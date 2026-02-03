Vremea geroasă pune în pericol culturile de toamnă: fermierii, îndemnați să monitorizeze culturile

14:20

Interdicția importului de carne de pasăre din Ucraina, care acoperea aproximativ 20 la sută din volumul adus anterior pe piața Republicii Moldova, ridică semne de întrebare privind evoluția prețurilor. Autoritățile dau însă asigurări că nu există riscul unui deficit, iar piața se poate adapta prin diversificarea surselor și creșterea producției interne. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii