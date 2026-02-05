ATITUDINI | Victor Nichituș: Buturuga Universității din Cahul răstoarnă carul PAS-ului
Ziua, 5 februarie 2026 17:00
Apariția Universității din Cahul a avut loc ca urmare a trilateralei România-Republica Moldova-Ucraina, care a avut loc în iulie 1997, la Izmail, la inițiativa președintelui român Emil Constantinescu. Universitatea din Cahul, ca filială a Universității „Dunarea de Jos” din Galaţi a fost rezultatul protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Buturuga Universității din Cahul răstoarnă carul PAS-ului apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Acum 10 minute
17:20
VIDEO | Veaceslav Ioniță crede că declarațiile contradictorii ale autorităților, în timpul blackout-ului, ar trebui investigate de procurori # Ziua
Procuratura Generală ar trebui să deschidă o anchetă, pentru a investiga ce a stat la baza mesajelor contradictorii ale autorităților, în timpul penei masive de curent care a lăsat fără electricitate aproximativ 70 la sută din teritoriul Republicii Moldova. Opinia aparține expertului economic Veceslav Ioniță și a fost exprimată la emisiunea Contrasens, de la ZIUA.md. […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță crede că declarațiile contradictorii ale autorităților, în timpul blackout-ului, ar trebui investigate de procurori apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
17:00
Acum o oră
16:50
Banca Națională a Moldovei a decis să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 5% anual. Hotărârea a fost adoptată prin vot unanim de Comitetul executiv al instituției în ședința din 5 februarie. Totodată, banca centrală a păstrat neschimbate și celelalte rate de dobândă: 7% […] Articolul Banca Națională menține rata de bază la 5% și eliberează mai mulți bani pentru credite apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
16:20
Rusia și Ucraina au realizat primul schimb de prizonieri din octombrie, după formula „157 la 157” # Ziua
Rusia și Ucraina au efectuat un nou schimb de prizonieri de război, primul după o pauză de cinci luni, în baza formulei „157 la 157”. Operațiunea a avut loc cu medierea Statelor Unite și a Emiratelor Arabe Unite, a anunțat Ministerul Apărării al Rusiei. Potrivit instituției, 157 de militari ruși au fost repatriați de pe […] Articolul Rusia și Ucraina au realizat primul schimb de prizonieri din octombrie, după formula „157 la 157” apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
ATITUDINI | Igor Munteanu: Taxele mari și birocrația cretină, fără limite, omoară economia și corupe oamenii # Ziua
Atunci când unii demnitari vorbesc despre creșterea unor taxe, dar evită din răsputeri să raporteze asupra cheltuielilor excesive, asupra salariilor lor exorbitante, asupra voluntarismului și risipei avem o mare problemă. Nu avem doar o criză legată de lipsa banilor, așa cum unii ar fi tentați să comenteze, ci de o limitare brutală a libertăților noastre. […] Articolul ATITUDINI | Igor Munteanu: Taxele mari și birocrația cretină, fără limite, omoară economia și corupe oamenii apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
15:20
Ucraina afirmă că a lovit baza rusă de lansare a rachetei „Oreșnik” de la Kapustin Yar cu rachete Flamingo # Ziua
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucraina a anunțat că a efectuat, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe atacuri aeriene asupra poligonului militar Kapustin Yar, un punct-cheie pentru testarea și lansarea rachetelor balistice intercontinentale ale Rusia, scrie Kyiv Independent. Potrivit unui comunicat publicat pe 5 februarie pe Telegram, loviturile au vizat aerodromul militar din regiunea […] Articolul Ucraina afirmă că a lovit baza rusă de lansare a rachetei „Oreșnik” de la Kapustin Yar cu rachete Flamingo apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, condamnă dur decizia de lichidare a Universității „B. P. Hașdeu” din Cahul # Ziua
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a criticat dur decizia autorităților de la Chișinău de a lichida Universitatea din Cahul. Într-un comentariu pentru Edupedu.ro, fostul lider de la Cotroceni amintește că instituția de învățământ a fost fondată în timpul mandatului său ca filială a Universităţii „Dunarea de Jos” din Galaţi, de aceea, nu este corect […] Articolul Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, condamnă dur decizia de lichidare a Universității „B. P. Hașdeu” din Cahul apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Kremlinul regretă expirarea tratatului nuclear New START și lipsa unui răspuns din partea SUA # Ziua
Kremlinul și-a exprimat regretul față de expirarea Tratatului pentru Reducerea Armelor Strategice Ofensive (New START) și față de lipsa unei reacții din partea Washingtonului la propunerea Moscovei de a prelungi pentru încă un an plafonul de limitare a armamentului nuclear. „Acțiunea tratatului se încheie. Evaluăm acest lucru negativ și ne exprimăm regretul. Inițiativa noastră de […] Articolul Kremlinul regretă expirarea tratatului nuclear New START și lipsa unui răspuns din partea SUA apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Anul „Iancu de Hunedoara” – erou, voievod, legendă. Programul celebrării domnului transilvănean care a apărat Europa creștină # Ziua
Autoritățile locale și instituțiile de cultură din municipiul Hunedoara au pregătit un program de amploare pentru a celebra Anul „Iancu de Hunedoara”, implicit pentru a-i cinsti memoria marelui voievod al Transilvaniei și apărător al creștinătății în Europa, transmite Basilica. Potrivit Primăriei Hunedoara, evenimentele se vor desfășura sub egida „Iancu de Hunedoara: erou, voievod, legendă”, în […] Articolul Anul „Iancu de Hunedoara” – erou, voievod, legendă. Programul celebrării domnului transilvănean care a apărat Europa creștină apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, în urma negocierilor de pace desfășurate la Abu Dhabi # Ziua
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a anunțat că delegațiile Rusiei și Ucrainei au ajuns la un acord, la Abu Dhabi, privind schimbul a 314 prizonieri de război. Acesta va fi primul schimb de acest tip după o pauză de cinci luni. Emisarul american nu a precizat dacă schimbul va implica 157 de persoane […] Articolul Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, în urma negocierilor de pace desfășurate la Abu Dhabi apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Casa din Ulmu, unde pompierii nu au putut ajunge din cauza poleiului, a fost mistuită în totalitate de flăcări # Ziua
Casa din satul Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață și la care patru echipaje de pompieri nu au putut ajunge din cauza poleiului, a fost distrusă în totalitate. În urma incendiului, proprietarii nu au avut de suferit, aceștia urmând să fie cazați de administrația locală într-o altă locuință. IGSU susține că incendiul a fost […] Articolul Casa din Ulmu, unde pompierii nu au putut ajunge din cauza poleiului, a fost mistuită în totalitate de flăcări apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Pavel Durov critică interzicerea accesului copiilor la rețelele de socializare din Spania: „Un precedent periculos” # Ziua
Fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov, a transmis un mesaj dur utilizatorilor din Spania, avertizând asupra noilor reglementări promovate de guvernul condus de Pedro Sanchez, pe care le consideră o amenințare directă la adresa libertății de exprimare și a vieții private. Într-o postare publică, Durov a susținut că măsurile anunțate recent ar putea transforma Spania într-un […] Articolul Pavel Durov critică interzicerea accesului copiilor la rețelele de socializare din Spania: „Un precedent periculos” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
The Washington Post și-a închis birourile din Ucraina și Orientul Mijlociu. O treime din personal a fost concediat # Ziua
Conducerea cotidianului american The Washington Post a anunțat închiderea mai multor birouri din străinătate, inclusiv a celui din Ucraina, și concedierea a aproximativ o treime din personal, potrivit informațiilor publicate de Associated Press. Printre structurile desființate se numără biroul pentru Orientul Mijlociu. Decizia a provocat reacții puternice în rândul jurnaliștilor afectați. „Am fost concediată din […] Articolul The Washington Post și-a închis birourile din Ucraina și Orientul Mijlociu. O treime din personal a fost concediat apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
13:10
ATITUDINI | Cristian Hrițuc: Lichidarea Universității din Cahul, o mostră clară de anti-românism # Ziua
Până la urmă ministrul Perciun și guvernarea actuală au mers încainte cu procedura de lichidare a Universității din Cahul. Oricât de mult încearcă Perciun să o învelească într-o acțiune de eficientizare, motivul e unul singur – să îi asigure domnului Bostan de la UTM încă un mandat. Familia Bostan a condus UTM timp de 34 […] Articolul ATITUDINI | Cristian Hrițuc: Lichidarea Universității din Cahul, o mostră clară de anti-românism apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Peste 220 de școli din R. Moldova, cele mai multe din Chișinău, au fost azi închise din cauza avertizărilor de polei. Pentru elevii acestor instituții au fost organizate ore online. Potrivit Ministerului Educației, alte 73 de instituții de învățământ, care au desfășurat lecțiile cu prezență fizică, au început orele la 09:00 și doar șase școli au […] Articolul Aproape fiecare a cincea școală a fost azi închisă din cauza avertizărilor de polei apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Cel mai înalt diplomat al preşedintelui francez Macron a purtat discuții la Moscova cu oficiali ruși # Ziua
Emmanuel Bonne, diplomatul francez cu rangul cel mai înalt din subordinea preşedintelui Emmanuel Macron, a făcut marţi o vizită la Moscova, pentru discuţii cu oficiali ruşi, afirmă o sursă informată despre întâlniri şi alte două surse diplomatice pentru Reuters. Prima sursă a precizat că Bonne, care conduce celula diplomatică prezidenţială a Franţei din 2019, a […] Articolul Cel mai înalt diplomat al preşedintelui francez Macron a purtat discuții la Moscova cu oficiali ruși apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
A expirat ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Rusia și SUA. New START nu mai este în vigoare # Ziua
La 5 februarie 2026 a expirat Tratatul ruso-american pentru reducerea și limitarea armelor strategice ofensive (New START), singurul acord care mai restricționa arsenalele nucleare ale Rusia și ale Statele Unite ale Americii. Documentul a fost semnat în 2010, la Praga, de președintele rus de atunci, Dmitri Medvedev, și de liderul american Barack Obama. Tratatul a […] Articolul A expirat ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Rusia și SUA. New START nu mai este în vigoare apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Certuri în Parlament. Deputații PAS, deranjați de pancartele, aduse de deputați MAN, pe care erau imprimate facturi pentru energie # Ziua
Scurte certuri au fost iscate azi în Parlament, după ce deputații PAS s-au arătat deranjați și au scos de pe tribune mai multe pancarte, aduse de deputați MAN, pe care erau imprimate facturi pentru energia electrică și gaz. Parlamentarii din opoziție susțin că astfel au vrut să reamintească majorității parlamentare că tarifele urmau să fie […] Articolul Certuri în Parlament. Deputații PAS, deranjați de pancartele, aduse de deputați MAN, pe care erau imprimate facturi pentru energie apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
ATITUDINI | Ion Terguță: Cenzură și alegeri. Republica Moldova, între politica UE și ofensiva americană pentru libertatea de exprimare # Ziua
Multora încă le sună în urechi discursul lui JD Vance rostit la conferința de la München. Acuzația că Europa se implică în alegeri și suprimă libertatea de exprimare a sunat oarecum bizar și nepotrivit, dar Raportul Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților a SUA, intitulat „THE FOREIGN CENSORSHIP THREAT, PART II: Europe’s Decade-Long Campaign to Censor […] Articolul ATITUDINI | Ion Terguță: Cenzură și alegeri. Republica Moldova, între politica UE și ofensiva americană pentru libertatea de exprimare apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
11:20
Un studiu al Universității Yale vine cu noi date despre metodele de reducere a consumului de țigări # Ziua
Renunțarea la fumat rămâne, în continuare, una dintre cele mai mari provocări pentru sistemele de sănătate din întreaga lume. Deși campaniile anti-fumat au avansat semnificativ în ultimele decenii, țigările continuă să fie principala sursă de dependență de nicotină și de boli asociate consumului de tutun. În acest context, experții în domeniu sunt în căutare de […] Articolul Un studiu al Universității Yale vine cu noi date despre metodele de reducere a consumului de țigări apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
O nouă țeapă pentru investitori imobiliari. Percheziții la administratori de insolvabilitate, acuzați de vânzarea ilegală a apartamentelor # Ziua
Percheziții matinale cu mascați într-un dosar penal pentru de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în proporții deosebit de mari unor persoane care au investit în construcția unui bloc din Chișinău. Ofițerii CNA, în comun cu procurorii, au descins la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii […] Articolul O nouă țeapă pentru investitori imobiliari. Percheziții la administratori de insolvabilitate, acuzați de vânzarea ilegală a apartamentelor apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Moțiune simplă împotriva ministrului Energiei. Documentul, semnat de „Partidul Nostru”, Blocul „Alternativa” și „Democrația Acasă” # Ziua
Trei partide de opoziție din Parlament au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu. Anunțul a fost făcut de liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi. Documentul a mai fost semnat Blocul „Alternativa” și de deputații Partidului „Democrația Acasă”. Autorii moțiunii invocă „haosul tarifar” la stabilirea prețului la gaz și cer audierea în regim de […] Articolul Moțiune simplă împotriva ministrului Energiei. Documentul, semnat de „Partidul Nostru”, Blocul „Alternativa” și „Democrația Acasă” apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Accident mortal în raionul Orhei. Un bărbat de 43 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un camion # Ziua
Impact fatal la Peresecina. Un bărbat de 43 de ani și-a pierdut viața, după ce a intrat cu mașina într-o depășire periculoasă. Tragedia s-a produs în această dimineață, pe traseul R-6, raionul Orhei. Potrivit poliției, victima a pierdut controlul volanului, a derapat și a intrat frontal într-un camion, după care s-răsturnat în șanțul de scurgere […] Articolul Accident mortal în raionul Orhei. Un bărbat de 43 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un camion apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
IGSU a intervenit cu 13 autospeciale la accidentul din preajma satului Ulmu. A fost trimis și un echipaj SMURD # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că la locul accidentului din preajma satului Ulmu, raionul Ialoveni, acolo unde un microbuz s-a ciocnit cu o mașină a pompierilor, au fost trimise 13 autospeciale și o ambulanță SMURD pentru acordarea ajutorului medical. În total, la fața locului sunt implicați 38 de salvatori și pompieri. „Salvatorii […] Articolul IGSU a intervenit cu 13 autospeciale la accidentul din preajma satului Ulmu. A fost trimis și un echipaj SMURD apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
IGSU și IGP, pregătite să intervină în situații de accidente și blocări din cauza poleiului cu peste 400 de autospeciale și echipaje rutiere # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este pregătit să intervină cu 86 de autospeciale pentru deblocări și tractări ale mașinilor ce se confruntă cu dificultăți din cauza poleiului. La această oră, IGSU susține că peste 320 de angajați sunt implicați în diferite acțiuni pe șosele și în localități. De asemenea, în asigurarea securității circulației rutiere […] Articolul IGSU și IGP, pregătite să intervină în situații de accidente și blocări din cauza poleiului cu peste 400 de autospeciale și echipaje rutiere apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Mihai Popșoi ia în calcul o aderare accelerată la UE, chiar și fără drepturi depline în prima etapă: Suntem deschiși la idei creative # Ziua
Republica Moldova este dispusă să-și accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă acest lucru ar presupune, într-o primă etapă, intrarea fără statut complet de membru. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-un interviu acordat publicației Euractiv. Oficialul a precizat că Republica Moldova este deschisă la „idei creative” care ar […] Articolul Mihai Popșoi ia în calcul o aderare accelerată la UE, chiar și fără drepturi depline în prima etapă: Suntem deschiși la idei creative apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
09:10
Ceață densă și polei pe drumurile naționale. Circulația camioanelor, interzisă pe mai multe șosele # Ziua
Pericolul de accidente este mare la această oră pe mai multe drumuri naționale, unde traficul este dificil din cauza ceții dense și a poleiului. Poliția anunță că pe drumul M5 Chișinăi – Bălți, circulația camioanelor a fost sistată în zona satului Greblești din raionul Strășeni. „Din cauza poleiului format pe carosabil, riscul producerii accidentelor rămâne […] Articolul Ceață densă și polei pe drumurile naționale. Circulația camioanelor, interzisă pe mai multe șosele apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Cinci pasageri ai unui microbuz au fost răniți, după ce vehiculul a intrat într-o autospecială a pompierilor derapată de pe șosea # Ziua
Cinci pasageri ai unui microbuz au fost răniți, după ce vehiculul a intrat într-o autospecială a IGSU care, din cauza poleiului, a derapat de pe șosea. Accidentul a avut loc în preajma satului Ulmu în timp ce autospeciala se îndrepta pentru a stinge un incendiu. În microbuz se aflau 23 de persoane. Pompierii au reușit […] Articolul Cinci pasageri ai unui microbuz au fost răniți, după ce vehiculul a intrat într-o autospecială a pompierilor derapată de pe șosea apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Negocieri de pace reluate la Abu Dhabi. Ucraina, Rusia și SUA continuă discuțiile pentru a doua zi consecutiv # Ziua
Ucraina, Rusia și Statele Unite reiau joi, la Abu Dhabi, pentru a doua zi consecutiv, negocierile menite să ducă la încetarea războiului declanșat de invazia rusă din februarie 2022. Discuțiile, mediate de Statele Unite ale Americii, reprezintă un nou episod al eforturilor diplomatice de a pune capăt conflictului dintre Ucraina și Rusia, considerate până acum […] Articolul Negocieri de pace reluate la Abu Dhabi. Ucraina, Rusia și SUA continuă discuțiile pentru a doua zi consecutiv apare prima dată în ZIUA.md.
07:10
VIDEO | Elevii din Chișinău vor învăța de acasă joi și vineri. Școlile trec în regim online din cauza poleiului # Ziua
Școlile din Chișinău vor fi închise, iar elevii vor învăța online joi și vineri, 5 și 6 februarie, din cauza condițiilor, anunță Primăria Chișinău. „Am decis, în mod colectiv, ca astăzi și mâine copiii să rămână acasă și să învețe online, în condiții de siguranță.Totodată, vom dispune ca persoanele care pot lucra de la distanță […] Articolul VIDEO | Elevii din Chișinău vor învăța de acasă joi și vineri. Școlile trec în regim online din cauza poleiului apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:30
UE avertizează statele membre să nu impună restricții suplimentare rețelelor sociale, după ce tot mai multe țări pregătesc interdicții pentru minori # Ziua
Comisia Europeană a transmis miercuri un avertisment statelor membre ale Uniunii Europene, cerându-le să evite impunerea unor obligații suplimentare platformelor de social media, care ar putea intra în conflict cu legislația comunitară. Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că astfel de măsuri sunt „inacceptabile” în afara cadrului stabilit de Regulamentul privind serviciile digitale […] Articolul UE avertizează statele membre să nu impună restricții suplimentare rețelelor sociale, după ce tot mai multe țări pregătesc interdicții pentru minori apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
VIDEO | Veaceslav Ioniță: Reevaluarea locuințelor este necesară, dar impozitul imobiliar trebuie plafonat, ca să nu crească brusc # Ziua
Actualizarea valorii cadastrale a locuințelor ar putea duce la creșteri importante ale impozitului pe proprietate, însă nu există deocamdată claritate privind mecanismul concret de aplicare. Într-o analiză făcută la emisiunea Contrasens, expertul economic Veaceslav Ioniță a explicat cum ar putea arăta impactul reevaluării bunurilor imobile. „Un apartament vechi, evaluat la 40.000 de lei, dacă plătește […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță: Reevaluarea locuințelor este necesară, dar impozitul imobiliar trebuie plafonat, ca să nu crească brusc apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Serviciile secrete americane susțin că Xi Jinping manifestă o paranoia tot mai accentuată pe fondul epurărilor din armată # Ziua
Serviciile de informații ale Statelor Unite au ajuns la concluzia că liderul Chinei, Xi Jinping, manifestă în ultimii ani un nivel accentuat de suspiciune și paranoia, pe fondul consolidării puterii și al epurărilor din armată și din elita politică, relatează The New York Times, citând oficiali americani actuali și foști, relatează The Moscow Times. Potrivit […] Articolul Serviciile secrete americane susțin că Xi Jinping manifestă o paranoia tot mai accentuată pe fondul epurărilor din armată apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Rusia ar putea reveni la Jocurile Olimpice din 2028. Mesajul șefei CIO provoacă reacții dure la Kiev # Ziua
Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, a transmis cel mai clar semnal de până acum că Rusia ar putea reveni la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, pledând pentru menținerea sportului ca spațiu „neutru”, indiferent de contextul politic, scrie The Guardian. În discursul susținut la Congresul CIO de la Milano, Coventry a afirmat […] Articolul Rusia ar putea reveni la Jocurile Olimpice din 2028. Mesajul șefei CIO provoacă reacții dure la Kiev apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Chișinăul oferă Ucrainei un nou lot de asistență umanitară. Vor fi transmise alimente, generatoare și echipamente medicale # Ziua
Autoritățile de la Chișinău transmit Ucrainei un nou lot de asistență umanitară în valoare de peste 13,6 milioane de lei. Ajutorul include mai multe bunuri precum generatoare, transformatoare, conductoare, cabluri, echipamente medicale, autospeciale pentru intervenții și produse alimentare. Decizia de acordare a sprijinului a fost aprobată azi la Guvern. „Vorbim de cabluri, conductorii, echipamente și materiale sanitare, eliberate […] Articolul Chișinăul oferă Ucrainei un nou lot de asistență umanitară. Vor fi transmise alimente, generatoare și echipamente medicale apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Tragedie pe Nistru. Un ucrainean, care a încercat să treacă înot râul, a fost găsit mort în apele înghețate # Ziua
Un bărbat din Ucraina, în vârstă de 31 de ani, a murit în apele înghețate ale Nistrului în timp ce a încercat să treacă înot râul în Republica Moldova. Tragedia a avut loc în zona de frontieră dintre orașul Iampol din Ucraina și satul Cosăuți din raionul Soroca. Bărbatul a traversat o porțiune înghețată a […] Articolul Tragedie pe Nistru. Un ucrainean, care a încercat să treacă înot râul, a fost găsit mort în apele înghețate apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
ÎN TANDEM, cu Corneliu Său | Viorel Godea, director Lagmar, despre primii pași în afacere și secretele succesului # Ziua
Articolul ÎN TANDEM, cu Corneliu Său | Viorel Godea, director Lagmar, despre primii pași în afacere și secretele succesului apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Ion Ceban cere aplicarea noului tarif la gaz și pentru lunile ianuarie și decembrie: Au tergiversat pentru ca Energocom să adune mai mulți bani # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că va cere ca noul tarif pentru gaz, de 14,42 de lei pentru un metru cub, să fie aplicat retroactiv și pentru lunile ianuarie și decembrie, cu o ulterioară recalculare a costurilor din facturi. Edilul acuză că tergiversarea luării deciziei de micșorare a tarifului a fost intenționată, pentru ca Energocom […] Articolul Ion Ceban cere aplicarea noului tarif la gaz și pentru lunile ianuarie și decembrie: Au tergiversat pentru ca Energocom să adune mai mulți bani apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Prim-ministrul leton, Evika Silina, și președintele estonian, Alar Karis, au cerut Uniunii Europene să numească un emisar special pentru reluarea contactelor diplomatice cu Rusia, în contextul negocierilor internaționale privind încetarea războiului din Ucraina. În declarații separate acordate Euronews, cei doi lideri au subliniat necesitatea ca Europa să fie prezentă direct la masa negocierilor dintre Washington, Kiev […] Articolul Premierul Letoniei și președintele Estoniei solicită negocieri directe cu Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
16:50
CFM se rupe în două pentru a ieși din criză. Guvernul a aprobat înființarea Societății pe acțiuni „CFM Pasageri și Marfă” # Ziua
Guvernul a aprobat azi un proiect de reorganizare a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” prin separarea serviciilor destinate transportului de călători și mărfuri. Astfel, a fost înființată Societatea pe Acțiuni „CFM Pasageri și Marfă” cu capital integral de stat. Potrivit proiectului, Agenția Proprietății Publice va exercita rolul de acționar unic al noii societăți […] Articolul CFM se rupe în două pentru a ieși din criză. Guvernul a aprobat înființarea Societății pe acțiuni „CFM Pasageri și Marfă” apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
China și Rusia își consolidează parteneriatul strategic. Xi și Putin își prezintă alianța drept „stabilizatoare” pentru ordinea mondială # Ziua
Președintele Chinei, Xi Jinping, și liderul rus, Vladimir Putin, au lăudat miercuri, într-o convorbire video, parteneriatul economic, politic și de securitate dintre cele două țări, pe care l-au descris drept un factor de „stabilizare” într-un context internațional marcat de „turbulențe”. Potrivit presei de stat chineze, Xi a declarat că situația globală a devenit tot mai […] Articolul China și Rusia își consolidează parteneriatul strategic. Xi și Putin își prezintă alianța drept „stabilizatoare” pentru ordinea mondială apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Doi bărbați, un român de 37 de ani și un grec de 54 de ani, au fost reținuți de autoritățile din Germania sub acuzația de sabotaj. Cei doi, angajați ai unei firme care făcea lucrări la navele de război în Portul Hamburg, ar fi încercat să deterioreze vapoare din dotarea marinei germane. Arestarea lor a […] Articolul Un român și un grec, arestați pentru sabotaj asupra navelor de luptă germane, în Hamburg apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
VIDEO | O nouă emisiune marca ZIUA – „ÎN TANDEM, cu Corneliu Său”. Despre afaceri, dar mai ales despre oamenii din spatele lor # Ziua
ZIUA Media lansează un nou produs media în format video, realizat de Corneliu Său, cunoscut antreprenor și mentor din Republica Moldova, fondator al companiei de mobilă Tandem. Emisiunea este adresată publicului interesat de business și scoate în evidență partea mai puțin văzută a oricărei afaceri – omul din spatele ei. Ea prezintă poveștile de viață […] Articolul VIDEO | O nouă emisiune marca ZIUA – „ÎN TANDEM, cu Corneliu Său”. Despre afaceri, dar mai ales despre oamenii din spatele lor apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Un instructor auto cu antecedente penale a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru mită # Ziua
Un instructor auto, în vârstă de 46 de ani, condamnat anterior pentru furt și șofat în stare de ebrietate, a primit o nouă sentință. Bărbatul va sta doi ani în închisoare pentru trafic de influență. Acesta a cerut peste 1000 de euro pentru obținerea ilegală a unui carnet auto. Potrivit anchetei, în decembrie 2022, […] Articolul Un instructor auto cu antecedente penale a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru mită apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru joi, 5 februarie. Potrivit deciziei ANRE, prețul unui litru de benzină A95 nu va depăși 23,10 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,08 lei. Astfel, prețul benzinei crește cu un ban, […] Articolul Continuă scumpirile la pompă. ANRE a stabilit noile prețuri pentru carburanți apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Politico: Negocierile de la Abu Dhabi ar putea deschide calea spre încheierea războiului din Ucraina în primăvară # Ziua
Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, care au loc astăzi la Abu Dhabi, ar putea fi mai promițătoare decât se așteaptă mulți observatori și ar putea oferi o șansă reală de a încheia războiul în primăvară, relatează Politico, citând surse ucrainene și americane familiarizate cu desfășurarea discuțiilor. Potrivit acestora, ambele părți au devenvenit mai […] Articolul Politico: Negocierile de la Abu Dhabi ar putea deschide calea spre încheierea războiului din Ucraina în primăvară apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Gerul a trecut, însă revine poleiul. Meteorologii au emis cod galben pentru următoarele două zile. Sunt anunțate ploi și lapoviță, iar în condițiile unor valori de zero grade și pânăa la minus două în orele dimineții există riscul formării poleiului. Codul galben intră în vigoare în această seară pentru nordul și mai multe raioane din […] Articolul Revine pericolul de polei. Meteorologii anunță cod galben pentru următoarele două zile apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
EDITORIAL | Impertinență la pătrat. Lichidatorii de la guvern ne anunță că au creat un centru universitar # Ziua
Guvernanții noștri se pot lejer înscrie în lista personajelor din renumitele bancuri din perioada comunistă de la Radio Erevan. Unul dintre cele mai legendare este cel când ascultătorul întreabă: „Este adevărat că Ivan Sergheevici a câștigat o mașină „Volga” la loterie?”, iar Radio Erevan răspunde: „Da, este adevărat. Este vorba despre Ivan Sergheevici, dar nu este […] Articolul EDITORIAL | Impertinență la pătrat. Lichidatorii de la guvern ne anunță că au creat un centru universitar apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
VIDEO | Ioniță, despre ajutorul de urgență din România, în cazul penei masive de curent: Nici mulțumim n-am spus, să ne fie rușine! # Ziua
Sprijinul constant oferit Republicii Moldova de către România, inclusiv în domeniul energetic, nu este tratat cu suficientă responsabilitate și recunoștință la Chișinău. De această părere este expertul economic Veaceslav Ioniță, care a criticat atât deciziile autorităților, cât și pasivitatea societății față de ajutorul primit peste Prut, de fiecare dată când ne confruntăm cu situații de […] Articolul VIDEO | Ioniță, despre ajutorul de urgență din România, în cazul penei masive de curent: Nici mulțumim n-am spus, să ne fie rușine! apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Trei moldoveni din Italia, care administrau o fabrică ilegală de țigări, anchetați de Parchetul European. Profitul zilnic ajungea la 350.000 de euro # Ziua
O fabrică clandestină de țigări, care scotea ilegal pe piață aproximativ două milioane de țigări pe zi, a fost descoperită și pusă sub sechestru în localitatea Vigonza din provincia italiană Padova. În timpul intervenției, trei cetățeni moldoveni au fost identificați în incintă și reclamați autorității judiciare pentru deținere de tutun prelucrat de contrabandă și contrafacerea mărcilor. Potrivit RaiNews, citată de […] Articolul Trei moldoveni din Italia, care administrau o fabrică ilegală de țigări, anchetați de Parchetul European. Profitul zilnic ajungea la 350.000 de euro apare prima dată în ZIUA.md.
