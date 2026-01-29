Cascada Niagara îngheață parțial, priveliști spectaculoase

16:40

Motorina neconformă pentru sezonul rece a ajuns pe piața din Republica Moldova. Informația a fost confirmată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Este vorba de un lot de combustibil care nu respectă în totalitate standardele de iarnă, în special parametrul privind punctul de curgere la rece. Oficialul nu a precizat însă dacă se cunoaște cum a […]