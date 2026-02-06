Un bărbat, salvat dintr-o groapă de circa 10 metri în raionul Ialoveni: a fost dus la spital
NewsMaker, 6 februarie 2026 15:00
Un bărbat a fost transportat la spital după ce a căzut într-o groapă de circa 10 metri adâncime. Cazul a avut loc în raionul Ialoveni, iar salvatorii, ajunși la fața locului, au intervenit aproape două ore pentru a-l extrage. Informațiile au fost comunicate pe 6 februarie de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Incidentul
• • •
Acum 5 minute
15:20
Serviciul Hidrometeorologic a emis un nou cod galben de polei și ghețuș. Avertizarea va fi valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova începând cu seara zilei de astăzi, 6 februarie, până luni, 9 februarie, seara. Potrivit meteorologilor, avertizarea va intra în vigoare la 6 februarie, ora 20:00, și va fi valabilă până la 9 februarie, ora 20:00.
15:20
(VIDEO) Sandu: oamenii câștigă mai mult/Munteanu seamănă cu Timofti?/A treia pană de curent la MGRES # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Când vor trăi mai bine moldovenii, așa cum a promis PAS? Maia Sandu răspunde— Poleiul paralizează țara: trafic restricționat, pene de curent și zeci de răniți— Guvernul Munteanu la o sută de zile. Ce știu oamenii despre premier?— O nouă avarie la
Acum 30 minute
15:00
Vremea rea dă peste cap traficul aerian pe Aeroportul Chișinău: mai multe curse înregistrează întârzieri # NewsMaker
Mai multe curse aeriene înregistrează întârzieri pe Aeroportul Internațional Chișinău, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit administrației aeroportului, aeronavele aflate la sol trebuie supuse procedurii speciale de degivrare, obligatorie înainte de decolare, pentru a asigura desfășurarea zborurilor în condiții de maximă siguranță. La decolări, la această oră se înregistrează întârzieri cuprinse între 20 de minute
15:00
Acum o oră
14:30
Fraudă prin telefon: escrocii cer IDNP-ul și datele bancare sub pretextul compensațiilor la căldură # NewsMaker
Cetățenii sunt contactați de persoane care se prezintă drept angajați ai programului de compensații „Ajutor la Contor". Acestea, sub pretextul transferului compensațiilor, solicită IDNP-ul și datele bancare. Informația a fost comunicată de Guvernul Republicii Moldova, care a atenționat că este vorba despre o tentativă de fraudă și că autoritățile nu solicită astfel de informații prin
14:30
Zboruri directe între Chișinău și Vilnius — capitala Lituaniei — vor începe a fi operate începând cu luna aprilie. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei conferințe comună de presă cu omologul său lituanian, Kestutis Budrys, pe 6 februarie. „Sunt bucuros să spun că, începând cu 1 aprilie —
Acum 2 ore
14:10
(VIDEO) „Așează-te, nota doi!”: Cum evaluează deputații activitatea Guvernului Munteanu? # NewsMaker
După aproape 100 de zile de activitate ale guvernului condus de Alexandru Munteanu, fracțiunile parlamentare i-au evaluat activitatea diferit. Opoziția, reprezentată de blocul „Alternativa" și Partidul Nostru, a declarat pentru jurnalista NewsMaker, Corina Malcocean, că, per ansamblu, activitatea cabinetului poate fi calificată drept „satisfăcătoare". Renato Usatîi a apreciat activitatea de PR a guvernului cu nota
14:00
Sondaj: Corupția și mita, în topul problemelor din justiție. Rețelele sociale – principala sursă de informare pentru moldoveni # NewsMaker
Corupția continuă să fie percepută drept cea mai gravă problemă a sistemului de justiție din Republica Moldova, arată cel de-al doilea Sondaj național de opinie publică privind integritatea în sectorul justiției, prezentat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), pe 6 februarie. Conform sondajului, cei mai mulți respondenți (57%) spun că principala problemă a
Acum 4 ore
13:10
Atentat la Moscova: un general, care ar fi fost implicat în invazia din Ucraina, a fost împușcat # NewsMaker
Vladimir Alexeev, general-locotenent al Ministerului rus al Apărării, a fost împușcat la Moscova pe 6 februarie. Acesta a fost spitalizat. Informația a fost comunicată de Comitetul de Investigații al Federației Ruse, relatează Meduza. Atentatul a avut loc într-un bloc de locuințe din capitala rusă. Un bărbat, care nu a fost identificat, a împușcat în Alexeev
13:00
Camioane oprite la vamă din cauza ghețușului, autobuze – pe drumurile naționale: cum se circulă în Moldova # NewsMaker
Poleiul și ghețușul formate în urma vremii instabile din ultimele 24 de ore au afectat grav circulația rutieră în Republica Moldova. În mai multe zone, vehiculele staționează pe drumurile naționale, camioanele sunt supuse restricțiilor de circulație, iar autoritățile monitorizează situația și intervin pentru deblocarea traseelor. Restricții pe traseul M5 Poliția informează că, temporar, este sistată
12:50
Moldovenii, convinși să investească în bunuri inexistente? 15 operatori ai unui „centru de apel” din Chișinău, reținuți # NewsMaker
15 operatori ai unui „centru de apel" din Chișinău au fost reținuți și sunt bănuiți de escrocherii și spălare de bani. Aceștia ar fi convins persoane să investească, inclusiv în cumpărarea unor bunuri inexistente. Ulterior, după ce victimele își făceau investiția și operatorii intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu investitorii. Operatorii ar fi
12:20
Ghețușul face victime: peste 240 de persoane au ajuns la Urgențe cu traumatisme, în 24 de ore # NewsMaker
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău a înregistrat în ultimele 24 de ore un număr ridicat de prezentări cu traumatisme provocate de vremea extremă și formarea ghețușului. Purtătoarea de cuvânt a spitalului, Dorina Arsene, a declarat că, în intervalul menționat, 242 de persoane s-au adresat la Unitatea de Primiri Urgențe a IMU. Potrivit sursei
12:20
Medicul acuzat că ar fi violat două fetițe a fost concediat. Guvernul și Parlamentul, îndemnat să ia măsuri urgente pentru protecția pacienților # NewsMaker
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat pentru viol, și care recent a fost reabilitat în funcție, nu mai activează la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Anunțul a fost făcut pe 6 februarie de către Ministerul Sănătății.„Contractul individual de muncă al acestuia a fost încetat la data de 6 februarie 2026, în baza ordinului emis
12:00
Sandu, despre raportul SUA privind alegerile și rețelele sociale: „Libertatea de expresie este pentru oameni, nu conturi false” # NewsMaker
Libertatea de expresie nu este pentru conturi false. Pentru rețelele sociale „contează să nu existe nicio reglementare și banul", pentru Moldova – „sănătatea democrației". Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu la ediția din 5 februarie a emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8, în reacție la raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, în
11:50
Nouă școli din Moldova, dotate cu roboți și laboratoare de circa €150 000, datorită UE. Lista instituțiilor # NewsMaker
Aproximativ 7.000 de elevi din nouă școli model din Republica Moldova vor beneficia de condiții moderne de studiu la fizică, chimie, biologie și matematică, după ce 38 de laboratoare STEAM și săli de matematică au fost renovate și dotate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Noile spații vor fi utilizate și de 490 de cadre
11:40
Mesaje cu amenințări în chat-urile părinților din Transnistria, după două zile consecutive de alertă cu bombă: „Grădinițele să se pregătească” # NewsMaker
Alertele false cu bombă din școli și grădinițe provoacă îngrijorări în regiunea transnistreană, în special după ce pe chat-urile părintești au început să circule mesaje cu amenințări directe la adresa elevilor și a copiilor de grădiniță. Un cititor NewsMaker a transmis redacției un screenshot cu un astfel de mesaj, distribuit într-un chat al părinților. „Astăzi
Acum 6 ore
11:20
Liderul sectorului bancar din Moldova, maib, a fost clasat în TOP 10 cei mai buni angajatori din țară, conform studiului Employer Brand Perception Survey 2025, realizat de AXA Management Consulting. Clasarea în acest top reflectă percepția directă a angajaților asupra condițiilor de lucru, remunerării și beneficiilor, oportunităților de dezvoltare profesională, perspectivelor de creștere și relațiilor
11:00
Încă o avarie la Centrala de la Cuciurgan – a treia în două săptămâni. Deconectări masive de la lumină în mai multe raioane # NewsMaker
În mai multe raioane din regiunea transnistreană au loc deconectări de la energia electrică, după o nouă avarie la Centrala de la Cuciurgan. Pretinsul minister al economiei de la Tiraspol anunță că a fost declanșat neplanificat sistemul de protecție la cazanele de la MGRES. Presa din regiune scrie, că în aceste momente, peste 1.850 de
11:00
Platon s-a plâns că nu i s-a permis să dezvăluie „operațiunea specială” împotriva lui Stoianoglo: „A lua acest dosar în serios este posibil doar la Comedy Club” # NewsMaker
Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, care este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și s-ar ascunde la Londra, s-a plâns că în cadrul audierii sale online, ca martor în dosarul lui Alexandr Stoianoglo, actualmente deputat în Parlament, nu i s-a permis să explice „cum a fost pregătită operațiunea de înlăturare
10:30
Circa 10 000 de gospodării, fără lumină. Ministerul Energiei: Informația despre deconectări planificate în toată țara este falsă # NewsMaker
Aproape 10 mii de consumatori din Republica Moldova au rămas fără energie electrică. Informația a fost comunicată în dimineața zilei de 6 februarie de autorități, în legătură cu condițiile meteo dificile. Potrivit responsabililor, informația despre o deconectare masivă de energie electrică în toată țara, între orele 9-17, este falsă. Nu există deconectări în masă ale
10:20
Chișinăul, după ce Tirotex și Combinatul de Ciment și-au suspendat activitatea, iar MGRES a trecut la cărbune: „Rezultat refuzului Tiraspolului de a se reintegra” # NewsMaker
Criza energetică din regiunea transnistreană se adâncește. Pe 4 februarie, două dintre cele mai mari întreprinderi industriale din regiune – combinatul de textile „Tirotex" și Combinatul de Ciment de la Rîbnița – și-au suspendat temporar activitatea. O zi mai târziu, pe 5 februarie, Centrala de la Cuciurgan (MGRES) a trecut la producerea energiei electrice din
09:50
„Când am nevoie de sfaturile lui, îl invit”. Cu ce se ocupă Recean și Popescu și ce salariu au # NewsMaker
Emisarii speciali ai președinției, Nicu Popescu și Dorin Recean, nu primesc salarii și nici nu au oficii. Precizarea a fost făcută de președinta Maia Sandu în ediția din 5 februarie a emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. Șefa statului a afirmat că ei au funcția de consilieri și intervin atunci când este nevoie de expertiza
09:30
Sandu, despre propunerea de a fi nominalizată la Nobel: „Ucrainenii care au revenit acasă din Rusia merită Premiul Păcii” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a declarat că apreciază faptul că a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. Totuși, ea a subliniat că „sunt mulți oameni nominalizați pentru acest premiu". Șefa statului a mai spus că oamenii care merită cel mai mult să fie apreciați sunt ucrainenii, care își sacrifică viața pentru pace. Declarațiile
Acum 8 ore
08:40
„Mi-aș fi dorit să rămână, aveau ce învăța”: Maia Sandu, despre persoanele invitate pe lista PAS care s-au retras din Parlament # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a respins ideea că persoanele pe care le-a invitat să facă parte din lista PAS la parlamentare, și care s-au retras între timp din Parlament, ar fi făcut parte dintr-o strategie de campanie. „Mi-aș fi dorit ca oamenii aceștia să rămână, pentru că aveau ce învăța", a adăugat șefa statului, menționând că
08:20
NM Espresso: În Moldova a revenit «era glaciară», opoziția cere recalcularea facturilor la gaz, iar la CSJ sunt audiați martori în dosarul «kuliok» # NewsMaker
Poleiul: online, traumatisme, accidente rutiere Astăzi, la fel ca ieri, elevii școlilor din Chișinău vor învăța online din cauza poleiului — «de acasă și în siguranță», a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban. Aceeași decizie au luat-o și autoritățile din Bălți. Potrivit primarului Alexandru Petkov, «chiar și după tratarea drumurilor cu materiale antiderapante, pe străzi, și mai ales pe trotuare, se formează polei». În Transnistria, elevii de asemenea vor învăța la distanță din cauza condițiilor meteo. Între timp,
Acum 24 ore
21:50
De ce Ala Nemerenco nu mai lucrează în instituțiile de stat? Maia Sandu: „Fiecare a decis pentru el ce vrea să facă mai departe” # NewsMaker
Ala Nemerenco este cea care ar fi ales să nu „își mai continue activitatea în instituțiile statului", după expirarea mandatului său din funcția de ministru al Sănătății. Declarația a fost făcută de către președinta țării, Maia Sandu, în cadrul ediției din 5 februarie a emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. Anterior, fosta șefă de la
20:50
Maia Sandu, întrebată când vor trăi mai bine moldovenii, așa cum a promis PAS? Răspunsul președintei # NewsMaker
Pentru cele mai multe categorii de cetățeni, veniturile sunt mai mari în prezent decât în anii precedenți, chiar și dacă este luată în calcul inflația, susține președinta Maia Sandu. Declarația a fost făcută în ediția din 5 februarie a emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8, unde șefa statului a subliniat că majorarea pensiilor și creșterea
20:00
Belous, despre dezbaterile privind moțiunea simplă împotriva Ministrului Agriculturii: „Dorința unora să-și facă PR, să-și facă filmări” # NewsMaker
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, a venit cu replici către cei 42 de deputați din opoziție care au inițiat moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, în cadrul ședinței Parlamentului din 5 februarie. Deputata a atras atenția că, în cadrul dezbaterilor, care au durat mai mult de 5 ore, opoziția a făcut PR
19:30
(VIDEO)Confuzie printre martorii „kuliokului”/ Școlile rămân online/ Dodon către premier: „Ia loc, nota 2!” # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Fost ministru al Justiției: „În kuliok erau între 500 și 700, posibil euro"— Școlile din Chișinău, din nou online pentru joi și vineri— Grosu, despre plecările din fracțiunea PAS: un fenomen firesc— Centrala de la Cuciurgan a trecut pe cărbune— Unii îl
19:10
„Comisia nu a constatat abateri”: Ministerul Sănătății explică de ce medicul acuzat că ar fi violat două fetițe a fost repus în funcție # NewsMaker
Ministerul
19:10
Moțiunea de cenzură împotriva ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a picat. Dezbaterile au durat mai bine de 5 ore # NewsMaker
Moțiunea de cenzură împotriva ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a picat. Doar de 34 deputați au votat în favoarea demiterii ministrei. Moțiunea de cenzură a fost înaintată la ședința Parlamentului din 5 februarie de 42 de deputați din opoziție, nemulțumiți de starea și politicile în agricultură. Aflată la Parlament, Ludmila Catlabuga și-a început […] The post Moțiunea de cenzură împotriva ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a picat. Dezbaterile au durat mai bine de 5 ore appeared first on NewsMaker.
17:30
Pe 6 februarie, școlile din municipiul Bălți vor învăța în regim online. Anunțul a fost făcut pe 5 februarie de primarul Alexandr Petcov. „Din păcate, condițiile meteo continuă să se înrăutățească. (…) În aceste condiții, noi am luat decizia de a transfera toate școlile din municipiul Bălți la învățământ la distanță. Ordinul respectiv este deja transmis […] The post Vremea rea închide din nou școlile din Bălți: pe 6 februarie, elevii vor învăța online appeared first on NewsMaker.
17:20
„Câți bani erau în kuliok?”: Candu, Reniță, Harghel și Cebotari au depus mărturii în dosarul lui Dodon # NewsMaker
Magistrații Curții Supreme de Justiție continuă audierea martorilor acuzării în dosarul denumit generic „Kuliok”, în care este acuzat fostul președinte al Republicii Moldova, deputatul socialist Igor Dodon. În ședința din 5 februarie, au fost audiați, printre alții, fostul speaker al Parlamentului Andrian Candu și ex-deputatul Iurie Reniță, care a făcut publice imaginile cu renumita „sacoșă […] The post „Câți bani erau în kuliok?”: Candu, Reniță, Harghel și Cebotari au depus mărturii în dosarul lui Dodon appeared first on NewsMaker.
17:00
Schimb de replici în Parlament, după ce ministra Agriculturii a recomandat deputaților să meargă în câmp. Costiuc: „Lecții de moralitate citiți în altă parte” # NewsMaker
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a recomandat deputaților care „au prea multă energie” să meargă în câmp pentru a munci alături de agricultori. Recomandarea a fost enunțată pe 5 februarie, la Parlament, în timpul examinării moțiunii simple asupra politicilor Ministerului Agriculturii, înaintată de un grup de deputați din opoziție. Deputatul partidului „Democrația Acasă”, Vasile […] The post Schimb de replici în Parlament, după ce ministra Agriculturii a recomandat deputaților să meargă în câmp. Costiuc: „Lecții de moralitate citiți în altă parte” appeared first on NewsMaker.
16:40
#ПРОчтение prezintă: la numeroasele solicitări ale spectatorilor, spectacolul „Made in Odesa” revine din nou la Chișinău! Imaginați-vă: sunteți în sală, iar Odessa prinde viață în fața dumneavoastră – un oraș unde la fiecare colț se naște o glumă, iar înțelepciunea se ascunde în spatele unui zâmbet. Eroii noștri vă vor purta pe străzile amintirilor, unde […] The post Spectacol „Made in Odesa” appeared first on NewsMaker.
16:30
Preotul din Dereneu rămâne baricadat, cu copiii, în biserică? Dodon cere autorităților să rezolve „pașnic” conflictul # NewsMaker
Deputatul și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat pe 5 februarie, de la tribuna Parlamentului, că în satul Dereneu, raionul Călărași, are loc „o situație ieșită din comun”, unde familia unui preot, inclusiv copiii acestuia, s-ar afla de mai multe zile baricadată în biserică. Igor Dodon a venit cu mai multe acuzații la adresa […] The post Preotul din Dereneu rămâne baricadat, cu copiii, în biserică? Dodon cere autorităților să rezolve „pașnic” conflictul appeared first on NewsMaker.
Ieri
15:20
Un minor, agresat pe teritoriul unei instituții de învățământ din raionul Ialoveni. Ce spune poliția # NewsMaker
Un minor de 15 ani a fost agresat de alți doi minori de aceeași vârstă. Cazul a avut loc pe teritoriul unei instituții de învățământ din Răzeni, raionul Ialoveni. Informațiile au fost comunicate de reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP), care au menționat că imaginile cu agresiunea au fost publicate pe rețelele de socializare, iar […] The post Un minor, agresat pe teritoriul unei instituții de învățământ din raionul Ialoveni. Ce spune poliția appeared first on NewsMaker.
14:50
„Eroare de etichetare”: Viorica Cosmetic susține că nu se regăsesc substanțe interzise în loturile de parfum retrase de ANSA # NewsMaker
Compania Viorica Cosmetic a venit cu precizări după ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat că, în urma controalelor privind respectarea cerințelor de plasare pe piață a produselor cosmetice, au fost identificate două loturi ale parfumului Adora Entourage care ar conține substanțe interzise. Reprezentanții companiei spun că parfumul poate fi folosit fără riscuri […] The post „Eroare de etichetare”: Viorica Cosmetic susține că nu se regăsesc substanțe interzise în loturile de parfum retrase de ANSA appeared first on NewsMaker.
14:40
Fetele și femeile din Republica Moldova sunt invitate să participe la un curs online gratuit de siguranță digitală # NewsMaker
Siguranța în mediul online rămâne o provocare reală pentru multe fete și femei din Republica Moldova. Hărțuirea digitală, amenințările, tentativele de acces neautorizat la conturi sau expunerea abuzivă a informațiilor personale afectează disproporționat prezența și participarea lor în spațiul digital, contribuind la retragere, autocenzură și pierderea încrederii în mediul online. Pentru a răspunde acestor riscuri […] The post Fetele și femeile din Republica Moldova sunt invitate să participe la un curs online gratuit de siguranță digitală appeared first on NewsMaker.
14:10
Alerte cu bombă a doua zi consecutiv, în regiunea transnistreană: elevi și copii de grădiniță, evacuați # NewsMaker
Alertă falsă în regiunea transnistreană, pentru a doua zi consecutiv, după ce persoane necunoscute au anunțat că școlile și grădinițele ar fi fost minate. Pretinsul minister de interne de la Tiraspol anunță că copiii au fost evacuați, ca măsură de siguranță, teritoriile din preajma instituțiilor au fost izolate, iar clădirile – verificate. La fața locului […] The post Alerte cu bombă a doua zi consecutiv, în regiunea transnistreană: elevi și copii de grădiniță, evacuați appeared first on NewsMaker.
14:00
Botgros, îndemnat de partidul lui Ceban să voteze pentru reducerea tarifelor la gaz: „Cu mare drag” VIDEO # NewsMaker
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Nicolae Botgros, a primit de la membrii Mișcării Alternativa Națională o factură din partea cetățenilor. Reprezentanții fracțiunii l-au invitat pe deputat să susțină inițiativa privind reducerea tarifelor la gazele naturale, la care Botgros a răspuns: „cu mare drag”. Imaginile au fost făcute publice de către consiliera pe comunicare a primarului […] The post Botgros, îndemnat de partidul lui Ceban să voteze pentru reducerea tarifelor la gaz: „Cu mare drag” VIDEO appeared first on NewsMaker.
13:30
FOTO Pompierii nu au reușit să salveze casa cuprinsă de foc de la Ulmu. Salvatorii au ajuns pe jos la locuință # NewsMaker
Locuința din Ulmu, unde a izbucnit un incendiu în dimineața zilei de 5 februarie, a fost distrusă în totalitate de flăcări. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit instituției, pompierii au ajuns inițial pe jos la locul incendiului și au intervenit cu sprijinul localnicilor. Ulterior, după mai multe încercări, […] The post FOTO Pompierii nu au reușit să salveze casa cuprinsă de foc de la Ulmu. Salvatorii au ajuns pe jos la locuință appeared first on NewsMaker.
13:10
Transportatorii anunță proteste cu microbuze și autobuze la ANTA. Mărul discordiei – „gara” de pe Calea Moșilor # NewsMaker
Transportatorii vor ieși din nou la proteste, pe 12 februarie, fiind nemulțumiți de „inacțiunile” Agenției Naționale Transport Auto din Chișinău, care ar ar favoriza menținerea unei activități ilegale de transport în apropiere de Gara de Nord, unde ar funcționa o gară improvizată și neautorizată. Protestul va avea loc în fața sediului ANTA și va implica […] The post Transportatorii anunță proteste cu microbuze și autobuze la ANTA. Mărul discordiei – „gara” de pe Calea Moșilor appeared first on NewsMaker.
12:50
Au rămas fără apartamente în Chișinău și fără bani? Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții # NewsMaker
Mai multe persoane care au investit în construcția unui bloc locativ din municipiul Chișinău au suferit prejudicii materiale deosebit de mari. Apartamentele în care au investit ar fi fost înstrăinate. Pe 5 februarie au loc percheziții la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Informațiile au fost comunicate de Centrul […] The post Au rămas fără apartamente în Chișinău și fără bani? Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții appeared first on NewsMaker.
12:50
Popșoi contrazice declarațiile Maiei Sandu? Ministru de Externe: „Suntem deschiși la idei creative” # NewsMaker
Republica Moldova este deschisă să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă acest lucru ar însemna, inițial, aderarea fără drepturi depline de membru. Declarațiile au fost făcute de șeful diplomației de la Chișinău, în cadrul unui interviu pentru Euroactiv. Mihai Popșoi susține că Chișinăul este dispus să ia în considerare „idei creative” care […] The post Popșoi contrazice declarațiile Maiei Sandu? Ministru de Externe: „Suntem deschiși la idei creative” appeared first on NewsMaker.
12:30
An de an, maib este un partener de încredere pentru agricultorii din Republica Moldova, susținându-i încă de la începutul sezonului agricol cu soluții de finanțare adaptate realităților din teren. Prin produsele sale de creditare agro și parteneriatele dezvoltate, maib sprijină investițiile care contribuie la creșterea și modernizarea sectorului agricol. În 2025, fiecare al doilea agricultor […] The post Maib sprijină agricultorii și în sezonul agricol 2026 appeared first on NewsMaker.
12:10
Costiuc, acuzat de fals, după ce a spus că la Ungheni ar urma să fie construită o „fabrică de armament”. Carp: „În primul rând, nu avem bani” VIDEO # NewsMaker
Președintele comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, califică drept false declarațiile liderului Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, cu privire la construcția unei fabrici militare la Ungheni. Deputatul a precizat, pe 5 februarie, pentru NewsMaker, înainte de ședința Parlamentului, că agenții economici privați nu au dreptul să producă armament militar în […] The post Costiuc, acuzat de fals, după ce a spus că la Ungheni ar urma să fie construită o „fabrică de armament”. Carp: „În primul rând, nu avem bani” VIDEO appeared first on NewsMaker.
12:00
Combaterea corupției electorale: Grosu spune că opinia Comisiei de la Veneția este tratată „foarte serios” # NewsMaker
Republica Moldova tratează foarte serios rolul și opinia Comisiei de la Veneția pe marginea proiectelor de lege. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, în timpul unei întrevederi cu raportorii Comisiei de la Veneția, care efectuează o vizită la Chișinău. Pe 5 februarie, reprezentanții […] The post Combaterea corupției electorale: Grosu spune că opinia Comisiei de la Veneția este tratată „foarte serios” appeared first on NewsMaker.
11:40
Cea mai mare competiție de alergare din țară – maib I Mastercard Chisinau Marathon – se va desfășura pe 12 – 13 septembrie 2026 # NewsMaker
Unul dintre cele mai importante evenimente sportive din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Pe 12–13 septembrie 2026 va avea loc cea de-a 12-a ediție a maratonului, organizat de Sporter cu susținerea strategică a partenerului general maib și Mastercard. În plus, din acest an evenimentul este desfășurat cu un nou nume: maib | […] The post Cea mai mare competiție de alergare din țară – maib I Mastercard Chisinau Marathon – se va desfășura pe 12 – 13 septembrie 2026 appeared first on NewsMaker.
11:10
Grosu, despre numirea unui ex-deputat PAS ambasador în China: „Sunt diplomați de carieră și sunt numiți politic” # NewsMaker
Ex-deputatul PAS Petru Frunze, numit recent ambasador al R. Moldova în China, va găsi o modalitate prin care să comunice cu partenerii chinezi. Declarația a fost făcută pe 5 februarie de președintele Parlamentului și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, în contextul atenției publicului la faptul că Frunze cunoaște limba engleză […] The post Grosu, despre numirea unui ex-deputat PAS ambasador în China: „Sunt diplomați de carieră și sunt numiți politic” appeared first on NewsMaker.
