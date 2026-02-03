LIVE/ Ședință Parlamentului. Președintele Parlamentului din Lituania, în plenul Legislativului: „Lituania va fi recunoscătoarea mereu pentru că R. Moldova a fost prima care a recunoscut independența Lituaniei”
Ziarul de Garda, 3 februarie 2026 11:40
Deputații se întrunesc marți, 3 februarie, în prima ședință din 2026, care va inaugura sesiunea de primăvară. În cadrul ședinței solemne, Lauri Hussar, președintele Riigikogu al Estoniei, Daiga Mierina, președinta Saeimei Republicii Letonia și Juozas Olekas, președintele Seimas-ului Republicii Lituania, care se află într-o vizită oficială în R. Moldova, vor susține discurs în plenul Parlamentului....
Acum 5 minute
12:00
CNA: În 2025 au fost depistate circa 800 de infracțiuni de corupție și au fost identificate active ilicite în valoare de peste 723 de milioane de lei # Ziarul de Garda
În anul 2025, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au depistat circa 800 de infracțiuni de corupție și conexe corupției, informează CNA în raportul de activitate. În același timp, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) în anul 2025, a desfășurat investigații financiare paralele în cadrul a 205 cauze penale, fiind identificate 1100 de bunuri aparținând...
Acum 15 minute
11:50
11:50
CNAS avertizează despre o informație falsă privind alocarea a câte 5000 de lei: „Această schemă este promovată de persoane rău intenționate cu scopul de a obține acces la datele personale ale cetățenilor” # Ziarul de Garda
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează marți, 3 februarie, în legătură cu o informație falsă privind alocarea a câte 5000 de lei din fondul social. Astfel, CNAS subliniază într-un comunicat faptul că în R. Moldova NU EXISTĂ un „fond social” și nu există niciun program oficial care să prevadă alocarea sumei menționate. „Informăm cetățenii că...
Acum 30 minute
11:40
Acum o oră
11:30
FT: Ucraina a aprobat un plan de armistițiu cu Rusia. O încălcare a acestuia de către armata rusă va duce la un răspuns militar din partea Europei și SUA # Ziarul de Garda
Ucraina a aprobat un plan de armistițiu cu Rusia, conform căruia o încălcare a armistițiului de către Rusia va duce la un răspuns militar coordonat din partea Europei și a Statelor Unite. Cu toate acestea, aliații sunt pregătiți să ia măsuri doar după un anumit timp, scrie Financial Times (FT). Publicația scrie că planul de...
11:20
11:10
Acum 2 ore
11:00
10:40
10:30
ULTIMA ORĂ/ ANRE a aprobat un preț mai mic la gaze decât cel propus de Energocom: cât vor plăti consumatorii casnici # Ziarul de Garda
Consumatorii casnici vor achita 13,35 lei pentru fiecare metru cub de gaze naturale, fără TVA și respectiv 14,42 lei cu TVA. Hotărârea a fost adoptată în ședința de marți, 3 februarie, a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Tariful stabilit de ANRE este mai mic decât cel propus de SA „Energocom”, care prevedea un...
10:30
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Drochia, Ion Rusu, a promovat evaluarea externă, după ce CSM a acceptat raportul Comisiei de evaluare # Ziarul de Garda
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Drochia, Ion Rusu, a promovat evaluarea externă, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat raportul pozitiv al Comisiei de evaluare, cu un vot unanim. Anterior, pe 20 ianuarie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că judecătorul Ion Rusu a fost propus spre promovarea evaluării externe. Conform concluziilor raportului,...
10:10
10:10
Doi inspectori ai INSP, cercetați penal pentru că au falsificat procese-verbale pentru a scăpa doi șoferi de amenzi # Ziarul de Garda
Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică al Poliției sunt cercetați penal pentru falsificarea unor procese verbale în privința unor șoferi care au încălcat Regulamentul circulației rutiere în Nisporeni și Ungheni, anunță marți, 3 februarie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit unui comunicat, în 2025 cei doi ar fi întocmit...
Acum 4 ore
10:00
09:40
LIVE TEXT/ Zelenski: Rusia a atacat Ucraina cu peste 450 de drone și 70 de rachete. Nouă persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1441 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:35 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a informat că armata rusă a atacat Ucraina cu peste 70 de rachete și 450 de drone. „Eliminarea consecințelor atacului rusesc în regiunile noastre este în curs de desfășurare. A existat un alt atac țintit asupra instalațiilor energetice: rușii au folosit o cantitate semnificativă de rachete balistice în combinație...
09:10
08:30
Acum 24 ore
22:00
21:40
Trump anunță un acord comercial cu India. SUA reduc tarifele la 18%, India acceptă să înceteze achizițiile de petrol rusesc # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, 2 februarie, că a convenit un acord comercial cu India care reduce tarifele vamale ale SUA pentru produsele indiene la 18% de la 50%, în schimbul angajamentului Indiei de a reduce barierele comerciale, de a înceta să mai cumpere petrol rusesc și de a cumpăra petrol, în schimb,...
21:10
Accident rutier grav pe traseul R-1. Doi minori, care traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni, au fost loviți. Unul dintre aceștia a murit la spital # Ziarul de Garda
Un accident rutier s-a produs luni seară, 2 februarie, în jurul orei 19:00, pe traseul R-1, km 22+500 m, în direcția spre Chișinău. Doi minori, care traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni, au fost loviți și transportați de urgență la Spitalul Raional Strășeni în stare gravă. Ulterior, unul dintre aceștia a decedat. Conform informațiilor...
21:00
Judecătorul Corneliu Guzun, audiat de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Mai multe persoane terțe au avut intervenții în cadrul audierii # Ziarul de Garda
Judecătorul Corneliu Guzun, în proces de evaluare în calitate de fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, a fost audiat luni, 2 februarie, de Completul D al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. Membrii Completului – Marcel van de Wetering (vicepreședinte al Comisiei și președinte de complet), Iurie Gațcan și Lilian Enciu – au examinat, în...
20:20
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău. Igor Grosu: „Un lucru care spune mult despre nivelul relațiilor noastre” # Ziarul de Garda
Autoritățile din Estonia își vor deschide o ambasadă la Chișinău. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Misiunea diplomatică va deveni...
19:50
UPDATE/ Poliția anunță că a reținut un bănuit în cazul fetiței de 9 ani care ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. Tânărul are 17 ani # Ziarul de Garda
UPDATE 19:42 În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut bănuitul în comiterea infracțiunii. „Este vorba despre un tânăr de 17 ani, din aceeași localitate, care la moment este reținut și audiat de oamenii legii. În continuare au loc măsurile procesual-penale stabilite de lege”, se spune într-un comunicat al Poliției....
19:30
19:10
În ultimul său cuvânt către instanță, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a reiterat că dosarul său este fabricat, „iar procurorului de caz ar trebui să-i fie rușine pentru probele prezentate în dosar”. Ciochină se declară nevinovat și susține că „va...
19:00
Membru CSP, după eliberarea din arest a lui Andronachi: „Inspecția Procurorilor s-a autosesizat cu privire la faptele pretins a fi comise de procuror” # Ziarul de Garda
Inspecția Procurorilor, din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), s-a autosesizat cu privire la faptele pretins a fi comise de Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează dosarul de spălare de bani în proporții deosebit de mari al lui Vladimir Andronachi. Anunțul a fost făcut de către Andrei Cebotari, membru al CSP, după comunicatul Curții de Apel...
18:50
UPDATE/ După mai bine de un an de așteptare, Vladislav Schibin a fost numit judecător la Curtea de Apel Centru. De ce a luat atâta timp? Răspunsul Președinției # Ziarul de Garda
UPDATE 2 februarie, 18:40 La peste o săptămână de când ZdG a întrebat Președinția de ce a fost necesar un an pentru semnarea decretului de numire a lui Vladislav Schibin, șefa Direcției informare și comunicare cu mass-media din cadrul instituției, Rima Plăcintă-Condrațchi, a răspuns că documentul „a fost semnat după examinarea și clarificarea aspectelor necesare în...
18:40
Începând cu 1 martie, permisele de conducere moldovenești vor putea fi preschimbate în Franța, fără examene # Ziarul de Garda
Începând cu 1 martie, cetățenii R. Moldova, domiciliați în Republica Franceză, vor putea să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE) într-un comunicat. Facilitarea se aplică șoferilor care dețin permise de categoria B, pentru autoturisme cu mai puțin de 10 locuri și o greutate totală...
18:30
UPDATE/ Dosarul Andronachi. Procuratura Anticorupție consideră că demersul de prelungire a arestului preventiv a fost depus „în termenul legal” # Ziarul de Garda
UPDATE 18:17 Într-un răspuns la o solicitare de informații a Ziarului de Gardă, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) susțin că instituția urmează să analizeze motivarea deciziei Curții de Apel Centru și consideră că demersul de prelungire a arestului preventiv a fost depus în termenul legal. „Situația creată a fost determinată de interpretarea modului de calcul al...
18:10
VIDEO/ Președinții parlamentelor statelor baltice, conferință comună cu Igor Grosu: „R. Moldova este parte a familiei europene…Fiecare euro investit în apărarea națională ne face pe toți mai puternici împotriva agresorului” # Ziarul de Garda
Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, au susținut luni, 2 februarie, o conferință de presă cu președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu. Oficialii și-au reiterat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova. Igor Grosu: „Prezența dvs. aici, în acest format, este...
18:10
R. Moldova, menționată în dosarele Epstein de un oficial străin care a vizitat țara: „Fetele sunt într-adevăr frumoase”. Expert: „Instituțiile de stat trebuie să declanșeze cel puțin anumite investigații” # Ziarul de Garda
Departamentul de Justiție al SUA a publicat recent trei milioane de dosare referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein. Femeile din R. Moldova sunt menționate într-o discuție dintre Jeffrey Epstein și Miroslav Lajčák, fostul ministru de externe al Slovaciei, până nu demult consilier pentru probleme de securitate națională al prim-ministrului Slovaciei. Expertul Watchdog.md, Alexandru Bot, a...
17:50
Ministerul Justiției din Rusia a cerut ca un ONG care apără drepturile persoanelor LGBT să fie recunoscut drept „organizație extremistă”. „Această presiune atinge punctul său extrem” # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției din Rusia a intentat un proces la Tribunalul Orășenesc din Sankt Petersburg, solicitând desemnarea „Rețelei Ruse LGBT” drept „organizație extremistă” și interzicerea activităților acesteia în țară. Ședința de judecată este programată pentru 24 februarie, potrivit organizației. Ministerul Justiției din Rusia nu a publicat încă informații oficiale despre proces, scrie Meduza. Președinta consiliului de...
17:40
17:40
Instanța a decis când se va pronunța pe dosarul lui Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, își va afla sentința la data de 27 februarie 2026, ora 14:30. Tot atunci, judecătoarea Lilia Lupașco va pronunța sentința și în cazul lui Ion Andronache, considerat complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul...
17:30
17:30
Experiența unui tânăr, student la o universitate din Haga, care încearcă să obțină un stagiu la Ambasada R. Moldova în Regatul Țărilor de Jos: „Nu au încercat deloc să discute cu mine” # Ziarul de Garda
„Posibilitățile de efectuare a stagiilor sau a activităților de voluntariat în cadrul misiunilor diplomatice sunt, de regulă, limitate”, a răspuns Ministerul Afacerilor Externe (MAE), fiind întrebați despre oportunitățile pentru tinerii moldoveni din diasporă de a face un stagiu sau voluntariat la misiunile diplomatice. Întrebarea a venit după ce Bogdan Roșca, un tânăr din R. Moldova,...
17:20
„Lupta nu se ducea între PDM și PLDM, dar între Plahotniuc și Filat”. Marian Lupu și Ștefan Creangă, audiați în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc # Ziarul de Garda
Examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, se apropie de final. Încă doi martori ai apărării, fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fostul viceministru al Finanțelor, Ștefan Creangă, au fost audiați în dosar. Procurorul a localizat unul dintre cei trei martori ai acuzării neaudiați până acum și a cerut audierea prin videoconferință. Iar cererea lui...
17:20
Procuratura Anticorupție: În privința lui Andronachi este aplicată măsura obligării de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală # Ziarul de Garda
Reprezentanții Procuraturii Anticorupție susțin că instanța urmează să analizeze motivarea deciziei Curții de Apel Centru și vor continua urmărirea penală în dosarul de spălare de bani în proporții deosebit de mari al fostului deputat Vladimir Andronachi, „cu respectarea strictă a prevederilor legale”, după ce apropiatul oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost eliberat din arest și plasat...
17:10
17:00
Campania națională „Învață în Moldova”, dedicată elevilor claselor a XII-a, a fost lansată și în acest an de MEC # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat luni, 2 februarie, cea de-a doua ediție a campaniei naționale de promovare a studiilor universitare „Învață în Moldova”. Primele activități din programul campaniei cu participarea elevilor claselor a XII-a vor începe marți, 3 februarie, cu vizitarea universităților din Chișinău, potrivit comunicatului MEC. Potrivit Ministerului, obiectivul strategic al campaniei...
17:00
O fetiță de 9 ani ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. „Polițiștii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile necesare pentru identificarea și localizarea bărbatului” # Ziarul de Garda
Poliția anunță că a înregistrat un caz într-o localitate din centrul țării, care vizează o minoră de 9 ani, presupus expusă unor acțiuni cu caracter sexual. „Toate instituțiile abilitate se află la fața locului stabilind circumstanțele și oferind asistență copilei. Polițiştii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile pentru identificarea și localizarea bǎrbatului”, a informat Inspectoratul...
17:00
16:50
A fost redeschis principalul punct de trecere a frontierei din Gaza, după aproape doi ani. Trecerea este permisă unui număr limitat de persoane, în timp ce mii de palestinieni așteaptă să plece # Ziarul de Garda
Punctul de trecere a frontierei din Rafah dintre Gaza și Egipt a fost redeschis de Israel pentru un număr limitat de persoane, pe măsură ce eforturile diplomatice fragile de stabilizare a conflictului avansează, scrie The Guardian. Sursa citată scrie că forțele israeliene au preluat controlul asupra punctului de trecere Rafah — singurul punct de trecere...
16:40
16:30
STOP FALS/ Dezinformare în contextul penei de curent din 31 ianuarie: „Frații n-au ajutat și n-au încercat” # Ziarul de Garda
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute R. Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început a primi...
16:20
16:10
15:50
R. Moldova revine în topul statelor cu cele mai multe plângeri depuse la CtEDO. Despăgubiri de peste 23 de milioane de euro, achitate din 1997 până în prezent # Ziarul de Garda
R. Moldova continuă să se afle printre statele europene cu cele mai multe cereri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) raportat la numărul populației. În anul 2025, Curtea a înregistrat 468 de cereri împotriva R. Moldova, iar în 45 din cele 48 de hotărâri pronunțate a fost constatată cel puțin o încălcare a Convenției,...
15:50
Administrația Națională a Drumurilor: Gropile apărute din cauza condițiilor meteo pe mai multe drumuri naționale sunt reparate cu asfalt rece # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, pe anumite sectoare ale rețelei de drumuri publice naționale se înregistrează degradări ale îmbrăcăminții rutiere, manifestate prin apariția gropilor, tasărilor locale și exfolierilor stratului de uzură, informează luni, 2 februarie, Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit unui comunicat, aceste degradări sunt determinate, în principal, de starea avansată de...
15:40
Unsprezece rute directe noi vor fi operate de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău # Ziarul de Garda
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță 11 rute directe cu destinații noi pentru vara 2026, operate de mai multe companii aeriene. Potrivit instituției, lansarea rutelor este programată gradual, în perioada aprilie–iunie, în funcție de destinație și operator. „Deși ne aflăm încă în sezonul de iarnă, pregătirile pentru sezonul estival sunt deja în plină desfășurare”,...
