Cod galben de ghețuș și ploi
Agro TV, 30 ianuarie 2026 15:30
Meteorologii anunță pentru ziua de 31 ianuarie și 1 februarie temperaturi scăzute și cer preponderent noros pe întreg teritoriul țării. Totodată, s-a anunțat Cod galben de intensificări ale vântului cu rafale de până la 15–18 m/s. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -10°C și -20°C. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla din […] Articolul Cod galben de ghețuș și ploi apare prima dată în AgroTV.
Acum 30 minute
15:30
Acum o oră
15:20
Amenzi de 120 de milioane de euro pentru companiile producătoare și distribuitoare de utilaje agricole din Polonia # Agro TV
Polonia zguduie piața utilajelor agricole: Oficiul pentru Concurență și Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi totale de circa 120 de milioane de euro unor mari producători și dealeri, acuzați că au colaborat pentru a fixa prețurile utilajelor și a împărți teritoriile de vânzare. Practicile anticoncurențiale au împiedicat fermierii să cumpere liber echipamente agricole la prețuri corecte, […] Articolul Amenzi de 120 de milioane de euro pentru companiile producătoare și distribuitoare de utilaje agricole din Polonia apare prima dată în AgroTV.
15:10
Chișinăul devine, în aceste zile, punctul de întâlnire al industriei turistice din regiune. La Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” a fost inaugurată oficial cea de-a 29-a ediție a expoziției internaționale „TOURISM & TRAVEL EXPO 2026”, eveniment care dă startul simbolic al anului turistic și aduce laolaltă autorități, diplomați și experți în turism din Republica Moldova, […] Articolul Tourism & Travel Expo 2026, inaugurată la Moldexpo apare prima dată în AgroTV.
15:10
Rusia a atacat Ucraina cu peste 100 de drone şi o rachetă balistică, la doar câteva ore după ce liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a acceptat un armistițiu parţial, la solicitarea președintelui american Donald Trump. Țara vecină se confruntă cu deconectări masive de current în urma bombardamentelor rusești, iar în zilele următoare temperaturile urmează […] Articolul Rusia a încălcat armistițiul parțial anunțat joi de Donald Trump apare prima dată în AgroTV.
Acum 4 ore
13:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 31 ianuarie- 02 februarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 05 bani, cu 6 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 92 […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
12:20
Ziua de vineri a început cu vizibilitate redusă și drumuri alunecoase. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pentru mai multe regiuni ale Republicii Moldova valabil pentru 30-31 ianuarie, fenomen care afectează circulația rutieră și crește riscul de accidente. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții […] Articolul Cod galben de ceață și polei pe drumuri: risc sporit de accidente apare prima dată în AgroTV.
Acum 6 ore
11:10
Un caz de transport ilegal de masă lemnoasă a fost depistat în zona de frontieră Ocnița, în urma unei misiuni comune desfășurate de polițiștii de frontieră și angajații Frontex. Polițiștii de frontieră au stopat, pe direcția „s. Ocnița – Sokireanî”, un automobil de model UAZ, fără numere de înmatriculare, în interiorul căruia se afla aproximativ […] Articolul Transport ilegal de lemn, depistat la Ocnița apare prima dată în AgroTV.
11:10
După mai bine de 20 de ani, complexul petrolier din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău revine în proprietatea statului. Agenția Proprietății Publice și Aeroportul Internațional Chișinău au semnat, joi, cu Lukoil Moldova, actele de revenire la situația din 2005, în baza deciziei Consiliului pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului. Astfel s-a interzis activitatea Lukoil […] Articolul Statul a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău apare prima dată în AgroTV.
11:10
Uniunea Europeană a anunțat alocarea unui ajutor umanitar de urgență în valoare totală de 153 de milioane de euro pentru sprijinirea Ucrainei și a refugiaților ucraineni din Republica Moldova. Din această sumă, 145 de milioane de euro sunt destinate Ucrainei, iar alte 8 milioane de euro vor ajunge în Republica Moldova pentru susținerea refugiaților ucraineni. […] Articolul UE alocă 153 de milioane euro pentru Ucraina și Republica Moldova apare prima dată în AgroTV.
Acum 24 ore
19:00
Aproximativ 200 de fermieri din toate regiunile țării s-au adunat astăzi la Chișinău pentru a sărbători cei 25 de ani de activitate ai Cooperativei de Întreprinzător „Agrostoc”. Astfel, fermierii au acces la tehnologii performante, semințe, asistenţă şi consultanţă profesionistă în domeniul agricol. „Agrostoc”, a împlinit 25 de ani activitate. Astfel, Cooperativa de Întreprinzător își reafirmă […] Articolul „Agrostoc” a împlinit 25 de ani de activitate apare prima dată în AgroTV.
17:20
Gheața de pe lacuri și iazuri poate crea o impresie înșelătoare de siguranță, însă pericolul de a ajunge sub apă rămâne ridicat. Chiar dacă temperaturile scăzute au favorizat formarea stratului de gheață, variațiile termice îi pot reduce rapid rezistența. Cetățenii trebuie să evite deplasările pe gheața subțire, întrucât pescuitul sau distracțiile de iarnă pe suprafețele […] Articolul IGSU avertizează: gheața subțire poate ceda în orice moment apare prima dată în AgroTV.
16:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru perioada de 30.01-01.02.2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 12 de bani, cu 8 bani mai mult. Dolarul american urcă la 16 lei și 84 de bani, cu 10 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de […] Articolul Curs valutar: 30.01-01.02.2026 apare prima dată în AgroTV.
16:00
Autoritățile continuă să intervină pentru curățarea drumurilor și siguranța cetățenilor. Peste 80 de autospeciale și aproape 90 de muncitori au răspândit 549 de tone de material antiderapant pe circa 70 de sectoare de drum, iar echipele au deblocat segmente afectate de copaci căzuți și alte obstacole. Intervențiile au vizat atât drumurile naționale, cât și arterele […] Articolul Intervenții masive pe drumuri și rețele electrice apare prima dată în AgroTV.
16:00
Republica Moldova face un pas major spre independența energetică: Ministerul Energiei a lansat cea de-a doua licitație pentru marii producători de energie regenerabilă, o premieră care combină energia eoliană cu stocarea în baterii. Licitația vizează construcția a 170 MW capacitate eoliană și instalarea a 170 MW în sisteme de stocare, cu scopul de a consolida […] Articolul Moldova dă start unei licitații istorice pentru energie eoliană și stocare în baterii apare prima dată în AgroTV.
Ieri
15:50
Meteorologii anunță pentru ziua de vineri temperaturi scăzute și cer preponderent noros pe întreg teritoriul țării. În toate regiunile sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță, însoțite local de ploi slabe. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -1°C și -2°C. Cerul va fi noros, iar vântul va sufla din Nord-Vest, cu o viteză de […] Articolul Lapoviță și temperaturi scăzute în toată țara apare prima dată în AgroTV.
13:20
Cascada Niagara, din Canada, atrage atenția cu un fenomen spectaculos: frigul extrem a transformat-o parțial într-un adevărat spectacol de gheață. Straturi groase și țurțuri impresionanți se formează în timp ce apa continuă să curgă sub suprafața înghețată, creând forme și „ceață înghețată” uimitoare. Parcurile Niagara recomandă vizitatorilor să admire fenomenul de pe platforma de observare […] Articolul Cascada Niagara îngheață parțial, priveliști spectaculoase apare prima dată în AgroTV.
13:20
Prețul aurului a atins miercuri un nou maxim istoric, depășind pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia, pe fondul incertitudinilor economice globale și al deprecierii dolarului american. Aurul spot s-a apreciat cu aproape 1,9%, după ce a atins un vârf de 5.311 dolari, în timp ce contractele futures au înregistrat creșteri semnificative. Evoluția […] Articolul Aurul depășește pragul de 5.300 de dolari uncia, pe fondul incertitudinilor economice apare prima dată în AgroTV.
12:20
Republica Moldova rămâne pe agenda marilor lideri europeni. Cancelarul Germaniei, a declarat că Uniunea Europeană nu trebuie să dezamăgească cetățenii moldoveni care își doresc aderarea la blocul comunitar. Declarațiile au fost făcute la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul României, Ilie Bolojan. Premierul României a subliniat că Republica Moldova reprezintă o […] Articolul Friedrich Merz: ,,Nu îi putem dezamăgi pe moldovenii care vor în Uniunea Europeană” apare prima dată în AgroTV.
12:20
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, ar putea fi chemată la raport în Parlament, după ce Biroul Permanent urmează să stabilească data dezbaterii unei moțiuni simple ce vizează activitatea Ministerului Agriculturii. Biroul Permanent al Parlamentului se întrunește pe 28 ianuarie 2026 pentru a decide convocarea deputaților în sesiunea ordinară de primăvară și pentru a aproba agenda primei […] Articolul Moțiune pe Agricultură: Ludmila Catlabuga, așteptată la raport în Parlament apare prima dată în AgroTV.
12:20
Călătoriile în Europa de Sud-Est ar putea deveni mai complicate în următoarele zile. Ambasada Republicii Moldova avertizează cetățenii moldoveni care se deplasează sau tranzitează Macedonia de Nord asupra unor posibile blocaje la frontieră, generate de proteste anunțate de transportatorii de marfă. Potrivit informațiilor oficiale, începând cu 26 ianuarie 2026 vor începe manifestațiile care vor dura […] Articolul Atenție la drum: protestele transportatorilor pot bloca frontierele Maccedoniei de Nord apare prima dată în AgroTV.
12:20
Condițiile meteo nefavorabile dau peste cap calendarul olimpiadelor școlare. Ministerul Educației și Cercetării anunță că toate competițiile programate inițial pentru 31 ianuarie au fost amânate cu o săptămână, pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice. Astfel, primele probe olimpice vor avea loc începând cu 7 februarie, când sunt programate competițiile la matematică, limba engleză și […] Articolul Olimpiadele școlare, amânate din cauza vremii. Noul calendar anunțat de MEC apare prima dată în AgroTV.
12:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 30 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 99 de bani. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 83 de bani, cu 5 bani mai […] Articolul Motorina mai scumpă apare prima dată în AgroTV.
28 ianuarie 2026
17:40
Codul galben de ceață a fost prelungit până pe 29 ianuarie, iar vizibilitatea rămâne redusă în mai multe regiuni ale țării. Cum va evolua vremea în următoarea perioadă și când vom scăpa de cupola de sticlă aflăm din materialul următor. Potrivit meteorologilor moldoveni, stratul de polei care a acoperit țara în ultimele zile nu va […] Articolul Nu scăpăm total de polei în următoarea perioadă apare prima dată în AgroTV.
16:40
Chiar și în contextul unor restricții și bariere administrative persistente, mediul de afaceri din regiunea transnistreană continuă să se adapteze și să funcționeze prin mecanismele legale ale Republicii Moldova. Datele Agenției Servicii Publice arată o creștere constantă a numărului de agenți economici luați la evidență, fapt ce contribuie la consolidarea spațiului economic unic și la […] Articolul Agenții economici din stânga Nistrului devin tot mai activi pe malul drept apare prima dată în AgroTV.
16:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 29 ianuarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 04 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 74 de bani, cu 8 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 29 ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
16:30
Satelitul meteorologic european de ultimă generație „Meteosat Third Generation-Sounder”, supranumit și Noul „ochi” al Europei pe cer, a transmis primele imagini ale Pământului. Acesta a oferit, astfel, o demonstrație clară a modului în care această misiune va contribui la îmbunătățirea prognozelor meteo pentru Europa și Africa de Nord. Datele vor permite evaluări mult mai precise […] Articolul Satelitul meteorologic european de ultimă generație a transmis primele imagini. Acesta va permite realizarea unor prognoze mai exacte apare prima dată în AgroTV.
16:20
Un tren de pasageri a fost lovit de drone rusești în regiunea Harkov din Ucraina, marți după-amiază. O locomotivă și un vagon au luat foc. În urma atacului, cinci persoane au murit, iar două au fost rănite, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a publicat și imagini video în care se […] Articolul Un tren cu civili, atacat cu drone în regiunea Harkov din Ucraina. Sunt victime apare prima dată în AgroTV.
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării. Astfel, pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin. Codul galben este valabil până pe 29 ianuarie ora 13:00. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 1°C și -2°C. Cerul va fi variabil, […] Articolul Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Creșterea porcilor în fermele din Republica Moldova intră într-o nouă etapă. Guvernul a aprobat modificarea normelor sanitar-veterinare, astfel încât animalele să fie crescute în condiții mai bune, cu mai puțin stres și mai multă prevenție, în linie cu standardele Uniunii Europene. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare: ,, Acest proiect actualizează regulile, astfel încât […] Articolul Porci crescuți după standarde europene: Guvernul schimbă regulile din ferme apare prima dată în AgroTV.
14:20
Interdicția importului de carne de pasăre din Ucraina, care acoperea aproximativ 20 la sută din volumul adus anterior pe piața Republicii Moldova, ridică semne de întrebare privind evoluția prețurilor. Autoritățile dau însă asigurări că nu există riscul unui deficit, iar piața se poate adapta prin diversificarea surselor și creșterea producției interne. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii […] Articolul Carnea de pui nu se va scumpi pe termen scurt, anunță ministra Agriculturii apare prima dată în AgroTV.
13:00
Poleiul și condițiile meteo dificile au pus la grea încercare autoritățile și serviciile de urgență din Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, zeci de echipe au intervenit non-stop pentru a preveni și lichida consecințele situațiilor de risc apărute pe drumuri și în localități. Din cauza poleiului în țară s-au produs peste 150 de accidente […] Articolul Intervenții în lanț din cauza poleiului apare prima dată în AgroTV.
12:20
Un nou mecanism de dialog dintre stat și mediul de afaceri prinde contur în Republica Moldova. Sectorul agroalimentar are, de acum, o platformă dedicată cooperării și alinierii la standardele europene, odată cu lansarea Grupului de Lucru pentru Dezvoltarea Sectorului Agroalimentar – GL10. Inițiativa își propune să apropie agricultura moldovenească de cerințele Uniunii Europene și să […] Articolul Un nou grup de lucru dedicat sectorului agroalimentar apare prima dată în AgroTV.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 29 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 99 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 78 de […] Articolul Benzina mai ieftină apare prima dată în AgroTV.
27 ianuarie 2026
16:50
Armata rusă continuă să atace nemilos Ucraina în plină iarnă. La Odesa și Harkiv s-au înregistrat victime și pagube, iar peste 500 de localități din întreaga țară au rămas fără curent electric. Potrivit autorităților de la Kiev din cele 165 de drone lansate asupra Ucrainei în timpul nopții, aproximativ 100 erau „shaheed”. Potrivit Președintelui ucrainean, […] Articolul Rușii atacă nemilos Ucraina în plină iarnă. Victime, la Odesa. apare prima dată în AgroTV.
16:50
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric, care va acoperi aproximativ un sfert din economia globală. Anunțul a fost făcut de premierul indian Narendra Modi, în contextul în care cele două părți își consolidează relațiile economice, pe fondul instabilității relațiilor comerciale cu Statele Unite. După aproape 20 de ani de negocieri intermitente, […] Articolul India și UE parafează un acord comercial istoric care acoperă un sfert din economia mondială apare prima dată în AgroTV.
16:50
După ce în mediul online au apărut mai multe informații potrivit cărora Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un posibil deficit de benzină în zilele următoare, autoritățile au venit cu precizări oficiale pentru a clarifica situația. Potrivit ANRE, riscuri nu există, iar situația este monitorizată atent. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că urmărește […] Articolul Precizări ANRE: Republica Moldova este asigurată cu benzină apare prima dată în AgroTV.
16:40
Producătorii agricoli pot beneficia, înaceastă perioadă, de credite avantajoase pentru asigurarea capitalului circulant necesar lucrărilor din sezonul agricol, printr-un proiect IFAD. Programul oferă finanțare de până la 1 milion de lei pentru microîntreprinderi și 100 de mii de euro pentru întreprinderile mici, cu dobândă redusă și TVA zero pentru achizițiile eligibile. VO: Producătorii agricoli din […] Articolul Finanțare avantajoasă pentru producătorii agricoli prin IFAD VIII (TRTP) apare prima dată în AgroTV.
16:40
Victimele Holocaustului au fost comemorate astăzi la Chișinău printr-un miting la Memorialul „Victimelor Fascismului”. La eveniment au participat autorități, membri ai comunității evreiești și reprezentanți ai societății civile. Participanții au adus un omagiu sutelor de mii de evrei, romi și reprezentanți ai altor naționalități din Moldova care și-au pierdut viața în timpul Holocaustului. În discursul […] Articolul 85 de ani de la Holocaust apare prima dată în AgroTV.
16:20
Consiliul de Administrație al ANRE a trasat clar limitele pentru cheltuielile S.A. „Energocom” în 2026. Costurile de bază pentru furnizarea gazelor naturale au fost aprobate la 73,3 milioane de lei, cu 41 de milioane mai puțin decât suma solicitată de companie. Decizia vine după o analiză detaliată a fiecărei cheltuieli, în baza principiului eficienței și […] Articolul ANRE taie cheltuielile „Energocom”: Costurile de bază în 2026 aprobate cu 41 de milioane de lei mai puțin apare prima dată în AgroTV.
16:10
Un lot de lapte praf, care a ajuns pe rafturile unei rețele de supermarketuri din capitală, a fost retras de producător, anunță Agenția Națională pentru Securitate Alimentară. Este vorba de NAN 1 Comfortis, destinat bebelușilor de până la șase luni. Nestlé România, în colaborare cu Kaufland Moldova și autoritățile locale, rechemează formula de lapte NAN […] Articolul Un lot de lapte praf, rechemat. Prezintă risc pentru copii apare prima dată în AgroTV.
16:10
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 28 ianuarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 01 de bani, cu 3 banI mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 82 de bani, cu 3 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de […] Articolul Curs valutar: 28 ianuarie 2026 apare prima dată în AgroTV.
15:40
O furtună de iarnă extrem de puternică a lăsat peste un milion de locuințe și întreprinderi din Statele Unite fără energie electrică și a provocat moartea a cel puțin 11 persoane, anunță autoritățile americane. Intemperiile au afectat zeci de state, iar milioane de americani se confruntă cu ninsori abundente, polei și temperaturi extrem de scăzute. […] Articolul Furtună de zăpadă în SUA: 11 morți și peste un milion de locuințe fără curent electric apare prima dată în AgroTV.
15:40
Meteorologii anunță pentru ziua de miercuri temperaturi scăzute și cer preponderent noros pe întreg teritoriul țării. Pe alocuri sunt prognozate ploi slabe, iar în orele serii și ale dimineții va fi ceață, care va reduce vizibilitatea. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -2°C și 1°C, cerul va fi noros, iar vântul va sufla din […] Articolul Vreme rece și ceață densă: Cod galben emis în toată țara apare prima dată în AgroTV.
15:30
Republica Moldova se confruntă cu o situație meteo extrem de dificilă. Poleiul format pe carosabil și trotuare a dus la blocarea mai multor drumuri naționale, sistarea circulației interurbane și la un număr record de accidente și traumatisme. Autoritățile au activat celula de criză și au instituit măsuri speciale de prevenire și siguranță. Centrul Național […] Articolul Polei extrem în țară: transport sistat, ambulanțe blocate și drumuri închise apare prima dată în AgroTV.
15:30
Mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori au fost depistate în raionul Edineț, în urma unor razii desfășurate de inspectorii de mediu. Prejudiciul total cauzat mediului se ridică la zeci de mii de lei. Autoritățile au sesizat Poliția, iar persoanele identificate au fost amendate. De asemenea, făptașii urmează să achite și valoarea prejudiciul cauzat […] Articolul Tăieri ilegale de arbori depistate în raionul Edineț, în urma raziilor de mediu apare prima dată în AgroTV.
15:10
Un nou caz de tăieri ilegale de arbori a fost depistat în raionul Dondușeni, unde inspectorii de mediu au identificat sute de copaci tăiați ilegal, cu un prejudiciu de peste 110 mii de lei. Cazul vine după ce, anterior, în raionul Edineț au fost documentate mai multe tăieri ilicite, soldate cu prejudicii de zeci de […] Articolul Tăieri ilegale de arbori depistate la Dondușeni. Prejudicii de peste 110 mii de lei apare prima dată în AgroTV.
15:00
România va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, un proiect esențial care va asigura o evaluare completă și modernă a pădurilor din țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. GHEORGHE HAJDER, ministrul Mediului: ,,Echipa de specialiști din România, urmează să vină […] Articolul 1,7 milioane de euro pentru primul inventar forestier național apare prima dată în AgroTV.
12:40
Sute de fermieri riscă să falimenteze în acest an, susține membrul Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Sergiu Stefanco. Declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova. Potrivit parlamentarului, pe 30 septembrie 2025, se aflau în incapacitate de plată 403 fermieri. Deputatul a precizat că, în prezent, așteaptă […] Articolul Peste 400 de fermieri riscă să falimenteze în acest an apare prima dată în AgroTV.
26 ianuarie 2026
14:30
Agricultorii din Republica Moldova primesc un nou impuls financiar! Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat, în perioada 19–23 ianuarie 2026, plăți în valoare de 680 de mii de lei pentru avansuri din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. SUBVENȚII AUTORIZATE SPER PLATĂ – 19-23 IANUARIE 2026 520,15 milioane lei- […] Articolul AIPA a autorizat subvenții de 680 de mii de lei pentru agricultori apare prima dată în AgroTV.
14:30
Recolta de rapiță din UE-27 pentru 2025 este estimată la aproximativ 20,16 milioane de tone, față de 16,77 milioane de tone în anul precedent, arată datele Comisiei Europene. Creșterea producției face ca blocul comunitar să devină mai puțin dependent de importuri, prelucrarea semințelor urmând să ajungă la 24,68 milioane de tone, potrivit Uniunii pentru Promovarea […] Articolul UE reduce dependența de importuri, recolta de rapiță crește semnificativ apare prima dată în AgroTV.
