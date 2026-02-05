Casa din Ulmu, unde pompierii nu au putut ajunge din cauza poleiului, a fost mistuită în totalitate de flăcări
Ziua, 5 februarie 2026 13:50
Casa din satul Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață și la care patru echipaje de pompieri nu au putut ajunge din cauza poleiului, a fost distrusă în totalitate. În urma incendiului, proprietarii nu au avut de suferit, aceștia urmând să fie cazați de administrația locală într-o altă locuință. IGSU susține că incendiul a fost […]
Casa din satul Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață și la care patru echipaje de pompieri nu au putut ajunge din cauza poleiului, a fost distrusă în totalitate. În urma incendiului, proprietarii nu au avut de suferit, aceștia urmând să fie cazați de administrația locală într-o altă locuință. IGSU susține că incendiul a fost […]
13:40
Pavel Durov critică interzicerea accesului copiilor la rețelele de socializare din Spania: „Un precedent periculos” # Ziua
Fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov, a transmis un mesaj dur utilizatorilor din Spania, avertizând asupra noilor reglementări promovate de guvernul condus de Pedro Sanchez, pe care le consideră o amenințare directă la adresa libertății de exprimare și a vieții private. Într-o postare publică, Durov a susținut că măsurile anunțate recent ar putea transforma Spania într-un […]
Acum o oră
13:30
The Washington Post și-a închis birourile din Ucraina și Orientul Mijlociu. O treime din personal a fost concediat # Ziua
Conducerea cotidianului american The Washington Post a anunțat închiderea mai multor birouri din străinătate, inclusiv a celui din Ucraina, și concedierea a aproximativ o treime din personal, potrivit informațiilor publicate de Associated Press. Printre structurile desființate se numără biroul pentru Orientul Mijlociu. Decizia a provocat reacții puternice în rândul jurnaliștilor afectați. „Am fost concediată din […]
13:10
ATITUDINI | Cristian Hrițuc: Lichidarea Universității din Cahul, o mostră clară de anti-românism # Ziua
Până la urmă ministrul Perciun și guvernarea actuală au mers încainte cu procedura de lichidare a Universității din Cahul. Oricât de mult încearcă Perciun să o învelească într-o acțiune de eficientizare, motivul e unul singur – să îi asigure domnului Bostan de la UTM încă un mandat. Familia Bostan a condus UTM timp de 34 […]
Acum 2 ore
12:30
Peste 220 de școli din R. Moldova, cele mai multe din Chișinău, au fost azi închise din cauza avertizărilor de polei. Pentru elevii acestor instituții au fost organizate ore online. Potrivit Ministerului Educației, alte 73 de instituții de învățământ, care au desfășurat lecțiile cu prezență fizică, au început orele la 09:00 și doar șase școli au […]
12:20
Cel mai înalt diplomat al preşedintelui francez Macron a purtat discuții la Moscova cu oficiali ruși # Ziua
Emmanuel Bonne, diplomatul francez cu rangul cel mai înalt din subordinea preşedintelui Emmanuel Macron, a făcut marţi o vizită la Moscova, pentru discuţii cu oficiali ruşi, afirmă o sursă informată despre întâlniri şi alte două surse diplomatice pentru Reuters. Prima sursă a precizat că Bonne, care conduce celula diplomatică prezidenţială a Franţei din 2019, a […]
12:10
A expirat ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Rusia și SUA. New START nu mai este în vigoare # Ziua
La 5 februarie 2026 a expirat Tratatul ruso-american pentru reducerea și limitarea armelor strategice ofensive (New START), singurul acord care mai restricționa arsenalele nucleare ale Rusia și ale Statele Unite ale Americii. Documentul a fost semnat în 2010, la Praga, de președintele rus de atunci, Dmitri Medvedev, și de liderul american Barack Obama. Tratatul a […]
Acum 4 ore
11:50
Certuri în Parlament. Deputații PAS, deranjați de pancartele, aduse de deputați MAN, pe care erau imprimate facturi pentru energie # Ziua
Scurte certuri au fost iscate azi în Parlament, după ce deputații PAS s-au arătat deranjați și au scos de pe tribune mai multe pancarte, aduse de deputați MAN, pe care erau imprimate facturi pentru energia electrică și gaz. Parlamentarii din opoziție susțin că astfel au vrut să reamintească majorității parlamentare că tarifele urmau să fie […]
11:40
ATITUDINI | Ion Terguță: Cenzură și alegeri. Republica Moldova, între politica UE și ofensiva americană pentru libertatea de exprimare # Ziua
Multora încă le sună în urechi discursul lui JD Vance rostit la conferința de la München. Acuzația că Europa se implică în alegeri și suprimă libertatea de exprimare a sunat oarecum bizar și nepotrivit, dar Raportul Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților a SUA, intitulat „THE FOREIGN CENSORSHIP THREAT, PART II: Europe's Decade-Long Campaign to Censor […]
11:20
Un studiu al Universității Yale vine cu noi date despre metodele de reducere a consumului de țigări # Ziua
Renunțarea la fumat rămâne, în continuare, una dintre cele mai mari provocări pentru sistemele de sănătate din întreaga lume. Deși campaniile anti-fumat au avansat semnificativ în ultimele decenii, țigările continuă să fie principala sursă de dependență de nicotină și de boli asociate consumului de tutun. În acest context, experții în domeniu sunt în căutare de […]
11:10
O nouă țeapă pentru investitori imobiliari. Percheziții la administratori de insolvabilitate, acuzați de vânzarea ilegală a apartamentelor # Ziua
Percheziții matinale cu mascați într-un dosar penal pentru de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în proporții deosebit de mari unor persoane care au investit în construcția unui bloc din Chișinău. Ofițerii CNA, în comun cu procurorii, au descins la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii […]
10:50
Moțiune simplă împotriva ministrului Energiei. Documentul, semnat de „Partidul Nostru”, Blocul „Alternativa” și „Democrația Acasă” # Ziua
Trei partide de opoziție din Parlament au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu. Anunțul a fost făcut de liderul „Partidului Nostru", Renato Usatîi. Documentul a mai fost semnat Blocul „Alternativa" și de deputații Partidului „Democrația Acasă". Autorii moțiunii invocă „haosul tarifar" la stabilirea prețului la gaz și cer audierea în regim de […]
10:30
Accident mortal în raionul Orhei. Un bărbat de 43 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un camion # Ziua
Impact fatal la Peresecina. Un bărbat de 43 de ani și-a pierdut viața, după ce a intrat cu mașina într-o depășire periculoasă. Tragedia s-a produs în această dimineață, pe traseul R-6, raionul Orhei. Potrivit poliției, victima a pierdut controlul volanului, a derapat și a intrat frontal într-un camion, după care s-răsturnat în șanțul de scurgere […]
10:10
IGSU a intervenit cu 13 autospeciale la accidentul din preajma satului Ulmu. A fost trimis și un echipaj SMURD # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că la locul accidentului din preajma satului Ulmu, raionul Ialoveni, acolo unde un microbuz s-a ciocnit cu o mașină a pompierilor, au fost trimise 13 autospeciale și o ambulanță SMURD pentru acordarea ajutorului medical. În total, la fața locului sunt implicați 38 de salvatori și pompieri. „Salvatorii […]
Acum 6 ore
09:40
IGSU și IGP, pregătite să intervină în situații de accidente și blocări din cauza poleiului cu peste 400 de autospeciale și echipaje rutiere # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este pregătit să intervină cu 86 de autospeciale pentru deblocări și tractări ale mașinilor ce se confruntă cu dificultăți din cauza poleiului. La această oră, IGSU susține că peste 320 de angajați sunt implicați în diferite acțiuni pe șosele și în localități. De asemenea, în asigurarea securității circulației rutiere […]
09:30
Mihai Popșoi ia în calcul o aderare accelerată la UE, chiar și fără drepturi depline în prima etapă: Suntem deschiși la idei creative # Ziua
Republica Moldova este dispusă să-și accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă acest lucru ar presupune, într-o primă etapă, intrarea fără statut complet de membru. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-un interviu acordat publicației Euractiv. Oficialul a precizat că Republica Moldova este deschisă la „idei creative" care ar […]
09:10
Ceață densă și polei pe drumurile naționale. Circulația camioanelor, interzisă pe mai multe șosele # Ziua
Pericolul de accidente este mare la această oră pe mai multe drumuri naționale, unde traficul este dificil din cauza ceții dense și a poleiului. Poliția anunță că pe drumul M5 Chișinăi – Bălți, circulația camioanelor a fost sistată în zona satului Greblești din raionul Strășeni. „Din cauza poleiului format pe carosabil, riscul producerii accidentelor rămâne […]
08:50
Cinci pasageri ai unui microbuz au fost răniți, după ce vehiculul a intrat într-o autospecială a pompierilor derapată de pe șosea # Ziua
Cinci pasageri ai unui microbuz au fost răniți, după ce vehiculul a intrat într-o autospecială a IGSU care, din cauza poleiului, a derapat de pe șosea. Accidentul a avut loc în preajma satului Ulmu în timp ce autospeciala se îndrepta pentru a stinge un incendiu. În microbuz se aflau 23 de persoane. Pompierii au reușit […]
08:30
Negocieri de pace reluate la Abu Dhabi. Ucraina, Rusia și SUA continuă discuțiile pentru a doua zi consecutiv # Ziua
Ucraina, Rusia și Statele Unite reiau joi, la Abu Dhabi, pentru a doua zi consecutiv, negocierile menite să ducă la încetarea războiului declanșat de invazia rusă din februarie 2022. Discuțiile, mediate de Statele Unite ale Americii, reprezintă un nou episod al eforturilor diplomatice de a pune capăt conflictului dintre Ucraina și Rusia, considerate până acum […]
Acum 8 ore
07:10
VIDEO | Elevii din Chișinău vor învăța de acasă joi și vineri. Școlile trec în regim online din cauza poleiului # Ziua
Școlile din Chișinău vor fi închise, iar elevii vor învăța online joi și vineri, 5 și 6 februarie, din cauza condițiilor, anunță Primăria Chișinău. „Am decis, în mod colectiv, ca astăzi și mâine copiii să rămână acasă și să învețe online, în condiții de siguranță.Totodată, vom dispune ca persoanele care pot lucra de la distanță […]
Acum 24 ore
19:30
UE avertizează statele membre să nu impună restricții suplimentare rețelelor sociale, după ce tot mai multe țări pregătesc interdicții pentru minori # Ziua
Comisia Europeană a transmis miercuri un avertisment statelor membre ale Uniunii Europene, cerându-le să evite impunerea unor obligații suplimentare platformelor de social media, care ar putea intra în conflict cu legislația comunitară. Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că astfel de măsuri sunt „inacceptabile" în afara cadrului stabilit de Regulamentul privind serviciile digitale […]
19:20
VIDEO | Veaceslav Ioniță: Reevaluarea locuințelor este necesară, dar impozitul imobiliar trebuie plafonat, ca să nu crească brusc # Ziua
Actualizarea valorii cadastrale a locuințelor ar putea duce la creșteri importante ale impozitului pe proprietate, însă nu există deocamdată claritate privind mecanismul concret de aplicare. Într-o analiză făcută la emisiunea Contrasens, expertul economic Veaceslav Ioniță a explicat cum ar putea arăta impactul reevaluării bunurilor imobile. „Un apartament vechi, evaluat la 40.000 de lei, dacă plătește […]
19:00
Serviciile secrete americane susțin că Xi Jinping manifestă o paranoia tot mai accentuată pe fondul epurărilor din armată # Ziua
Serviciile de informații ale Statelor Unite au ajuns la concluzia că liderul Chinei, Xi Jinping, manifestă în ultimii ani un nivel accentuat de suspiciune și paranoia, pe fondul consolidării puterii și al epurărilor din armată și din elita politică, relatează The New York Times, citând oficiali americani actuali și foști, relatează The Moscow Times. Potrivit […]
18:50
Rusia ar putea reveni la Jocurile Olimpice din 2028. Mesajul șefei CIO provoacă reacții dure la Kiev # Ziua
Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, a transmis cel mai clar semnal de până acum că Rusia ar putea reveni la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, pledând pentru menținerea sportului ca spațiu „neutru", indiferent de contextul politic, scrie The Guardian. În discursul susținut la Congresul CIO de la Milano, Coventry a afirmat […]
18:30
Chișinăul oferă Ucrainei un nou lot de asistență umanitară. Vor fi transmise alimente, generatoare și echipamente medicale # Ziua
Autoritățile de la Chișinău transmit Ucrainei un nou lot de asistență umanitară în valoare de peste 13,6 milioane de lei. Ajutorul include mai multe bunuri precum generatoare, transformatoare, conductoare, cabluri, echipamente medicale, autospeciale pentru intervenții și produse alimentare. Decizia de acordare a sprijinului a fost aprobată azi la Guvern. „Vorbim de cabluri, conductorii, echipamente și materiale sanitare, eliberate […]
18:10
Tragedie pe Nistru. Un ucrainean, care a încercat să treacă înot râul, a fost găsit mort în apele înghețate # Ziua
Un bărbat din Ucraina, în vârstă de 31 de ani, a murit în apele înghețate ale Nistrului în timp ce a încercat să treacă înot râul în Republica Moldova. Tragedia a avut loc în zona de frontieră dintre orașul Iampol din Ucraina și satul Cosăuți din raionul Soroca. Bărbatul a traversat o porțiune înghețată a […]
18:00
ÎN TANDEM, cu Corneliu Său | Viorel Godea, director Lagmar, despre primii pași în afacere și secretele succesului # Ziua
Articolul ÎN TANDEM, cu Corneliu Său | Viorel Godea, director Lagmar, despre primii pași în afacere și secretele succesului apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Ion Ceban cere aplicarea noului tarif la gaz și pentru lunile ianuarie și decembrie: Au tergiversat pentru ca Energocom să adune mai mulți bani # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că va cere ca noul tarif pentru gaz, de 14,42 de lei pentru un metru cub, să fie aplicat retroactiv și pentru lunile ianuarie și decembrie, cu o ulterioară recalculare a costurilor din facturi. Edilul acuză că tergiversarea luării deciziei de micșorare a tarifului a fost intenționată, pentru ca Energocom […]
17:30
Prim-ministrul leton, Evika Silina, și președintele estonian, Alar Karis, au cerut Uniunii Europene să numească un emisar special pentru reluarea contactelor diplomatice cu Rusia, în contextul negocierilor internaționale privind încetarea războiului din Ucraina. În declarații separate acordate publicației Euronews, cei doi lideri au subliniat necesitatea ca Europa să fie prezentă
16:50
CFM se rupe în două pentru a ieși din criză. Guvernul a aprobat înființarea Societății pe acțiuni „CFM Pasageri și Marfă” # Ziua
Guvernul a aprobat azi un proiect de reorganizare a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” prin separarea serviciilor destinate transportului de călători și mărfuri. Astfel, a fost înființată Societatea pe Acțiuni „CFM Pasageri și Marfă” cu capital integral de stat. Potrivit proiectului, Agenția Proprietății Publice va exercita rolul de acționar unic al noii societăți […] Articolul CFM se rupe în două pentru a ieși din criză. Guvernul a aprobat înființarea Societății pe acțiuni „CFM Pasageri și Marfă” apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
China și Rusia își consolidează parteneriatul strategic. Xi și Putin își prezintă alianța drept „stabilizatoare” pentru ordinea mondială # Ziua
Președintele Chinei, Xi Jinping, și liderul rus, Vladimir Putin, au lăudat miercuri, într-o convorbire video, parteneriatul economic, politic și de securitate dintre cele două țări, pe care l-au descris drept un factor de „stabilizare” într-un context internațional marcat de „turbulențe”. Potrivit presei de stat chineze, Xi a declarat că situația globală a devenit tot mai […] Articolul China și Rusia își consolidează parteneriatul strategic. Xi și Putin își prezintă alianța drept „stabilizatoare” pentru ordinea mondială apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Doi bărbați, un român de 37 de ani și un grec de 54 de ani, au fost reținuți de autoritățile din Germania sub acuzația de sabotaj. Cei doi, angajați ai unei firme care făcea lucrări la navele de război în Portul Hamburg, ar fi încercat să deterioreze vapoare din dotarea marinei germane. Arestarea lor a […] Articolul Un român și un grec, arestați pentru sabotaj asupra navelor de luptă germane, în Hamburg apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
VIDEO | O nouă emisiune marca ZIUA – „ÎN TANDEM, cu Corneliu Său”. Despre afaceri, dar mai ales despre oamenii din spatele lor # Ziua
ZIUA Media lansează un nou produs media în format video, realizat de Corneliu Său, cunoscut antreprenor și mentor din Republica Moldova, fondator al companiei de mobilă Tandem. Emisiunea este adresată publicului interesat de business și scoate în evidență partea mai puțin văzută a oricărei afaceri – omul din spatele ei. Ea prezintă poveștile de viață […] Articolul VIDEO | O nouă emisiune marca ZIUA – „ÎN TANDEM, cu Corneliu Său”. Despre afaceri, dar mai ales despre oamenii din spatele lor apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Un instructor auto cu antecedente penale a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru mită # Ziua
Un instructor auto, în vârstă de 46 de ani, condamnat anterior pentru furt și șofat în stare de ebrietate, a primit o nouă sentință. Bărbatul va sta doi ani în închisoare pentru trafic de influență. Acesta a cerut peste 1000 de euro pentru obținerea ilegală a unui carnet auto. Potrivit anchetei, în decembrie 2022, […] Articolul Un instructor auto cu antecedente penale a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru mită apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru joi, 5 februarie. Potrivit deciziei ANRE, prețul unui litru de benzină A95 nu va depăși 23,10 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,08 lei. Astfel, prețul benzinei crește cu un ban, […] Articolul Continuă scumpirile la pompă. ANRE a stabilit noile prețuri pentru carburanți apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Politico: Negocierile de la Abu Dhabi ar putea deschide calea spre încheierea războiului din Ucraina în primăvară # Ziua
Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, care au loc astăzi la Abu Dhabi, ar putea fi mai promițătoare decât se așteaptă mulți observatori și ar putea oferi o șansă reală de a încheia războiul în primăvară, relatează Politico, citând surse ucrainene și americane familiarizate cu desfășurarea discuțiilor. Potrivit acestora, ambele părți au devenvenit mai […] Articolul Politico: Negocierile de la Abu Dhabi ar putea deschide calea spre încheierea războiului din Ucraina în primăvară apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Gerul a trecut, însă revine poleiul. Meteorologii au emis cod galben pentru următoarele două zile. Sunt anunțate ploi și lapoviță, iar în condițiile unor valori de zero grade și pânăa la minus două în orele dimineții există riscul formării poleiului. Codul galben intră în vigoare în această seară pentru nordul și mai multe raioane din […] Articolul Revine pericolul de polei. Meteorologii anunță cod galben pentru următoarele două zile apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:00
EDITORIAL | Impertinență la pătrat. Lichidatorii de la guvern ne anunță că au creat un centru universitar # Ziua
Guvernanții noștri se pot lejer înscrie în lista personajelor din renumitele bancuri din perioada comunistă de la Radio Erevan. Unul dintre cele mai legendare este cel când ascultătorul întreabă: „Este adevărat că Ivan Sergheevici a câștigat o mașină „Volga” la loterie?”, iar Radio Erevan răspunde: „Da, este adevărat. Este vorba despre Ivan Sergheevici, dar nu este […] Articolul EDITORIAL | Impertinență la pătrat. Lichidatorii de la guvern ne anunță că au creat un centru universitar apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
VIDEO | Ioniță, despre ajutorul de urgență din România, în cazul penei masive de curent: Nici mulțumim n-am spus, să ne fie rușine! # Ziua
Sprijinul constant oferit Republicii Moldova de către România, inclusiv în domeniul energetic, nu este tratat cu suficientă responsabilitate și recunoștință la Chișinău. De această părere este expertul economic Veaceslav Ioniță, care a criticat atât deciziile autorităților, cât și pasivitatea societății față de ajutorul primit peste Prut, de fiecare dată când ne confruntăm cu situații de […] Articolul VIDEO | Ioniță, despre ajutorul de urgență din România, în cazul penei masive de curent: Nici mulțumim n-am spus, să ne fie rușine! apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Trei moldoveni din Italia, care administrau o fabrică ilegală de țigări, anchetați de Parchetul European. Profitul zilnic ajungea la 350.000 de euro # Ziua
O fabrică clandestină de țigări, care scotea ilegal pe piață aproximativ două milioane de țigări pe zi, a fost descoperită și pusă sub sechestru în localitatea Vigonza din provincia italiană Padova. În timpul intervenției, trei cetățeni moldoveni au fost identificați în incintă și reclamați autorității judiciare pentru deținere de tutun prelucrat de contrabandă și contrafacerea mărcilor. Potrivit RaiNews, citată de […] Articolul Trei moldoveni din Italia, care administrau o fabrică ilegală de țigări, anchetați de Parchetul European. Profitul zilnic ajungea la 350.000 de euro apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
UE neagă acuzațiile SUA privind cenzura și ingerința în alegerile din statele membre, inclusiv cele din R. Moldova # Ziua
Comisia Europeană a respins marți acuzațiile formulate de Statele Unite potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi cenzurat conținutul de pe rețelele sociale înaintea unor alegeri recente, inclusiv în R. Moldova, catalogându-le drept „o absurditate totală”. Reacția vine după publicarea unui raport de 160 de pagini al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților, care susține că Comisia […] Articolul UE neagă acuzațiile SUA privind cenzura și ingerința în alegerile din statele membre, inclusiv cele din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Raportori ai Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău. Experții pregătesc avizul asupra legii privind înăsprirea pedepselor pentru corupere electorală # Ziua
O delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția se vor afla miercuri și joi la Chișinău în cadrul unei vizte de documentare. Experții vor discuta cu reprezentanți ai mai multor instituții pentru a pregăti avizul asupra Legii din iunie 2025 cu privire la combaterea corupției electorale, document ce instituie pedepse mai aspre pentru acest fenomen. Raportorii […] Articolul Raportori ai Comisiei de la Veneția, în vizită la Chișinău. Experții pregătesc avizul asupra legii privind înăsprirea pedepselor pentru corupere electorală apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
VIDEO | Veaceslav Ioniță: Tergiversarea construcției liniei electrice Vulcănești-Chișinău ar putea fi un act de sabotaj economic # Ziua
Tergiversarea construcției Liniei Electrice Vulcănești – Chișinău ar putea fi un act de sabotaj economic, consideră expertul economic IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, care presupune că „cineva ar fi interesat” ca R. Moldova să amâne conectarea sistemului nostru energetic la cel din România și, implicit, la cel european. „Eu am impresia că tărăganarea construcției liniei (Vulcănești-Chișinău […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță: Tergiversarea construcției liniei electrice Vulcănești-Chișinău ar putea fi un act de sabotaj economic apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Ziua în care Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală. Se fac 101 ani de la înființarea Patriarhiei Române # Ziua
Patriarhia Română împlinește astăzi 101 ani de la înființare. Actul care stă la baza patriarhatul românesc a fost aprobat de Sfântul Sinod în data de 4 februarie 1925, amintește Basilica. Decizia Sfântului Sinod a fost comunicată Parlamentului și a fost recunoscută şi aprobată, cu unanimitate de voturi, de Senat şi Camera Deputaţilor. În 23 februarie […] Articolul Ziua în care Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală. Se fac 101 ani de la înființarea Patriarhiei Române apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Universitatea din Cahul dispare ca entitate. Guvernul Munteanu a votat azi pentru lichidarea instituției # Ziua
Universitatea „B. P. Hașdeu” din Cahul devine istorie. Guvernul a decis azi lichidarea instituției din sudul R. Moldova prin fuzionarea cu Universitatea Tehnică din Moldova. Documentul, criticat anterior de mediul academic de la Chișinău și București, prevede că reintegrarea urmează să fie definitivată până în august 2026. Inițiativa Ministerului Educației, promovată intens în ultimele două […] Articolul Universitatea din Cahul dispare ca entitate. Guvernul Munteanu a votat azi pentru lichidarea instituției apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Alegerile prezidențiale din 2024 din R. Moldova, vizate în raportul SUA privind cenzura: Documentul face trimitere la ingerințe ale UE în procesul electoral # Ziua
Alegerile prezidențiale din 2024 din R. Moldova au inclus un candidat din același partid cu cel al prim-ministrului, ceea ce ridică îngrijorări semnificative privind un posibil conflict de interese. În plus, R. Moldova nu este încă stat membru al Uniunii Europene, ceea ce „ridică întrebări suplimentare cu privire la motivul pentru care a avut loc […] Articolul Alegerile prezidențiale din 2024 din R. Moldova, vizate în raportul SUA privind cenzura: Documentul face trimitere la ingerințe ale UE în procesul electoral apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Noul tarif pentru gaz, de 14,42 de lei pentru un metru cub, intră în vigoare de azi, 4 februarie. Decizia ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial. Noul tarif a fost redus cu aproximativ 14 la sută și a fost aprobat de ANRE marți, 3 februarie. Noul preț este cu 2,33 lei mai mic decât […] Articolul Noul tarif pentru gaz, valabil de azi. Decizia ANRE a fost publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
VIDEO | Veaceslav Ioniță, despre noile tarife la gazele naturale: Autoritățile țin în continuare în secret cu cât au cumpărat gazul în 2025 # Ziua
Republica Moldova a plătit pentru gazele naturale cumpărate în 2025 mai mult decât trebuia să plătească, iar Energocom și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nu au publicat încă prețurile exacte de achiziție a gazului pentru anul 2025 și nu a făcut publice devierile financiare de anul trecut. Declarațiile aparțin economistului IDIS „Viitorul”, Veaceslav […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță, despre noile tarife la gazele naturale: Autoritățile țin în continuare în secret cu cât au cumpărat gazul în 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Trump consideră că Putin „s-a ținut de cuvânt” privind armistițiul temporar și nu este surprins de reluarea atacurilor asupra Ucrainei # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că liderul rus Vladimir Putin „și-a respectat cuvântul” în timpul așa-numitului „armistițiu energetic”, în care Rusia nu ar fi atacat infrastructura energetică a Ucrainei. „Pauza a fost de duminică până duminică, din 25 ianuarie până pe 1 februarie. S-a încheiat. El și-a respectat cuvântul. O săptămână este deja mult, […] Articolul Trump consideră că Putin „s-a ținut de cuvânt” privind armistițiul temporar și nu este surprins de reluarea atacurilor asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Guvernul decide azi soarta Universității din Cahul. Cabinetul de miniștri urmează să se expună asupra lichidării instituției # Ziua
Proiectul lichidării juridice a Universității din Cahul „B. P. Hașdeu” prin fuzionarea cu Universitatea Tehnică din Moldova va fi supus votului azi la Guvern. Dacă documentul, criticat dur de mediul academic din R. Moldova și România, va fi aprobat de cabinet, atunci reintegrarea urmează să fie definitivată până în august 2026. Instituția urmează să devină „centru […] Articolul Guvernul decide azi soarta Universității din Cahul. Cabinetul de miniștri urmează să se expună asupra lichidării instituției apare prima dată în ZIUA.md.
