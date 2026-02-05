Moldova numește noi ambasadori în România, Ucraina, Franța și China

19:50

Un comediant rus de stand-up comedy a fost condamnat miercuri pentru incitare la ură și încarcerat pentru aproape șase ani din cauza unei glume făcute despre un veteran de război fără picioare, glumă care a declanșat indignare în rândul naționaliștilor și al bloggerilor militari, relatează Reuters. Un reporter Reuters prezent în sala de judecată a anunțat […] Articolul Rusia a condamnat un comediant la aproape 6 ani de închisoare din cauza unei glume despre un soldat întors de pe front apare prima dată în SafeNews