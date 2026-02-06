Fundația Soros o felicită pe Lorina Bălteanu pentru numirea în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța
Ziua, 6 februarie 2026 13:10
Fundația Soros Moldova i-a adresat un mesaj de felicitare Lorinei Bălteanu, pentru numirea sa, prin decret prezidențial, în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța. Într-un mesaj publicat pe Facebook, se menționează că Bălteanu a avut un rol important în dezvoltarea societății civile și că anume ea a fondat organizația, după declararea independenței. „În […] Articolul Fundația Soros o felicită pe Lorina Bălteanu pentru numirea în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
13:10
Fundația Soros o felicită pe Lorina Bălteanu pentru numirea în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța # Ziua
Fundația Soros Moldova i-a adresat un mesaj de felicitare Lorinei Bălteanu, pentru numirea sa, prin decret prezidențial, în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța. Într-un mesaj publicat pe Facebook, se menționează că Bălteanu a avut un rol important în dezvoltarea societății civile și că anume ea a fondat organizația, după declararea independenței. „În […] Articolul Fundația Soros o felicită pe Lorina Bălteanu pentru numirea în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
12:40
Restricții de circulație pentru camioane în mai multe vămi. Printre punctele vizate se numără și cel de la Leușeni # Ziua
În patru vămi se mențin restricții de circulație pentru camioane din cazua vremii complicate. Poliția de Frontieră anunță că în punctele Tudora și Palanca, de la frontiera cu Ucraina, și la vama cu România de la Leușeni, accesul camioanelor a fost sistat la intrare în R. Moldova. Pentru aceste posturi vamale restricția a intrat în […] Articolul Restricții de circulație pentru camioane în mai multe vămi. Printre punctele vizate se numără și cel de la Leușeni apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Moldovenii vor trebui să obțină, contra cost, o autorizație de călătorie, pentru a intra în UE. Măsura, în vigoare din acest an # Ziua
Cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană vor trebui să obțină, începând cu ultimul trimestru al anului 2026, o autorizație electronică de călătorie ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Pentru aceasta se va percepe o taxă de 20 de euro. Autorizația ETIAS nu este o viză, dar va deveni obligatorie pentru toate persoanele […] Articolul Moldovenii vor trebui să obțină, contra cost, o autorizație de călătorie, pentru a intra în UE. Măsura, în vigoare din acest an apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
12:20
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea controlului unic asupra S.A. „Accent Electronic” de către compania „Moldcell”. Evaluarea operațiunii notificate a fost realizată prin prisma piețelor relevante identificate de autoritatea de concurență, în conformitate cu legislația în vigoare. În procesul de analiză, Consiliul Concurenței a luat în […] Articolul Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Accent Electronic de către Moldcell apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Directorul adjunct al spionajului militar rus, generalul Vladimir Alexeev, rănit în urma unui atentat la Moscova # Ziua
General-locotentul Vladimir Alexeev, prim-adjunctul șefului direcției de spionaj a Statului Major General al Federației Ruse (GRU), a fost împușcat în spate de mai multe ori, de către un atacator neidentificat, la Moscova. Alexeev a fost transportat de urgență la spital, iar starea sa de sănătate este momentan necunoscută. Incidentul a avut loc într-o clădire rezidențială […] Articolul Directorul adjunct al spionajului militar rus, generalul Vladimir Alexeev, rănit în urma unui atentat la Moscova apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
11:30
Opoziția parlamentară anunță consultări publice la Parlament pe marginea modificării Legii cetățeniei # Ziua
Partidul Nostru anunță consultări publice privind proiectul de modificare a Legii cetățeniei. Acestea vor avea loc marți, 10 februarie, la Parlament. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, autorul inițiativei legislative. Potrivit acestuia, discuțiile sunt organizate în contextul înregistrării proiectului de lege și vor începe la ora 14:00, în incinta Parlamentului Republicii Moldova. La […] Articolul Opoziția parlamentară anunță consultări publice la Parlament pe marginea modificării Legii cetățeniei apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
O nouă avarie la Cuciurgan. Mai multe localități din stânga Nistrului au rămas fără energie electrică # Ziua
Autoritățile din regiunea transnistreană anunță despre o nouă defecțiune la centrala de la Cuciurgan, care a provocat întreruperea alimentării cu energie electrică în mai multe localități. Problema ar fi fost cauzată de declanșarea neplanificată a sistemelor de protecție la cazanele centralei. Incidentul s-a produs în intervalul orelor 10:00-11:00. Așa-numitul minister al dezvoltării economice de la […] Articolul O nouă avarie la Cuciurgan. Mai multe localități din stânga Nistrului au rămas fără energie electrică apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Maia Sandu, mai rece în discursul de integrare europeană: Avem blocaj, dar nu înseamnă că ne-am oprit din drum # Ziua
Șefa statului, Maia Sandu, confirmă că în procesul de aderare la UE a survenit un blocaj, însă acesta nu oprește Chișinăul să continue pașii din planul de integrare. Președintele speră ca în Uniunea Europeană „lucrurile să meargă ușor”, mai ales că, potrivit Maiei Sandu, oficialii europeni „tot promit să găsească soluții” pentru deschiderea negocierilor. În […] Articolul Maia Sandu, mai rece în discursul de integrare europeană: Avem blocaj, dar nu înseamnă că ne-am oprit din drum apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Autoritățile atenționează asupra unor tentative de fraudă prin intermediul programului de compensare a cheltuielilor pentru energie # Ziua
Autoritățile avertizează asupra unei tentative de fraudă prin intermediul programului guvernamental de compensații „Ajutor la Contor”. Persoane necunoscute contactează cetățenii sub pretextul transferului compensațiilor, cerând IDNP-ul și datele bancare, deși statul nu solicită astfel de informații prin telefon sau mesaje. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, citat de IPN, anunță că mai mulți cetățeni au raportat apeluri suspecte, prin […] Articolul Autoritățile atenționează asupra unor tentative de fraudă prin intermediul programului de compensare a cheltuielilor pentru energie apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
09:30
Alertă de gradul zero în Golf. SUA le cer cetățenilor americani din Iran să părăsească această țară „chiar acum” # Ziua
Ambasada virtuală a SUA în Iran a îndemnat vineri cetățenii americani să părăsească țara „chiar acum” și să aibă un plan de plecare care să nu se bazeze pe ajutorul guvernului american. Alerta vine chiar în ziua în care, în Oman, au loc negocieri considerate cruciale pentru evitarea unei confruntări militare directe. „Măsurile sporite de […] Articolul Alertă de gradul zero în Golf. SUA le cer cetățenilor americani din Iran să părăsească această țară „chiar acum” apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
9800 de gospodării din 30 de sate au rămas fără energie electrică din cauza chiciurii. Cea mai gravă situație e în regiunea de nord # Ziua
În această dimineață, aproximativ 9800 de gospodării din 30 de localități erau deconectate de la energia electrică din cauza avariilor din rețea provocate, cel mai des, de depunerile de gheață pe cabluri și conductoare. Cea mai gravă situație este înregistrată în raioanele din nord. Potrivit furnizorului „RED-Nord”, fără curent au rămas peste 8500 de […] Articolul 9800 de gospodării din 30 de sate au rămas fără energie electrică din cauza chiciurii. Cea mai gravă situație e în regiunea de nord apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
VIDEO | Noapte grea pe șosele. Drumarii au intervenit în peste 150 de cazuri de deblocare a mașinilor și camioanelor # Ziua
Noapte grea pe drumurile naționale din cauza poleiului. Administrația Națională a Drumurilor susține că, noaptea trecută, a avut peste 150 de intervenții pentru deblocare și tractare a vehiculelor rămase blocate sau derapate. Circulație dificilă se înregistrează și la această oră în toate regiunile. Serviciul Operativ al AND susține că 68 de sesizări din partea cetățenilor […] Articolul VIDEO | Noapte grea pe șosele. Drumarii au intervenit în peste 150 de cazuri de deblocare a mașinilor și camioanelor apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:50
INTERVIUL ZILEI | Andrei Locoman și Sergiu Cumatrenco Jr.: „Hotarul”, comedia care vrea să împace vecinii # Ziua
În 12 februarie, la Chișinău va fi lansată o nouă producție cinematografică, făcută la noi, de ai noștri. Este vorba despre comedia „Hotarul”, realizată de echipa care a produs filmul „Carbon”. Despre această peliculă, despre perspectivele cinematografiei din R. Moldova, dar și despre cum pot fi reconciliați moldovenii prin intermediul artei, am discutat, la INTERVIUL […] Articolul INTERVIUL ZILEI | Andrei Locoman și Sergiu Cumatrenco Jr.: „Hotarul”, comedia care vrea să împace vecinii apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
OPINII | Igor Klipii: Raportul House Judiciary Committee, prologul unei lupte nemiloase pentru dominație în Europa # Ziua
Mulți din noi au spus diverse lucruri despre viața politică din RM și de pe aiurea. S-a întâmplat, probabil, că în unele cazuri au fost analize profunde și concluzii destul de pertinente. Totuși, aceste analize au trecut drept niște opinii emise de niște inși oarecare și, prin urmare, valoarea analizelor respective a fost trecută cu […] Articolul OPINII | Igor Klipii: Raportul House Judiciary Committee, prologul unei lupte nemiloase pentru dominație în Europa apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Instituțiile responsabile sunt chemate să transmită Parlamentului soluții pentru revizuirea legislației, în contextul scandalului cetățeniei # Ziua
Instituțiile responsabile, inclusiv Agenția Servicii Publice și Inspectoratul pentru Migrație, sunt chemate să transmită Parlamentului soluții pentru revizuirea Legii cetățeniei, după apariția în spațiul public a scandalului privind obligarea tinerilor, trecuți de 18 ani, care nu și-au perfectat vreun act de identitate să-și „redobândească” cetățenia R. Moldova. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că propunerile […] Articolul Instituțiile responsabile sunt chemate să transmită Parlamentului soluții pentru revizuirea legislației, în contextul scandalului cetățeniei apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
SUA și Rusia, aproape de un acord pentru respectarea tratatului nuclear New START după expirare # Ziua
Statele Unite și Rusia se apropie de un acord pentru a continua respectarea prevederilor tratatului nuclear New START, chiar și după expirarea sa oficială, au declarat pentru Axios trei surse familiarizate cu aceste discuții. Două dintre surse au precizat că proiectul de înțelegere mai are nevoie de aprobarea președinților Donald Trump și Vladimir Putin. O […] Articolul SUA și Rusia, aproape de un acord pentru respectarea tratatului nuclear New START după expirare apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
VIDEO | Veaceslav Ioniță crede că declarațiile contradictorii ale autorităților, în timpul blackout-ului, ar trebui investigate de procurori # Ziua
Procuratura Generală ar trebui să deschidă o anchetă, pentru a investiga ce a stat la baza mesajelor contradictorii ale autorităților, în timpul penei masive de curent care a lăsat fără electricitate aproximativ 70 la sută din teritoriul Republicii Moldova. Opinia aparține expertului economic Veceslav Ioniță și a fost exprimată la emisiunea Contrasens, de la ZIUA.md. […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță crede că declarațiile contradictorii ale autorităților, în timpul blackout-ului, ar trebui investigate de procurori apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Apariția Universității din Cahul a avut loc ca urmare a trilateralei România-Republica Moldova-Ucraina, care a avut loc în iulie 1997, la Izmail, la inițiativa președintelui român Emil Constantinescu. Universitatea din Cahul, ca filială a Universității „Dunarea de Jos” din Galaţi a fost rezultatul protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Buturuga Universității din Cahul răstoarnă carul PAS-ului apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Banca Națională a Moldovei a decis să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 5% anual. Hotărârea a fost adoptată prin vot unanim de Comitetul executiv al instituției în ședința din 5 februarie. Totodată, banca centrală a păstrat neschimbate și celelalte rate de dobândă: 7% […] Articolul Banca Națională menține rata de bază la 5% și eliberează mai mulți bani pentru credite apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Rusia și Ucraina au realizat primul schimb de prizonieri din octombrie, după formula „157 la 157” # Ziua
Rusia și Ucraina au efectuat un nou schimb de prizonieri de război, primul după o pauză de cinci luni, în baza formulei „157 la 157”. Operațiunea a avut loc cu medierea Statelor Unite și a Emiratelor Arabe Unite, a anunțat Ministerul Apărării al Rusiei. Potrivit instituției, 157 de militari ruși au fost repatriați de pe […] Articolul Rusia și Ucraina au realizat primul schimb de prizonieri din octombrie, după formula „157 la 157” apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
ATITUDINI | Igor Munteanu: Taxele mari și birocrația cretină, fără limite, omoară economia și corupe oamenii # Ziua
Atunci când unii demnitari vorbesc despre creșterea unor taxe, dar evită din răsputeri să raporteze asupra cheltuielilor excesive, asupra salariilor lor exorbitante, asupra voluntarismului și risipei avem o mare problemă. Nu avem doar o criză legată de lipsa banilor, așa cum unii ar fi tentați să comenteze, ci de o limitare brutală a libertăților noastre. […] Articolul ATITUDINI | Igor Munteanu: Taxele mari și birocrația cretină, fără limite, omoară economia și corupe oamenii apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Ucraina afirmă că a lovit baza rusă de lansare a rachetei „Oreșnik” de la Kapustin Yar cu rachete Flamingo # Ziua
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucraina a anunțat că a efectuat, pe parcursul lunii ianuarie, mai multe atacuri aeriene asupra poligonului militar Kapustin Yar, un punct-cheie pentru testarea și lansarea rachetelor balistice intercontinentale ale Rusia, scrie Kyiv Independent. Potrivit unui comunicat publicat pe 5 februarie pe Telegram, loviturile au vizat aerodromul militar din regiunea […] Articolul Ucraina afirmă că a lovit baza rusă de lansare a rachetei „Oreșnik” de la Kapustin Yar cu rachete Flamingo apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, condamnă dur decizia de lichidare a Universității „B. P. Hașdeu” din Cahul # Ziua
Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, a criticat dur decizia autorităților de la Chișinău de a lichida Universitatea din Cahul. Într-un comentariu pentru Edupedu.ro, fostul lider de la Cotroceni amintește că instituția de învățământ a fost fondată în timpul mandatului său ca filială a Universităţii „Dunarea de Jos” din Galaţi, de aceea, nu este corect […] Articolul Fostul președinte al României, Emil Constantinescu, condamnă dur decizia de lichidare a Universității „B. P. Hașdeu” din Cahul apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Kremlinul regretă expirarea tratatului nuclear New START și lipsa unui răspuns din partea SUA # Ziua
Kremlinul și-a exprimat regretul față de expirarea Tratatului pentru Reducerea Armelor Strategice Ofensive (New START) și față de lipsa unei reacții din partea Washingtonului la propunerea Moscovei de a prelungi pentru încă un an plafonul de limitare a armamentului nuclear. „Acțiunea tratatului se încheie. Evaluăm acest lucru negativ și ne exprimăm regretul. Inițiativa noastră de […] Articolul Kremlinul regretă expirarea tratatului nuclear New START și lipsa unui răspuns din partea SUA apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Anul „Iancu de Hunedoara” – erou, voievod, legendă. Programul celebrării domnului transilvănean care a apărat Europa creștină # Ziua
Autoritățile locale și instituțiile de cultură din municipiul Hunedoara au pregătit un program de amploare pentru a celebra Anul „Iancu de Hunedoara”, implicit pentru a-i cinsti memoria marelui voievod al Transilvaniei și apărător al creștinătății în Europa, transmite Basilica. Potrivit Primăriei Hunedoara, evenimentele se vor desfășura sub egida „Iancu de Hunedoara: erou, voievod, legendă”, în […] Articolul Anul „Iancu de Hunedoara” – erou, voievod, legendă. Programul celebrării domnului transilvănean care a apărat Europa creștină apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, în urma negocierilor de pace desfășurate la Abu Dhabi # Ziua
Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, a anunțat că delegațiile Rusiei și Ucrainei au ajuns la un acord, la Abu Dhabi, privind schimbul a 314 prizonieri de război. Acesta va fi primul schimb de acest tip după o pauză de cinci luni. Emisarul american nu a precizat dacă schimbul va implica 157 de persoane […] Articolul Ucraina și Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri, în urma negocierilor de pace desfășurate la Abu Dhabi apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Casa din Ulmu, unde pompierii nu au putut ajunge din cauza poleiului, a fost mistuită în totalitate de flăcări # Ziua
Casa din satul Ulmu, cuprinsă de flăcări în această dimineață și la care patru echipaje de pompieri nu au putut ajunge din cauza poleiului, a fost distrusă în totalitate. În urma incendiului, proprietarii nu au avut de suferit, aceștia urmând să fie cazați de administrația locală într-o altă locuință. IGSU susține că incendiul a fost […] Articolul Casa din Ulmu, unde pompierii nu au putut ajunge din cauza poleiului, a fost mistuită în totalitate de flăcări apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Pavel Durov critică interzicerea accesului copiilor la rețelele de socializare din Spania: „Un precedent periculos” # Ziua
Fondatorul aplicației Telegram, Pavel Durov, a transmis un mesaj dur utilizatorilor din Spania, avertizând asupra noilor reglementări promovate de guvernul condus de Pedro Sanchez, pe care le consideră o amenințare directă la adresa libertății de exprimare și a vieții private. Într-o postare publică, Durov a susținut că măsurile anunțate recent ar putea transforma Spania într-un […] Articolul Pavel Durov critică interzicerea accesului copiilor la rețelele de socializare din Spania: „Un precedent periculos” apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
13:30
The Washington Post și-a închis birourile din Ucraina și Orientul Mijlociu. O treime din personal a fost concediat # Ziua
Conducerea cotidianului american The Washington Post a anunțat închiderea mai multor birouri din străinătate, inclusiv a celui din Ucraina, și concedierea a aproximativ o treime din personal, potrivit informațiilor publicate de Associated Press. Printre structurile desființate se numără biroul pentru Orientul Mijlociu. Decizia a provocat reacții puternice în rândul jurnaliștilor afectați. „Am fost concediată din […] Articolul The Washington Post și-a închis birourile din Ucraina și Orientul Mijlociu. O treime din personal a fost concediat apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
ATITUDINI | Cristian Hrițuc: Lichidarea Universității din Cahul, o mostră clară de anti-românism # Ziua
Până la urmă ministrul Perciun și guvernarea actuală au mers încainte cu procedura de lichidare a Universității din Cahul. Oricât de mult încearcă Perciun să o învelească într-o acțiune de eficientizare, motivul e unul singur – să îi asigure domnului Bostan de la UTM încă un mandat. Familia Bostan a condus UTM timp de 34 […] Articolul ATITUDINI | Cristian Hrițuc: Lichidarea Universității din Cahul, o mostră clară de anti-românism apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Peste 220 de școli din R. Moldova, cele mai multe din Chișinău, au fost azi închise din cauza avertizărilor de polei. Pentru elevii acestor instituții au fost organizate ore online. Potrivit Ministerului Educației, alte 73 de instituții de învățământ, care au desfășurat lecțiile cu prezență fizică, au început orele la 09:00 și doar șase școli au […] Articolul Aproape fiecare a cincea școală a fost azi închisă din cauza avertizărilor de polei apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Cel mai înalt diplomat al preşedintelui francez Macron a purtat discuții la Moscova cu oficiali ruși # Ziua
Emmanuel Bonne, diplomatul francez cu rangul cel mai înalt din subordinea preşedintelui Emmanuel Macron, a făcut marţi o vizită la Moscova, pentru discuţii cu oficiali ruşi, afirmă o sursă informată despre întâlniri şi alte două surse diplomatice pentru Reuters. Prima sursă a precizat că Bonne, care conduce celula diplomatică prezidenţială a Franţei din 2019, a […] Articolul Cel mai înalt diplomat al preşedintelui francez Macron a purtat discuții la Moscova cu oficiali ruși apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
A expirat ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Rusia și SUA. New START nu mai este în vigoare # Ziua
La 5 februarie 2026 a expirat Tratatul ruso-american pentru reducerea și limitarea armelor strategice ofensive (New START), singurul acord care mai restricționa arsenalele nucleare ale Rusia și ale Statele Unite ale Americii. Documentul a fost semnat în 2010, la Praga, de președintele rus de atunci, Dmitri Medvedev, și de liderul american Barack Obama. Tratatul a […] Articolul A expirat ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Rusia și SUA. New START nu mai este în vigoare apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Certuri în Parlament. Deputații PAS, deranjați de pancartele, aduse de deputați MAN, pe care erau imprimate facturi pentru energie # Ziua
Scurte certuri au fost iscate azi în Parlament, după ce deputații PAS s-au arătat deranjați și au scos de pe tribune mai multe pancarte, aduse de deputați MAN, pe care erau imprimate facturi pentru energia electrică și gaz. Parlamentarii din opoziție susțin că astfel au vrut să reamintească majorității parlamentare că tarifele urmau să fie […] Articolul Certuri în Parlament. Deputații PAS, deranjați de pancartele, aduse de deputați MAN, pe care erau imprimate facturi pentru energie apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
ATITUDINI | Ion Terguță: Cenzură și alegeri. Republica Moldova, între politica UE și ofensiva americană pentru libertatea de exprimare # Ziua
Multora încă le sună în urechi discursul lui JD Vance rostit la conferința de la München. Acuzația că Europa se implică în alegeri și suprimă libertatea de exprimare a sunat oarecum bizar și nepotrivit, dar Raportul Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților a SUA, intitulat „THE FOREIGN CENSORSHIP THREAT, PART II: Europe’s Decade-Long Campaign to Censor […] Articolul ATITUDINI | Ion Terguță: Cenzură și alegeri. Republica Moldova, între politica UE și ofensiva americană pentru libertatea de exprimare apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Un studiu al Universității Yale vine cu noi date despre metodele de reducere a consumului de țigări # Ziua
Renunțarea la fumat rămâne, în continuare, una dintre cele mai mari provocări pentru sistemele de sănătate din întreaga lume. Deși campaniile anti-fumat au avansat semnificativ în ultimele decenii, țigările continuă să fie principala sursă de dependență de nicotină și de boli asociate consumului de tutun. În acest context, experții în domeniu sunt în căutare de […] Articolul Un studiu al Universității Yale vine cu noi date despre metodele de reducere a consumului de țigări apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
O nouă țeapă pentru investitori imobiliari. Percheziții la administratori de insolvabilitate, acuzați de vânzarea ilegală a apartamentelor # Ziua
Percheziții matinale cu mascați într-un dosar penal pentru de abuz în serviciu, care au dus la cauzarea unor prejudicii materiale în proporții deosebit de mari unor persoane care au investit în construcția unui bloc din Chișinău. Ofițerii CNA, în comun cu procurorii, au descins la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii […] Articolul O nouă țeapă pentru investitori imobiliari. Percheziții la administratori de insolvabilitate, acuzați de vânzarea ilegală a apartamentelor apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Moțiune simplă împotriva ministrului Energiei. Documentul, semnat de „Partidul Nostru”, Blocul „Alternativa” și „Democrația Acasă” # Ziua
Trei partide de opoziție din Parlament au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei, Dorin Junghietu. Anunțul a fost făcut de liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi. Documentul a mai fost semnat Blocul „Alternativa” și de deputații Partidului „Democrația Acasă”. Autorii moțiunii invocă „haosul tarifar” la stabilirea prețului la gaz și cer audierea în regim de […] Articolul Moțiune simplă împotriva ministrului Energiei. Documentul, semnat de „Partidul Nostru”, Blocul „Alternativa” și „Democrația Acasă” apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Accident mortal în raionul Orhei. Un bărbat de 43 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un camion # Ziua
Impact fatal la Peresecina. Un bărbat de 43 de ani și-a pierdut viața, după ce a intrat cu mașina într-o depășire periculoasă. Tragedia s-a produs în această dimineață, pe traseul R-6, raionul Orhei. Potrivit poliției, victima a pierdut controlul volanului, a derapat și a intrat frontal într-un camion, după care s-răsturnat în șanțul de scurgere […] Articolul Accident mortal în raionul Orhei. Un bărbat de 43 de ani a murit după ce a intrat cu mașina într-un camion apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
IGSU a intervenit cu 13 autospeciale la accidentul din preajma satului Ulmu. A fost trimis și un echipaj SMURD # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că la locul accidentului din preajma satului Ulmu, raionul Ialoveni, acolo unde un microbuz s-a ciocnit cu o mașină a pompierilor, au fost trimise 13 autospeciale și o ambulanță SMURD pentru acordarea ajutorului medical. În total, la fața locului sunt implicați 38 de salvatori și pompieri. „Salvatorii […] Articolul IGSU a intervenit cu 13 autospeciale la accidentul din preajma satului Ulmu. A fost trimis și un echipaj SMURD apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
IGSU și IGP, pregătite să intervină în situații de accidente și blocări din cauza poleiului cu peste 400 de autospeciale și echipaje rutiere # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este pregătit să intervină cu 86 de autospeciale pentru deblocări și tractări ale mașinilor ce se confruntă cu dificultăți din cauza poleiului. La această oră, IGSU susține că peste 320 de angajați sunt implicați în diferite acțiuni pe șosele și în localități. De asemenea, în asigurarea securității circulației rutiere […] Articolul IGSU și IGP, pregătite să intervină în situații de accidente și blocări din cauza poleiului cu peste 400 de autospeciale și echipaje rutiere apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Mihai Popșoi ia în calcul o aderare accelerată la UE, chiar și fără drepturi depline în prima etapă: Suntem deschiși la idei creative # Ziua
Republica Moldova este dispusă să-și accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă acest lucru ar presupune, într-o primă etapă, intrarea fără statut complet de membru. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, într-un interviu acordat publicației Euractiv. Oficialul a precizat că Republica Moldova este deschisă la „idei creative” care ar […] Articolul Mihai Popșoi ia în calcul o aderare accelerată la UE, chiar și fără drepturi depline în prima etapă: Suntem deschiși la idei creative apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Ceață densă și polei pe drumurile naționale. Circulația camioanelor, interzisă pe mai multe șosele # Ziua
Pericolul de accidente este mare la această oră pe mai multe drumuri naționale, unde traficul este dificil din cauza ceții dense și a poleiului. Poliția anunță că pe drumul M5 Chișinăi – Bălți, circulația camioanelor a fost sistată în zona satului Greblești din raionul Strășeni. „Din cauza poleiului format pe carosabil, riscul producerii accidentelor rămâne […] Articolul Ceață densă și polei pe drumurile naționale. Circulația camioanelor, interzisă pe mai multe șosele apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Cinci pasageri ai unui microbuz au fost răniți, după ce vehiculul a intrat într-o autospecială a pompierilor derapată de pe șosea # Ziua
Cinci pasageri ai unui microbuz au fost răniți, după ce vehiculul a intrat într-o autospecială a IGSU care, din cauza poleiului, a derapat de pe șosea. Accidentul a avut loc în preajma satului Ulmu în timp ce autospeciala se îndrepta pentru a stinge un incendiu. În microbuz se aflau 23 de persoane. Pompierii au reușit […] Articolul Cinci pasageri ai unui microbuz au fost răniți, după ce vehiculul a intrat într-o autospecială a pompierilor derapată de pe șosea apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Negocieri de pace reluate la Abu Dhabi. Ucraina, Rusia și SUA continuă discuțiile pentru a doua zi consecutiv # Ziua
Ucraina, Rusia și Statele Unite reiau joi, la Abu Dhabi, pentru a doua zi consecutiv, negocierile menite să ducă la încetarea războiului declanșat de invazia rusă din februarie 2022. Discuțiile, mediate de Statele Unite ale Americii, reprezintă un nou episod al eforturilor diplomatice de a pune capăt conflictului dintre Ucraina și Rusia, considerate până acum […] Articolul Negocieri de pace reluate la Abu Dhabi. Ucraina, Rusia și SUA continuă discuțiile pentru a doua zi consecutiv apare prima dată în ZIUA.md.
07:10
VIDEO | Elevii din Chișinău vor învăța de acasă joi și vineri. Școlile trec în regim online din cauza poleiului # Ziua
Școlile din Chișinău vor fi închise, iar elevii vor învăța online joi și vineri, 5 și 6 februarie, din cauza condițiilor, anunță Primăria Chișinău. „Am decis, în mod colectiv, ca astăzi și mâine copiii să rămână acasă și să învețe online, în condiții de siguranță.Totodată, vom dispune ca persoanele care pot lucra de la distanță […] Articolul VIDEO | Elevii din Chișinău vor învăța de acasă joi și vineri. Școlile trec în regim online din cauza poleiului apare prima dată în ZIUA.md.
4 februarie 2026
19:30
UE avertizează statele membre să nu impună restricții suplimentare rețelelor sociale, după ce tot mai multe țări pregătesc interdicții pentru minori # Ziua
Comisia Europeană a transmis miercuri un avertisment statelor membre ale Uniunii Europene, cerându-le să evite impunerea unor obligații suplimentare platformelor de social media, care ar putea intra în conflict cu legislația comunitară. Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că astfel de măsuri sunt „inacceptabile” în afara cadrului stabilit de Regulamentul privind serviciile digitale […] Articolul UE avertizează statele membre să nu impună restricții suplimentare rețelelor sociale, după ce tot mai multe țări pregătesc interdicții pentru minori apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
VIDEO | Veaceslav Ioniță: Reevaluarea locuințelor este necesară, dar impozitul imobiliar trebuie plafonat, ca să nu crească brusc # Ziua
Actualizarea valorii cadastrale a locuințelor ar putea duce la creșteri importante ale impozitului pe proprietate, însă nu există deocamdată claritate privind mecanismul concret de aplicare. Într-o analiză făcută la emisiunea Contrasens, expertul economic Veaceslav Ioniță a explicat cum ar putea arăta impactul reevaluării bunurilor imobile. „Un apartament vechi, evaluat la 40.000 de lei, dacă plătește […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță: Reevaluarea locuințelor este necesară, dar impozitul imobiliar trebuie plafonat, ca să nu crească brusc apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Serviciile secrete americane susțin că Xi Jinping manifestă o paranoia tot mai accentuată pe fondul epurărilor din armată # Ziua
Serviciile de informații ale Statelor Unite au ajuns la concluzia că liderul Chinei, Xi Jinping, manifestă în ultimii ani un nivel accentuat de suspiciune și paranoia, pe fondul consolidării puterii și al epurărilor din armată și din elita politică, relatează The New York Times, citând oficiali americani actuali și foști, relatează The Moscow Times. Potrivit […] Articolul Serviciile secrete americane susțin că Xi Jinping manifestă o paranoia tot mai accentuată pe fondul epurărilor din armată apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Rusia ar putea reveni la Jocurile Olimpice din 2028. Mesajul șefei CIO provoacă reacții dure la Kiev # Ziua
Președintele Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, a transmis cel mai clar semnal de până acum că Rusia ar putea reveni la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, pledând pentru menținerea sportului ca spațiu „neutru”, indiferent de contextul politic, scrie The Guardian. În discursul susținut la Congresul CIO de la Milano, Coventry a afirmat […] Articolul Rusia ar putea reveni la Jocurile Olimpice din 2028. Mesajul șefei CIO provoacă reacții dure la Kiev apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.