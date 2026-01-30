Transport ilegal de lemn, depistat la Ocnița

14:10

Poleiul care a acoperit drumurile din țară a creat haos în mai multe orașe din Republica Moldova, inclusiv în capitală. Pe șoselele din țară s-au produs peste 130 de accidente rutiere, iar peste 250 de oameni au ajuns la spital cu fracturi și traumatisme. Drumarii au intervenit pe parcursul zilei de duminică, dar și în […] Articolul Haos pe drumuri din cauza poleiului în toată Moldova apare prima dată în AgroTV.