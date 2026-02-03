Carburanți mai scumpi

16:20

Un tren de pasageri a fost lovit de drone rusești în regiunea Harkov din Ucraina, marți după-amiază. O locomotivă și un vagon au luat foc. În urma atacului, cinci persoane au murit, iar două au fost rănite, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a publicat și imagini video în care se