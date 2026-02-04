Elon Musk se apropie de titlul de primul trilionar din istorie
HotNews, 4 februarie 2026 07:50
Elon Musk a devenit prima persoană din istorie a cărei avere netă depășește 800 de miliarde de dolari, după ce fuziunea dintre SpaceX și xAI a propulsat evaluarea noului grup la 1.250 de miliarde de dolari. A devenit astfel cea mai valoroasă companie privată la nivel mondial, relatează Forbes, citată de news.ro. Tranzacția îl lasă
• • •
Acum o oră
07:50
07:30
Lucrătorii cu vârste cuprinse între 55 și 64 de ani reprezintă un sfert din populația activă. Această grupă de vârstă reprezintă, în Germania, aproape 10 milioane de persoane din cele aproximativ 41 de milioane de persoane angajate cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani. Germania are cea mai în vârstă populație activă din
Acum 2 ore
07:10
Horoscop 4 februarie – o zi cu rezolvări. Se vor vedea efectele demersurilor noastre și vom primi răspunsuri, rând pe rând, la problemele cu care ne-am confruntat. VĂRSĂTOR Vești bune legate de serviciu: poate apare un proiect care să vă aducă bani și să vă introducă într-un alt mediu profesional, poate chiar într-o elită. O
Acum 24 ore
17:10
VIDEO | Ion Ceban: Cinci troleibuze articulate noi au fost puse în circulație pe rutele din Chișinău # HotNews
Municipiul Chișinău a extins, începând de astăzi, flota de transport public cu încă cinci troleibuze articulate, care au fost introduse pe rutele cu cel mai mare flux de pasageri din capitală. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban. Noile troleibuze sunt dotate cu podea joasă și rampă de acces pentru persoanele cu mobilitate
12:10
Renato Usatîi: Dacă aș fi întrebat, în calitate de cetățean, cum aș vota în cazul unui referendum privind unirea cu România, aș răspunde că aș vota împotrivă # HotNews
Președintele Partidului Nostru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Renato Usatîi, a declarat că, în cazul organizării unui referendum privind unirea cu România, ar vota împotrivă. Poziția sa civică a fost exprimată în cadrul emisiunii «Новая неделя с Анатолием Голя», difuzată la TV8. „Dacă mă vor întreba, voi răspunde că voi vota împotrivă. Întotdeauna am fost,
11:50
Victoria Furtună cere să fie sesizată de urgență Curtea Constituțională pentru a corecta regimul actelor de identitate și al cetățeniei # HotNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, solicită deputaților din Parlamentul Republicii Moldova să sesizeze de urgență Curtea Constituțională pentru a corecta ceea ce numește „o nedreptate juridică evidentă", legată de regimul actelor de identitate și al cetățeniei. Într-o declarație publică, Furtună îndeamnă Legislativul să înceteze inițiativele populiste și să nu înregistreze noi proiecte de lege
11:00
VIDEO | Ion Ceban, confirmă discuțiile cu reprezentanții PSRM și își reafirmă disponibilitatea pentru dialog politic # HotNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că a avut, în cursul dimineții, o întrevedere cu un reprezentant al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), în cadrul căreia au fost abordate subiecte ce țin de administrarea financiară a capitalei. Potrivit edilului, concluziile discuției au fost transmise colegilor din cadrul Direcției finanțe, care urmează să ofere
10:50
Kremlinul exclude o întâlnire Putin – Zelenski în altă parte decât Moscova, după ce preşedintele Ucrainei a refuzat să meargă în Rusia # HotNews
Kremlinul declară că întâlnirea dintre președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski poate avea loc doar în Moscova, însă Zelenski a refuzat categoric ideea. Rusia a anunțat discuții trilaterale planificate la Abu Dhabi între delegații ucraineană, rusă și americană. Zelenski susține că, fără o întâlnire directă cu Putin, un acord privind problemele teritoriale este imposibil. Secretarul
Ieri
07:00
Horoscop 3 februarie – o zi destul de bună. Este un entuziasm care ne ajută să lucrăm frumos la obiectivele pe care le avem în plan, lăsându-ne ghidați și de fler, de inspirație. VĂRSĂTOR Proiecte multe la orizont și vă veți organiza astfel încât să le puteți duce la bun sfârșit, pentru că este de
2 februarie 2026
22:40
Accident tragic la Strășeni: un copil a murit, iar altul este în stare gravă după ce au fost loviți pe trecerea de pietoniaz # HotNews
Strășeni, Republica Moldova – O tragedie rutieră a avut loc luni seara pe traseul R-1, în apropierea orașului Strășeni, unde doi minori au fost loviți de un automobil în timp ce traversau regulamentar strada. În urma impactului, un băiat de 14 ani și-a pierdut viața, iar o fetiță de 12 ani se află în stare
18:00
Partidul Nostru susține planul de municipalizare a țării. Renato Usatîi: Ce nu poate face un sat, poate face un municipiu! # HotNews
Partidul Nostru sprijină planul de municipalizare a Republicii Moldova și declară că va susține reforma administrației publice locale doar dacă aceasta va fi una reală și eficientă. Potrivit partidului, municipalizarea orașelor din țară ar asigura localităților resurse echitabile, servicii publice de calitate și o guvernare mai transparentă. Ideea este susținută și de CALM, organizație în
17:30
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a demonstrat că tariful mai mic la gazele naturale poate fi aplicat retroactiv # HotNews
Constantin Cuiumju, deputat al Partidului Nostru, membru al Comisiei economie, buget și finanțe, a declarat că precedentul aplicării retroactive a tarifului la gaz există deja în Republica Moldova. De aceea, reglatorul are toate premisele și pârghiile pentru a stabili, în ședința de marți, 3 februarie, un tarif mai mic, aplicabil retroactiv. „Am avut cazuri cu
17:00
VIDEO | MAN: Incidentul energetic a scos la iveală vulnerabilități grave și lipsa de comunicare a autorităților centrale # HotNews
În contextul penei majore de curent produse sâmbătă, reprezentanții Mișcării Alternativa Națională (MAN) au susținut o conferință de presă în care au atras atenția asupra vulnerabilității sistemului energetic, lipsei de comunicare publică și întârzierilor în realizarea proiectelor strategice de securitate energetică. Gaik Vartanean, deputat MAN, șeful fracțiunii „Alternativa" Gaik Vartanean a declarat că incidentul energetic
14:00
VIDEO// Irina Vlah, alături de Părintele Sergiu: „Rezultatele muncii sale sunt resimțite de cei cărora astăzi le este cel mai greu” # HotNews
Politiciana Irina Vlah, ieri, la Florești, a participat la Concertul caritabil „Puterea Bunătății", inițiat de Părintele Sergiu. „Părintele Sergiu unește de mai mulți ani oamenii din Florești pentru o cauză bună. Rezultatele muncii sale sunt resimțite de cei cărora astăzi le este cel mai greu. Ajutorul oferit copiilor și persoanelor nevoiașe a devenit misiunea de
12:20
Victoria Furtună: În timp ce cetățenii „îngheață în case nu din ideologie, ci din sărăcie”, partidele sunt finanțate „regește” din bani publici # HotNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a publicat o postare dură în care critică alocarea banilor publici pentru finanțarea partidelor politice, în contextul dificultăților economice cu care se confruntă populația. Potrivit acesteia, decizia Comisiei Electorale Centrale din 27 ianuarie prevede alocarea a 66,6 milioane de lei din bugetul de stat pentru partidele politice în anul
11:00
Dosar de proporții, finalizat după aproape două decenii: 14 inculpați condamnați pentru escrocherie, migrație ilegală și trafic de influență # HotNews
Judecătoria Chișinău (sediul Centru) a pronunțat, la 20 ianuarie 2026, o sentință de referință într-un dosar penal de amploare, înregistrat încă din anul 2014, care vizează o rețea complexă de escrocherii, falsuri, trafic de influență și organizare a migrației ilegale sub paravanul unor agenții economice. Instanța a recunoscut 14 persoane fizice și patru juridice vinovate
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscop 2 februarie – o zi condimentată. O să ne dăm peste cap să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus pentru ziua de azi – sunt lucruri la care lucrăm de multă vreme. VĂRSĂTOR Se poate să primiți OK-ul pentru un proiect care v-ar asigura un venit constant și nu ați mai sta
1 februarie 2026
12:50
Primarul General, Ion Ceban, declaără că ne așteaptă vremuri „bune" de reforme, când circa 600 de primării vor fi lichidate de reformatorii Moldovei. În Moldova se fac sondaje – interne, externe – cele care se publică, cele care nu se publică, unele secrete. Anume în aceste sondaje, primarii și echipele lor, lucrătorii din administrația publică
12:50
La început, baloanele umplute cu heliu sau hidrogen, care transportă ilegal țigări din Belarus, s-ar putea să nu pară o amenințare prea mare. Însă, pe măsură ce numărul acestor baloane care trec în spațiul aerian NATO s-a multiplicat, inclusiv prin două incursiuni majore în această săptămână în Lituania și Polonia, care au forțat oficialii să
11:30
ULTIMA ORĂ: Zelenski dezvăluie cauza probabilă a avariei rețelei electrice: nu există indicii de intervenție externă # HotNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că motivele avariei majore produse pe 31 ianuarie în rețeaua electrică sunt încă în curs de investigare. Până în prezent, nu există dovezi privind o intervenție externă sau un atac cibernetic. Cel mai probabil, incidentul a fost cauzat de formarea gheții pe liniile electrice, informează Ukrainska Pravda. „În această
09:30
Ion Ceban: Stimați lucrători din administrația publică locală, fiți siguri că vor veni și vremuri mai bune! # HotNews
Cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului în Administrația Publică Locală, Primarul General, Ion Ceban, a adresat un mesaj tuturor angajaților din domeniu. „Dragi prieteni, într-un fel, această zi o putem numi chiar sărbătoarea noastră profesională. Ziua de astăzi este un bun prilej pentru a scoate în evidență rolul important pe care îl jucați
09:20
Horoscop 1 februarie – Luna Plină cu de toate. O să fie animație, efervescență și ne va fi bine sufletește dacă împărtășim un gând bun cu fiecare om care înseamnă ceva pentru noi. VĂRSĂTOR Poate fi o zi decisivă pentru voi, în care să vă faceți curaj și să vă căsătoriți sau să vă declarați
31 ianuarie 2026
16:00
BREAKING NEWS: Ucrainenii declară că accidentul tehnic „a început între Moldova și România” # HotNews
Toată infrastructura Kievului, începând cu alimentarea cu apă și ajungând până la transportul public și accesul la internet, este pusă la pământ de o pană masivă de curent electric. Ministrul Energiei, Denys Șmihal, a anunțat „o întrerupere în cascadă". Ministrul Energiei, Denys Șmihal, a anunțat „o întrerupere în cascadă" a rețelei electrice a Ucrainei în
15:40
România a intervenit pentru a sprijini Republica Moldova cu energie electrică, după ce o avarie a afectat sistemul electroenergetic al țării. În dimineața zilei de 31 ianuarie, Republica Moldova a rămas parțial fără energie electrică în urma unei căderi de tensiune pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES. Defecțiunea a fost provocată de probleme în rețeaua
15:20
Proiectul, elaborat de fracțiunea Partidului Nostru pentru modificarea Legii cetățeniei, a fost lansat oficial în procedura legislativă: „Nu va fi trecut pe sub masă!” # HotNews
Proiectul de modificare a Legii cetățeniei, elaborat și înregistrat de Fracțiunea Partidului Nostru, a fost lansat oficial în procedura legislativă. Despre aceasta a anunțat deputatul Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități. „Proiectul de modificare a Legii cetățeniei a intrat oficial în procedură legislativă. L-am depus pentru a opri abuzurile și prevederile
15:10
Sute de milioane de dolari din ajutoarele energetice promise de SUA Ucrainei au fost înghețate, au declarat pentru Reuters mai mulți oficiali americani și europeni, conform Le Monde. Fondurile, estimate la aproximativ 250 de milioane de dolari (aproximativ 210 milioane de euro), erau destinate să permită Ucrainei să importe gaze naturale lichefiate și să reconstruiască
30 ianuarie 2026
17:00
ULTIMA ORĂ: Cazul partidului „Moldovă Marea” a ajuns la Curtea Constituțională: Victoria Furtună consideră că este o victorie importantă a statului de drept # HotNews
A fost admisă cererea Partidului Politic ,,Moldova Mare", privind ridicarea excepției de neconstituționalitate cu remiterea cauzei la Curtea Constituțională, anunță liderul partidului „Marea Moldovă", fostul procuror Victoria Furtună. Această decizie confirmă că există suspiciuni serioase privind încălcarea Constituției, iar tentativa guvernării de a folosi justiția ca instrument politic nu mai poate fi ascunsă sub preș.
16:10
VIDEO | Irina Vlah: Fără o nouă concepţie a politicii externe, Moldova va continua să fie „o corabie în derivă, plutind spre stânci, cu cârma ruptă şi pânzele sfâşiate” # HotNews
Politiciana Irina Vlah afirmă că „puterea din Moldova continuă să acționeze după metodologii vechi, de parcă lumea din jur nu s-ar fi schimbat. Sloganele lor despre integrarea europeană și ieșirea din CSI nu mai funcționează demult și devin cu adevărat periculoase pentru țară". Potrivit spuselor sale, în ultimii ani, în special în 2025, am asistat
16:00
Igor Dodon în discursul de la APCE: În prezent, Republica Moldova trăiește cea mai grea, cea mai dificilă, cea mai nenorocită perioadă din anul 1992 încoace # HotNews
„Cetățenii Republicii Moldova au impresia că Bruxelles-ul este la curent cu toate abuzurile PAS și ale Maiei Sandu, dar preferă o tăcere strategică" – a declarat, în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), liderul fracțiunii parlamentare a socialiștilor. Fostul șef de stat a remarcat că,
14:10
Tariful corect al gazelor naturale pentru consumatorii final trebuie să fie 13,8 lei pe metru cub, potrivit calculelor realizate de
14:00
Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Consiliul Municipal Chișinău condamnă comportamentul iresponsabil al consilierilor PAS, care au ales să iasă în stradă cu declarații politice, în loc să participe la ședințele Consiliului Municipal, acolo unde se discută și se decid real problemele orașului. ,,Ne întrebăm de ce a fost nevoie de manifestații pe marginea drumului, […] The post Fracțiunea MAN: PAS fuge de responsabilitate și atacă Primăria din stradă first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 30 ianuarie – O zi reușită. O să primim acele lucruri pe care ni le-am dorit de multă vreme și o să ne putem continua un drum, un obiectiv, să ne depășim pe noi înșine. VĂRSĂTOR E animație la voi, o stare de efervescență, poate pentru că o să plecați într-un city break sau […] The post Horoscop 30 ianuarie – GEMENI – Se anunță bani și veți putea călători first appeared on HotNews.md.
29 ianuarie 2026
18:40
Unul din cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina, cu cetățenie română, a murit în Italia, după ce a căzut în mod suspect de la etaj # HotNews
Alexander Adarich (54 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina a căzut de la etajul patru dintr-o clădire închiriată din Milano, Italia. Portarul de la clădire ar fi văzut un alt bărbat uitându-se pe fereastră, care apoi a dispărut, scrie Il messaggero.it. Victima este Alexander Adarich: un fost bancher ucrainean, cu cetățenie […] The post Unul din cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina, cu cetățenie română, a murit în Italia, după ce a căzut în mod suspect de la etaj first appeared on HotNews.md.
18:00
ULTIMA ORĂ | Ion Ceban cere Guvernului să permită oamenilor să stea acasă mâine din cauza vremii # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a propus Guvernului să nu aplice scurtarea zilei de muncă de vineri, așa cum fusese anunțată anterior, ci să permită oamenilor să rămână acasă, având în vedere avertizările meteorologice și condițiile dificile pe drumuri. „Propunem Guvernului ca mâine să nu vină cu scurtarea zilei scurte de muncă, propusă tot de ei […] The post ULTIMA ORĂ | Ion Ceban cere Guvernului să permită oamenilor să stea acasă mâine din cauza vremii first appeared on HotNews.md.
17:40
VIDEO | Olga Ursu: PAS a blocat în Parlament toate inițiativele pentru Chișinău, iar acum încearcă să provoace haos administrativ în capitală # HotNews
Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate, fug de la ședințele CMC când vine vorba despre adoptarea bugetului. Asta după ce tot PAS a blocat în parlament un set întreg de inițiative menite să aducă dezvoltare și investiții în municipiul Chișinău. Opinia a fost exprimată de Olga Ursu, deputat MAN, membră a fracțiunii „Alternativa”. „PAS blochează adoptarea […] The post VIDEO | Olga Ursu: PAS a blocat în Parlament toate inițiativele pentru Chișinău, iar acum încearcă să provoace haos administrativ în capitală first appeared on HotNews.md.
17:10
VIDEO | Partidul Nostru cere amânarea noilor valori cadastrale, care duc la scumpirea semnificativă a taxei pe imobil: „Pensionarii și familiile cu venituri fixe, cei mai afectați” # HotNews
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, trage un semnal de alarmă: majorarea valorilor cadastrale ale locuințelor va duce la creșterea semnificativă a poverii fiscale pentru cetățeni. În cadrul unei conferințe de presă, parlamentara a cerut amânarea aplicării noilor evaluări. Elena Grițco a declarat că măsura este prezentată de autorități drept una „tehnică”, însă, în realitate, ar […] The post VIDEO | Partidul Nostru cere amânarea noilor valori cadastrale, care duc la scumpirea semnificativă a taxei pe imobil: „Pensionarii și familiile cu venituri fixe, cei mai afectați” first appeared on HotNews.md.
15:20
Cornel Ciurea: Mesajele transmise de Igor Dodon la Strasbourg merită o analiză suplimentară # HotNews
Analistul politic Cornel Ciurea, într-un comentariu, s-a referit la prestația liderului fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și liderul partidului, Igor Dodon, la reuniunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, afirmând faptul că mesajele politicianului merită atenție pentru a putea înțelege direcția opoziției. „În această săptămână, la Strasbourg a avut loc sesiunea de iarnă a […] The post Cornel Ciurea: Mesajele transmise de Igor Dodon la Strasbourg merită o analiză suplimentară first appeared on HotNews.md.
12:20
Încă de la prăbușirea URSS, sute de mii de români născuți în Republica Moldova s-au stabilit în România. Aceștia și-au redobândit cetățenia pe baza faptului că părinții sau bunicii lor s-au născut în România Mare, iar actele românești au fost anulate ilegal de către comuniștii care au ocupat ilegal Basarabia. Firește, aceștia nu aveau o […] The post NEWS ALERT: România a lăsat fără carte de identitate peste 162.036 de moldoveni first appeared on HotNews.md.
12:00
Irina Vlah: În rezultatul reevaluării imobilelor, o mulţime de cetăţeni pot avea surpriza că au devenit plătitori de impozit pe lux! # HotNews
Politiciana Irina Vlah a venit cu un comentariu la subiectul reevaluării imobilelor și spune că „chiar și pentru apartamentele modeste, guvernul PAS va majora taxele de două-trei ori, iar pentru tranzacțiile cu imobiliare va forța plata unor sume jefuitoare”. „Ieri, m-am referit la noua schemă de jefuire a populaţiei pusă la cale de cei de […] The post Irina Vlah: În rezultatul reevaluării imobilelor, o mulţime de cetăţeni pot avea surpriza că au devenit plătitori de impozit pe lux! first appeared on HotNews.md.
10:40
Astăzi, înainte de ședința Consiliului Municipal Chișinău, consilierii Mișcării Alternativa Națională au organizat un flashmob în fața Primăriei municipiului Chișinău, pentru a expune public „tabla de onoare” a fugarilor și chiulangiilor din Consiliul Municipal – consilierii PAS și PSRM, care fug de responsabilitate exact atunci când trebuie votat bugetul municipal. În cadrul acțiunii au fost […] The post MAN a expus în fața Primăriei „tabla de onoare” a fugarilor și chiulangiilor din CMC first appeared on HotNews.md.
10:30
VIDEO | Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, acuză ANRE de manipulare a opiniei publice în subiectul tarifului la gaz. Într-o postare pe rețelele sociale, Renato Usatîi s-a arătat indignat de declarațiile făcute de șeful ANRE, Alexei Taran, care a respins ideea reducerii retroactive a tarifului. „Așa pot fi mințiți doar cetățenii Republicii Moldova! Banii pot fi luați […] The post VIDEO | Renato Usatîi acuză autoritățile de „dublu standard” la tariful la gaz: „Banii pot fi luați retroactiv, dar întorși – nu?” first appeared on HotNews.md.
10:20
Veranópolis, orașul brazilian supranumit „Țara Longevității”, iese în evidență ca o zonă albastră datorită calității vieții și longevității locuitorilor săi (nu neapărat pentru numărul centenarilor). Cercetătorii au analizat 160 de centenari brazilieni, dintre care 20 de supercentenari, pentru a studia cum influențează genetica depășirea vârstei de 110 ani. Regiuni cunoscute ca „zone albastre” sunt locuri […] The post Țara Longevității: în această regiune locuitorii trăiesc peste 110 ani first appeared on HotNews.md.
07:50
Potrivit autorităților de la Kiev, prezența militară rusă în Transnistria este o amenințare tot mai clară, iar securitatea Ucrainei este strâns legată de cea a Republicii Moldova. Ucraina este gata să ajute Republica Moldova, dacă Chișinăul va cere acest lucru, inclusiv în privința securității, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, într-un interviu citat […] The post Ministrul ucrainean de Externe: Ucraina este gata să ajute Moldova, dacă Chișinăul cere first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 29 ianuarie – reușite azi. O să ne bucurăm de niște beneficii pentru care am muncit din greu și o să fim recunoscători pentru tot ce am obținut. VĂRSĂTOR O să faceți rost de bani, poate vă suplimentați veniturile, că o să dați curs unei colaborări și o să stați mult mai bine din […] The post Horoscop 29 ianuarie – BERBEC – vă implicați într-un proiect de anvergură first appeared on HotNews.md.
28 ianuarie 2026
22:30
VIDEO | Victor Ponta lansează bomba. Maia Sandu trebuia să candideze în România anul trecu : „O fi stricat Nicușor planul” # HotNews
Victor Ponta a declarat în cadrul unei emisiuni că ar fi existat un plan ca Maia Sandu trebuia adusă să candideze la alegerile prezidențiale din România de anul trecut. În final totul a fost amânat. Fostul premier a sugerat că cel mai probabil cel care a stricat planul a fost actualul președinte al României, Nicușor […] The post VIDEO | Victor Ponta lansează bomba. Maia Sandu trebuia să candideze în România anul trecu : „O fi stricat Nicușor planul” first appeared on HotNews.md.
21:40
BREAKING NEWS: Un bărbat de 35 de ani a fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea toracică și a decedat # HotNews
Poliția a fost sesizată despre dispariția unui bărbat în capitală. În urma măsurilor operative întreprinse, polițiștii sectorului Buiucani au stabilit că victima, un bărbat de 35 de ani, se afla la domiciliul unuia dintre cunoscuții săi, împreună cu alte persoane cunoscute. În timpul unui conflict, acesta a fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea […] The post BREAKING NEWS: Un bărbat de 35 de ani a fost lovit cu un obiect ascuțit în regiunea toracică și a decedat first appeared on HotNews.md.
21:30
Renato Usatîi s-a întâlnit la Strasbourg cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE # HotNews
Renato Usatîi a anunțat că, la Strasbourg, a avut o întrevedere cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. În calitate de președinte al Grupului parlamentar de prietenie și cooperare Moldova–Elveția, Usatîi a discutat cu senatoarea Marianne Binder-Keller, cu membri ai Consiliului Statelor și ai Consiliului Național al Elveției, precum și […] The post Renato Usatîi s-a întâlnit la Strasbourg cu membri ai delegației Parlamentului Elveției la APCE first appeared on HotNews.md.
16:30
Belarus a devenit unul dintre cele mai noi state care au aderat la inițiativa internațională „Board of Peace” (Consiliul de Pace), lansată de fostul președinte american Donald Trump. Această decizie a stârnit reacții și semne de întrebare în rândul diplomaților occidentali, având în vedere contextul represiunii interne conduse de Alexandr Lukașenko și sprijinul constant pe […] The post Belarus aderă la „Consiliul de Pace” inițiat de Donald Trump first appeared on HotNews.md.
15:30
VIDEO | Ion Bulgac: Tarifele la energie sunt exagerate și trebuie revizuite urgent, inclusiv retroactiv # HotNews
Ion Bulgac, consilier al primarului general al municipiului Chișinău, a declarat că tarifele la energia electrică și gazele naturale achitate de populație sunt exagerate și trebuie revizuite de urgență. Potrivit acestuia, tergiversarea reducerii tarifelor reprezintă o batjocură la adresa cetățenilor, care sunt nevoiți să achite lunar facturi uriașe din venituri modeste. „Aceste tarife sunt exagerate […] The post VIDEO | Ion Bulgac: Tarifele la energie sunt exagerate și trebuie revizuite urgent, inclusiv retroactiv first appeared on HotNews.md.
13:50
VIDEO | Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz cu aplicare din 1 ianuarie # HotNews
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament cere revizuirea de urgență a tarifului la gaz și aplicarea unui preț redus retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2026. Deputatul Constantin Cuiumju a declarat în cadrul unui briefing de presă că oamenii nu mai pot aștepta și nu mai pot achita facturile ridicate la energie în contextul temperaturilor extrem de […] The post VIDEO | Partidul Nostru cere reducerea urgentă a tarifului la gaz cu aplicare din 1 ianuarie first appeared on HotNews.md.
