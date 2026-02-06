Rulaj de 2 milioane de dolari lunar: 15 operatori ai unui call center, reținuți pentru escrocherie

21:10

Ucrainenii luptă pentru supravieţuire. În locuinţe lor este frig ca afară pentru că ruşii le-au luat până şi dreptul de a se încălzi, prin bombardarea infrastructurii energetice. Bebeluşi cu sticle cu apă fierbinte lângă ei, bătrâni ţintuiţi la pat, flămânzi şi îngheţaţi, tineri obosiţi de războiul ruşilor, aceasta este o imagine a Ucrainei lovita constant de armata lui Putin. Lumea civilizata a initiat o campanie umanitară de colectare de fonduri intitulată "Căldură pentru Ucraina".