Cascada Niagara îngheață parțial, priveliști spectaculoase
Agro TV, 29 ianuarie 2026 13:20
Cascada Niagara, din Canada, atrage atenția cu un fenomen spectaculos: frigul extrem a transformat-o parțial într-un adevărat spectacol de gheață. Straturi groase și țurțuri impresionanți se formează în timp ce apa continuă să curgă sub suprafața înghețată, creând forme și „ceață înghețată" uimitoare. Parcurile Niagara recomandă vizitatorilor să admire fenomenul de pe platforma de observare
Prețul aurului a atins miercuri un nou maxim istoric, depășind pentru prima dată pragul de 5.300 de dolari uncia, pe fondul incertitudinilor economice globale și al deprecierii dolarului american. Aurul spot s-a apreciat cu aproape 1,9%, după ce a atins un vârf de 5.311 dolari, în timp ce contractele futures au înregistrat creșteri semnificative.
Republica Moldova rămâne pe agenda marilor lideri europeni. Cancelarul Germaniei, a declarat că Uniunea Europeană nu trebuie să dezamăgească cetățenii moldoveni care își doresc aderarea la blocul comunitar. Declarațiile au fost făcute la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul României, Ilie Bolojan. Premierul României a subliniat că Republica Moldova reprezintă o
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, ar putea fi chemată la raport în Parlament, după ce Biroul Permanent urmează să stabilească data dezbaterii unei moțiuni simple ce vizează activitatea Ministerului Agriculturii. Biroul Permanent al Parlamentului se întrunește pe 28 ianuarie 2026 pentru a decide convocarea deputaților în sesiunea ordinară de primăvară și pentru a aproba agenda primei
Călătoriile în Europa de Sud-Est ar putea deveni mai complicate în următoarele zile. Ambasada Republicii Moldova avertizează cetățenii moldoveni care se deplasează sau tranzitează Macedonia de Nord asupra unor posibile blocaje la frontieră, generate de proteste anunțate de transportatorii de marfă. Potrivit informațiilor oficiale, începând cu 26 ianuarie 2026 vor începe manifestațiile care vor dura
Condițiile meteo nefavorabile dau peste cap calendarul olimpiadelor școlare. Ministerul Educației și Cercetării anunță că toate competițiile programate inițial pentru 31 ianuarie au fost amânate cu o săptămână, pentru siguranța elevilor și a cadrelor didactice. Astfel, primele probe olimpice vor avea loc începând cu 7 februarie, când sunt programate competițiile la matematică, limba engleză și
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 30 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 99 de bani. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 83 de bani, cu 5 bani mai
Codul galben de ceață a fost prelungit până pe 29 ianuarie, iar vizibilitatea rămâne redusă în mai multe regiuni ale țării. Cum va evolua vremea în următoarea perioadă și când vom scăpa de cupola de sticlă aflăm din materialul următor. Potrivit meteorologilor moldoveni, stratul de polei care a acoperit țara în ultimele zile nu va
Chiar și în contextul unor restricții și bariere administrative persistente, mediul de afaceri din regiunea transnistreană continuă să se adapteze și să funcționeze prin mecanismele legale ale Republicii Moldova. Datele Agenției Servicii Publice arată o creștere constantă a numărului de agenți economici luați la evidență, fapt ce contribuie la consolidarea spațiului economic unic și la
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 29 ianuarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 04 de bani, cu 3 bani mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 74 de bani, cu 8 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de
Satelitul meteorologic european de ultimă generație a transmis primele imagini. Acesta va permite realizarea unor prognoze mai exacte # Agro TV
Satelitul meteorologic european de ultimă generație „Meteosat Third Generation-Sounder", supranumit și Noul „ochi" al Europei pe cer, a transmis primele imagini ale Pământului. Acesta a oferit, astfel, o demonstrație clară a modului în care această misiune va contribui la îmbunătățirea prognozelor meteo pentru Europa și Africa de Nord. Datele vor permite evaluări mult mai precise
Un tren de pasageri a fost lovit de drone rusești în regiunea Harkov din Ucraina, marți după-amiază. O locomotivă și un vagon au luat foc. În urma atacului, cinci persoane au murit, iar două au fost rănite, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a publicat și imagini video în care se
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării. Astfel, pe arii extinse se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 de metri și mai puțin. Codul galben este valabil până pe 29 ianuarie ora 13:00. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 1°C și -2°C. Cerul va fi variabil,
Creșterea porcilor în fermele din Republica Moldova intră într-o nouă etapă. Guvernul a aprobat modificarea normelor sanitar-veterinare, astfel încât animalele să fie crescute în condiții mai bune, cu mai puțin stres și mai multă prevenție, în linie cu standardele Uniunii Europene. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare: ,, Acest proiect actualizează regulile, astfel încât
Interdicția importului de carne de pasăre din Ucraina, care acoperea aproximativ 20 la sută din volumul adus anterior pe piața Republicii Moldova, ridică semne de întrebare privind evoluția prețurilor. Autoritățile dau însă asigurări că nu există riscul unui deficit, iar piața se poate adapta prin diversificarea surselor și creșterea producției interne. LUDMILA CATLABUGA, ministra Agriculturii
Poleiul și condițiile meteo dificile au pus la grea încercare autoritățile și serviciile de urgență din Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, zeci de echipe au intervenit non-stop pentru a preveni și lichida consecințele situațiilor de risc apărute pe drumuri și în localități. Din cauza poleiului în țară s-au produs peste 150 de accidente
Un nou mecanism de dialog dintre stat și mediul de afaceri prinde contur în Republica Moldova. Sectorul agroalimentar are, de acum, o platformă dedicată cooperării și alinierii la standardele europene, odată cu lansarea Grupului de Lucru pentru Dezvoltarea Sectorului Agroalimentar – GL10. Inițiativa își propune să apropie agricultura moldovenească de cerințele Uniunii Europene și să
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 29 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 99 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 78 de
Armata rusă continuă să atace nemilos Ucraina în plină iarnă. La Odesa și Harkiv s-au înregistrat victime și pagube, iar peste 500 de localități din întreaga țară au rămas fără curent electric. Potrivit autorităților de la Kiev din cele 165 de drone lansate asupra Ucrainei în timpul nopții, aproximativ 100 erau „shaheed". Potrivit Președintelui ucrainean,
India și UE parafează un acord comercial istoric care acoperă un sfert din economia mondială # Agro TV
India și Uniunea Europeană au finalizat un acord comercial istoric, care va acoperi aproximativ un sfert din economia globală. Anunțul a fost făcut de premierul indian Narendra Modi, în contextul în care cele două părți își consolidează relațiile economice, pe fondul instabilității relațiilor comerciale cu Statele Unite. După aproape 20 de ani de negocieri intermitente,
După ce în mediul online au apărut mai multe informații potrivit cărora Republica Moldova s-ar putea confrunta cu un posibil deficit de benzină în zilele următoare, autoritățile au venit cu precizări oficiale pentru a clarifica situația. Potrivit ANRE, riscuri nu există, iar situația este monitorizată atent. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că urmărește
Producătorii agricoli pot beneficia, înaceastă perioadă, de credite avantajoase pentru asigurarea capitalului circulant necesar lucrărilor din sezonul agricol, printr-un proiect IFAD. Programul oferă finanțare de până la 1 milion de lei pentru microîntreprinderi și 100 de mii de euro pentru întreprinderile mici, cu dobândă redusă și TVA zero pentru achizițiile eligibile. VO: Producătorii agricoli din
Victimele Holocaustului au fost comemorate astăzi la Chișinău printr-un miting la Memorialul „Victimelor Fascismului". La eveniment au participat autorități, membri ai comunității evreiești și reprezentanți ai societății civile. Participanții au adus un omagiu sutelor de mii de evrei, romi și reprezentanți ai altor naționalități din Moldova care și-au pierdut viața în timpul Holocaustului. În discursul
ANRE taie cheltuielile „Energocom”: Costurile de bază în 2026 aprobate cu 41 de milioane de lei mai puțin # Agro TV
Consiliul de Administrație al ANRE a trasat clar limitele pentru cheltuielile S.A. „Energocom" în 2026. Costurile de bază pentru furnizarea gazelor naturale au fost aprobate la 73,3 milioane de lei, cu 41 de milioane mai puțin decât suma solicitată de companie. Decizia vine după o analiză detaliată a fiecărei cheltuieli, în baza principiului eficienței și
Un lot de lapte praf, care a ajuns pe rafturile unei rețele de supermarketuri din capitală, a fost retras de producător, anunță Agenția Națională pentru Securitate Alimentară. Este vorba de NAN 1 Comfortis, destinat bebelușilor de până la șase luni. Nestlé România, în colaborare cu Kaufland Moldova și autoritățile locale, rechemează formula de lapte NAN
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 28 ianuarie 2026. Astfel, euro ajunge la valoarea de 20 lei și 01 de bani, cu 3 banI mai mult. Dolarul american coboară la 16 lei și 82 de bani, cu 3 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de
O furtună de iarnă extrem de puternică a lăsat peste un milion de locuințe și întreprinderi din Statele Unite fără energie electrică și a provocat moartea a cel puțin 11 persoane, anunță autoritățile americane. Intemperiile au afectat zeci de state, iar mili
Meteorologii anunță pentru ziua de miercuri temperaturi scăzute și cer preponderent noros pe întreg teritoriul țării. Pe alocuri sunt prognozate ploi slabe, iar în orele serii și ale dimineții va fi ceață, care va reduce vizibilitatea. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -2°C și 1°C, cerul va fi noros, iar vântul va sufla din […] Articolul Vreme rece și ceață densă: Cod galben emis în toată țara apare prima dată în AgroTV.
Republica Moldova se confruntă cu o situație meteo extrem de dificilă. Poleiul format pe carosabil și trotuare a dus la blocarea mai multor drumuri naționale, sistarea circulației interurbane și la un număr record de accidente și traumatisme. Autoritățile au activat celula de criză și au instituit măsuri speciale de prevenire și siguranță. Centrul Național […] Articolul Polei extrem în țară: transport sistat, ambulanțe blocate și drumuri închise apare prima dată în AgroTV.
Mai multe cazuri de tăieri ilegale de arbori au fost depistate în raionul Edineț, în urma unor razii desfășurate de inspectorii de mediu. Prejudiciul total cauzat mediului se ridică la zeci de mii de lei. Autoritățile au sesizat Poliția, iar persoanele identificate au fost amendate. De asemenea, făptașii urmează să achite și valoarea prejudiciul cauzat […] Articolul Tăieri ilegale de arbori depistate în raionul Edineț, în urma raziilor de mediu apare prima dată în AgroTV.
Un nou caz de tăieri ilegale de arbori a fost depistat în raionul Dondușeni, unde inspectorii de mediu au identificat sute de copaci tăiați ilegal, cu un prejudiciu de peste 110 mii de lei. Cazul vine după ce, anterior, în raionul Edineț au fost documentate mai multe tăieri ilicite, soldate cu prejudicii de zeci de […] Articolul Tăieri ilegale de arbori depistate la Dondușeni. Prejudicii de peste 110 mii de lei apare prima dată în AgroTV.
România va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului inventar forestier național, un proiect esențial care va asigura o evaluare completă și modernă a pădurilor din țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. GHEORGHE HAJDER, ministrul Mediului: ,,Echipa de specialiști din România, urmează să vină […] Articolul 1,7 milioane de euro pentru primul inventar forestier național apare prima dată în AgroTV.
Sute de fermieri riscă să falimenteze în acest an, susține membrul Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Sergiu Stefanco. Declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Sfatul Țării” de la AGRO TV Moldova. Potrivit parlamentarului, pe 30 septembrie 2025, se aflau în incapacitate de plată 403 fermieri. Deputatul a precizat că, în prezent, așteaptă […] Articolul Peste 400 de fermieri riscă să falimenteze în acest an apare prima dată în AgroTV.
Agricultorii din Republica Moldova primesc un nou impuls financiar! Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat, în perioada 19–23 ianuarie 2026, plăți în valoare de 680 de mii de lei pentru avansuri din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. SUBVENȚII AUTORIZATE SPER PLATĂ – 19-23 IANUARIE 2026 520,15 milioane lei- […] Articolul AIPA a autorizat subvenții de 680 de mii de lei pentru agricultori apare prima dată în AgroTV.
Recolta de rapiță din UE-27 pentru 2025 este estimată la aproximativ 20,16 milioane de tone, față de 16,77 milioane de tone în anul precedent, arată datele Comisiei Europene. Creșterea producției face ca blocul comunitar să devină mai puțin dependent de importuri, prelucrarea semințelor urmând să ajungă la 24,68 milioane de tone, potrivit Uniunii pentru Promovarea […] Articolul UE reduce dependența de importuri, recolta de rapiță crește semnificativ apare prima dată în AgroTV.
Poleiul care a acoperit drumurile din țară a creat haos în mai multe orașe din Republica Moldova, inclusiv în capitală. Pe șoselele din țară s-au produs peste 130 de accidente rutiere, iar peste 250 de oameni au ajuns la spital cu fracturi și traumatisme. Drumarii au intervenit pe parcursul zilei de duminică, dar și în […] Articolul Haos pe drumuri din cauza poleiului în toată Moldova apare prima dată în AgroTV.
Anul 2026 a fost desemnat Anul Internațional al Femeii Fermier de către ONU, subliniind rolul esențial al femeilor în agricultură și securitatea alimentară, dar și inegalitățile structurale cu care acestea se confruntă. Pentru a sprijini femeile fermier din țară, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și-a propus să îmbunătățească mecanismele de subvenționare și va aloca aproximativ […] Articolul Anul 2026 este Anul Internațional al Femeii Fermier apare prima dată în AgroTV.
Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat. Luptătoarea și-a anunțat decizia luni dimineață, pe pagina sa facebook. Deocamdată nu se cunoaște cine îi va lua locul. Conform legilsației, Mandatul ar urma să-i revină Tatianei Rotari, juristă de profesie, care este următorul candidat pe lista supleantă a Partidului Acțiune și Solidaritate. În mesajul său, Anastasia Nichita, […] Articolul Anastasia Nichita renunță la mandatul de deputat apare prima dată în AgroTV.
Franța introduce restricții pentru produsele alimentare importate din afara Uniunii Europene. Începând cu 8 februarie 2026, anumite alimente vor fi blocate la frontieră dacă conțin substanțe chimice neautorizate, o măsură menită să protejeze sănătatea consumatorilor și să consolideze siguranța alimentară pe teritoriul francez. Autoritățile franceze avertizează că măsura se aplică atât produselor proaspete, cât și […] Articolul Franța suspendă importurile unor produse agroalimentare din afara UE apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 27 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 99 de bani, cu 5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 69 de […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
Carnea de pasăre din Ucraina nu va mai ajunge, temporar, pe mesele consumatorilor din Republica Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a decis suspendarea importurilor, după ce investigațiile au scos la iveală riscuri serioase pentru siguranța alimentară. Decizia a fost luată în baza principiului precauției și are drept scop protejarea sănătății populației, în contextul identificării […] Articolul ANSA suspendă importul de carne de pasăre din Ucraina apare prima dată în AgroTV.
În perioada 11 – 15 februarie, la Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”, se va desfășura expoziția tradițională „Fabricat în Moldova”, a declarat în timpul emisiunii „Zona Verde” de la AGRO TV Moldova, președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea. Potrivit acestuia, expoziția este menită să susțină și să promoveze producătorii autohtoni, inclusiv pe cei […] Articolul Cca 400 de companii vor participa la expoziția „Fabricat în Moldova” în luna februarie apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 24-26 ianuarie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 94 de bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 62 de bani, […] Articolul Carburanți mai scumpi apare prima dată în AgroTV.
27 de tineri și migranți au primit granturi prin programul municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” # Agro TV
27 de tineri și migranți reveniți în țară au primit certificate de grant în cadrul Programului Municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI”, o inițiativă a Primăriei Municipiului Chișinău, menită să sprijine lansarea și dezvoltarea afacerilor cu potențial economic real. Certificatele le-au fost înmânate în cadrul unei ceremonii la Digital Park din Chișinău. Evenimentul a reunit […] Articolul 27 de tineri și migranți au primit granturi prin programul municipal „STARTUP pentru TINERI și MIGRANȚI” apare prima dată în AgroTV.
Motorina neconformă pentru sezonul rece a ajuns pe piața din Republica Moldova. Informația a fost confirmată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Este vorba de un lot de combustibil care nu respectă în totalitate standardele de iarnă, în special parametrul privind punctul de curgere la rece. Oficialul nu a precizat însă dacă se cunoaște cum a […] Articolul Junghietu: un lot de motorină nu respectă standardele de iarnă apare prima dată în AgroTV.
Parlamentul European a respins moțiunea împotriva Comisiei Europene privind acordul Mercosur # Agro TV
A patra moțiune de cenzură depusă împotriva Comisiei Europene în jumătate de an a fost respinsă de Parlamentul European. De data asta, președinta Comisiei Eeuropene, Ursula von der Leyen, a fost acuzată că ar fi ignorat poziția eurodeputaților și a agricultorilor în negocierile pentru acordul comercial al UE cu Mercosur, semnat pe 17 ianuarie. Von […] Articolul Parlamentul European a respins moțiunea împotriva Comisiei Europene privind acordul Mercosur apare prima dată în AgroTV.
Un caz de tăiere ilegală a arborilor a fost depistat în nordul țării, în zona de frontieră, pe direcția „Ocnița – Sokireanî”. Încălcarea a fost descoperită și documentată de către polițiștii de frontieră. Oamenii legii au identificat un mijloc de transport de model UAZ, în interiorul căruia se afla masă lemnoasă în volum de aproximativ […] Articolul Tăiere ilegală de arbori la Ocnița. Un bărbat a fost amendat apare prima dată în AgroTV.
Meteorologii anunță pentru zilele de weekend temperaturi scăzute, cer noros, dar și lapoviță slabă în toată țară. În nordul țării, temperaturile vor oscila între -8°C și 0°C. Cerul va ca fi noros și însoțit de vânt cu o viteză de 9 km/h din Sud-Est. În zona centrală a țării maximele vor fi de -3°C și […] Articolul Lapoviță slabă în toată țara apare prima dată în AgroTV.
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău, supranumită și „linia independenței energetice”, au fost efectuate cu succes. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, înainte de ședința Guvernului. Potrivit oficialului, linia funcționează la parametrii standard, iar lucrările de testare vor continua. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: ,, Au început primele lucrări tehnice de testare […] Articolul Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău, realizate cu succes apare prima dată în AgroTV.
Republica Moldova revine pe harta marilor expoziții internaționale prin participarea la Fruit Logistica Berlin 2026, cel mai important târg dedicat comerțului cu fructe și legume. 13 companii autohtone, vor fi prezente cu fructe proaspete și uscate de calitate superioară, beneficiind de sprijinul Agenției de Investiții pentru a asigura o prezență competitivă. Subiectul a fost discutat […] Articolul Republica Moldova va participa la Fruit Logistica 2026 cu 13 companii apare prima dată în AgroTV.
