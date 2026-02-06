Primarul Capitalei anunță intervenții non-stop ale serviciilor municipale pentru combaterea poleiului și îi îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările
Ziua, 6 februarie 2026 18:00
Peste 1.500 de angajați din diferite subdiviziuni municipale sunt mobilizați zilnic și intervin practic non-stop pentru deszăpezirea și întreținerea infrastructurii urbane din Chișinău, în contextul condițiilor meteo dificile din ultimele săptămâni. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a precizat că muncitorii acționează atât preventiv, cât și pentru combaterea consecințelor poleiului, prin […]
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
18:10
VIDEO | Captură de droguri de trei milioane de lei la Țânțăreni. Stupefiantele urmau să fie vândute prin intermediul „magazinelor online” # Ziua
Patru membri ai unei rețele de trafic de droguri, care activa pe teritoriul R. Moldova de trei ani, au fost reținuți de polițiștii și procurorii sectorului Ciocana din Capitală. În cadrul unei operațiuni, în mai multe ascunzișuri din preajma satului Țânțăreni, raionul Anenii Noi, au fost găsite opt kilograme de droguri sintetice de tip Alpha-PVP […]
Acum 15 minute
18:00
Primarul Capitalei anunță intervenții non-stop ale serviciilor municipale pentru combaterea poleiului și îi îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările # Ziua
Peste 1.500 de angajați din diferite subdiviziuni municipale sunt mobilizați zilnic și intervin practic non-stop pentru deszăpezirea și întreținerea infrastructurii urbane din Chișinău, în contextul condițiilor meteo dificile din ultimele săptămâni. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a precizat că muncitorii acționează atât preventiv, cât și pentru combaterea consecințelor poleiului, prin […]
Acum o oră
17:30
Rusia exclude încheierea războiului cu Ucraina în următoarele luni, după negocierile de la Abu Dhabi # Ziua
Finalizarea unui acord de pace între Rusia și Ucraina va necesita cel puțin o lună și jumătate, chiar și în condiții favorabile, au declarat surse ruse pentru agenția TASS, relatează The Moscow Times. Potrivit unui oficial citat de agenție, procesul de negociere este complex și se desfășoară în mai multe etape. „Este o muncă amplă […]
17:20
Circulația transportului de mare tonaj, suspendată până sâmbătă dimineața. Accesul în R. Moldova, restricționat temporar # Ziua
Circulația transportului de mare tonaj va fi sistată până sâmbătă, la ora 06:00, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile și a formării poleiului pe carosabil, anunță Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. În aceste condiții, restricțiile de circulație pentru camioane se mențin pe traseele naționale, iar accesul în Republica Moldova pentru mijloacele de transport de […]
Acum 2 ore
17:00
Combaterea contrabandei cu produse din tutun – prioritate comună discutată de Serviciul Vamal și Philip Morris Moldova # Ziua
Conducerea Serviciului Vamal a desfășurat o întrevedere de lucru cu reprezentanții companiei Philip Morris Moldova, în cadrul căreia au fost discutate prioritățile de cooperare bilaterală și necesitățile de asistență ale Serviciului Vamal. Dialogul s-a concentrat pe aprofundarea cooperării existente, fiind reiterată importanța parteneriatului vamă-business în combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun, fenomen care afectează […]
16:30
În această seară, la Milano, are loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă. R. Moldova este reprezentată de cinci sportivi # Ziua
În această seară, la ora 21.00, are loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olipmice de Iarnă. Ianugurarea va avea loc pe stadionul San Siro din Milano, acolo unde va participa și echipa națională a R. Moldova reprezentată de cinci sportivi. Este vorba de biatloniștii Alina Stremous, Pavel Magazeev și Maksim Makarov și schiorii Iulian Luchin […]
Acum 4 ore
16:00
Serghei Lavrov: Tentativa de asasinat asupra generalului Alekseev a vizat sabotarea negocierilor de pace # Ziua
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că tentativa de asasinat asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseev reprezintă un act terorist și are ca scop subminarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina. Declarațiile au fost făcute după întrevederile cu președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe al Elveției, Ignazio Cassis, și secretarul general al organizației, Feridun […]
15:50
Un bărbat, scos de salvatori dintr-o groapă adâncă de 10 metri. Intervenția a avut loc în raionul Ialoveni # Ziua
Un bărbat de 43 de ani a fost salvat de angajații IGSU, după ce a căzut într-o groapă adâncă de 10 metri din preajma satului Costești din raionul Ialoveni. Victima a rămas blocată în groapă timp de mai bine de două ore până să fie scoasă de salvatori. La fața locului a fost trimisă o […]
15:40
Peste 700 de porci au murit într-un incendiu devastator izbucnit la o fermă din regiunea transnistreană # Ziua
Un incendiu puternic a mistuit o fermă de porci din localitatea Șipca, situată pe malul stâng al Nistrului. Potrivit Realitatea, peste 700 de animale au pierit din cauza fumului și a focului puternic. Nenorocirea s-a produs în noaptea de joi spre vineri. Paznicii au observat fumul și au cerut intervenția pompierilor, conform autorităților din regiunea […]
15:40
Zeci de cai sălbatici au murit în Delta Dunării din cauza frigului și a lipsei de hrană: „Umblă ca niște scheleți ambulanți” # Ziua
Valul de ger din ultimele zile din România a făcut ravagii în Delta Dunării, unde zeci de cai sălbatici au murit din cauza frigului extrem și a lipsei de hrană. Ecologiștii avertizează că pericolul nu a trecut, în ciuda unei ușoare creșteri a temperaturilor, iar riscul unei alerte epidemiologice nu este exclus. Pe grindul Dranov, […]
15:20
Fostul ministru al Agriculturii și fostul ambasador al Republicii Moldova în Japonia, Vasile Bumacov, anunță lansarea unei noi cărți, intitulată „Europa în era animalelor", pe care o descrie drept o alegorie politică și morală despre degradarea societății și necesitatea unei treziri colective. Autorul susține că decizia de a scrie mai multe cărți a venit după […]
15:10
Vremea complicată provocată de polei se va menține încă trei zile. Serviciul meteorologic a prelungit codul galben, care va fi valabil până luni, 9 februarie. Avertizarea a fost emisă azi pentru toate regiunile R. Moldova. Precizăm că azi și sâmbătă sunt anunțate ploi și lapoviță, în special în raioanele de centru și nord. Potrivit meteorologilor, […]
15:00
VIDEO | Eveniment solemn la Catedrala Patriarhală din București. Au fost proclamate cele 16 Sfinte Femei Românce # Ziua
Vineri, la Catedrala Patriarhală din București, a avut loc proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce. Evenimentul a avut loc spre finalul Sfintei Liturghii oficiată de Preafericitul Patriarh Daniel, alături de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, transmite Basilica. Actul oficial de proclamare a fost prezentat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop […]
14:40
VIDEO | Atac sinucigaș la o moschee din Islamabad. Cel puțin 30 de morți și peste o sută de răniți # Ziua
Cel puțin 31 de persoane au fost ucise, iar 169 au fost rănite în urma unui atentat sinucigaș comis vineri dimineață la o moschee din Islamabad, capitala Pakistanului, potrivit unor surse din domeniul securității citate de Reuters. Explozia a avut loc în timpul rugăciunii de dimineață, într-o moschee șiită, frecventată de un număr mare de […]
14:30
Condițiile meteo dau peste cap și traficul aerian. Zborurile pot înregistra întârzieri, iar programul poate suferi modificări # Ziua
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" a informat pasagerii că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, aeronavele aflate la sol trebuie să treacă prin procedura specială de degivrare (de-icing), obligatorie înainte de decolare. Reprezentanții aeroportului precizează că această etapă este esențială pentru desfășurarea zborurilor în condiții de maximă siguranță, fiind destinată îndepărtării depunerilor de gheață și prevenirii formării […]
14:20
Din cauza avertizărilor de polei, autoritățile au interzis circulația camioanelor pe drumurile naționale # Ziua
După sistările din vămi, autoritățile anunță că au interzis circulația camioanele pe toate drumurile naționale din R. Moldova. Măsura a fost luată de Ministerul de Interne și Administrația Națională a Drumurilor pentru a permite intervenția rapidă și sigură a echipelor din regiuni. „Circulația vehiculelor de mare tonaj va rămâne sistată până la ameliorarea condițiilor de […]
Acum 6 ore
14:00
Departamentul de Stat al Statelor Unite intenționează să aloce fonduri unor think tank-uri și organizații caritabile din Europa aliniate curentului MAGA (Make America Great Again), cu scopul de a promova pozițiile de politică ale Washingtonului și de a contracara ceea ce administrația Trump consideră amenințări la adresa libertății de exprimare, potrivit unor surse citate de […]
13:50
O tânără de 26 de ani din Soroca a născut în ambulanță. Mama, aflată la a patra sarcină, a adus pe lume o fetiță # Ziua
O nouă naștere asistată de o echipă de urgență din raionul Soroca. O tânără, în vârstă de 26 de ani, a adus pe lume o fetiță în ambulanță. Intervenția a fost organizată de o echipă a punctului de urgență din satul Vărăncău. „La locul solicitării, pacienta, în vârstă de 26 de ani, prezenta dureri abdominale […]
13:40
Nimeni nu intră, nimeni nu iese! Transportul de pasageri și mărfuri, suspendat în vămi din cauza poleiului # Ziua
Inspectoratul General al Poliției anunță că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, circulația vehiculelor de mare tonaj și a transportului de persoane este suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat atât la intrare, cât și la ieșire, până la ameliorarea condițiilor de drum. „Această măsură a fost luată pentru prevenirea accidentelor rutiere […]
13:10
Fundația Soros o felicită pe Lorina Bălteanu pentru numirea în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța # Ziua
Fundația Soros Moldova i-a adresat un mesaj de felicitare Lorinei Bălteanu, pentru numirea sa, prin decret prezidențial, în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța. Într-un mesaj publicat pe Facebook, se menționează că Bălteanu a avut un rol important în dezvoltarea societății civile și că anume ea a fondat organizația, după declararea independenței. „În […]
12:40
Restricții de circulație pentru camioane în mai multe vămi. Printre punctele vizate se numără și cel de la Leușeni # Ziua
În patru vămi se mențin restricții de circulație pentru camioane din cazua vremii complicate. Poliția de Frontieră anunță că în punctele Tudora și Palanca, de la frontiera cu Ucraina, și la vama cu România de la Leușeni, accesul camioanelor a fost sistat la intrare în R. Moldova. Pentru aceste posturi vamale restricția a intrat în […]
12:40
Moldovenii vor trebui să obțină, contra cost, o autorizație de călătorie, pentru a intra în UE. Măsura, în vigoare din acest an # Ziua
Cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană vor trebui să obțină, începând cu ultimul trimestru al anului 2026, o autorizație electronică de călătorie ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Pentru aceasta se va percepe o taxă de 20 de euro. Autorizația ETIAS nu este o viză, dar va deveni obligatorie pentru toate persoanele […]
12:20
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic" de către compania „Moldcell". Evaluarea operațiunii notificate a fost realizată prin prisma piețelor relevante identificate de autoritatea de concurență, în conformitate cu legislația în vigoare. În procesul de analiză, Consiliul Concurenței a luat în […]
Acum 8 ore
11:50
Directorul adjunct al spionajului militar rus, generalul Vladimir Alexeev, rănit în urma unui atentat la Moscova # Ziua
General-locotentul Vladimir Alexeev, prim-adjunctul șefului direcției de spionaj a Statului Major General al Federației Ruse (GRU), a fost împușcat în spate de mai multe ori, de către un atacator neidentificat, la Moscova. Alexeev a fost transportat de urgență la spital, iar starea sa de sănătate este momentan necunoscută. Incidentul a avut loc într-o clădire rezidențială […]
11:30
Opoziția parlamentară anunță consultări publice la Parlament pe marginea modificării Legii cetățeniei # Ziua
Partidul Nostru anunță consultări publice privind proiectul de modificare a Legii cetățeniei. Acestea vor avea loc marți, 10 februarie, la Parlament. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, autorul inițiativei legislative. Potrivit acestuia, discuțiile sunt organizate în contextul înregistrării proiectului de lege și vor începe la ora 14:00, în incinta Parlamentului Republicii Moldova. La […]
11:10
O nouă avarie la Cuciurgan. Mai multe localități din stânga Nistrului au rămas fără energie electrică # Ziua
Autoritățile din regiunea transnistreană anunță despre o nouă defecțiune la centrala de la Cuciurgan, care a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică în mai multe localități. Problema ar fi fost cauzată de declanșarea neplanificată a sistemelor de protecție la cazanele centralei. Incidentul s-a produs în intervalul orelor 10:00-11:00. Așa-numitul minister al dezvoltării economice de la […]
10:50
Maia Sandu, mai rece în discursul de integrare europeană: Avem blocaj, dar nu înseamnă că ne-am oprit din drum # Ziua
Șefa statului, Maia Sandu, confirmă că în procesul de aderare la UE a survenit un blocaj, însă acesta nu oprește Chișinăul să continue pașii din planul de integrare. Președintele speră ca în Uniunea Europeană „lucrurile să meargă ușor", mai ales că, potrivit Maiei Sandu, oficialii europeni „tot promit să găsească soluții" pentru deschiderea negocierilor. În […]
10:20
Autoritățile atenționează asupra unor tentative de fraudă prin intermediul programului de compensare a cheltuielilor pentru energie # Ziua
Autoritățile avertizează asupra unei tentative de fraudă prin intermediul programului guvernamental de compensații „Ajutor la Contor". Persoane necunoscute contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, cerând IDNP-ul și datele bancare, deși statul nu solicită astfel de informații prin telefon sau mesaje. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, citat de IPN, anunță că mai mulți cetățeni au raportat apeluri suspecte, prin […]
Acum 12 ore
09:30
Alertă de gradul zero în Golf. SUA le cer cetățenilor americani din Iran să părăsească această țară „chiar acum” # Ziua
Ambasada
09:10
9800 de gospodării din 30 de sate au rămas fără energie electrică din cauza chiciurii. Cea mai gravă situație e în regiunea de nord # Ziua
În această dimineață, aproximativ 9800 de gospodării din 30 de localități erau deconectate de la energia electrică din cauza avariilor din rețea provocate, cel mai des, de depunerile de gheață pe cabluri și conductoare. Cea mai gravă situație este înregistrată în raioanele din nord. Potrivit furnizorului „RED-Nord”, fără curent au rămas peste 8500 de […] Articolul 9800 de gospodării din 30 de sate au rămas fără energie electrică din cauza chiciurii. Cea mai gravă situație e în regiunea de nord apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
VIDEO | Noapte grea pe șosele. Drumarii au intervenit în peste 150 de cazuri de deblocare a mașinilor și camioanelor # Ziua
Noapte grea pe drumurile naționale din cauza poleiului. Administrația Națională a Drumurilor susține că, noaptea trecută, a avut peste 150 de intervenții pentru deblocare și tractare a vehiculelor rămase blocate sau derapate. Circulație dificilă se înregistrează și la această oră în toate regiunile. Serviciul Operativ al AND susține că 68 de sesizări din partea cetățenilor […] Articolul VIDEO | Noapte grea pe șosele. Drumarii au intervenit în peste 150 de cazuri de deblocare a mașinilor și camioanelor apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:50
INTERVIUL ZILEI | Andrei Locoman și Sergiu Cumatrenco Jr.: „Hotarul”, comedia care vrea să împace vecinii # Ziua
În 12 februarie, la Chișinău va fi lansată o nouă producție cinematografică, făcută la noi, de ai noștri. Este vorba despre comedia „Hotarul”, realizată de echipa care a produs filmul „Carbon”. Despre această peliculă, despre perspectivele cinematografiei din R. Moldova, dar și despre cum pot fi reconciliați moldovenii prin intermediul artei, am discutat, la INTERVIUL […] Articolul INTERVIUL ZILEI | Andrei Locoman și Sergiu Cumatrenco Jr.: „Hotarul”, comedia care vrea să împace vecinii apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
OPINII | Igor Klipii: Raportul House Judiciary Committee, prologul unei lupte nemiloase pentru dominație în Europa # Ziua
Mulți din noi au spus diverse lucruri despre viața politică din RM și de pe aiurea. S-a întâmplat, probabil, că în unele cazuri au fost analize profunde și concluzii destul de pertinente. Totuși, aceste analize au trecut drept niște opinii emise de niște inși oarecare și, prin urmare, valoarea analizelor respective a fost trecută cu […] Articolul OPINII | Igor Klipii: Raportul House Judiciary Committee, prologul unei lupte nemiloase pentru dominație în Europa apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
17:50
Instituțiile responsabile sunt chemate să transmită Parlamentului soluții pentru revizuirea legislației, în contextul scandalului cetățeniei # Ziua
Instituțiile responsabile, inclusiv Agenția Servicii Publice și Inspectoratul pentru Migrație, sunt chemate să transmită Parlamentului soluții pentru revizuirea Legii cetățeniei, după apariția în spațiul public a scandalului privind obligarea tinerilor, trecuți de 18 ani, care nu și-au perfectat vreun act de identitate să-și „redobândească” cetățenia R. Moldova. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că propunerile […] Articolul Instituțiile responsabile sunt chemate să transmită Parlamentului soluții pentru revizuirea legislației, în contextul scandalului cetățeniei apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
SUA și Rusia, aproape de un acord pentru respectarea tratatului nuclear New START după expirare # Ziua
Statele Unite și Rusia se apropie de un acord pentru a continua respectarea prevederilor tratatului nuclear New START, chiar și după expirarea sa oficială, au declarat pentru Axios trei surse familiarizate cu aceste discuții. Două dintre surse au precizat că proiectul de înțelegere mai are nevoie de aprobarea președinților Donald Trump și Vladimir Putin. O […] Articolul SUA și Rusia, aproape de un acord pentru respectarea tratatului nuclear New START după expirare apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
VIDEO | Veaceslav Ioniță crede că declarațiile contradictorii ale autorităților, în timpul blackout-ului, ar trebui investigate de procurori # Ziua
Procuratura Generală ar trebui să deschidă o anchetă, pentru a investiga ce a stat la baza mesajelor contradictorii ale autorităților, în timpul penei masive de curent care a lăsat fără electricitate aproximativ 70 la sută din teritoriul Republicii Moldova. Opinia aparține expertului economic Veceslav Ioniță și a fost exprimată la emisiunea Contrasens, de la ZIUA.md. […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță crede că declarațiile contradictorii ale autorităților, în timpul blackout-ului, ar trebui investigate de procurori apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Apariția Universității din Cahul a avut loc ca urmare a trilateralei România-Republica Moldova-Ucraina, care a avut loc în iulie 1997, la Izmail, la inițiativa președintelui român Emil Constantinescu. Universitatea din Cahul, ca filială a Universității „Dunarea de Jos” din Galaţi a fost rezultatul protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Buturuga Universității din Cahul răstoarnă carul PAS-ului apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Banca Națională a Moldovei a decis să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 5% anual. Hotărârea a fost adoptată prin vot unanim de Comitetul executiv al instituției în ședința din 5 februarie. Totodată, banca centrală a păstrat neschimbate și celelalte rate de dobândă: 7% […] Articolul Banca Națională menține rata de bază la 5% și eliberează mai mulți bani pentru credite apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Rusia și Ucraina au realizat primul schimb de prizonieri din octombrie, după formula „157 la 157” # Ziua
Rusia și Ucraina au efectuat un nou schimb de prizonieri de război, primul după o pauză de cinci luni, în baza formulei „157 la 157”. Operațiunea a avut loc cu medierea Statelor Unite și a Emiratelor Arabe Unite, a anunțat Ministerul Apărării al Rusiei. Potrivit instituției, 157 de militari ruși au fost repatriați de pe […] Articolul Rusia și Ucraina au realizat primul schimb de prizonieri din octombrie, după formula „157 la 157” apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
ATITUDINI | Igor Munteanu: Taxele mari și birocrația cretină, fără limite, omoară economia și corupe oamenii # Ziua
Atunci când unii demnitari vorbesc despre creșterea unor taxe, dar evită din răsputeri să raporteze asupra cheltuielilor excesive, asupra salariilor lor exorbitante, asupra voluntarismului și risipei avem o mare problemă. Nu avem doar o criză legată de lipsa banilor, așa cum unii ar fi tentați să comenteze, ci de o limitare brutală a libertăților noastre. […] Articolul ATITUDINI | Igor Munteanu: Taxele mari și birocrația cretină, fără limite, omoară economia și corupe oamenii apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Ucraina afirmă că a lovit baza rusă de lansare a rachetei „Oreșnik” de la Kapustin Yar cu rachete Flamingo # Ziua
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucraina a anunțat că a efectuat, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe atacuri aeriene asupra poligonului militar Kapustin Yar, un punct-cheie pentru testarea și lansarea rachetelor balistice intercontinentale ale Rusia, scrie Kyiv Independent. Potrivit unui comunicat publicat pe 5 februarie pe Telegram, loviturile au vizat aerodromul militar din regiunea […] Articolul Ucraina afirmă că a lovit baza rusă de lansare a rachetei „Oreșnik” de la Kapustin Yar cu rachete Flamingo apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, condamnă dur decizia de lichidare a Universității „B. P. Hașdeu” din Cahul # Ziua
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a criticat dur decizia autorităților de la Chișinău de a lichida Universitatea din Cahul. Într-un comentariu pentru Edupedu.ro, fostul lider de la Cotroceni amintește că instituția de învățământ a fost fondată în timpul mandatului său ca filială a Universităţii „Dunarea de Jos” din Galaţi, de aceea, nu este corect […] Articolul Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, condamnă dur decizia de lichidare a Universității „B. P. Hașdeu” din Cahul apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Kremlinul regretă expirarea tratatului nuclear New START și lipsa unui răspuns din partea SUA # Ziua
Kremlinul și-a exprimat regretul față de expirarea Tratatului pentru Reducerea Armelor Strategice Ofensive (New START) și față de lipsa unei reacții din partea Washingtonului la propunerea Moscovei de a prelungi pentru încă un an plafonul de limitare a armamentului nuclear. „Acțiunea tratatului se încheie. Evaluăm acest lucru negativ și ne exprimăm regretul. Inițiativa noastră de […] Articolul Kremlinul regretă expirarea tratatului nuclear New START și lipsa unui răspuns din partea SUA apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Anul „Iancu de Hunedoara” – erou, voievod, legendă. Programul celebrării domnului transilvănean care a apărat Europa creștină # Ziua
Autoritățile locale și instituțiile de cultură din municipiul Hunedoara au pregătit un program de amploare pentru a celebra Anul „Iancu de Hunedoara”, implicit pentru a-i cinsti memoria marelui voievod al Transilvaniei și apărător al creștinătății în Europa, transmite Basilica. Potrivit Primăriei Hunedoara, evenimentele se vor desfășura sub egida „Iancu de Hunedoara: erou, voievod, legendă”, în […] Articolul Anul „Iancu de Hunedoara” – erou, voievod, legendă. Programul celebrării domnului transilvănean care a apărat Europa creștină apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, în urma negocierilor de pace desfășurate la Abu Dhabi # Ziua
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a anunțat că delegațiile Rusiei și Ucrainei au ajuns la un acord, la Abu Dhabi, privind schimbul a 314 prizonieri de război. Acesta va fi primul schimb de acest tip după o pauză de cinci luni. Emisarul american nu a precizat dacă schimbul va implica 157 de persoane […] Articolul Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, în urma negocierilor de pace desfășurate la Abu Dhabi apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Casa din Ulmu, unde pompierii nu au putut ajunge din cauza poleiului, a fost mistuită în totalitate de flăcări # Ziua
Casa din satul Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață și la care patru echipaje de pompieri nu au putut ajunge din cauza poleiului, a fost distrusă în totalitate. În urma incendiului, proprietarii nu au avut de suferit, aceștia urmând să fie cazați de administrația locală într-o altă locuință. IGSU susține că incendiul a fost […] Articolul Casa din Ulmu, unde pompierii nu au putut ajunge din cauza poleiului, a fost mistuită în totalitate de flăcări apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Pavel Durov critică interzicerea accesului copiilor la rețelele de socializare din Spania: „Un precedent periculos” # Ziua
Fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov, a transmis un mesaj dur utilizatorilor din Spania, avertizând asupra noilor reglementări promovate de guvernul condus de Pedro Sanchez, pe care le consideră o amenințare directă la adresa libertății de exprimare și a vieții private. Într-o postare publică, Durov a susținut că măsurile anunțate recent ar putea transforma Spania într-un […] Articolul Pavel Durov critică interzicerea accesului copiilor la rețelele de socializare din Spania: „Un precedent periculos” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
The Washington Post și-a închis birourile din Ucraina și Orientul Mijlociu. O treime din personal a fost concediat # Ziua
Conducerea cotidianului american The Washington Post a anunțat închiderea mai multor birouri din străinătate, inclusiv a celui din Ucraina, și concedierea a aproximativ o treime din personal, potrivit informațiilor publicate de Associated Press. Printre structurile desființate se numără biroul pentru Orientul Mijlociu. Decizia a provocat reacții puternice în rândul jurnaliștilor afectați. „Am fost concediată din […] Articolul The Washington Post și-a închis birourile din Ucraina și Orientul Mijlociu. O treime din personal a fost concediat apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
ATITUDINI | Cristian Hrițuc: Lichidarea Universității din Cahul, o mostră clară de anti-românism # Ziua
Până la urmă ministrul Perciun și guvernarea actuală au mers încainte cu procedura de lichidare a Universității din Cahul. Oricât de mult încearcă Perciun să o învelească într-o acțiune de eficientizare, motivul e unul singur – să îi asigure domnului Bostan de la UTM încă un mandat. Familia Bostan a condus UTM timp de 34 […] Articolul ATITUDINI | Cristian Hrițuc: Lichidarea Universității din Cahul, o mostră clară de anti-românism apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Peste 220 de școli din R. Moldova, cele mai multe din Chișinău, au fost azi închise din cauza avertizărilor de polei. Pentru elevii acestor instituții au fost organizate ore online. Potrivit Ministerului Educației, alte 73 de instituții de învățământ, care au desfășurat lecțiile cu prezență fizică, au început orele la 09:00 și doar șase școli au […] Articolul Aproape fiecare a cincea școală a fost azi închisă din cauza avertizărilor de polei apare prima dată în ZIUA.md.
