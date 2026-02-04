Asociația „Forța Fermierilor” cere revizuirea Programului Agricol 2026–2030: subvenții mai mari și consultări reale

13:20

Prețul aurului a atins miercuri un nou maxim istoric, depășind pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia, pe fondul incertitudinilor economice globale și al deprecierii dolarului american. Aurul spot s-a apreciat cu aproape 1,9%, după ce a atins un vârf de 5.311 dolari, în timp ce contractele futures au înregistrat creșteri semnificative.