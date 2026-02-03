LIVE TEXT/ Atac cu drone rusești asupra orașului Zaporijjea: 2 persoane au murit și cel puțin 8 au fost rănite, inclusiv copii. Război în Ucraina, ziua 1441

21:40

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, 2 februarie, că a convenit un acord comercial cu India care reduce tarifele vamale ale SUA pentru produsele indiene la 18% de la 50%, în schimbul angajamentului Indiei de a reduce barierele comerciale, de a înceta să mai cumpere petrol rusesc și de a cumpăra petrol, în schimb,...