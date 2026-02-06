Fundația Soros o felicită pe Lorina Bălteanu pentru numirea în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Franța

09:10

În această dimineață, aproximativ 9800 de gospodării din 30 de localități erau deconectate de la energia electrică din cauza avariilor din rețea provocate, cel mai des, de depunerile de gheață pe cabluri și conductoare. Cea mai gravă situație este înregistrată în raioanele din nord. Potrivit furnizorului „RED-Nord”, fără curent au rămas peste 8500 de […] Articolul 9800 de gospodării din 30 de sate au rămas fără energie electrică din cauza chiciurii. Cea mai gravă situație e în regiunea de nord apare prima dată în ZIUA.md.