În această seară, la Milano, are loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă. R. Moldova este reprezentată de cinci sportivi

11:50

Scurte certuri au fost iscate azi în Parlament, după ce deputații PAS s-au arătat deranjați și au scos de pe tribune mai multe pancarte, aduse de deputați MAN, pe care erau imprimate facturi pentru energia electrică și gaz. Parlamentarii din opoziție susțin că astfel au vrut să reamintească majorității parlamentare că tarifele urmau să fie […] Articolul Certuri în Parlament. Deputații PAS, deranjați de pancartele, aduse de deputați MAN, pe care erau imprimate facturi pentru energie apare prima dată în ZIUA.md.