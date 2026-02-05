11:10

Alegerile prezidențiale din 2024 din R. Moldova au inclus un candidat din același partid cu cel al prim-ministrului, ceea ce ridică îngrijorări semnificative privind un posibil conflict de interese. În plus, R. Moldova nu este încă stat membru al Uniunii Europene, ceea ce „ridică întrebări suplimentare cu privire la motivul pentru care a avut loc […]