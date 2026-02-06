Haos din cauza ghețușului: peste 2.500 de apeluri la 112 și zeci de accidente, în doar câteva ore

14:40

În Parlamentul de la Bruxelles, europarlamentarul român și negociator-șef al legislativului european, Siegfried Mureșan, spune că Republica Moldova ar urma să beneficieze, după 2028, de un sprijin financiar nerambursabil mai mare decât în ultimii șapte ani, în cadrul viitorului buget multianual al Uniunii Europene. Într-un interviu pentru TVR MOLDOVA, europarlamentarul a mai declarat că, în primele luni ale acestui an, Comisia Europeană ar putea debursa cel puțin două tranșe suplimentare din pachetul de sprijin de 1,9 miliarde de euro, cu condiția realizării reformelor asumate și a absorbției corecte a fondurilor.