VIDEO | Minori implicați în distribuirea de PVP, depistați de polițiștii din Chișinău

15:50

Scăderea veniturilor din petrol și gaze reprezintă o veste proastă pentru economia Rusiei. Aceste venituri sunt principala sursă de lichidități pentru Kremlin, reprezentând aproape un sfert din veniturile bugetului federal, scrie Reuters, citat de Hotnews. Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au înjumătățit în ianuarie față de aceeași lună a anului trecut, atingând cel mai […] Articolul Lovitură pentru mașinăria de război a lui Putin. Veniturile Rusiei din petrol și gaze s-au prăbușit în luna ianuarie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.