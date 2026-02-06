Rulaj de 2 milioane de dolari lunar: 15 operatori ai unui call center, reținuți pentru escrocherie
TVR Moldova, 6 februarie 2026 13:10
Poliția a anunțat reținerea a 15 persoane bănuite de comiterea escrocheriilor și spălării de bani prin intermediul unui așa-numit centru de apel , cu un rulaj lunar estimat la aproximativ două milioane de dolari.
Traficul rutier este grav afectat pe întreg teritoriul Republicii Moldova din cauza condițiilor meteo nefavorabile, iar în mai multe zone vehiculele sunt nevoite să staționeze pe drumurile naționale.
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, circulația vehiculelor de mare tonaj și a transportului de persoane este suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât la intrare, cât și la ieșire, până la ameliorarea condițiilor de drum, anunță autoritățile.
Administraţia Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că șoseaua care leagă Tiraspol - Chișinău - Bălți și Edineț este închisă circulației pentru camioane și autobuze pe următoarele segmente:
Cum vor fi unite localitățile din sudul R. Moldova, unde există multe sate mixte? Răspunsul lui Buzu # TVR Moldova
Autoritățile vor organiza mai multe consultări publice privind unirea localităților din sudul Republicii Moldova, acolo unde există sate mixte de mixte, de vorbitori de limbă română, rusă, găgăuză, bulgară începând cu săptămâna viitoare, anunță secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi" de la TVR Moldova. Oficialul spune că reforma urmărește îmbunătățirea condițiilor de trai și accesul comunităților la servicii de nivel european.
Ministerul Sănătății: Medicul cercetat pentru viol nu mai lucrează la Spitalul Clinic de Psihiatrie # TVR Moldova
Ministerul Sănătății informează că medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, anterior cercetat penal pentru presupus viol asupra a două minore, care și-a reluat activitatea pe 26 decembrie 2025, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie.
Un nou sprijin pentru agricultori: Tarifele pentru actele fitosanitare la export, eliminate # TVR Moldova
Agricultorii din Republica Moldova nu vor mai achita certificatele fitosanitare la export și reexport, eliberate de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor (ANSA). Măsura a intrat în vigoare pe 5 februarie 2026 și are drept scop simplificarea procedurilor pentru producătorii autohtoni, prin reducerea poverii financiare și creșterea competitivității pe piețele externe.
Restricții de circulație pe traseul M5: Un tronson de drum închis pentru camioane și autobuze # TVR Moldova
Administraţia Națională a Drumurilor atenționează participanții la trafic că, traseul M5, tronsonul între km 145-264, este închis circulației pentru camioane și autobuze pe următoarele segmente:
Ministerul Sănătății: Boris Meșteșug, învinuit de viol, nu lucrează la Spitalul Clinic de Psihiatrie # TVR Moldova
Ministerul Sănătății informează că medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, anterior cercetat penal pentru presupus viol asupra a două minore, care și-a reluat activitatea pe 26 decembrie 2025, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie.
Oamenii legii investighează activitatea unui grup infracțional organizat, specializat în trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Ancheta a relevat că grupul a creat mai multe magazine în aplicația Telegram pentru distribuirea drogurilor pe teritoriul republicii.
Alerta ANSP a fost cauzată de o eroare de etichetare, nu de conținut. Compania Viorica Cosmetic dorește să liniștească opinia publică și clienții fideli în urma informațiilor apărute în presă referitoare la produsulAdora Entourage.Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a dispus recent retragerea de pe piață a două loturi ale apei de parfum „Adora Entourage”, produsă de S.A. „Viorica-Cosmetic”. Agenția susține că a depistat în compoziția produsului substanțe interzise.
Ministerul Sănătății: Boris Meșteșug nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie # TVR Moldova
Ministerul Sănătății informează că medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, anterior cercetat penal pentru presupus viol asupra a două minore, care și-a reluat activitatea pe 26 decembrie 2025, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie.
Noul regim fiscal prinde contur: Circa 1000 de freelanceri s-au înregistrat într-o singură lună # TVR Moldova
Circa o mie de freelanceri au fost înregistrați în decurs de o lună de la intrarea în vigoare a noului regim fiscal destinat antreprenorilor independenți. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei conferințe de presă organizate vineri, 6 februarie.
Noi deconectări de curent în regiunea transnistreană din cauza unor probleme la Moldgres # TVR Moldova
Pretinsul minister al dezvoltării economice de la Tiraspol anunță deconectări în regiunea transnistreană din cauza unor noi probleme tehnice la Centrala Termoelectrică Moldovenească (Moldgres). Aceasta este a treia avarie înregistrată la stația de la Cuciurgan în ultimele săptămâni, după deconectările din 22 și 23 ianuarie.
Administrația Națională a Drumurilor (ASD) informează conducătorii auto că circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în urma fenomenelor meteorologice din ultimele ore.
Tentativă de asasinat la Moscova. Primul adjunct al şefului GRU, împușcat de mai multe ori # TVR Moldova
General rus Vladimir Alekseev, primul adjunct al şefului GRU, a fost ținta unei tentative de asasinat la Moscova, potrivit unui anunţ făcut de Comitetul de Investigații al Federației Ruse. Generalul Vladimir Alekseev a fost spitalizat, anunţă aceeaşi sursă. Au fost trase mai multe focuri de armă.
Ambasada virtuală a SUA din Iran a îndemnat cetățenii americani care se află în Iran să părăsească țara „acum”.
Dezvăluirile din scandalul Epstein ating şi prestigiosul Forum economic mondial de la Davos # TVR Moldova
Dezvăluirile din scandalul Epstein ating şi prestigiosul Forum economic mondial de la Davos. Asta după ce numele directorului său executiv Borge Brende a apărut în cele peste 3 milioane de documente date publicităţii săptămâna trecută de Departamentul de Justiţie din Statele Unite.
În contextul apariției, pe unele canale de Telegram și Viber, a unui anunț care conține informații despre o așa-zisă deconectare masivă a energiei electrice în data de 6 februarie, Premier Energy Distribution precizează că această informație este falsă.
În pofida condițiilor meteo dificile, sistemul electroenergetic național funcționează în regim planificat, iar deconectări masive de energie nu sunt prevăzute. Ministrul Energiei anunță că avariile punctuale sunt remediate în teritoriu și avertizează asupra răspândirii unor informații false privind întreruperile de curent.
În urma condițiilor meteorologice nefavorabile, înregistrate pe întreg teritoriul țării, care au provocat polei și ghețuș, salvatorii IGSU au intervenit în mai multe situații pentru deblocarea și tractarea mijloacelor de transport, precum și pentru acordarea ajutorului echipajelor medicale.
Semnale pozitive în Parlament pentru reforma administrativ-teritorială, spune Alexei Buzu # TVR Moldova
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat în platoul emisiunii „Punctul pe Azi" de la TVR Moldova că discuțiile recente cu fracțiunile parlamentare privind reforma administrativ-teritorială au fost constructive, iar deputații au dat dovadă de seriozitate și deschidere pentru continuarea dialogului.
Scandal diplomatic între Statele Unite și Polonia, după ce președintele legislativului de la Varșovia a refuzat să susțină nominalizarea lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace și, mai mult, a denunțat politica de forță a președintelui american în afacerile externe.
De ce nu deține Ala Nemerenco nicio funcție din stat? Maia Sandu: „A fost alegerea Dumneaei” # TVR Moldova
„A fost alegerea Dumneaei”, a spus președinta Maia Sandu cu referire la faptul că fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, nu se mai regăsește în nicio funcție în structurile statului. Mai mult, șefa statului a lăsat să se înțeleagă că Alei Nemerenco i s-au făcut niște propuneri în acest sens.
Sandu, despre nominalizarea la Premiul Nobel: „Sunt recunoscătoare, dar eroii păcii sunt ucrainenii” # TVR Moldova
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, spune că nu se pregătește pentru Premiul Nobel pentru Pace. În cadrul unei emisiuni la TV8, șefa statului a spus că apreciază nominalizarea, dar că oamenii care merită cel mai mult apreciați este poporul ucrainean.
Ultimatum pentru primăriile mici: Au timp până în iulie să se unească voluntar. Ce urmează? # TVR Moldova
Peste 340 de primării din cele circa 900 din Republica Moldova au început deja discuțiile pentru amalgamarea voluntară, ceea ce reprezintă procesul prin care localitățile mici își unesc resursele pentru a supraviețui și a se dezvolta. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi" de la TVR Moldova, că comunitățile care nu fac acest pas voluntar vor fi supuse amalgamării normative, adică forțate, pierzând stimulentele financiare oferite de stat.
Prin ce calvar trec cei ce au rămas în Ucraina? Povestea unei refugiate din Severodoneţk # TVR Moldova
Ucrainenii luptă pentru supravieţuire. În locuinţe lor este frig ca afară pentru că ruşii le-au luat până şi dreptul de a se încălzi, prin bombardarea infrastructurii energetice. Bebeluşi cu sticle cu apă fierbinte lângă ei, bătrâni ţintuiţi la pat, flămânzi şi îngheţaţi, tineri obosiţi de războiul ruşilor, aceasta este o imagine a Ucrainei lovita constant de armata lui Putin. Lumea civilizata a initiat o campanie umanitară de colectare de fonduri intitulată "Căldură pentru Ucraina".
Reacția lui Igor Grosu la pretinsele „dezvăluiri” ale lui Costiuc: „Este o acţiune deliberată” # TVR Moldova
După ce autoritățile centrale au dezmințit public afirmațiile deputatului Vasile Costiuc despre o presupusă autorizare a construcției unei fabrici de armament în Republica Moldova, liderul Partidului "Democrația Acasă" insistă pe aceeași retorică. Astăzi, în Parlament, Costiuc a reiterat acuzațiile, susținând că reacțiile Guvernului și ale Agenției Servicii Publice ar avea tentă politică și nu ar trebui luate în considerare de presă. În replică, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că scandalul provocat de Costiuc se înscrie în retorica promovată de Kremlin și are un mesaj alarmist și propagandistic, fără bază reală.
Ministra Ludmila Catlabuga a trecut peste moțiunea de cenzură: „Unii se aruncă în populisme” # TVR Moldova
Înainte de vot, ministra Ludmila Catlabuga a venit în Parlament cu un raport de activitate și a răspuns timp de mai multe ore întrebărilor deputaților. Discuțiile nu au fost lipsite de replici ironice, iar pe alocuri spiritele s-au încins.
Sute de mii de dolari sau euro ar fi fost în faimoasa sacoșă neagră din dosarul „Kuliok”. Cel puțin asta a declarat în instanță fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat ca martor al acuzării. Ex-vicepreședintele PDM susține că Vladimir Plahotniuc i-a spus câți bani erau în pungă, transmite TV8.
Au început Jocurile Olimpice de Iarnă. Curling-ul este prima competiție care a intrat în forță. Reprezentanții Republicii Moldova sunt în pregătiri pentru debutul la Olimpiada din Italia. Lotul "tricolorilor" este compus din cinci sportivi, care vor concura în două probe: biatlon și schi fond.
Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului din Chișinău a publicat situația statistică a copiilor cu statut adoptabil aflați în plasament, valabilă pentru data de 2 februarie 2026. Potrivit datelor oficiale, în evidența municipalității se află 72 de copii care pot fi adoptați, dintre care 38 sunt fete și 34 băieți.
Medicul Boris Meșteșug, cercetat pentru viol, a revenit la muncă. Ce spune Ministerul Sănătății? # TVR Moldova
Medicul anesteziolog-reanimatolog, anterior cercetat penal pentru presupus viol asupra a două minore, și-a reluat activitatea pe 26 decembrie 2025, informează Ministerul Sănătății. Instituția precizează că nu dispune de mecanisme legale pentru a interpreta deciziile instanțelor sau a se pronunța asupra vinovăției unei persoane.
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi, valabile pentru vineri, 6 februarie.
Proceduri simplificate pentru mediul de afaceri: Certificatele fitosanitare se eliberează gratuit # TVR Moldova
Operatorii din domeniul agroalimentar vor obține gratuit certificatele fitosanitare necesare pentru export, odată cu intrarea în vigoare, din 5 februarie 2026, a Legii privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive.
Judecătoria Cimișlia a pronunțat, la 4 februarie 2026, sentința într-un dosar privind trecerea ilegală a frontierei de stat a Republicii Moldova. Instanța a constatat că doi bărbați, în luna iunie 2025, au traversat ilegal granița cu Ucraina, evitând controlul vamal, cu scopul de a ajunge pe teritoriul vecin.
Serviciul 112: peste 2.300 de apeluri în prima parte a zilei, din cauza poleiului și ghețușului # TVR Moldova
Serviciul 112 din Republica Moldova a înregistrat, pe 5 februarie 2026, un total de 2.372 apeluri între orele 00:00 și 12:00, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe care au afectat traficul și siguranța rutieră în întreaga țară. Cel mai intens flux de apeluri a avut loc între 07:00 și 08:00, când au fost primite 497 apeluri.
Moldova, în top la plângeri la CEDO: Neîncrederea în justiție îi duce pe cetățeni la Strasbourg # TVR Moldova
Cetățenii Republicii Moldova au tot mai puțină încredere în justiție și își caută dreptatea la Strasbourg. Republica Moldova a ajuns în topul statelor membre ale Consiliului Europei după numărul de plângeri, pe cap de locuitor, depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit unei analize a Centrului de Resurse Juridice de la Chişinău, în anul 2025, împotriva Republicii Moldova au fost depuse 468 de cereri, cu aproape 30 la sută mai multe decât în anul precedent.
„N-a contat cine”. Iurie Reniță a dezvăluit în instanță cum au ajuns imaginile cu „Kuliokul” la el # TVR Moldova
Fostul deputat și ambasador, Iurie Reniță, care a publicat videoclipul cu Igor Dodon și faimosul „kuliok” /„sacoșă” a fost audiat joi la Curtea Supremă de Justiție. După pledoarie, Reniță a subliniat pentru presă că nu a postat imaginile din răzbunare, ci doar și-a făcut datoria față de cetățeni, potrivit tv8.md.
Deputații din opoziție contestă politicile Ministerului Energiei și au semnat o moțiune prin care cer explicații de la ministrul Dorin Junghietu. Aceștia spun că reducerea tarifelor la gaz a venit prea târziu și cer recalcularea retroactivă a prețurilor pentru consumatori. Ministrul este așteptat în Parlament pentru a prezenta un raport și a răspunde acuzațiilor.
„Mă pronunţ împotrivă”. Reacția lui Emil Constantinescu la desființarea Universității din Cahul # TVR Moldova
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a relatat pentru Edupedu.ro că înființarea universității din Cahul ca filială a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost rezultatul protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova pentru anul de studii 1999 – 2000, semnat la 6 mai 1999. […] Potrivit fostului președinte, desfiinţarea Universităţii din Cahul nu este o problemă unilaterală, ci implică responsabilitatea partenerilor statali, întrucât are la bază angajamente internaţionale asumate în 1997 de preşedinţii României, Republicii Moldova şi Ucrainei.
Deputatul PAS Radu Marian a declarat că se lucrează la un concept prin care terenurile din jurul Chișinăului ar putea fi valorificate, fie prin vânzare, fie prin parteneriate public-privat, cu scopul de a sprijini economia și piața imobiliară. Deputatul susține că majorarea ofertei va duce la ajustarea prețurilor locuințelor.
De pe trotuar, direct la urgență: Peste 200 de oameni au ajuns la spital în ultimele 24 de ore # TVR Moldova
A fost o nouă dimineață dificilă la Chișinău, după ce poleiul de pe străzi a îngreunat deplasarea. Deși autoritățile susțin că echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții, oamenii se plâng că materialul antiderapant nu a fost distribuit peste tot. Multi au ajuns la spital cu fracturi și chiar au avut nevoie de intervenții chirurgicale. Din cauza burniței și a fluctuațiilor de temperatură, cursurile în școli au fost suspendate până vineri, iar elevii învață online.
Ryan Routh a fost condamnat la închisoare pe viață pentru tentativă de asasinat asupra președintelui Donald Trump pe un teren de golf din Florida, în septembrie 2024, potrivit bbc.com.
La incendiul de la Ulmu, pompierii au ajuns pe jos, iar casa a fost mistuită de flăcări # TVR Moldova
Un incendiu a distrus complet o locuință joi dimineață în localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, după ce patru autospeciale ale pompierilor trimise în misiune nu au ajuns la fața locului din cauza drumurilor acoperite cu polei, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
La Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a fost efectuat primul transplant hepatic din anul 2026, intervenție care a salvat viața unui bărbat de 45 de ani, tată a trei copii. Operația a avut loc în noaptea de 12 spre 13 ianuarie.
„Ucraina nu poate fi lăsată singură” — premierul polonez sosește la Kiev, în contextul în care atacurile rusești agravează criza energetic, scrie TVR Info.
Veaceslav Platon este audiat azi în dosarul lui Stoianoglo, învinuit de eliberarea afaceristului # TVR Moldova
Astăzi, 5 februarie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul în care fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, procurorii Dumitru Răileanu și Elena Ceruța sunt învinuiți de abuz în serviciu la eliberarea şi retragerea acuzaţiilor în privinţa lui Veaceslav Platon. La ședință participă și controversatul afacerist fugar Veaceslav Platon în calitate de martor, potrivit TV8.
În 2025, creștere exponențială de solicitări la plăci neutre de înmatriculare în Transnistria # TVR Moldova
Numărul automobilelor cu plăci de înmatriculare neutre este în creștere în regiunea transnistreană, arată datele statistice prezentate de Biroul Politici pentru Reintegrare.
Prima sentință în dosarul Metalferos, schemă atribuită lui Plahotniuc: Pelin, recunoscut vinovat # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 18 iunie 2025 prima sentință în dosarul „Metalferos”, cauză care vizează scheme de delapidare și spălare de bani atribuite grupării criminale conduse de Vladimir Plahotniuc. Nicolae Pelin, considerat de procurori unul dintre organizatorii schemei, a fost recunoscut vinovat de evaziune fiscală, însă a fost eliberat de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție.
