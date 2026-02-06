Nouă școli din Moldova, dotate cu roboți și laboratoare de circa €150 000, datorită UE. Lista instituțiilor
NewsMaker, 6 februarie 2026 11:50
Aproximativ 7.000 de elevi din nouă școli model din Republica Moldova vor beneficia de condiții moderne de studiu la fizică, chimie, biologie și matematică, după ce 38 de laboratoare STEAM și săli de matematică au fost renovate și dotate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Noile spații vor fi utilizate și de 490 de cadre
• • •
Acum 5 minute
12:00
Acum 10 minute
11:50
Acum 30 minute
11:40
Mesaje cu amenințări în chat-urile părinților din Transnistria, după două zile consecutive de alertă cu bombă: „Grădinițele să se pregătească” # NewsMaker
Alertele false cu bombă din școli și grădinițe provoacă îngrijorări în regiunea transnistreană, în special după ce pe chat-urile părintești au început să circule mesaje cu amenințări directe la adresa elevilor și a copiilor de grădiniță. Un cititor NewsMaker a transmis redacției un screenshot cu un astfel de mesaj, distribuit într-un chat al părinților. „Astăzi […] The post Mesaje cu amenințări în chat-urile părinților din Transnistria, după două zile consecutive de alertă cu bombă: „Grădinițele să se pregătească” appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
11:20
Liderul sectorului bancar din Moldova, maib, a fost clasat în TOP 10 cei mai buni angajatori din țară, conform studiului Employer Brand Perception Survey 2025, realizat de AXA Management Consulting. Clasarea în acest top reflectă percepția directă a angajaților asupra condițiilor de lucru, remunerării și beneficiilor, oportunităților de dezvoltare profesională, perspectivelor de creștere și relațiilor
Acum 2 ore
11:00
Încă o avarie la Centrala de la Cuciurgan – a treia în două săptămâni. Deconectări masive de la lumină în mai multe raioane # NewsMaker
În mai multe raioane din regiunea transnistreană au loc deconectări de la energia electrică, după o nouă avarie la Centrala de la Cuciurgan. Pretinsul minister al economiei de la Tiraspol anunță că a fost declanșat neplanificat sistemul de protecție la cazanele de la MGRES. Presa din regiune scrie, că în aceste momente, peste 1.850 de
11:00
Platon s-a plâns că nu i s-a permis să dezvăluie „operațiunea specială” împotriva lui Stoianoglo: „A lua acest dosar în serios este posibil doar la Comedy Club” # NewsMaker
Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, care este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și s-ar ascunde la Londra, s-a plâns că în cadrul audierii sale online, ca martor în dosarul lui Alexandr Stoianoglo, actualmente deputat în Parlament, nu i s-a permis să explice „cum a fost pregătită operațiunea de înlăturare
10:30
Circa 10 000 de gospodării, fără lumină. Ministerul Energiei: Informația despre deconectări planificate în toată țara este falsă # NewsMaker
Aproape 10 mii de consumatori din Republica Moldova au rămas fără energie electrică. Informația a fost comunicată în dimineața zilei de 6 februarie de autorități, în legătură cu condițiile meteo dificile. Potrivit responsabililor, informația despre o deconectare masivă de energie electrică în toată țara, între orele 9-17, este falsă. Nu există deconectări în masă ale
10:20
Chișinăul, după ce Tirotex și Combinatul de Ciment și-au suspendat activitatea, iar MGRES a trecut la cărbune: „Rezultat refuzului Tiraspolului de a se reintegra” # NewsMaker
Criza energetică din regiunea transnistreană se adâncește. Pe 4 februarie, două dintre cele mai mari întreprinderi industriale din regiune – combinatul de textile „Tirotex" și Combinatul de Ciment de la Rîbnița – și-au suspendat temporar activitatea. O zi mai târziu, pe 5 februarie, Centrala de la Cuciurgan (MGRES) a trecut la producerea energiei electrice din
Acum 4 ore
09:50
„Când am nevoie de sfaturile lui, îl invit”. Cu ce se ocupă Recean și Popescu și ce salariu au # NewsMaker
Emisarii speciali ai președinției, Nicu Popescu și Dorin Recean, nu primesc salarii și nici nu au oficii. Precizarea a fost făcută de președinta Maia Sandu în ediția din 5 februarie a emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. Șefa statului a afirmat că ei au funcția de consilieri și intervin atunci când este nevoie de expertiza
09:30
Sandu, despre propunerea de a fi nominalizată la Nobel: „Ucrainenii care au revenit acasă din Rusia merită Premiul Păcii” # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a declarat că apreciază faptul că a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. Totuși, ea a subliniat că „sunt mulți oameni nominalizați pentru acest premiu". Șefa statului a mai spus că oamenii care merită cel mai mult să fie apreciați sunt ucrainenii, care își sacrifică viața pentru pace. Declarațiile
08:40
„Mi-aș fi dorit să rămână, aveau ce învăța”: Maia Sandu, despre persoanele invitate pe lista PAS care s-au retras din Parlament # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a respins ideea că persoanele pe care le-a invitat să facă parte din lista PAS la parlamentare, și care s-au retras între timp din Parlament, ar fi făcut parte dintr-o strategie de campanie. „Mi-aș fi dorit ca oamenii aceștia să rămână, pentru că aveau ce învăța", a adăugat șefa statului, menționând că
08:20
NM Espresso: În Moldova a revenit «era glaciară», opoziția cere recalcularea facturilor la gaz, iar la CSJ sunt audiați martori în dosarul «kuliok» # NewsMaker
Poleiul: online, traumatisme, accidente rutiere Astăzi, la fel ca ieri, elevii școlilor din Chișinău vor învăța online din cauza poleiului — «de acasă și în siguranță», a anunțat primarul capitalei, Ion Ceban. Aceeași decizie au luat-o și autoritățile din Bălți. Potrivit primarului Alexandru Petkov, «chiar și după tratarea drumurilor cu materiale antiderapante, pe străzi, și mai ales pe trotuare, se formează polei». În Transnistria, elevii de asemenea vor învăța la distanță din cauza condițiilor meteo. Între timp,
Acum 24 ore
21:50
De ce Ala Nemerenco nu mai lucrează în instituțiile de stat? Maia Sandu: „Fiecare a decis pentru el ce vrea să facă mai departe” # NewsMaker
Ala Nemerenco este cea care ar fi ales să nu „își mai continue activitatea în instituțiile statului", după expirarea mandatului său din funcția de ministru al Sănătății. Declarația a fost făcută de către președinta țării, Maia Sandu, în cadrul ediției din 5 februarie a emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. Anterior, fosta șefă de la
20:50
Maia Sandu, întrebată când vor trăi mai bine moldovenii, așa cum a promis PAS? Răspunsul președintei # NewsMaker
Pentru cele mai multe categorii de cetățeni, veniturile sunt mai mari în prezent decât în anii precedenți, chiar și dacă este luată în calcul inflația, susține președinta Maia Sandu. Declarația a fost făcută în ediția din 5 februarie a emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8, unde șefa statului a subliniat că majorarea pensiilor și creșterea
20:00
Belous, despre dezbaterile privind moțiunea simplă împotriva Ministrului Agriculturii: „Dorința unora să-și facă PR, să-și facă filmări” # NewsMaker
Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belous, a venit cu replici către cei 42 de deputați din opoziție care au inițiat moțiunea simplă împotriva ministrei Agriculturii, Ludmila Catlabuga, în cadrul ședinței Parlamentului din 5 februarie. Deputata a atras atenția că, în cadrul dezbaterilor, care au durat mai mult de 5 ore, opoziția a făcut PR
19:30
(VIDEO)Confuzie printre martorii „kuliokului”/ Școlile rămân online/ Dodon către premier: „Ia loc, nota 2!” # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Fost ministru al Justiției: „În kuliok erau între 500 și 700, posibil euro"— Școlile din Chișinău, din nou online pentru joi și vineri— Grosu, despre plecările din fracțiunea PAS: un fenomen firesc— Centrala de la Cuciurgan a trecut pe cărbune— Unii îl
19:10
„Comisia nu a constatat abateri”: Ministerul Sănătății explică de ce medicul acuzat că ar fi violat două fetițe a fost repus în funcție # NewsMaker
Ministerul Sănătății a venit cu precizări în cazul medicului anesteziolog-reanimatolog, cercetat pentru viol, care a fost reabilitat în funcție la Spitalul Clinic de Psihiatrie, după o comisie internă care nu a depistat abateri. Ministerul Sănătății subliniază că nu dispune de pârghii pentru a decide dacă o persoană este vinovată sau nu. „Ministerul Sănătății nu are
19:10
Moțiunea de cenzură împotriva ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a picat. Dezbaterile au durat mai bine de 5 ore # NewsMaker
Moțiunea de cenzură împotriva ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a picat. Doar de 34 deputați au votat în favoarea demiterii ministrei. Moțiunea de cenzură a fost înaintată la ședința Parlamentului din 5 februarie de 42 de deputați din opoziție, nemulțumiți de starea și politicile în agricultură. Aflată la Parlament, Ludmila Catlabuga și-a început
17:30
Pe 6 februarie, școlile din municipiul Bălți vor învăța în regim online. Anunțul a fost făcut pe 5 februarie de primarul Alexandr Petcov. „Din păcate, condițiile meteo continuă să se înrăutățească. (…) În aceste condiții, noi am luat decizia de a transfera toate școlile din municipiul Bălți la învățământ la distanță. Ordinul respectiv este deja transmis
17:20
„Câți bani erau în kuliok?”: Candu, Reniță, Harghel și Cebotari au depus mărturii în dosarul lui Dodon # NewsMaker
Magistrații Curții Supreme de Justiție continuă audierea martorilor acuzării în dosarul denumit generic „Kuliok", în care este acuzat fostul președinte al Republicii Moldova, deputatul socialist Igor Dodon. În ședința din 5 februarie, au fost audiați, printre alții, fostul speaker al Parlamentului Andrian Candu și ex-deputatul Iurie Reniță, care a făcut publice imaginile cu renumita „sacoșă
17:00
Schimb de replici în Parlament, după ce ministra Agriculturii a recomandat deputaților să meargă în câmp. Costiuc: „Lecții de moralitate citiți în altă parte” # NewsMaker
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a recomandat deputaților care „au prea multă energie" să meargă în câmp pentru a munci alături de agricultori. Recomandarea a fost enunțată pe 5 februarie, la Parlament, în timpul examinării moțiunii simple asupra politicilor Ministerului Agriculturii, înaintată de un grup de deputați din opoziție. Deputatul partidului „Democrația Acasă", Vasile
16:40
#ПРОчтение prezintă: la numeroasele solicitări ale spectatorilor, spectacolul „Made in Odesa" revine din nou la Chișinău! Imaginați-vă: sunteți în sală, iar Odessa prinde viață în fața dumneavoastră – un oraș unde la fiecare colț se naște o glumă, iar înțelepciunea se ascunde în spatele unui zâmbet. Eroii noștri vă vor purta pe străzile amintirilor, unde
16:30
Preotul din Dereneu rămâne baricadat, cu copiii, în biserică? Dodon cere autorităților să rezolve „pașnic” conflictul # NewsMaker
Deputatul și liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat pe 5 februarie, de la tribuna Parlamentului, că în satul Dereneu, raionul Călărași, are loc „o situație ieșită din comun", unde familia unui preot, inclusiv copiii acestuia, s-ar afla de mai multe zile baricadată în biserică. Igor Dodon a venit cu mai multe acuzații la adresa
15:20
Un minor, agresat pe teritoriul unei instituții de învățământ din raionul Ialoveni. Ce spune poliția # NewsMaker
Un minor de 15 ani a fost agresat de alți doi minori de aceeași vârstă. Cazul a avut loc pe teritoriul unei instituții de învățământ din Răzeni, raionul Ialoveni. Informațiile au fost comunicate de reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP), care au menționat că imaginile cu agresiunea au fost publicate pe rețelele de socializare, iar
14:50
„Eroare de etichetare”: Viorica Cosmetic susține că nu se regăsesc substanțe interzise în loturile de parfum retrase de ANSA # NewsMaker
Compania Viorica Cosmetic a venit cu precizări după ce Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat că, în urma controalelor privind respectarea cerințelor de plasare pe piață a produselor cosmetice, au fost identificate două loturi ale parfumului Adora Entourage care ar conține substanțe interzise. Reprezentanții companiei spun că parfumul poate fi folosit fără riscuri
14:40
Fetele și femeile din Republica Moldova sunt invitate să participe la un curs online gratuit de siguranță digitală # NewsMaker
Siguranța în mediul online rămâne o provocare reală pentru multe fete și femei din Republica Moldova. Hărțuirea digitală, amenințările, tentativele de acces neautorizat la conturi sau expunerea abuzivă a informațiilor personale afectează disproporționat prezența și participarea lor în spațiul digital, contribuind la retragere, autocenzură și pierderea încrederii în mediul online. Pentru a răspunde acestor riscuri
14:10
Alerte cu bombă a doua zi consecutiv, în regiunea transnistreană: elevi și copii de grădiniță, evacuați # NewsMaker
Alertă falsă în regiunea transnistreană, pentru a doua zi consecutiv, după ce persoane necunoscute au anunțat că școlile și grădinițele ar fi fost minate. Pretinsul minister de interne de la Tiraspol anunță că copiii au fost evacuați, ca măsură de siguranță, teritoriile din preajma instituțiilor au fost izolate, iar clădirile – verificate. La fața locului
14:00
Botgros, îndemnat de partidul lui Ceban să voteze pentru reducerea tarifelor la gaz: „Cu mare drag” VIDEO # NewsMaker
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Nicolae Botgros, a primit de la membrii Mișcării Alternativa Națională o factură din partea cetățenilor. Reprezentanții fracțiunii l-au invitat pe deputat să susțină inițiativa privind reducerea tarifelor la gazele naturale, la care Botgros a răspuns: „cu mare drag". Imaginile au fost făcute publice de către consiliera pe comunicare a primarului
13:30
FOTO Pompierii nu au reușit să salveze casa cuprinsă de foc de la Ulmu. Salvatorii au ajuns pe jos la locuință # NewsMaker
Locuința din Ulmu, unde a izbucnit un incendiu în dimineața zilei de 5 februarie, a fost distrusă în totalitate de flăcări. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit instituției, pompierii au ajuns inițial pe jos la locul incendiului și au intervenit cu sprijinul localnicilor. Ulterior, după mai multe încercări,
13:10
Transportatorii anunță proteste cu microbuze și autobuze la ANTA. Mărul discordiei – „gara” de pe Calea Moșilor # NewsMaker
Transportatorii vor ieși din nou la proteste, pe 12 februarie, fiind nemulțumiți de „inacțiunile" Agenției Naționale Transport Auto din Chișinău, care ar ar favoriza menținerea unei activități ilegale de transport în apropiere de Gara de Nord, unde ar funcționa o gară improvizată și neautorizată. Protestul va avea loc în fața sediului ANTA și va implica
12:50
Au rămas fără apartamente în Chișinău și fără bani? Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții # NewsMaker
Mai multe persoane care au investit în construcția unui bloc locativ din municipiul Chișinău au suferit prejudicii materiale deosebit de mari. Apartamentele în care au investit ar fi fost înstrăinate. Pe 5 februarie au loc percheziții la mai mulți administratori de insolvabilitate, precum și la sediul Uniunii Administratorilor Autorizați. Informațiile au fost comunicate de Centrul
12:50
Popșoi contrazice declarațiile Maiei Sandu? Ministru de Externe: „Suntem deschiși la idei creative” # NewsMaker
Republica Moldova este deschisă să accelereze procesul de aderare la Uniunea Europeană, chiar
12:30
An de an, maib este un partener de încredere pentru agricultorii din Republica Moldova, susținându-i încă de la începutul sezonului agricol cu soluții de finanțare adaptate realităților din teren. Prin produsele sale de creditare agro și parteneriatele dezvoltate, maib sprijină investițiile care contribuie la creșterea și modernizarea sectorului agricol. În 2025, fiecare al doilea agricultor […] The post Maib sprijină agricultorii și în sezonul agricol 2026 appeared first on NewsMaker.
12:10
Costiuc, acuzat de fals, după ce a spus că la Ungheni ar urma să fie construită o „fabrică de armament”. Carp: „În primul rând, nu avem bani” VIDEO # NewsMaker
Președintele comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, califică drept false declarațiile liderului Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, cu privire la construcția unei fabrici militare la Ungheni. Deputatul a precizat, pe 5 februarie, pentru NewsMaker, înainte de ședința Parlamentului, că agenții economici privați nu au dreptul să producă armament militar în […] The post Costiuc, acuzat de fals, după ce a spus că la Ungheni ar urma să fie construită o „fabrică de armament”. Carp: „În primul rând, nu avem bani” VIDEO appeared first on NewsMaker.
Ieri
12:00
Combaterea corupției electorale: Grosu spune că opinia Comisiei de la Veneția este tratată „foarte serios” # NewsMaker
Republica Moldova tratează foarte serios rolul și opinia Comisiei de la Veneția pe marginea proiectelor de lege. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, în timpul unei întrevederi cu raportorii Comisiei de la Veneția, care efectuează o vizită la Chișinău. Pe 5 februarie, reprezentanții […] The post Combaterea corupției electorale: Grosu spune că opinia Comisiei de la Veneția este tratată „foarte serios” appeared first on NewsMaker.
11:40
Cea mai mare competiție de alergare din țară – maib I Mastercard Chisinau Marathon – se va desfășura pe 12 – 13 septembrie 2026 # NewsMaker
Unul dintre cele mai importante evenimente sportive din Republica Moldova intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Pe 12–13 septembrie 2026 va avea loc cea de-a 12-a ediție a maratonului, organizat de Sporter cu susținerea strategică a partenerului general maib și Mastercard. În plus, din acest an evenimentul este desfășurat cu un nou nume: maib | […] The post Cea mai mare competiție de alergare din țară – maib I Mastercard Chisinau Marathon – se va desfășura pe 12 – 13 septembrie 2026 appeared first on NewsMaker.
11:10
Grosu, despre numirea unui ex-deputat PAS ambasador în China: „Sunt diplomați de carieră și sunt numiți politic” # NewsMaker
Ex-deputatul PAS Petru Frunze, numit recent ambasador al R. Moldova în China, va găsi o modalitate prin care să comunice cu partenerii chinezi. Declarația a fost făcută pe 5 februarie de președintele Parlamentului și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, în contextul atenției publicului la faptul că Frunze cunoaște limba engleză […] The post Grosu, despre numirea unui ex-deputat PAS ambasador în China: „Sunt diplomați de carieră și sunt numiți politic” appeared first on NewsMaker.
11:00
Mutarea într-o locuință nouă sau schimbarea sediului poate deveni stresantă fără sprijin profesionist. De la costuri și timp până la siguranța bunurilor, alegerea corectă a unei companii de mutări face diferența. În acest articol sunt prezentate top 5 companii de mutări din Republica Moldova, active în Chișinău și în alte regiuni ale țării, analizate în […] The post Top 5 companii de mutări din Republica Moldova: Chișinău și național appeared first on NewsMaker.
10:40
(VIDEO) Ar fi putut Dodon să vorbească astfel cu Plahotniuc? Ce au declarat în instanță martorii în dosarul „kuliok” # NewsMaker
La Curtea Supremă de Justiție, pe 4 februarie, au fost audiați patru martori ai acuzării în dosarul „kuliok”, în care Igor Dodon are calitatea de inculpat. Astfel, în instanță au depus mărturii deputatul Lilian Carp, fostul prim-ministru Pavel Filip, fostul ambasador al Moldovei la Moscova Andrei Neguța și fostul deputat al Partidului Democrat Dumitru Diacov. […] The post (VIDEO) Ar fi putut Dodon să vorbească astfel cu Plahotniuc? Ce au declarat în instanță martorii în dosarul „kuliok” appeared first on NewsMaker.
10:30
Trei fracțiuni de opoziție – MAN, Democrația Acasă și Partidul Nostru – au semnat, pe 5 februarie, o moțiune simplă împotriva politicilor din sectorul energetic. Parlamentarii susțin că populația continuă să achite tarife ridicate la gazele naturale și acuză guvernarea că ar fi intervenit „tardiv” și „insuficient”. Opoziția îi cere ministrului Energiei, Dorin Junghietu, să […] The post O nouă moțiune simplă în Parlament, semnată de Costiuc, Usatîi și MAN appeared first on NewsMaker.
10:00
Institutul de Medicină Urgentă, luat cu asalt din cauza traumatismelor. Unele persoane au suferit fracturi grave # NewsMaker
În ultimele 24 de ore, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău s-au adresat aproape 260 de persoane. Cei mai mulți, 60%, au suferit traumatisme. Unii din ei au fost spitalizați, iar 11 dintre aceștia, cu fracturi grave, au fost supuși intervențiilor chirurgicale de urgență. Informațiile au fost comunicate pe 5 februarie de reprezentanții instituției […] The post Institutul de Medicină Urgentă, luat cu asalt din cauza traumatismelor. Unele persoane au suferit fracturi grave appeared first on NewsMaker.
09:50
„Iarna-i grea, omătu-i mare, PAS rușine n-are!”: Partidul lui Ceban a protestat la Parlament împotriva tarifelor la gaz. Ce cere # NewsMaker
Membri și deputați ai Partidului „Mișcarea Alternativa Națională” (MAN), formațiune condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban, au protestat miercuri, 5 februarie, în scuarul Parlamentului. Manifestanții le-au cerut parlamentarilor ca, la prima ședință plenară a sesiunii – programată pentru ora 10:00 – să includă cu prioritate pe ordinea de zi subiectul tarifelor. „Țara trece la tizic, […] The post „Iarna-i grea, omătu-i mare, PAS rușine n-are!”: Partidul lui Ceban a protestat la Parlament împotriva tarifelor la gaz. Ce cere appeared first on NewsMaker.
09:30
(FOTO) Lot de peste 20 000 kg de carne de pui, care urma să ajungă în Moldova, returnat în țara de origine. Ce s-a întâmplat # NewsMaker
Un lot de 21.000 kg de carne de pui separată mecanic a fost blocat la frontieră, la intrarea în Moldova, iar ulterior s-a decis returnarea acestuia producătorului extern. Analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella infantis. Informațiile au fost comunicate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Pe 5 februarie, reprezentanții ANSA au anunțat că inspectorii instituției […] The post (FOTO) Lot de peste 20 000 kg de carne de pui, care urma să ajungă în Moldova, returnat în țara de origine. Ce s-a întâmplat appeared first on NewsMaker.
09:30
(VIDEO) Transnistria: Amenzi pentru insulte online / Evacuarea școlilor / Refugiați din Ucraina # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune, din 4 februarie. — Școlile de pe malul stâng au fost evacuate Aproximativ 10 școli din Tighina (Bender), […] The post (VIDEO) Transnistria: Amenzi pentru insulte online / Evacuarea școlilor / Refugiați din Ucraina appeared first on NewsMaker.
09:00
Microbuz cu 23 de pasageri s-a lovit de o autospecială a pompierilor în raionul Ialoveni: sunt răniți # NewsMaker
Cinci persoane au suferit traumatisme în apropiere de localitatea Ulmu, raionul Ialoveni. Incidentul s-a produs după ce o autospecială a pompierilor a derapat de pe traseu, iar de aceasta s-a lovit un microbuz cu 23 de pasageri, care, de asemenea, a ieșit de pe traseu. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de […] The post Microbuz cu 23 de pasageri s-a lovit de o autospecială a pompierilor în raionul Ialoveni: sunt răniți appeared first on NewsMaker.
08:30
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța astăzi și mâine, pe 5 și 6 februarie, în regim online. Anunțul a fost făcut în dimineața zilei de primarul capitalei Ion Ceban. Ceban a spus că, pe parcursul nopții și în dimineața zilei de 5 februarie, serviciile municipale au intervenit în teren, însă din cauza temperaturilor scăzute se […] The post Elevii din Chișinău vor învăța în regim online pe 5 și 6 februarie – Ceban appeared first on NewsMaker.
08:30
NM Espresso: Pentru ce SUA vor aloca Moldovei 36,5 milioane de dolari, când se va «termina» poleiul și ce monumente îi lipsesc Chișinăului # NewsMaker
Poleiul în Moldova Poleiul revine în Moldova. Serviciul Hidrometeorologic a anunțat cod galben de pericol meteorologic până în seara zilei de 6 februarie: sunt prognozate polei și depuneri de gheață, deoarece temperatura aerului va fi în jurul valorii de zero grade, iar precipitațiile vor fi în mare parte sub formă de ploaie. În nordul țării, drumurile s-au acoperit cu polei încă din seara trecută, iar pe unele trasee a fost suspendată circulația transportului de mare tonaj. Alegeri: cumpărarea […] The post NM Espresso: Pentru ce SUA vor aloca Moldovei 36,5 milioane de dolari, când se va «termina» poleiul și ce monumente îi lipsesc Chișinăului appeared first on NewsMaker.
4 februarie 2026
19:40
Un cetățean al Ucrainei s-a înecat în râul Nistru, în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera de stat # NewsMaker
În orașul ucrainean Iampol, din râul Nistru a fost recuperat trupul unui bărbat în vârstă de 31 de ani, care a încercat să traverseze înot, în mod ilegal, frontiera de stat. Anunțul a fost făcut pe 4 februarie de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei. Potrivit instituției, în ajun, grănicerii au observat cu ajutorul camerelor […] The post Un cetățean al Ucrainei s-a înecat în râul Nistru, în timp ce încerca să treacă ilegal frontiera de stat appeared first on NewsMaker.
19:30
(VIDEO) Fabrică secretă de armament în Moldova?/ Dodon „nu putea vorbi așa cu Plahotniuc”/ Poleiul revine # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Fabrică secretă de armament pe teritoriul Republicii Moldova?— Un martor al acuzării îl apără pe Dodon în dosarul „kuliok”— Guvernul a aprobat absorbția Universității din Cahul— Judecătoarea Ana Cucerescu rămâne să examineze dosarul lui Plahotniuc— Au încercat să iasă din Moldova cu […] The post (VIDEO) Fabrică secretă de armament în Moldova?/ Dodon „nu putea vorbi așa cu Plahotniuc”/ Poleiul revine appeared first on NewsMaker.
19:00
Cel puțin 7 persoane au fost omorâte, iar încă 15 au suferit răni în urma unui atac rusesc în orașul ucrainean Drujkovka. Informația a fost raportată de șeful administrației militare regionale Donețk, Vadim Filașkin. Potrivit oficialului, în dimineața zilei de 4 februarie, armata rusă a bombardat cu muniții cu dispersie piața orașului – un loc […] The post Armata rusă a atacat o piață din regiunea Donețk: sunt 7 morți și 15 răniți (FOTO) appeared first on NewsMaker.
