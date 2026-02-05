Curs valutar: 05 februarie 2026
Agro TV, 5 februarie 2026 02:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 05 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 01 de bani, cu un bani mai puțin. Dolarul american coboară la 16 lei și 94 de bani, cu 4 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 05 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
Acum o oră
02:10
Stocurile de gaze naturale din Uniunea Europeană au ajuns la cel mai redus nivel din ultimii aproape patru ani, pe fondul temperaturilor scăzute din această iarnă și al diminuării livrărilor. Potrivit publicației Financial Times, la data de 29 ianuarie, depozitele de gaze din UE erau umplute în proporție de doar 43% din capacitate, cu aproximativ […] Articolul Stocurile de gaze din UE, la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani apare prima dată în AgroTV.
02:10
Meteorologii au emis Cod Galben pentru perioada 4-8 februarie, avertizând asupra temperaturilor fluctuante și a riscului de polei. În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor a convocat pe 3 februarie o ședință cu instituțiile responsabile, pentru a preveni și gestiona situațiile periculoase. Pentru asigurarea siguranței populației, MAI a mobilizat peste 2.300 de angajați și […] Articolul Cod galben de vreme nefavorabilă: CNMC a dispus măsuri de coordonare apare prima dată în AgroTV.
Acum 2 ore
02:00
01:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 05 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 10 de bani, cu un ban mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 08 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
Acum 12 ore
18:20
Guvernul inițiază reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” și înființează Societatea pe Acțiuni „Calea Ferată din Moldova – Pasageri și Marfă”, cu capital integral de stat. Declarația a fost făcută de directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari. Potrivit acestuia, CFM are datorii de aproximativ 450 de milioane de lei. Datoriile au […] Articolul Calea Ferată din Moldova este reorganizată apare prima dată în AgroTV.
18:00
Republica Moldova este în continuare vulnerabilă energetic pentru că este interconectată cu sistemul energetic din Ucraina. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu înainte de ședința Cabinetului de miniștri. Potrivit oficialului, pierderile agenților economici din cauza penei de curent sunt mici pentru că avaria s-a produs sâmbăta și nu într-o zi lucrătoare. Alexandru Munteanu, […] Articolul Prim-ministrul Munteanu: „Moldova rămâne vulnerabilă energetic” apare prima dată în AgroTV.
17:50
Cea mai importantă expoziție internațională, dedicată comerțului cu fructe și legume, s-a deschis astăzi în Germania. Republica Moldova este prezentă la Fruit Logistica Berlin 2026 cu 13 companii autohtone, care promovează fructe proaspete și uscate de calitate superioară, în încercarea de a-și extinde exporturile și de a consolida imaginea producției moldovenești pe piețele externe. Participarea […] Articolul Republica Moldova participă la Fruit Logistica 2026 cu 13 companii autohtone apare prima dată în AgroTV.
17:40
Asociația „Forța Fermierilor” cere revizuirea Programului Agricol 2026–2030: subvenții mai mari și consultări reale # Agro TV
Consultările pe marginea Programului Strategic al Politicii Agricole pentru perioada 2026-2030 se extind până la 16 februarie, anunță autoritățile. Se întâmplă după de Asociația „Forța Fermierilor” a acuzat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare de consultări formale și de ignorarea celui mai mare sector agricol al țării, cerealele și oleaginoasele, în noul Program Strategic al Politicii […] Articolul Asociația „Forța Fermierilor” cere revizuirea Programului Agricol 2026–2030: subvenții mai mari și consultări reale apare prima dată în AgroTV.
17:40
Merele comercializate pe piețele și în supermarketurile din 13 țări europene conțin niveluri îngrijorătoare de reziduuri de pesticide, arată un studiu realizat de organizația neguvernamentală Pesticide Action Network (PAN) Europe. Potrivit raportului aceste substanțe chimice sunt prezente sub forma unor „cocktailuri de pesticide” și cere Uniunii Europene să înăsprească reglementările privind evaluarea riscurilor pentru consumatori. […] Articolul Merele vândute în 13 țări europene, contaminate cu „cocktailuri de pesticide” apare prima dată în AgroTV.
17:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ghețuș pentru nordul și centrul țării. Astfel, temperatura aerului în jur de 0°C și precipitațiile, predominant sub formă de ploaie, vor determina formarea poleiului și ghețușului. Pe 6 februarie se va forma gehțuș în toată țara. În nordul țării, pe drumuri se va forma lapoviță slabă, […] Articolul Meteorologii au emis Cod galben de ghețuș apare prima dată în AgroTV.
Ieri
17:20
Consumatorii casnici vor plăti mai puțin pentru gaz. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat un nou tarif, care aduce o scădere de 2 lei și 32 de bani față de prețul anterior. Astfel, de la 16,74 lei cu TVA, prețul pentru un metru cub va fi de 14,42 lei. Locuitorii capitalei salută decizia […] Articolul Gazul se ieftinește: ANRE a aprobat un nou tarif apare prima dată în AgroTV.
17:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 04 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 02 de bani, cu 5 bani mai puțin. Dolarul american urcă la 16 lei și 98 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 04 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
17:10
Două persoane au suferit arsuri în urma unor incendii izbucnite în ultimele 24 de ore, în raionele Rezina și Edineț, iar o femeie a fost salvată de pompieri în municipiul Bălți. Primul incendiu s-a produs în localitatea Sîrcova, raionul Rezina, unde un bărbat de 50 de ani a suferit arsuri la mâini și intoxicație ușoară […] Articolul Mai multe incendii în ultimele 24 de ore: două persoane au suferit arsuri apare prima dată în AgroTV.
17:10
Drumarii au intervenit pe mai multe șosele din țară pentru a astupa gropile din asfalt, care au apărut pe carosabil din cauza condițiilor meteo din ultima perioadă. Luni, s-a lucrat intens în perimetrul localităților Condrița și Căpriana, porțiune pe care duminică cel puțin cinci mașini au fost avariate. Problema nu se limitează însă doar la […] Articolul Gropi periculoase pe carosabil: mai multe mașini avariate, șoferii îndemnați la prudență apare prima dată în AgroTV.
17:00
Iarna nu se lasă dusă din Statele Unite. Faimoasa marmotă Phil a prezis că sezonul rece va mai dura încă șase săptămâni, după ce și-a văzut umbra la ieșirea din vizuină, în cadrul tradiționalei Zile a Marmotei. Potrivit legendei, dacă marmota își vede umbra atunci când iese din vizuină, iarna va continua încă șase săptămâni, […] Articolul Marmota Phil anunță încă șase săptămâni de iarnă în SUA apare prima dată în AgroTV.
17:00
Strada 31 August 1989, tronsonul dintre străzile Alexandr Pușkin și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, va fi reabilitată în acest an. Cel puțin asta promite primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban. Declarația a fost făcută în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor municipale. ION CEBAN, primarul general al Capitalei: ,,În scurt timp această licitație va fi lansată. […] Articolul Ion Ceban anunță reabilitarea străzii 31 August 1989 apare prima dată în AgroTV.
16:50
AIPA a autorizat subvenții de aproape 600 de milioane de lei pentru fermieri, în ianuarie 2026 # Agro TV
Aproape 600 de milioane de lei au ajuns la fermieri în prima lună a anului. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că, în luna ianuarie 2026, au fost autorizate spre plată subvenții în valoare totală de 597,14 milioane de lei, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Cea mai mare […] Articolul AIPA a autorizat subvenții de aproape 600 de milioane de lei pentru fermieri, în ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
16:40
Ședință solemnă la Parlament: liderii legislativelor din Țările Baltice reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Moldovei # Agro TV
Progresele înregistrate în Republica Moldova constituie un argument solid pentru continuarea sprijinului financiar european, susțin președinții forurilor legislative din Estonia, Letonia și Lituania. Declarațiile au fost făcute în Parlament, la prima ședință din sesiunea de primăvară. Ședința s-a desfășurat în prezența a 94 de deputați și a debutat cu intonarea Imnului de Stat al Republicii […] Articolul Ședință solemnă la Parlament: liderii legislativelor din Țările Baltice reafirmă sprijinul pentru parcursul european al Moldovei apare prima dată în AgroTV.
16:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 04 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 09 de bani, cu un ban mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 05 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
16:40
Meteorologii anunță pentru ziua de 04 februarie vreme rece, temperaturi scăzute de până la -12 grade. În nordul țării, va ninge slab, temperaturile vor oscila între – 2°C și – 12°C. Vântul va sufla din partea de Sud-Est, cu o viteză de până la 18 km/h. În zona centrală a țării, se vor înregistra temperaturi […] Articolul Vreme rece și temperature de până la -12 grade apare prima dată în AgroTV.
16:40
Numărul deceselor cauzate de vremea geroasă din New York a ajuns la 16, dintre care 13 din cauza hipotermiei, a anunțat primarul orașului New York. Autoritățile fac apel la cetățeni să caute adăpost în condițiile temperaturilor extrem de scăzute. ZOHRAN KWAME MAMDANI, primarul orașului New York: „Fiecare dintre aceste vieți pierdute este o tragedie. Inima […] Articolul Valul de ger ucigaș din New York: 16 decese, 13 cauzate de hipotermie apare prima dată în AgroTV.
16:30
Iresponsabilitatea face victime pe șosele. Cauzele accidentelor rutiere, discutate la emisiunea „Actualitatea la Raport” # Agro TV
Anul trecut, pe șosele din țară s-au produs peste 2.200 de accidente soldate cu 189 de morți și aproape 2.600 de persoane rănite. În cadrul emisiunii Actualitatea la Raport de la Agro TV Moldova, Ana Chiseliță de la Inspectoratul Național pentru Siguranță Publică și Veaceslav Nicic de la Asociația Patronală Uniunea Școlilor Auto și a […] Articolul Iresponsabilitatea face victime pe șosele. Cauzele accidentelor rutiere, discutate la emisiunea „Actualitatea la Raport” apare prima dată în AgroTV.
16:20
Vremea geroasă pune în pericol culturile de toamnă: fermierii, îndemnați să monitorizeze culturile # Agro TV
Vremea geroasă din ultimele zile și stratul superficial de zăpadă ar putea afecta culturile agricole din nordul Republicii Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ger, iar specialiștii avertizează că grâul și orzul de toamnă sunt cele mai vulnerabile în aceste condiții. BORIS BOINCEAN, doctor habilitat în științe agricole: „Este clar că […] Articolul Vremea geroasă pune în pericol culturile de toamnă: fermierii, îndemnați să monitorizeze culturile apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Relaxarea reglementărilor UE privind organismele modificate genetic a trecut de un nou obstacol, după ce Comisia pentru Mediu a Parlamentului European a aprobat acordul negociat în decembrie cu statele membre. Dacă va fi validat oficial, cadrul legislativ va introduce două categorii de produse modificate genetic, cu reguli diferite de autorizare. Conform acordului, alimentele cu modificări […] Articolul UE simplifică regulile privind organismele modificate genetic apare prima dată în AgroTV.
17:10
Meteorologii anunță pentru ziua de 03 februarie temperaturi scăzute și Cod galben de vreme geroasă. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -8°C și -22°C. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla din Sud-Est, cu o viteză de până la 9 km/h. În zona centrală a țării, se vor înregistra temperaturi maxime de […] Articolul Cod galben de vreme geroasă apare prima dată în AgroTV.
17:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizarea la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian, Arild Hermstad, pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice, dezinformare și presiuni politice. Parlamentarul norvegian a subliniat că Republica Moldova a fost supusă unor tentative documentate […] Articolul Președinta Maia Sandu, propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace apare prima dată în AgroTV.
16:50
Duminică după-amiază, lucrările de reparație la linia electrică de transport Vulcănești – MGRES au fost finalizate, iar aceasta a fost reconectată, pusă sub tensiune și sincronizată cu restul sistemului energetic. Segmentul afectat se află pe teritoriul Ucrainei și a cedat sâmbătă dimineață din cauza depunerilor de chiciură, ceea ce, combinat cu alte probleme tehnice în […] Articolul Linia electrică Vulcănești – MGRES a fost reconectată după avaria provocată de chiciură apare prima dată în AgroTV.
16:50
15 tone de mărar proaspăt de import au fost distruse de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor după ce analizele de laborator au arătat depășirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide. Este vorba de Penconazol, o substanță periculoasă pentru sănătatea consumatorilor. Neregulile au fost depistate la intrarea în țară și marfa nu a ajuns în […] Articolul Alertă alimentară: ANSA a distrus 15 tone de mărar contaminat cu pesticide apare prima dată în AgroTV.
16:40
După vacanța parlamentară, deputații își reiau activitatea, iar Legislativul intră de astăzi în sesiunea de primăvară 2026, care se va desfășura până la sfârșitul lunii iulie. Ședința de inaugurare a sesiunii va avea loc marți, 3 februarie, și va reuni, pe lângă deputații moldoveni, și președinții parlamentelor din Statele Baltice. Prima ședință plenară este programată […] Articolul De astăzi, deputații revin la muncă apare prima dată în AgroTV.
16:20
Republica Moldova a pierdut piața din Est, iar pe piața europeană există concurență, declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova de președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu. Potrivit deputatului, dacă va intra în vigoare Acordul comercial UE-Mercosur, agricultorii moldoveni nu vor putea concura cu fermierii brazilieni […] Articolul S. Stefanco: „Acordul comercial UE-Mercosur va fi un dezastru pentru fermieri” apare prima dată în AgroTV.
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 03 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 07 de bani, cu 5 bani mai puțin. Dolarul american urcă la 16 lei și 91 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 03 februarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
16:20
După o săptămână în care orele s-au desfășurat exclusiv online din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, elevii din Chișinău au revenit la școală. Decizia a fost anunțată, duminică seară, de primarul general al capitalei, Ion Ceban, care a declarat că instituțiile de învățământ sunt pregătite să-și reia activitatea cu prezență fizică, iar autoritățile municipale vor monitoriza […] Articolul Școlile din Chișinău își reiau activitatea cu prezență fizică apare prima dată în AgroTV.
16:20
Peste o mie de arbori au fost tăiați ilegal la Ocolul Silvic Ghidighici, din municipiul Chișinău, în urma unui control inopinat al inspectorilor de mediu. Mai grav, cei implicați ar fi încercat să distrugă urmele tăierilor ilegale, incendiind cauciucuri direct pe cioate. GHEORGHE HAJDER, ministrul Mediului: ,,1007 copaci tăiați ilegal, ceea ce semnifică că au […] Articolul Jaf de proporții în pădurea de la Ghidighici: peste 1000 de arbori tăiați ilegal apare prima dată în AgroTV.
16:10
SUA își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova: securitate energetică și cooperare strategică # Agro TV
Statele Unite ale Americii rămân un investitor și partener strategic pe termen lung al Republicii Moldova, cu priorități clare în domeniul securității energetice, cooperării economice și consolidării instituțiilor statului. Declarațiile au fost făcute de către asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith, într-un interviu acordat Agenției de Presă IPN. Acesta a efectuat […] Articolul SUA își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova: securitate energetică și cooperare strategică apare prima dată în AgroTV.
16:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 03 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 08 de bani, cu 03 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 02 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
16:00
Serviciul 112 din Moldova va primi semnale automate de la mașinile implicate în accidente grave # Agro TV
Serviciul de urgență 112 din Republica Moldova va putea recepționa apeluri automate în cazul accidentelor rutiere grave. Este vorba despre sistemul eCall, o tehnologie modernă care permite alertarea serviciilor de urgență, fără intervenția șoferului sau a pasagerilor. ANA CARPOVICI, specialist în Relații Publice al Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112: „Acest sistem eCall […] Articolul Serviciul 112 din Moldova va primi semnale automate de la mașinile implicate în accidente grave apare prima dată în AgroTV.
16:00
CCI lansează concursurile „Marca Comercială a Anului 2025” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității” # Agro TV
Calitatea și performanța devin, din nou, criterii-cheie pentru mediul de afaceri din Republica Moldova. Camera de Comerț și Industrie a lansat astăzi concursurile „Marca Comercială a Anului 2025” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității”, competiții care scot în evidență cele mai puternice și inovatoare branduri autohtone. SERGIU HAREA, președintele Camerei de Comerț și Industrie: […] Articolul CCI lansează concursurile „Marca Comercială a Anului 2025” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității” apare prima dată în AgroTV.
30 ianuarie 2026
15:30
Meteorologii anunță pentru ziua de 31 ianuarie și 1 februarie temperaturi scăzute și cer preponderent noros pe întreg teritoriul țării. Totodată, s-a anunțat Cod galben de intensificări ale vântului cu rafale de până la 15–18 m/s. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -10°C și -20°C. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla din […] Articolul Cod galben de ghețuș și ploi apare prima dată în AgroTV.
15:20
Amenzi de 120 de milioane de euro pentru companiile producătoare și distribuitoare de utilaje agricole din Polonia # Agro TV
Polonia zguduie piața utilajelor agricole: Oficiul pentru Concurență și Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi totale de circa 120 de milioane de euro unor mari producători și dealeri, acuzați că au colaborat pentru a fixa prețurile utilajelor și a împărți teritoriile de vânzare. Practicile anticoncurențiale au împiedicat fermierii să cumpere liber echipamente agricole la prețuri corecte, […] Articolul Amenzi de 120 de milioane de euro pentru companiile producătoare și distribuitoare de utilaje agricole din Polonia apare prima dată în AgroTV.
15:10
Chișinăul devine, în aceste zile, punctul de întâlnire al industriei turistice din regiune. La Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” a fost inaugurată oficial cea de-a 29-a ediție a expoziției internaționale „TOURISM & TRAVEL EXPO 2026”, eveniment care dă startul simbolic al anului turistic și aduce laolaltă autorități, diplomați și experți în turism din Republica Moldova, […] Articolul Tourism & Travel Expo 2026, inaugurată la Moldexpo apare prima dată în AgroTV.
15:10
Rusia a atacat Ucraina cu peste 100 de drone şi o rachetă balistică, la doar câteva ore după ce liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a acceptat un armistițiu parţial, la solicitarea președintelui american Donald Trump. Țara vecină se confruntă cu deconectări masive de current în urma bombardamentelor rusești, iar în zilele următoare temperaturile urmează […] Articolul Rusia a încălcat armistițiul parțial anunțat joi de Donald Trump apare prima dată în AgroTV.
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 31 ianuarie- 02 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 05 bani, cu 6 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 92 […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
12:20
Ziua de vineri a început cu vizibilitate redusă și drumuri alunecoase. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pentru mai multe regiuni ale Republicii Moldova valabil pentru 30-31 ianuarie, fenomen care afectează circulația rutieră și crește riscul de accidente. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții […] Articolul Cod galben de ceață și polei pe drumuri: risc sporit de accidente apare prima dată în AgroTV.
11:10
Un caz de transport ilegal de masă lemnoasă a fost depistat în zona de frontieră Ocnița, în urma unei misiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră și angajații Frontex. Polițiștii de frontieră au stopat, pe direcția „s. Ocnița – Sokireanî”, un automobil de model UAZ, fără numere de înmatriculare, în interiorul căruia se afla aproximativ […] Articolul Transport ilegal de lemn, depistat la Ocnița apare prima dată în AgroTV.
11:10
După mai bine de 20 de ani, complexul petrolier din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău revine în proprietatea statului. Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au semnat, joi, cu Lukoil Moldova, actele de revenire la situația din 2005, în baza deciziei Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului. Astfel s-a interzis activitatea Lukoil […] Articolul Statul a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău apare prima dată în AgroTV.
11:10
Uniunea Europeană a anunțat alocarea unui ajutor umanitar de urgență în valoare totală de 153 de milioane de euro pentru sprijinirea Ucrainei și a refugiaților ucraineni din Republica Moldova. Din această sumă, 145 de milioane de euro sunt destinate Ucrainei, iar alte 8 milioane de euro vor ajunge în Republica Moldova pentru susținerea refugiaților ucraineni. […] Articolul UE alocă 153 de milioane euro pentru Ucraina și Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
29 ianuarie 2026
19:00
Aproximativ 200 de fermieri din toate regiunile țării s-au adunat astăzi la Chișinău pentru a sărbători cei 25 de ani de activitate ai Cooperativei de Întreprinzător „Agrostoc”. Astfel, fermierii au acces la tehnologii performante, semințe, asistenţă şi consultanţă profesionistă în domeniul agricol. „Agrostoc”, a împlinit 25 de ani activitate. Astfel, Cooperativa de Întreprinzător își reafirmă […] Articolul „Agrostoc” a împlinit 25 de ani de activitate apare prima dată în AgroTV.
17:20
Gheața de pe lacuri și iazuri poate crea o impresie înșelătoare de siguranță, însă pericolul de a ajunge sub apă rămâne ridicat. Chiar dacă temperaturile scăzute au favorizat formarea stratului de gheață, variațiile termice îi pot reduce rapid rezistența. Cetățenii trebuie să evite deplasările pe gheața subțire, întrucât pescuitul sau distracțiile de iarnă pe suprafețele […] Articolul IGSU avertizează: gheața subțire poate ceda în orice moment apare prima dată în AgroTV.
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 30.01-01.02.2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 12 de bani, cu 8 bani mai mult. Dolarul american urcă la 16 lei și 84 de bani, cu 10 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de […] Articolul Curs valutar: 30.01-01.02.2026 apare prima dată în AgroTV.
16:00
Autoritățile continuă să intervină pentru curățarea drumurilor și siguranța cetățenilor. Peste 80 de autospeciale și aproape 90 de muncitori au răspândit 549 de tone de material antiderapant pe circa 70 de sectoare de drum, iar echipele au deblocat segmente afectate de copaci căzuți și alte obstacole. Intervențiile au vizat atât drumurile naționale, cât și arterele […] Articolul Intervenții masive pe drumuri și rețele electrice apare prima dată în AgroTV.
