor trebuie să primeze în fața oricăror considerente administrative sau instituționale.
15:00
Zboruri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile: Întârzieri la decolări și sosiri # TVR Moldova
Mai multe curse din Chișinău spre unele orașe europene atestă întârzieri la decolări, anunță administrația Aeroportului Internațional Chișinău.
14:40
Sprijin financiar masiv pentru R. Moldova în viitorul buget al UE, anunță Siegfried Mureșan # TVR Moldova
În Parlamentul de la Bruxelles, europarlamentarul român și negociator-șef al legislativului european, Siegfried Mureșan, spune că Republica Moldova ar urma să beneficieze, după 2028, de un sprijin financiar nerambursabil mai mare decât în ultimii șapte ani, în cadrul viitorului buget multianual al Uniunii Europene. Într-un interviu pentru TVR MOLDOVA, europarlamentarul a mai declarat că, în primele luni ale acestui an, Comisia Europeană ar putea debursa cel puțin două tranșe suplimentare din pachetul de sprijin de 1,9 miliarde de euro, cu condiția realizării reformelor asumate și a absorbției corecte a fondurilor.
14:30
Șeful adjunct al spionajului rusesc ar fi fost împușcat de o femeie. Ce se știe despre trecutul său? # TVR Moldova
O femeie ar fi putut comite tentativa de asasinat asupra șefului adjunct al spionajului rusesc, GRU, Vladimir Alekseev, în dimineața zilei de 6 februarie la Moscova, scrie publicația rusească „Kommersant”.
Acum 6 ore
14:10
„Constrângeri administrative”: un membru al Comisiei de evaluare a procurorilor a demisionat # TVR Moldova
Demisia lui Pierangelo Padova din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a procurorilor a fost determinată exclusiv de constrângeri administrative din țara sa de origine, Italia. Precizarea a fost făcută de Comisia de evaluare a procurorilor, care subliniază că retragerea acestuia nu afectează desfășurarea procedurilor de evaluare aflate în curs.
13:40
În Chișinău, trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma exploatării unui cazan # TVR Moldova
Trei persoane, dintre care doi copii de 9 și 15 ani, au suferit intoxicații cu monoxid de carbon într-un apartament din municipiul Chișinău.
13:30
Traficul rutier este grav afectat pe întreg teritoriul Republicii Moldova din cauza condițiilor meteo nefavorabile, iar în mai multe zone vehiculele sunt nevoite să staționeze pe drumurile naționale.
13:20
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, circulația vehiculelor de mare tonaj și a transportului de persoane este suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât la intrare, cât și la ieșire, până la ameliorarea condițiilor de drum, anunță autoritățile.
13:10
Administraţia Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că șoseaua care leagă Tiraspol - Chișinău - Bălți și Edineț este închisă circulației pentru camioane și autobuze pe următoarele segmente:
13:10
Rulaj de 2 milioane de dolari lunar: 15 operatori ai unui call center, reținuți pentru escrocherie # TVR Moldova
Poliția a anunțat reținerea a 15 persoane bănuite de comiterea escrocheriilor și spălării de bani prin intermediul unui așa-numit centru de apel , cu un rulaj lunar estimat la aproximativ două milioane de dolari.
13:00
Cum vor fi unite localitățile din sudul R. Moldova, unde există multe sate mixte? Răspunsul lui Buzu # TVR Moldova
Autoritățile vor organiza mai multe consultări publice privind unirea localităților din sudul Republicii Moldova, acolo unde există sate mixte de mixte, de vorbitori de limbă română, rusă, găgăuză, bulgară începând cu săptămâna viitoare, anunță secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi" de la TVR Moldova. Oficialul spune că reforma urmărește îmbunătățirea condițiilor de trai și accesul comunităților la servicii de nivel european.
12:40
Ministerul Sănătății: Medicul cercetat pentru viol nu mai lucrează la Spitalul Clinic de Psihiatrie # TVR Moldova
Ministerul Sănătății informează că medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, anterior cercetat penal pentru presupus viol asupra a două minore, care și-a reluat activitatea pe 26 decembrie 2025, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie.
12:40
Un nou sprijin pentru agricultori: Tarifele pentru actele fitosanitare la export, eliminate # TVR Moldova
Agricultorii din Republica Moldova nu vor mai achita certificatele fitosanitare la export și reexport, eliberate de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA). Măsura a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și are drept scop simplificarea procedurilor pentru producătorii autohtoni, prin reducerea poverii financiare și creșterea competitivității pe piețele externe.
12:30
Restricții de circulație pe traseul M5: Un tronson de drum închis pentru camioane și autobuze # TVR Moldova
Administraţia Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, traseul M5, tronsonul între km 145-264, este închis circulației pentru camioane și autobuze pe următoarele segmente:
Acum 8 ore
12:20
Ministerul Sănătății: Boris Meșteșug, învinuit de viol, nu lucrează la Spitalul Clinic de Psihiatrie # TVR Moldova
Ministerul Sănătății informează că medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, anterior cercetat penal pentru presupus viol asupra a două minore, care și-a reluat activitatea pe 26 decembrie 2025, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie.
12:10
Oamenii legii investighează activitatea unui grup infracțional organizat, specializat în trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Ancheta a relevat că grupul a creat mai multe magazine în aplicația Telegram pentru distribuirea drogurilor pe teritoriul republicii.
12:10
Alerta ANSP a fost cauzată de o eroare de etichetare, nu de conținut. Compania Viorica Cosmetic dorește să liniștească opinia publică și clienții fideli în urma informațiilor apărute în presă referitoare la produsulAdora Entourage.Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a dispus recent retragerea de pe piață a două loturi ale apei de parfum „Adora Entourage”, produsă de S.A. „Viorica-Cosmetic”. Agenția susține că a depistat în compoziția produsului substanțe interzise.
12:00
Ministerul Sănătății: Boris Meșteșug nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie # TVR Moldova
Ministerul Sănătății informează că medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, anterior cercetat penal pentru presupus viol asupra a două minore, care și-a reluat activitatea pe 26 decembrie 2025, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie.
11:40
Noul regim fiscal prinde contur: Circa 1000 de freelanceri s-au înregistrat într-o singură lună # TVR Moldova
Circa o mie de freelanceri au fost înregistrați în decurs de o lună de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal destinat antreprenorilor independenți. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei conferințe de presă organizate vineri, 6 februarie.
11:30
Noi deconectări de curent în regiunea transnistreană din cauza unor probleme la Moldgres # TVR Moldova
Pretinsul minister al dezvoltării economice de la Tiraspol anunță deconectări în regiunea transnistreană din cauza unor noi probleme tehnice la Centrala Termoelectrică Moldovenească (Moldgres). Aceasta este a treia avarie înregistrată la stația de la Cuciurgan în ultimele săptămâni, după deconectările din 22 și 23 ianuarie.
11:20
Administrația Națională a Drumurilor (ASD) informează conducătorii auto că circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în urma fenomenelor meteorologice din ultimele ore.
11:10
Tentativă de asasinat la Moscova. Primul adjunct al şefului GRU, împușcat de mai multe ori # TVR Moldova
General rus Vladimir Alekseev, primul adjunct al şefului GRU, a fost ținta unei tentative de asasinat la Moscova, potrivit unui anunţ făcut de Comitetul de Investigații al Federației Ruse. Generalul Vladimir Alekseev a fost spitalizat, anunţă aceeaşi sursă. Au fost trase mai multe focuri de armă.
10:40
Ambasada virtuală a SUA din Iran a îndemnat cetățenii americani care se află în Iran să părăsească țara „acum”.
Acum 12 ore
10:10
Dezvăluirile din scandalul Epstein ating şi prestigiosul Forum economic mondial de la Davos # TVR Moldova
Dezvăluirile din scandalul Epstein ating şi prestigiosul Forum economic mondial de la Davos. Asta după ce numele directorului său executiv Borge Brende a apărut în cele peste 3 milioane de documente date publicităţii săptămâna trecută de Departamentul de Justiţie din Statele Unite.
10:10
În contextul apariției, pe unele canale de Telegram și Viber, a unui anunț care conține informații despre o așa-zisă deconectare masivă a energiei electrice în data de 6 februarie, Premier Energy Distribution precizează că această informație este falsă.
09:30
În pofida condițiilor meteo dificile, sistemul electroenergetic național funcționează în regim planificat, iar deconectări masive de energie nu sunt prevăzute. Ministrul Energiei anunță că avariile punctuale sunt remediate în teritoriu și avertizează asupra răspândirii unor informații false privind întreruperile de curent.
09:10
În urma condițiilor meteorologice nefavorabile, înregistrate pe întreg teritoriul țării, care au provocat polei și ghețuș, salvatorii IGSU au intervenit în mai multe situații pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, precum și pentru acordarea ajutorului echipajelor medicale.
08:50
Semnale pozitive în Parlament pentru reforma administrativ-teritorială, spune Alexei Buzu # TVR Moldova
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat în platoul emisiunii „Punctul pe Azi" de la TVR Moldova că discuțiile recente cu fracțiunile parlamentare privind reforma administrativ-teritorială au fost constructive, iar deputații au dat dovadă de seriozitate și deschidere pentru continuarea dialogului.
08:30
Scandal diplomatic între Statele Unite și Polonia, după ce președintele legislativului de la Varșovia a refuzat să susțină nominalizarea lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace și, mai mult, a denunțat politica de forță a președintelui american în afacerile externe.
Acum 24 ore
23:20
De ce nu deține Ala Nemerenco nicio funcție din stat? Maia Sandu: „A fost alegerea Dumneaei” # TVR Moldova
„A fost alegerea Dumneaei”, a spus președinta Maia Sandu cu referire la faptul că fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, nu se mai regăsește în nicio funcție în structurile statului. Mai mult, șefa statului a lăsat să se înțeleagă că Alei Nemerenco i s-au făcut niște propuneri în acest sens.
23:00
Sandu, despre nominalizarea la Premiul Nobel: „Sunt recunoscătoare, dar eroii păcii sunt ucrainenii” # TVR Moldova
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, spune că nu se pregătește pentru Premiul Nobel pentru Pace. În cadrul unei emisiuni la TV8, șefa statului a spus că apreciază nominalizarea, dar că oamenii care merită cel mai mult apreciați este poporul ucrainean.
21:30
Ultimatum pentru primăriile mici: Au timp până în iulie să se unească voluntar. Ce urmează? # TVR Moldova
Peste 340 de primării din cele circa 900 din Republica Moldova au început deja discuțiile pentru amalgamarea voluntară, ceea ce reprezintă procesul prin care localitățile mici își unesc resursele pentru a supraviețui și a se dezvolta. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi" de la TVR Moldova, că comunitățile care nu fac acest pas voluntar vor fi supuse amalgamării normative, adică forțate, pierzând stimulentele financiare oferite de stat.
21:10
Prin ce calvar trec cei ce au rămas în Ucraina? Povestea unei refugiate din Severodoneţk # TVR Moldova
Ucrainenii luptă pentru supravieţuire. În locuinţe lor este frig ca afară pentru că ruşii le-au luat până şi dreptul de a se încălzi, prin bombardarea infrastructurii energetice. Bebeluşi cu sticle cu apă fierbinte lângă ei, bătrâni ţintuiţi la pat, flămânzi şi îngheţaţi, tineri obosiţi de războiul ruşilor, aceasta este o imagine a Ucrainei lovita constant de armata lui Putin. Lumea civilizata a initiat o campanie umanitară de colectare de fonduri intitulată "Căldură pentru Ucraina".
20:10
Reacția lui Igor Grosu la pretinsele „dezvăluiri” ale lui Costiuc: „Este o acţiune deliberată” # TVR Moldova
După ce autoritățile centrale au dezmințit public afirmațiile deputatului Vasile Costiuc despre o presupusă autorizare a construcției unei fabrici de armament în Republica Moldova, liderul Partidului "Democrația Acasă" insistă pe aceeași retorică. Astăzi, în Parlament, Costiuc a reiterat acuzațiile, susținând că reacțiile Guvernului și ale Agenției Servicii Publice ar avea tentă politică și nu ar trebui luate în considerare de presă. În replică, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că scandalul provocat de Costiuc se înscrie în retorica promovată de Kremlin și are un mesaj alarmist și propagandistic, fără bază reală.
19:10
Ministra Ludmila Catlabuga a trecut peste moțiunea de cenzură: „Unii se aruncă în populisme” # TVR Moldova
Înainte de vot, ministra Ludmila Catlabuga a venit în Parlament cu un raport de activitate și a răspuns timp de mai multe ore întrebărilor deputaților. Discuțiile nu au fost lipsite de replici ironice, iar pe alocuri spiritele s-au încins.
19:10
Sute de mii de dolari sau euro ar fi fost în faimoasa sacoșă neagră din dosarul „Kuliok”. Cel puțin asta a declarat în instanță fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat ca martor al acuzării. Ex-vicepreședintele PDM susține că Vladimir Plahotniuc i-a spus câți bani erau în pungă, transmite TV8.
