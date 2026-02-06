Zboruri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile: Întârzieri la decolări și sosiri

14:40

Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a relatat pentru Edupedu.ro că înființarea universității din Cahul ca filială a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost rezultatul protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova pentru anul de studii 1999 – 2000, semnat la 6 mai 1999. […] Potrivit fostului președinte, desfiinţarea Universităţii din Cahul nu este o problemă unilaterală, ci implică responsabilitatea partenerilor statali, întrucât are la bază angajamente internaţionale asumate în 1997 de preşedinţii României, Republicii Moldova şi Ucrainei.