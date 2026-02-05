VIDEO | Minori implicați în distribuirea de PVP, depistați de polițiștii din Chișinău
SafeNews, 5 februarie 2026 12:10
Droguri în valoare de peste 80.000 de lei au fost scoase din circuit de polițiștii din sectorul Rîșcani al capitalei, după depistarea în flagrant a doi minori implicați în distribuirea de substanțe interzise. Cei doi adolescenți, de 16 și 17 ani, din raionul Strășeni, au fost surprinși în timp ce urmau să plaseze droguri sintetice […] Articolul VIDEO | Minori implicați în distribuirea de PVP, depistați de polițiștii din Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 30 minute
12:10
Droguri în valoare de peste 80.000 de lei au fost scoase din circuit de polițiștii din sectorul Rîșcani al capitalei, după depistarea în flagrant a doi minori implicați în distribuirea de substanțe interzise. Cei doi adolescenți, de 16 și 17 ani, din raionul Strășeni, au fost surprinși în timp ce urmau să plaseze droguri sintetice […] Articolul VIDEO | Minori implicați în distribuirea de PVP, depistați de polițiștii din Chișinău apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum o oră
12:00
Ministrul afacerilor externe al Lituaniei, Kęstutis Budrys, va efectua pe 6 februarie 2026 o vizită de lucru la Chișinău. Agenda oficială vizează întărirea cooperării bilaterale și coordonarea pozițiilor politice în context regional și de securitate. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, vizita confirmă sprijinul ferm al Lituaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru reformele asumate […] Articolul Ministrul de externe al Lituaniei, în vizită de lucru la Chișinău pe 6 februarie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:50
„Un moment grav pentru pacea internațională”. Ultimul tratat SUA-Rusia pentru controlul armelor nucleare a expirat azi. De ce este acest lucru îngrijorător # SafeNews
Expirarea acordului New Start este „îngrijorătoare, deoarece ambele părți au motive să-și extindă capacitățile strategice” nucleare, au spus cercetătorii citați de BBC. Ultimul tratat pentru controlul armelor nucleare între SUA și Rusia a expirat, stârnind temeri privind o nouă cursă a înarmărilor. Tratatul de reducere a armelor strategice, cunoscut sub numele de „New START – […] Articolul „Un moment grav pentru pacea internațională”. Ultimul tratat SUA-Rusia pentru controlul armelor nucleare a expirat azi. De ce este acest lucru îngrijorător apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:40
Agenția americană care aplică legile împotriva discriminării la locul de muncă a afirmat miercuri, într-un document depus la tribunal, că anchetează compania de echipament sportiv Nike pentru presupusă discriminare împotriva persoanelor albe prin politicile ei de diversitate, scrie Reuters. Comisia pentru egalitate de șanse în domeniul ocupării forței de muncă (EEOC) din SUA a susținut, […] Articolul Cum a ajuns Nike să fie prinsă într-un război al lui Trump și acuzațiile care i se aduc apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 2 ore
11:30
Rusia ar trebui să sacrifice încă 800.000 de soldați pe parcursul a doi ani pentru a cuceri militar estul Ucrainei pe care dorește să îl anexeze, a afirmat miercuri președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de AFP. ‘Pentru a cuceri estul Ucrainei i-ar costa încă 800.000 de cadavre’, a declarat președintele ucrainean la postul de televiziune […] Articolul Zelenski: Cucerirea estului Ucrainei ar costa Moscova 800.000 de vieți apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:30
Două tentative de încălcare a legislației vamale au fost depistate la postul vamal Palanca, în urma unor controale comune realizate de vameșii din Republica Moldova și Ucraina. Ambele cazuri vizează mijloace de transport care intrau în țară din Ucraina. În primul caz, vameșii au verificat un Audi Q4 e-tron, condus de un bărbat de 63 […] Articolul Vameșii au depistat bunuri nedeclarate și cartușe într-un control de rutină apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
Consolidarea securității energetice rămâne o direcție centrală pentru Republica Moldova. Mesajul a fost transmis de Dorin Junghietu la Energy Week Black Sea 2026, organizat la București, în zilele de 4 și 5 februarie. Ministrul a anunțat pregătirea unei licitații pentru până la 173 MW de energie eoliană terestră. Proiectele vor include obligatoriu sisteme de stocare […] Articolul Moldova pregătește o nouă licitație pentru energie eoliană și stocare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:10
O rețea de trafic de droguri care aducea substanțe din Polonia și le vindea online în Republica Moldova a fost destructurată de oamenii legii. Trei persoane au fost reținute, iar aproximativ 2 kilograme de droguri au fost scoase din circuit. Ofițerii INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au stabilit că substanțele erau comercializate pe internet, iar […] Articolul VIDEO | Aproape 2 kg de droguri confiscate într-o operațiune a INI și PCCOCS apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Pe 5 februarie 2026, activitatea școlilor din Republica Moldova se desfășoară în mai multe formate. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării. În 219 instituții, lecțiile au loc online. Alte 8 școli aplică un format mixt, cu prezență fizică și lecții la distanță. Cea mai mare parte a sistemului funcționează normal. 874 de […] Articolul Cum învață elevii pe 5 februarie. Datele oficiale despre activitatea școlilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
11:00
Premierul Alexandru Munteanu efectuează joi, 5 februarie, o vizită de lucru în raionul Hâncești. Șeful Guvernului se întâlnește cu autoritățile publice locale și cu reprezentanții serviciilor desconcentrate. Discuțiile vizează proiectele realizate și prioritățile pentru anul curent. Agenda include o vizită la Palatul de Cultură din Hâncești. Premierul merge și la Spitalul Raional Hâncești. În ultimii […] Articolul Alexandru Munteanu, în vizită de lucru la Hâncești apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:50
Un bărbat de 30 de ani din Bălți a fost reținut pentru implicare într-o rețea de migrație ilegală care facilita ajungerea unor persoane din Asia în Uniunea Europeană. Oamenii legii au desfășurat percheziții în Bălți, Chișinău și Comrat, pentru a identifica alți membri ai grupului și probe relevante. Potrivit anchetei, migranții erau duși mai întâi […] Articolul VIDEO | Bărbat din Bălți, reținut într-un dosar de migrație ilegală spre UE apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:40
Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață pe traseul R-6, în raionul Orhei, în apropiere de localitatea Peresecina. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit pe loc. Potrivit Poliția Republicii Moldova, șoferul a intrat într-o depășire periculoasă, iar din cauza carosabilului alunecos a pierdut controlul asupra volanului. Autoturismul a derapat, […] Articolul FOTO | Traseul R-6, marcat de un accident mortal în această dimineață apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 4 ore
10:30
Mai mulți administratori de insolvabilitate și sediul Uniunii Administratorilor Autorizați sunt vizați de percheziții într-un dosar penal deschis pentru abuz în serviciu. Acțiunile sunt desfășurate de Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii Procuratura municipiului Chișinău. Ancheta vizează prejudicii materiale foarte mari suportate de persoane care au investit într-un bloc locativ din Chișinău. Potrivit anchetatorilor, apartamentele […] Articolul Percheziții la administratori de insolvabilitate într-un dosar de abuz în serviciu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:20
UPDATE: 09:45 // Intervenție amplă după accidentul produs în apropierea localității Ulmu, raionul Ialoveni. La ora 09:45, în zonă a ajuns o ambulanță de tip victime multiple a SMURD, pentru a oferi sprijin medicilor aflați la fața locului. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, salvatorii au scos victimele din zona accidentului și le-au transportat […] Articolul FOTO | Noi detalii, cum decurge intervenția după accidentul de la Ulmu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:10
Trafic intens la frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Peste 37 de mii de persoane și aproape 10 mii de vehicule au trecut granița, arată datele oficiale. Poliția de Frontieră anunță 37.349 de traversări ale persoanelor și 9.807 traversări ale mijloacelor de transport. Cele mai aglomerate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu […] Articolul Zeci de încălcări depistate la frontieră, trafic crescut pe mai multe segmente apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
10:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026. Articolul LIVE | Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 5 februarie 2026 apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:40
Trei surori, cu vârstele de 12, 14 și 16 ani, și-au pierdut viața miercuri dimineață, după ce s-au aruncat de pe balconul apartamentului familiei lor, nemulțumite că părinții le-au confiscat telefoanele mobile. Tragedia șocantă a avut loc în orașul Ghaziabad, din India, iar victimele au fost identificate ca fiind Pakhi (12 ani), Prachi (14 ani) […] Articolul Trei surori au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefoanele apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Germania a decis să tripleze efectivele trupelor sale din Lituania. „Protejarea Vilniusului înseamnă protejarea Berlinului” # SafeNews
Germania și-a mărit prezența militară în Lituania la aproape 2.000 de soldați, ca parte a eforturilor de a spori securitatea flancului estic al NATO și de a descuraja o potențială agresiune rusă, transmite Digi24.ro. Ziarele germane germane au informat miercuri că Bundeswehr, forțele armate ale țării, își mărește prezența în țara baltică de la 500 […] Articolul Germania a decis să tripleze efectivele trupelor sale din Lituania. „Protejarea Vilniusului înseamnă protejarea Berlinului” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
09:10
Un nou apel interceptat de serviciile ucrainene de informații arată privațiunile extreme la care sunt supuși soldații ruși pe câmpul de luptă, relatează Kyiv Post. „Serviciile de informații militare au primit încă o confirmare a prăbușirii sistemului logistic al armatei ruse: unitățile de infanterie au fost lăsate fără alimente și provizii adecvate pentru o lungă […] Articolul „Sunt doar piele și os”. Un soldat rus se plânge că face foamea pe câmpul de luptă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:50
ALERTĂ ALIMENTARĂ | 21 de tone de carne de pui contaminate cu Salmonella, oprite la frontieră # SafeNews
Un lot de 21 de mii de kilograme de carne de pui congelată a fost oprit la frontiera Republicii Moldova, după ce analizele de laborator au confirmat prezența unei bacterii periculoase. Inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor au depistat bacteria Salmonella infantis într-un lot de carne de pui separată mecanic, importat din afara țării. Controlul […] Articolul ALERTĂ ALIMENTARĂ | 21 de tone de carne de pui contaminate cu Salmonella, oprite la frontieră apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:40
Procesul educațional din Chișinău se desfășoară online astăzi și mâine, după ce condițiile meteo au creat risc sporit pe străzile și trotuarele din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a precizat că decizia a fost luată pentru a proteja copiii și personalul din instituțiile de învățământ. Hotărârea a fost […] Articolul ULTIMA ORĂ | Ghețușul mută școala online în Chișinău pentru două zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 6 ore
08:30
Vremea rămâne instabilă în Republica Moldova în data de 5 februarie. În mai multe regiuni sunt așteptate precipitații, iar riscul de polei se menține. În centrul țării și în sud sunt prognozate ploi slabe. La nord, precipitațiile vor cădea sub formă de lapoviță. Temperaturile maxime vor oscila între minus 1 și plus 4 grade Celsius. […] Articolul METEO | Cod Galben de polei, vreme mohorâtă în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:20
Un incendiu izbucnit în dimineața zilei de 5 februarie, în localitatea Ulmu, a scos la iveală problemele grave create de ghețuș pe drumurile din zonă. Patru autospeciale ale Inspectoratul General pentru Situații de Urgență nu au reușit să ajungă la fața locului. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:08. Pompierii au fost […] Articolul Incendiu la Ulmu, autospecialele pompierilor nu au putut ajunge din cauza poleiului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Mutarea într-o locuință nouă sau schimbarea sediului poate deveni stresantă fără sprijin profesionist. De la costuri și timp până la siguranța bunurilor, alegerea corectă a unei companii de mutări face diferența. În acest articol sunt prezentate top 5 companii de mutări din Republica Moldova, active în Chișinău și în alte regiuni ale țării, analizate în […] Articolul Top 5 companii de mutări din Republica Moldova: Chișinău și național apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Moscova spune că nu există nicio schimbare oficială în relația energetică dintre Rusia și India. Kremlinul afirmă că New Delhi nu a anunțat oprirea importurilor de petrol rusesc, contrar declarațiilor făcute recent de Donald Trump. Kremlin reacționează după ce președintele american a susținut că India ar fi acceptat să renunțe la petrolul din Rusia, în […] Articolul Rusia spune că India nu a anunțat oprirea achizițiilor de petrol apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Stand-up-ul, tratat ca infracțiune în Rusia, un comediant primește aproape șase ani de detenție # SafeNews
Un comediant rus de stand-up a fost condamnat la aproape șase ani de închisoare după o glumă care a provocat un val de indignare în Rusia. Cazul reaprinde dezbaterea despre libertatea de exprimare în contextul războiului din Ucraina. Artemi Ostanin a primit miercuri o pedeapsă de cinci ani și nouă luni de detenție, precum și […] Articolul Stand-up-ul, tratat ca infracțiune în Rusia, un comediant primește aproape șase ani de detenție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Elevii din municipiul Chișinău rămân acasă astăzi și mâine, 5 și 6 februarie, din cauza poleiului și a condițiilor meteorologice dificile. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație Tineret și Sport, care precizează că decizia a fost luată după analiza situației din teritoriu, în cadrul ședinței operative a Primăriei, desfășurată în dimineața zilei de […] Articolul Elevii din Chișinău rămân acasă pe 5 și 6 februarie din cauza poleiului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Guvernul readuce notele pentru elevii de clasa a IV-a: decizia intră în vigoare de la 1 septembrie # SafeNews
Evaluarea elevilor din clasa a IV-a se schimbă din nou. De la 1 septembrie, copiii vor primi note la matematică și limba română, disciplinele de examen. Decizia apare într-un proiect de modificare a Codului educației, aprobat de Guvernul Republicii Moldova. Măsura intră în vigoare odată cu începutul noului an de studii. În ultimul deceniu, elevii […] Articolul Guvernul readuce notele pentru elevii de clasa a IV-a: decizia intră în vigoare de la 1 septembrie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Parlamentul European reia analiza acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Decizia vine după ce Donald Trump a renunțat la declarațiile privind Groenlanda. Parlamentul European a suspendat discuțiile acum două săptămâni, ca reacție la afirmațiile președintelui american despre teritoriul autonom danez. Reluarea procesului are loc cu condiții clare. Președintele Comisiei pentru comerț internațional, Bernd […] Articolul Acordul UE–SUA, din nou analizat după tensiunile legate de Groenlanda apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Noi reguli pentru telefonia mobilă, buletinul devine obligatoriu la cumpărarea SIM-urilor # SafeNews
Cumpărarea unei cartele SIM preplătite ar putea deveni mai strictă în Republica Moldova. Și asta pentru că statul vrea să știe cine se află în spatele fiecărui număr de telefon. În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne a început elaborarea unui proiect de lege care prevede identificarea obligatorie a cumpărătorilor. La achiziție, vei prezenta actul de […] Articolul Noi reguli pentru telefonia mobilă, buletinul devine obligatoriu la cumpărarea SIM-urilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Ghețușul format pe drumuri și trotuare crește riscul de accidente. Autoritățile cer atenție sporită în această perioadă. Astfel, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă pietonii să se protejeze la deplasare. Salvatorii recomandă încălțăminte cu talpă antiderapantă. Mergi încet și calcă sigur. Folosește balustradele și treptele pentru sprijin. Evită zonele alunecoase și spațiile de sub […] Articolul IGSU avertizează, atenție la mers și la condus în condiții de polei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:00
Unul din membrii Comisiei de evaluare a procurorilor a demisionat. Este vorba despre Pierangelo Padova, membru internațional. Potrivit unui comunicat emis de serviciul de presă al Comisiei de vetting, această demisie vine din motive administrative din țara sa de origine – Italia. „Comisia precizează că demisia domnului Pierangelo Padova, membru internațional desemnat de Parlament […] Articolul Comisia de evaluare a procurorilor vine cu precizări după demisia unui membru apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:50
Politica de migrație a Bruxellesului duce doar la tragedii, după cum a demonstrat cel mai recent accident din largul coastelor Greciei, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto miercuri pe Facebook, după informațiile privind moartea a cel puțin 15 migranți, cu o zi înainte, în contextul în care ambarcațiunea lor s-a ciocnit cu o […] Articolul Peter Szijjarto susține că politica de migrație a Bruxellesului „duce doar la tragedii” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:40
La o săptămână de la publicarea noilor valori cadastrale, aproape 900 de cetățeni au depus contestații. Datele au fost prezentate de Ivan Danii, directorul general al Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru. În acest exercițiu, autoritățile au evaluat pentru prima dată circa 4 milioane de bunuri imobile și au reevaluat aproape 2 milioane. Totalul ajunge la […] Articolul Aproape 900 de contestații, depuse la o săptămână de la publicarea valorilor cadastrale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 8 ore
06:30
Mii de locuitori din comunitatea autonomă Andalucía au fost evacuați din cauza furtunii Leonardo care a lovit Spania în ultimele zile. Potrivit publicației El País, peste 30 de drumuri naționale au fost închise temporar, iar circulația trenurilor de mare viteză pe linia Córdoba–Sevilla–Málaga a fost suspendată. Ministrul regional pentru Situații de Urgență, Antonio Sanz, a […] Articolul Mii de persoane evacuate și inundații masive în urma furtunii Leonardo din Spania apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:20
Autoritățile din Grecia intenționează să interzică în curând accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, spun surse guvernamentale, citate de publicația Ekathimerini, notează Antena 3 CNN. Ziarul notează că au fost deja înființate grupuri de lucru pentru implementarea noii interdicții, iar ministrul Guvernării Digitale, Dimitris Papastergiou, a declarat că este pregătit să implementeze măsura […] Articolul Grecia se pregătește să interzică accesul copiilor la rețelele sociale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
06:10
Agenția Servicii Publice a venit cu precizări oficiale după declarațiile făcute pe 4 februarie de deputatul Vasile Costiuc, potrivit cărora în Republica Moldova ar urma să fie construită o fabrică de armament. Agenția Servicii Publice subliniază că orice investiție într-un domeniu cu impact asupra securității statului este posibilă doar după obținerea unei aprobări prealabile din […] Articolul ASP respinge speculațiile privind o fabrică de armament în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Acum 24 ore
21:10
Autoritățile consolidează mecanismele de intervenție în cazul alertelor de mediu. Executivul a aprobat, în ședința din 4 februarie, crearea unei subdiviziuni speciale în cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, cu activitate neîntreruptă, transmite moldova1.md. „Inspectoratul pentru Protecția Mediului va proteja mediul 24/24h. Vom avea inspectori care vor lucra și după ora 17:00”, a declarat ministrul Mediului, Gheorghe […] Articolul Autoritățile anunță reacții imediate la alertele de mediu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
21:00
FOTO | Republica Moldova își prezintă viziunea de guvernare la Summitul Mondial al Guvernelor # SafeNews
Republica Moldova își prezintă experiența în domeniul statului de drept și al transformării digitale pe una dintre cele mai importante scene internaționale dedicate guvernării viitorului. În perioada 3 și 5 februarie, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, participă la World Government Summit, organizat la Dubai. Evenimentul reunește peste 60 de șefi de stat și de guvern, […] Articolul FOTO | Republica Moldova își prezintă viziunea de guvernare la Summitul Mondial al Guvernelor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:30
Poleiul din această seară a provocat întreruperi de curent în mai multe zone din Republica Moldova. Șase localități au rămas parțial fără energie electrică, după ruperea unor conductori pe liniile aeriene. La ora 18:00, operatorii de distribuție raportau 2.414 consumatori afectați. Situația a fost înregistrată în localitățile Donici și Camencea din raionul Orhei, Obeica din […] Articolul Poleiul lasă fără curent șase localități din Republica Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:20
Guvernul german a anunţat miercuri că boicotarea Cupei Mondiale 2026, care se va disputa în această vară, în America de Nord, „nu este calea corectă” de a-şi exprima dezacordul faţă de politicile preşedintelui american Donald Trump. „Conflictele politice ar trebui purtate pe terenul politic, iar sportul ar trebui să rămână sport”, a declarat Steffen Meyer, […] Articolul Cupa Mondială 2026: Guvernul german atenţionează – „Boicotul nu este calea corectă”! apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
20:20
Un judecător federal din Argentina a cerut oficial miercuri Statelor Unite extrădarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, arestat în ianuarie de forţele militare americane şi închis în prezent la New York, unde este judecat pentru trafic de droguri, transmite AFP. Magistratul Sebastian Ramos solicită aducerea lui Maduro la audieri în cadrul unei anchete pentru crime împotriva […] Articolul Argentina cere extrădarea din SUA a lui Nicolas Maduro apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
19:50
Rusia a condamnat un comediant la aproape 6 ani de închisoare din cauza unei glume despre un soldat întors de pe front # SafeNews
Un comediant rus de stand-up comedy a fost condamnat miercuri pentru incitare la ură și încarcerat pentru aproape șase ani din cauza unei glume făcute despre un veteran de război fără picioare, glumă care a declanșat indignare în rândul naționaliștilor și al bloggerilor militari, relatează Reuters. Un reporter Reuters prezent în sala de judecată a anunțat […] Articolul Rusia a condamnat un comediant la aproape 6 ani de închisoare din cauza unei glume despre un soldat întors de pe front apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
19:40
Discuțiile de pace dintre reprezentanții Ucrainei, Rusiei și ai Statelor Unite, desfășurate miercuri la Abu Dhabi, s-au încheiat. Informația a fost confirmată pentru jurnaliști de Diana Davitian, purtătoarea de cuvânt a șefului delegației ucrainene, Rustem Umerov. Potrivit Dianei Davitian, discuțiile au durat aproape cinci ore, iar negocierile vor continua joi. Într-o postare pe rețelele de […] Articolul Negocierile trilaterale de la Abu Dhabi s-au încheiat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
19:10
Polițiștii din raionul Rezina au desfășurat astăzi acțiuni de monitorizare a traficului în zona trecerilor de pietoni, cu scopul prevenirii accidentelor rutiere. Potrivit polițiștilor, în cadrul verificărilor au fost sancționați contravențional 15 conducători auto pentru neacordarea priorității pietonilor angajați regulamentar în traversare. Oamenii legii reamintesc șoferilor că sunt obligați să reducă viteza în apropierea trecerilor […] Articolul VIDEO | Polițiștii din Rezina, acțiuni pentru siguranța pietonilor apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:50
Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă # SafeNews
Ministerul italian al Afacerilor Externe a anunțat miercuri că mai multe atacuri cibernetice atribuite Rusiei, care vizau site-uri guvernamentale și infrastructură legată de Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina, au fost dejucate de autorități. Antonio Tajani, ministrul italian de Externe, a declarat că instituțiile statului au reușit să contracareze atacuri cibernetice îndreptate împotriva […] Articolul Italia a dejucat mai multe atacuri cibernetice rusești care vizau Jocurile Olimpice de Iarnă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:10
Costul energiei electrice procurate de stat a crescut la începutul anului. În luna ianuarie 2026, Energocom a cumpărat 478,233 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 144,52 euro pentru un MWh. Față de luna decembrie 2025, prețul de achiziție a înregistrat o majorare de aproape 12 euro per MWh. Atunci, energia […] Articolul Prețul energiei electrice procurate de Energocom a crescut în ianuarie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:50
Ministerul Culturii salută intenția autorităților municipale de a relua reparațiile pe segmentul străzii 31 August 1989 dintre Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin, tranformat în șantier și abandonat de aproape trei ani. Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a respins acuzațiile funcționarilor de la Primăria Chișinău potrivit cărora instituția pe care o conduce ar fi blocat proiectul, […] Articolul Jardan: Sper ca Primăria să finalizeze reconstrucția străzii 31 August apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:50
Lovitură pentru mașinăria de război a lui Putin. Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit în luna ianuarie # SafeNews
Scăderea veniturilor din petrol și gaze reprezintă o veste proastă pentru economia Rusiei. Aceste venituri sunt principala sursă de lichidități pentru Kremlin, reprezentând aproape un sfert din veniturile bugetului federal, scrie Reuters, citat de Hotnews. Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au înjumătățit în ianuarie față de aceeași lună a anului trecut, atingând cel mai […] Articolul Lovitură pentru mașinăria de război a lui Putin. Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit în luna ianuarie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova avertizează asupra unei deteriorări a climatului democratic din Republica Moldova și acuză autoritățile de limitarea drepturilor fundamentale sub pretextul combaterii dezinformării. Într-o declarație publică, Partidul Liberal Democrat din Moldova afirmă că, în ultimii ani, măsurile promovate ca fiind necesare pentru securizarea spațiului informațional au dus la restrângerea libertății de exprimare, […] Articolul PLDM acuză restrângerea libertăților și deturnarea procesului democratic apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.