Scandal diplomatic SUA-Polonia: Varșovia respinge nominalizarea lui Trump la Nobel
TVR Moldova, 6 februarie 2026 08:30
Scandal diplomatic între Statele Unite și Polonia, după ce președintele legislativului de la Varșovia a refuzat să susțină nominalizarea lui Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace și, mai mult, a denunțat politica de forță a președintelui american în afacerile externe.
Acum 5 minute
08:50
Semnale pozitive în Parlament pentru reforma administrativ-teritorială, spune Alexei Buzu # TVR Moldova
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat în platoul emisiunii „Punctul pe Azi" de la TVR Moldova că discuțiile recente cu fracțiunile parlamentare privind reforma administrativ-teritorială au fost constructive, iar deputații au dat dovadă de seriozitate și deschidere pentru continuarea dialogului.
Acum 30 minute
08:30
Acum 12 ore
23:20
De ce nu deține Ala Nemerenco nicio funcție din stat? Maia Sandu: „A fost alegerea Dumneaei” # TVR Moldova
„A fost alegerea Dumneaei”, a spus președinta Maia Sandu cu referire la faptul că fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, nu se mai regăsește în nicio funcție în structurile statului. Mai mult, șefa statului a lăsat să se înțeleagă că Alei Nemerenco i s-au făcut niște propuneri în acest sens.
23:00
Sandu, despre nominalizarea la Premiul Nobel: „Sunt recunoscătoare, dar eroii păcii sunt ucrainenii” # TVR Moldova
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, spune că nu se pregătește pentru Premiul Nobel pentru Pace. În cadrul unei emisiuni la TV8, șefa statului a spus că apreciază nominalizarea, dar că oamenii care merită cel mai mult apreciați este poporul ucrainean.
21:30
Ultimatum pentru primăriile mici: Au timp până în iulie să se unească voluntar. Ce urmează? # TVR Moldova
Peste 340 de primării din cele circa 900 din Republica Moldova au început deja discuțiile pentru amalgamarea voluntară, ceea ce reprezintă procesul prin care localitățile mici își unesc resursele pentru a supraviețui și a se dezvolta. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi" de la TVR Moldova, că comunitățile care nu fac acest pas voluntar vor fi supuse amalgamării normative, adică forțate, pierzând stimulentele financiare oferite de stat.
21:10
Prin ce calvar trec cei ce au rămas în Ucraina? Povestea unei refugiate din Severodoneţk # TVR Moldova
Ucrainenii luptă pentru supravieţuire. În locuinţe lor este frig ca afară pentru că ruşii le-au luat până şi dreptul de a se încălzi, prin bombardarea infrastructurii energetice. Bebeluşi cu sticle cu apă fierbinte lângă ei, bătrâni ţintuiţi la pat, flămânzi şi îngheţaţi, tineri obosiţi de războiul ruşilor, aceasta este o imagine a Ucrainei lovita constant de armata lui Putin. Lumea civilizata a initiat o campanie umanitară de colectare de fonduri intitulată "Căldură pentru Ucraina".
20:10
Reacția lui Igor Grosu la pretinsele „dezvăluiri” ale lui Costiuc: „Este o acţiune deliberată” # TVR Moldova
După ce autoritățile centrale au dezmințit public afirmațiile deputatului Vasile Costiuc despre o presupusă autorizare a construcției unei fabrici de armament în Republica Moldova, liderul Partidului "Democrația Acasă" insistă pe aceeași retorică. Astăzi, în Parlament, Costiuc a reiterat acuzațiile, susținând că reacțiile Guvernului și ale Agenției Servicii Publice ar avea tentă politică și nu ar trebui luate în considerare de presă. În replică, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că scandalul provocat de Costiuc se înscrie în retorica promovată de Kremlin și are un mesaj alarmist și propagandistic, fără bază reală.
Acum 24 ore
19:10
Ministra Ludmila Catlabuga a trecut peste moțiunea de cenzură: „Unii se aruncă în populisme” # TVR Moldova
Înainte de vot, ministra Ludmila Catlabuga a venit în Parlament cu un raport de activitate și a răspuns timp de mai multe ore întrebărilor deputaților. Discuțiile nu au fost lipsite de replici ironice, iar pe alocuri spiritele s-au încins.
19:10
Sute de mii de dolari sau euro ar fi fost în faimoasa sacoșă neagră din dosarul „Kuliok”. Cel puțin asta a declarat în instanță fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, audiat ca martor al acuzării. Ex-vicepreședintele PDM susține că Vladimir Plahotniuc i-a spus câți bani erau în pungă, transmite TV8.
18:10
Au început Jocurile Olimpice de Iarnă. Curling-ul este prima competiție care a intrat în forță. Reprezentanții Republicii Moldova sunt în pregătiri pentru debutul la Olimpiada din Italia. Lotul "tricolorilor" este compus din cinci sportivi, care vor concura în două probe: biatlon și schi fond.
17:40
Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului din Chișinău a publicat situația statistică a copiilor cu statut adoptabil aflați în plasament, valabilă pentru data de 2 februarie 2026. Potrivit datelor oficiale, în evidența municipalității se află 72 de copii care pot fi adoptați, dintre care 38 sunt fete și 34 băieți.
17:30
Medicul Boris Meșteșug, cercetat pentru viol, a revenit la muncă. Ce spune Ministerul Sănătății? # TVR Moldova
Medicul anesteziolog-reanimatolog, anterior cercetat penal pentru presupus viol asupra a două minore, și-a reluat activitatea pe 26 decembrie 2025, informează Ministerul Sănătății. Instituția precizează că nu dispune de mecanisme legale pentru a interpreta deciziile instanțelor sau a se pronunța asupra vinovăției unei persoane.
17:10
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit preţuri noi la carburanţi, valabile pentru vineri, 6 februarie.
16:50
Proceduri simplificate pentru mediul de afaceri: Certificatele fitosanitare se eliberează gratuit # TVR Moldova
Operatorii din domeniul agroalimentar vor obține gratuit certificatele fitosanitare necesare pentru export, odată cu intrarea în vigoare, din 5 februarie 2026, a Legii privind optimizarea proceselor de obținere a actelor permisive.
16:40
Judecătoria Cimișlia a pronunțat, la 4 februarie 2026, sentința într-un dosar privind trecerea ilegală a frontierei de stat a Republicii Moldova. Instanța a constatat că doi bărbați, în luna iunie 2025, au traversat ilegal granița cu Ucraina, evitând controlul vamal, cu scopul de a ajunge pe teritoriul vecin.
16:10
Serviciul 112: peste 2.300 de apeluri în prima parte a zilei, din cauza poleiului și ghețușului # TVR Moldova
Serviciul 112 din Republica Moldova a înregistrat, pe 5 februarie 2026, un total de 2.372 apeluri între orele 00:00 și 12:00, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe care au afectat traficul și siguranța rutieră în întreaga țară. Cel mai intens flux de apeluri a avut loc între 07:00 și 08:00, când au fost primite 497 apeluri.
15:40
Moldova, în top la plângeri la CEDO: Neîncrederea în justiție îi duce pe cetățeni la Strasbourg # TVR Moldova
Cetățenii Republicii Moldova au tot mai puțină încredere în justiție și își caută dreptatea la Strasbourg. Republica Moldova a ajuns în topul statelor membre ale Consiliului Europei după numărul de plângeri, pe cap de locuitor, depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit unei analize a Centrului de Resurse Juridice de la Chişinău, în anul 2025, împotriva Republicii Moldova au fost depuse 468 de cereri, cu aproape 30 la sută mai multe decât în anul precedent.
15:20
„N-a contat cine”. Iurie Reniță a dezvăluit în instanță cum au ajuns imaginile cu „Kuliokul” la el # TVR Moldova
Fostul deputat și ambasador, Iurie Reniță, care a publicat videoclipul cu Igor Dodon și faimosul „kuliok” /„sacoșă” a fost audiat joi la Curtea Supremă de Justiție. După pledoarie, Reniță a subliniat pentru presă că nu a postat imaginile din răzbunare, ci doar și-a făcut datoria față de cetățeni, potrivit tv8.md.
14:40
Deputații din opoziție contestă politicile Ministerului Energiei și au semnat o moțiune prin care cer explicații de la ministrul Dorin Junghietu. Aceștia spun că reducerea tarifelor la gaz a venit prea târziu și cer recalcularea retroactivă a prețurilor pentru consumatori. Ministrul este așteptat în Parlament pentru a prezenta un raport și a răspunde acuzațiilor.
14:40
„Mă pronunţ împotrivă”. Reacția lui Emil Constantinescu la desființarea Universității din Cahul # TVR Moldova
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a relatat pentru Edupedu.ro că înființarea universității din Cahul ca filială a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost rezultatul protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova pentru anul de studii 1999 – 2000, semnat la 6 mai 1999. […] Potrivit fostului președinte, desfiinţarea Universităţii din Cahul nu este o problemă unilaterală, ci implică responsabilitatea partenerilor statali, întrucât are la bază angajamente internaţionale asumate în 1997 de preşedinţii României, Republicii Moldova şi Ucrainei.
14:20
Deputatul PAS Radu Marian a declarat că se lucrează la un concept prin care terenurile din jurul Chișinăului ar putea fi valorificate, fie prin vânzare, fie prin parteneriate public-privat, cu scopul de a sprijini economia și piața imobiliară. Deputatul susține că majorarea ofertei va duce la ajustarea prețurilor locuințelor.
14:10
De pe trotuar, direct la urgență: Peste 200 de oameni au ajuns la spital în ultimele 24 de ore # TVR Moldova
A fost o nouă dimineață dificilă la Chișinău, după ce poleiul de pe străzi a îngreunat deplasarea. Deși autoritățile susțin că echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții, oamenii se plâng că materialul antiderapant nu a fost distribuit peste tot. Multi au ajuns la spital cu fracturi și chiar au avut nevoie de intervenții chirurgicale. Din cauza burniței și a fluctuațiilor de temperatură, cursurile în școli au fost suspendate până vineri, iar elevii învață online.
13:00
Ryan Routh a fost condamnat la închisoare pe viață pentru tentativă de asasinat asupra președintelui Donald Trump pe un teren de golf din Florida, în septembrie 2024, potrivit bbc.com.
13:00
La incendiul de la Ulmu, pompierii au ajuns pe jos, iar casa a fost mistuită de flăcări # TVR Moldova
Un incendiu a distrus complet o locuință joi dimineață în localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, după ce patru autospeciale ale pompierilor trimise în misiune nu au ajuns la fața locului din cauza drumurilor acoperite cu polei, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
12:40
La Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” a fost efectuat primul transplant hepatic din anul 2026, intervenție care a salvat viața unui bărbat de 45 de ani, tată a trei copii. Operația a avut loc în noaptea de 12 spre 13 ianuarie.
12:10
„Ucraina nu poate fi lăsată singură” — premierul polonez sosește la Kiev, în contextul în care atacurile rusești agravează criza energetic, scrie TVR Info.
12:00
Veaceslav Platon este audiat azi în dosarul lui Stoianoglo, învinuit de eliberarea afaceristului # TVR Moldova
Astăzi, 5 februarie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul în care fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, procurorii Dumitru Răileanu și Elena Ceruța sunt învinuiți de abuz în serviciu la eliberarea şi retragerea acuzaţiilor în privinţa lui Veaceslav Platon. La ședință participă și controversatul afacerist fugar Veaceslav Platon în calitate de martor, potrivit TV8.
11:40
În 2025, creștere exponențială de solicitări la plăci neutre de înmatriculare în Transnistria # TVR Moldova
Numărul automobilelor cu plăci de înmatriculare neutre este în creștere în regiunea transnistreană, arată datele statistice prezentate de Biroul Politici pentru Reintegrare.
11:30
Prima sentință în dosarul Metalferos, schemă atribuită lui Plahotniuc: Pelin, recunoscut vinovat # TVR Moldova
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 18 iunie 2025 prima sentință în dosarul „Metalferos”, cauză care vizează scheme de delapidare și spălare de bani atribuite grupării criminale conduse de Vladimir Plahotniuc. Nicolae Pelin, considerat de procurori unul dintre organizatorii schemei, a fost recunoscut vinovat de evaziune fiscală, însă a fost eliberat de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție.
11:10
Ministerul Educației și Cercetării informează că 219 școli din 1.180, echivalentul a peste 18 la sută, funcționează în regim online din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
11:10
Numărul de automobilele înmatriculate cu plăci neutre în regiunea transnistreană, în creștere # TVR Moldova
Numărul automobilelor cu plăci de înmatriculare neutre este în creștere în regiunea transnistreană, arată datele statistice, prezentate de Biroul Politici pentru Reintegrare.
10:50
La Orhei, un șofer a decedat după ce a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un camion # TVR Moldova
Poliția documentează circumstanțele unui grav accident rutier, în raionul Orhei, localitatea Peresecina, în care un șofer a decedat după ce a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un camion.
10:40
Oamenii legii desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal inițiat pe fapte de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în proporții deosebit de mari persoanelor ce au investit în construcția unui bloc locativ din municipiul Chișinău, informează Centrul Național Anticorupție (CNA).
10:00
O ambulanță SMURD a ajuns la Ulmu după accidentul dintre un microbuz și o autospecială # TVR Moldova
Update, ora 09:45: Pe moment, la locul accidentului din apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni, a ajuns o ambulanță de tip victime multiple a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) al IGSU pentru acordarea suportului medicilor și a îngrijirilor necesare victimelor.
09:50
„Operațiunea poate paraliza țări întregi”. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene # TVR Moldova
În ultimii ani, doi sateliți ruși au spionat în mod regulat aparate spațiale europene, urmărindu-le de la distanță mică și, aparent, încercând să le intercepteze datele și să le analizeze activitatea. Informațiile obținute ar putea permite Rusiei să preia controlul asupra sateliților, să îi doboare din orbită sau să le „injecteze” propriile date, potrivit digi24.ro.
09:40
UPDATE: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) gestionează situația în urma accidentului produs în apropiere de localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Forțele IGSU acordă suportul medicilor pentru ca aceștia să poată ajunge la destinație pentru acordarea ajutorului medical și preluarea celor cinci persoane care au primit traumatisme.
09:30
Permisele de conducere, recunoscute reciproc între R. Moldova și Emiratele Arabe Unite # TVR Moldova
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute și preschimbate reciproc cu cele din Emiratele Arabe Unite (EAU), prin proceduri simplificate și fără susținerea examenelor teoretice sau practice, informează Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova.
09:30
În urma condițiilor meteo dificile, în partea de nord a Republicii Moldova, au fost afectate 10 localități, cu 2.766 de consumători deconectați, în timp ce în centru și sud - trei localități, cu un număr cumulat de 1.409 consumători deconectați, potrivit Ministerului Energiei.
09:10
Cetățenii R. Moldova din Emiratele Arabe Unite își vor putea preschimba permisul fără examene # TVR Moldova
Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute și preschimbate reciproc cu cele din Emiratele Arabe Unite (EAU), prin proceduri simplificate și fără susținerea examenelor teoretice sau practice, informează Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova.
Ieri
08:50
ANSA a blocat la frontieră un lot de 21 de tone de carne de pui contaminată cu Salmonella # TVR Moldova
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au blocat, la frontiera de stat, importul unui lot de 21 de mii kg de carne de pui separată mecanic (congelată). Măsură a fost luată, după ce analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis.
08:50
Raportul american scandalos ce acuză UE de cenzură spune Rusia nu s-a implicat în alegerile din RM # TVR Moldova
Politicieni, site-uri și pagini de social media (în special pro-Kremlin) au prezentat ca dovezi mai multe afirmații dintr-un raport interimar al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, care acuză Comisia Europeană de cenzură și presiune în alegerile din mai multe state europene, inclusiv R. Moldova și România. În realitate, afirmațiile din acest raport provizoriu nu au fost supuse votului membrilor Camerei Reprezentanților. Comisia Europeană a calificat acuzațiile drept „absurde și nefondate”. „Este un text politic folosit ca armă într-o dispută economică: transformă conflictul dintre Uniunea Europeană și marile platforme într-o poveste emoțională despre „cenzură”, ca să apere interese comerciale”, declară expertul Andrei Curăraru, potrivit stopfals.md.
08:30
O autospecială trimisă să stingă un incendiu la Ulmu s-a ciocnit cu un microbuz cu pasageri # TVR Moldova
Pe 5 februarie 2026, patru autospeciale ale pompierilor trimise în misiune nu au ajuns la fața locului, la Ulmu, Ialoveni, din cauza drumurilor acoperite cu polei, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. O mașină a salvatorilor s-a ciocnit cu un microbuz cu pasageri.
06:50
Primăria Chișinău a decis ca, joi și vineri, copii să rămână acasă și să învețe online, spune primarul Ion Ceban. Din cauza burniței continue și a fluctuațiilor de temperatură, a motivat el, în decurs de una-două ore, se formează ghețuș chiar și pe straturile de antiderapant deja împrăștiate.
06:10
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate, deputatul Lilian Carp, a respins declarațiile lui Vasile Costiuc potrivit cărora în Republica Moldova s-ar deschide o fabrică de armament și, în consecință, ar deveni „țintă legală” pentru Federația Rusă. Parlamentarul și-a explicat nedumerirea în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR față de colegul său din legislativ: „Eu nu știu ce-i în capul lui. De când gloanțele care se folosesc la vânătoare de iepuri reprezintă risc pentru securitatea națională”.
4 februarie 2026
21:30
Deputatul Vasile Costiuc a lansat mai multe falsuri și speculații despre presupusa construcție a unei „fabrici de armament și muniții” în Republica Moldova. O verificare a informațiilor arată că aceste declarații nu sunt susținute de fapte. Autoritățile precizează că este vorba despre un proiect investițional în domeniul civil, pentru care nu a fost eliberată nicio licență de activitate, iar producerea armelor și munițiilor cu destinație militară rămâne, potrivit legii, exclusiv în competența instituțiilor statului, potrivit Stopfals.md.
21:10
Lectură cu scriitoarea Moni Stănilă: Copiii din Chișinău au sărbătorit Ziua Cititului împreună # TVR Moldova
Mai mulţi elevi din Chişinău au fost invitaţi astăzi la o oră de lectură cu scriitoarea Moni Stănilă, la Biblioteca Municipală "Bogdan Petriceicu Hasdeu". Copiii au ascultat şi au citit fragmente din cartea "Prietenii Soarelui". Evenimentul a avut loc în contextul Zilei internaţionale a cititului împreună, marcată anual în prima zi de miercuri a lunii februarie.
21:00
Poleiul a lăsat pe întuneric primele localități. Raioanele afectate sunt Orhei și Sângerei # TVR Moldova
Potrivit informaţiilor operatorilor sistemului de distribuţie a energiei electrice, la ora 18:00, erau deconectate parţial 6 localităţi cu un total de 2.414 consumatori. Este vorba de localităţile Donici şi Camencea din raionul Orhei, Obeica din raionul Hânceşti, şi Prepeliţa, Pepeni, Pepenii Noi din raionul Sângerei.
20:40
Astăzi este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului. În Republica Moldova, maladiile oncologice constituie cea de-a doua cauză de mortalitate, după bolile cardiovasculare. Doar în 2024 au fost înregistrate peste 5.700 de cazuri de deces. În pofida incidenţei şi mortalităţii mari, Institutul Oncologic din Chişinău rămâne unicul spital de stat care oferă tratament complet persoanelor diagnosticate cu această afecţiune.
20:10
Numărul mare de infecţii respiratorii a umplut spitalele de pacienţi. În ultima săptămână au crescut şi cazurile de gripă sezonieră, cu mai bine de 20 la sută față de acum 14 zile. Pentru că perioada de vaccinare împotriva gripei s-a încheiat deja, medicii ne recomandă să evităm locurile aglomerate şi să consumăm alimente care ne cresc imunitatea.
19:40
Republica Moldova oferă Ucrainei ajutor umanitar în valoare de peste 100 de milioane de lei # TVR Moldova
Republica Moldova va oferi Ucrainei un ajutor umanitar în valoare de peste 118 milioane de lei, pentru a sprijini gestionarea consecințelor războiului. Pachetul include echipamente de protecție civilă şi medicale, bunuri de strictă necesitate, materiale pentru refacerea infrastructurii energetice afectate. Proiectul a fost votat de Guvern.
