VIDEO | Noapte grea pe șosele. Drumarii au intervenit în peste 150 de cazuri de deblocare a mașinilor și camioanelor

Doi bărbați, un român de 37 de ani și un grec de 54 de ani, au fost reținuți de autoritățile din Germania sub acuzația de sabotaj. Cei doi, angajați ai unei firme care făcea lucrări la navele de război în Portul Hamburg, ar fi încercat să deterioreze vapoare din dotarea marinei germane. Arestarea lor a […]