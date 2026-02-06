Semnale pozitive în Parlament pentru reforma administrativ-teritorială, spune Alexei Buzu

20:10

Numărul mare de infecţii respiratorii a umplut spitalele de pacienţi. În ultima săptămână au crescut şi cazurile de gripă sezonieră, cu mai bine de 20 la sută față de acum 14 zile. Pentru că perioada de vaccinare împotriva gripei s-a încheiat deja, medicii ne recomandă să evităm locurile aglomerate şi să consumăm alimente care ne cresc imunitatea.