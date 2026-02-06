Primarul Capitalei anunță intervenții non-stop ale serviciilor municipale pentru combaterea poleiului și îi îndeamnă pe cetățeni să evite deplasările

14:10

Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a anunțat că delegațiile Rusiei și Ucrainei au ajuns la un acord, la Abu Dhabi, privind schimbul a 314 prizonieri de război. Acesta va fi primul schimb de acest tip după o pauză de cinci luni. Emisarul american nu a precizat dacă schimbul va implica 157 de persoane