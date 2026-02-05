Ucraina afirmă că a lovit baza rusă de lansare a rachetei „Oreșnik” de la Kapustin Yar cu rachete Flamingo

12:40

O delegație de raportori ai Comisiei de la Veneția se vor afla miercuri și joi la Chișinău în cadrul unei vizte de documentare. Experții vor discuta cu reprezentanți ai mai multor instituții pentru a pregăti avizul asupra Legii din iunie 2025 cu privire la combaterea corupției electorale, document ce instituie pedepse mai aspre pentru acest fenomen. Raportorii […]