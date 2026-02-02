Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău. Igor Grosu: „Un lucru care spune mult despre nivelul relațiilor noastre”
Ziarul de Garda, 2 februarie 2026 20:20
Autoritățile din Estonia își vor deschide o ambasadă la Chișinău. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Misiunea diplomatică va deveni...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
20:20
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău. Igor Grosu: „Un lucru care spune mult despre nivelul relațiilor noastre” # Ziarul de Garda
Autoritățile din Estonia își vor deschide o ambasadă la Chișinău. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Misiunea diplomatică va deveni...
Acum o oră
19:50
UPDATE/ Poliția anunță că a reținut un bănuit în cazul fetiței de 9 ani care ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. Tânărul are 17 ani # Ziarul de Garda
UPDATE 19:42 În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut bănuitul în comiterea infracțiunii. „Este vorba despre un tânăr de 17 ani, din aceeași localitate, care la moment este reținut și audiat de oamenii legii. În continuare au loc măsurile procesual-penale stabilite de lege”, se spune într-un comunicat al Poliției....
Acum 2 ore
19:30
LIVE TEXT/ Kievul se pregătește pentru noi atacuri rusești de amploare: „Ei încearcă să ne omoare prin foame și frig”. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:25 După o scurtă perioadă de acalmie, Kievul se pregătește pentru noi atacuri aeriene rusești de amploare, în contextul unui val de frig sever care coboară temperaturile sub –20°C. Forțele ruse au lansat ultima dată un atac masiv asupra Kievului în noaptea de 24 ianuarie, avariind atât infrastructura energetică, scrie presa ucraineană. Această pauză...
19:10
În ultimul său cuvânt către instanță, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a reiterat că dosarul său este fabricat, „iar procurorului de caz ar trebui să-i fie rușine pentru probele prezentate în dosar”. Ciochină se declară nevinovat și susține că „va...
19:00
Membru CSP, după eliberarea din arest a lui Andronachi: „Inspecția Procurorilor s-a autosesizat cu privire la faptele pretins a fi comise de procuror” # Ziarul de Garda
Inspecția Procurorilor, din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), s-a autosesizat cu privire la faptele pretins a fi comise de Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează dosarul de spălare de bani în proporții deosebit de mari al lui Vladimir Andronachi. Anunțul a fost făcut de către Andrei Cebotari, membru al CSP, după comunicatul Curții de Apel...
18:50
UPDATE/ După mai bine de un an de așteptare, Vladislav Schibin a fost numit judecător la Curtea de Apel Centru. De ce a luat atâta timp? Răspunsul Președinției # Ziarul de Garda
UPDATE 2 februarie, 18:40 La peste o săptămână de când ZdG a întrebat Președinția de ce a fost necesar un an pentru semnarea decretului de numire a lui Vladislav Schibin, șefa Direcției informare și comunicare cu mass-media din cadrul instituției, Rima Plăcintă-Condrațchi, a răspuns că documentul „a fost semnat după examinarea și clarificarea aspectelor necesare în...
18:40
Începând cu 1 martie, permisele de conducere moldovenești vor putea fi preschimbate în Franța, fără examene # Ziarul de Garda
Începând cu 1 martie, cetățenii R. Moldova, domiciliați în Republica Franceză, vor putea să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE) într-un comunicat. Facilitarea se aplică șoferilor care dețin permise de categoria B, pentru autoturisme cu mai puțin de 10 locuri și o greutate totală...
Acum 4 ore
18:30
UPDATE/ Dosarul Andronachi. Procuratura Anticorupție consideră că demersul de prelungire a arestului preventiv a fost depus „în termenul legal” # Ziarul de Garda
UPDATE 18:17 Într-un răspuns la o solicitare de informații a Ziarului de Gardă, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) susțin că instituția urmează să analizeze motivarea deciziei Curții de Apel Centru și consideră că demersul de prelungire a arestului preventiv a fost depus în termenul legal. „Situația creată a fost determinată de interpretarea modului de calcul al...
18:10
VIDEO/ Președinții parlamentelor statelor baltice, conferință comună cu Igor Grosu: „R. Moldova este parte a familiei europene…Fiecare euro investit în apărarea națională ne face pe toți mai puternici împotriva agresorului” # Ziarul de Garda
Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, au susținut luni, 2 februarie, o conferință de presă cu președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu. Oficialii și-au reiterat sprijinul pentru parcursul european al R. Moldova. Igor Grosu: „Prezența dvs. aici, în acest format, este...
18:10
R. Moldova, menționată în dosarele Epstein de un oficial străin care a vizitat țara: „Fetele sunt într-adevăr frumoase”. Expert: „Instituțiile de stat trebuie să declanșeze cel puțin anumite investigații” # Ziarul de Garda
Departamentul de Justiție al SUA a publicat recent trei milioane de dosare referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein. Femeile din R. Moldova sunt menționate într-o discuție dintre Jeffrey Epstein și Miroslav Lajčák, fostul ministru de externe al Slovaciei, până nu demult consilier pentru probleme de securitate națională al prim-ministrului Slovaciei. Expertul Watchdog.md, Alexandru Bot, a...
17:50
Ministerul Justiției din Rusia a cerut ca un ONG care apără drepturile persoanelor LGBT să fie recunoscut drept „organizație extremistă”. „Această presiune atinge punctul său extrem” # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției din Rusia a intentat un proces la Tribunalul Orășenesc din Sankt Petersburg, solicitând desemnarea „Rețelei Ruse LGBT” drept „organizație extremistă” și interzicerea activităților acesteia în țară. Ședința de judecată este programată pentru 24 februarie, potrivit organizației. Ministerul Justiției din Rusia nu a publicat încă informații oficiale despre proces, scrie Meduza. Președinta consiliului de...
17:40
LIVE/ Președinții parlamentelor statelor baltice, conferință de presă comună cu Igor Grosu: „Pentru R. Moldova, statele baltice nu sunt doar parteneri, ci un reper și un exemplu de curaj și consecvență” # Ziarul de Garda
Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, susțin luni, 2 februarie, o conferință de presă cu președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu. Igor Grosu: „Prezența dvs. aici, în acest format, este un semn clar de prietenie, solidaritate și încredere. Pentru R. Moldova,...
17:40
Instanța a decis când se va pronunța pe dosarul lui Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești # Ziarul de Garda
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, își va afla sentința la data de 27 februarie 2026, ora 14:30. Tot atunci, judecătoarea Lilia Lupașco va pronunța sentința și în cazul lui Ion Andronache, considerat complicele lui Ciochină, care l-ar fi ajutat pe fostul...
17:30
LIVE/ Președinții parlamentelor statelor baltice, conferință de presă comună cu Igor Grosu # Ziarul de Garda
Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, susțin luni, 2 februarie, o conferință de presă cu președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu. Programul vizitei oficiale Conform comunicatului de presă al Legislativului, la inițiativa președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în R. Moldova vor fi...
17:30
Experiența unui tânăr, student la o universitate din Haga, care încearcă să obțină un stagiu la Ambasada R. Moldova în Regatul Țărilor de Jos: „Nu au încercat deloc să discute cu mine” # Ziarul de Garda
„Posibilitățile de efectuare a stagiilor sau a activităților de voluntariat în cadrul misiunilor diplomatice sunt, de regulă, limitate”, a răspuns Ministerul Afacerilor Externe (MAE), fiind întrebați despre oportunitățile pentru tinerii moldoveni din diasporă de a face un stagiu sau voluntariat la misiunile diplomatice. Întrebarea a venit după ce Bogdan Roșca, un tânăr din R. Moldova,...
17:20
„Lupta nu se ducea între PDM și PLDM, dar între Plahotniuc și Filat”. Marian Lupu și Ștefan Creangă, audiați în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc # Ziarul de Garda
Examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, se apropie de final. Încă doi martori ai apărării, fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, și fostul viceministru al Finanțelor, Ștefan Creangă, au fost audiați în dosar. Procurorul a localizat unul dintre cei trei martori ai acuzării neaudiați până acum și a cerut audierea prin videoconferință. Iar cererea lui...
17:20
Procuratura Anticorupție: În privința lui Andronachi este aplicată măsura obligării de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală # Ziarul de Garda
Reprezentanții Procuraturii Anticorupție susțin că instanța urmează să analizeze motivarea deciziei Curții de Apel Centru și vor continua urmărirea penală în dosarul de spălare de bani în proporții deosebit de mari al fostului deputat Vladimir Andronachi, „cu respectarea strictă a prevederilor legale”, după ce apropiatul oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost eliberat din arest și plasat...
17:10
Vladimir Andronachi, eliberat din arest: „Încălcarea admisă de procuror a privat Curtea de Apel de posibilitatea de a analiza temeiurile prelungirii măsurii preventive de arest” în privința fostului deputat # Ziarul de Garda
Fostul deputat Vladimir Andronachi, cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, a fost eliberat din arest preventiv. O hotărâre în acest sens a fost pronunțată pe 2 februarie 2026 de către Curtea de Apel Centru, care a respins demersul procurorilor. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), în privința lui Andronachi este aplicată...
17:00
Campania națională „Învață în Moldova”, dedicată elevilor claselor a XII-a, a fost lansată și în acest an de MEC # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a lansat luni, 2 februarie, cea de-a doua ediție a campaniei naționale de promovare a studiilor universitare „Învață în Moldova”. Primele activități din programul campaniei cu participarea elevilor claselor a XII-a vor începe marți, 3 februarie, cu vizitarea universităților din Chișinău, potrivit comunicatului MEC. Potrivit Ministerului, obiectivul strategic al campaniei...
17:00
O fetiță de 9 ani ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. „Polițiștii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile necesare pentru identificarea și localizarea bărbatului” # Ziarul de Garda
Poliția anunță că a înregistrat un caz într-o localitate din centrul țării, care vizează o minoră de 9 ani, presupus expusă unor acțiuni cu caracter sexual. „Toate instituțiile abilitate se află la fața locului stabilind circumstanțele și oferind asistență copilei. Polițiştii s-au mobilizat și întreprind toate acțiunile pentru identificarea și localizarea bǎrbatului”, a informat Inspectoratul...
17:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Harkiv: două persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 Trupele ruse au lovit cu o dronă partea centrală a Harkivului: două persoane au fost rănite, precizează autoritățile. Drona a lovit carosabilul în apropierea unor pavilioane comerciale dintr-una dintre piețele din raionul Slobidskîi al orașului. Salvatorii au efectuat verificări în zonă după atac. Au fost avariate o stație de transport public, fațada și...
16:50
A fost redeschis principalul punct de trecere a frontierei din Gaza, după aproape doi ani. Trecerea este permisă unui număr limitat de persoane, în timp ce mii de palestinieni așteaptă să plece # Ziarul de Garda
Punctul de trecere a frontierei din Rafah dintre Gaza și Egipt a fost redeschis de Israel pentru un număr limitat de persoane, pe măsură ce eforturile diplomatice fragile de stabilizare a conflictului avansează, scrie The Guardian. Sursa citată scrie că forțele israeliene au preluat controlul asupra punctului de trecere Rafah — singurul punct de trecere...
16:40
Vladimir Andronachi, eliberat din arest și plasat sub control judiciar: „Încălcarea admisă de procuror a privat Curtea de Apel de posibilitatea de a analiza temeiurile prelungirii măsurii preventive de arest” în privința fostului deputat # Ziarul de Garda
Fostul deputat Vladimir Andronachi, cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, rămâne liberat provizoriu sub control judiciar pentru 60 de zile. O hotărâre în acest sens a fost pronunțată pe 2 februarie 2026 de către Curtea de Apel Centru, care a examinat recursurilor procurorilor de prelungire a arestării preventive în...
Acum 6 ore
16:30
STOP FALS/ Dezinformare în contextul penei de curent din 31 ianuarie: „Frații n-au ajutat și n-au încercat” # Ziarul de Garda
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute R. Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – MGRES – Chișinău, R. Moldova a început a primi...
16:20
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat un sector rezidențial din Sumî, nicio persoană nu a fost rănită. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:05 În această dimineață, armata rusă a lovit sectorul rezidențial al comunității Lebedîn din regiunea Sumî. Flăcările au cuprins complet o casă de locuit, iar alte 4 gospodării au fost avariate. „Din cauza riscului unor atacuri repetate, salvatorii au fost nevoiți să oprească temporar intervenția și să se retragă într-un loc sigur”, a precizat...
16:10
LIVE/ Președinții parlamentelor statelor baltice, întâmpinați de șeful Legislativului de la Chișinău, Igor Grosu # Ziarul de Garda
Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas, sunt întâmpinați luni, 2 februarie, de către președintele Parlamentului R. Moldova, Igor Grosu. Programul vizitei oficiale Conform comunicatului de presă al Legislativului, la inițiativa președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în R. Moldova vor fi prezenți președintele...
15:50
R. Moldova revine în topul statelor cu cele mai multe plângeri depuse la CtEDO. Despăgubiri de peste 23 de milioane de euro, achitate din 1997 până în prezent # Ziarul de Garda
R. Moldova continuă să se afle printre statele europene cu cele mai multe cereri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) raportat la numărul populației. În anul 2025, Curtea a înregistrat 468 de cereri împotriva R. Moldova, iar în 45 din cele 48 de hotărâri pronunțate a fost constatată cel puțin o încălcare a Convenției,...
15:50
Administrația Națională a Drumurilor: Gropile apărute din cauza condițiilor meteo pe mai multe drumuri naționale sunt reparate cu asfalt rece # Ziarul de Garda
În contextul condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, pe anumite sectoare ale rețelei de drumuri publice naționale se înregistrează degradări ale îmbrăcăminții rutiere, manifestate prin apariția gropilor, tasărilor locale și exfolierilor stratului de uzură, informează luni, 2 februarie, Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit unui comunicat, aceste degradări sunt determinate, în principal, de starea avansată de...
15:40
Unsprezece rute directe noi vor fi operate de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău # Ziarul de Garda
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță 11 rute directe cu destinații noi pentru vara 2026, operate de mai multe companii aeriene. Potrivit instituției, lansarea rutelor este programată gradual, în perioada aprilie–iunie, în funcție de destinație și operator. „Deși ne aflăm încă în sezonul de iarnă, pregătirile pentru sezonul estival sunt deja în plină desfășurare”,...
15:20
În cătușe și însoțit de oamenii legii – așa a apărut Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, la ședința din 2 februarie 2026. Se întâmplă după ce la 29 ianuarie, acesta a fost reținut de mascații de la „Fulger” într-un alt...
15:00
Valoarea despăgubirilor pentru exproprierea bunurilor de pe terenul fostului Stadion Republican este de circa 96,47 milioane de lei. Terenul este destinat construcției noului sediu al Ambasadei SUA # Ziarul de Garda
Agenția Proprietăți Publice (APP) a informat că valoarea despăgubirilor stabilite în cadrul procedurii de expropriere a bunurilor de pe terenul destinat construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova este de circa 96,47 milioane de lei. APP a precizat că a emis actele de stabilire a despăgubirilor și a consemnat integral...
Acum 8 ore
14:30
LIVE TEXT/ O femeie a murit, iar alta a fost rănită în urma unui atac cu drone în Donețk. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:20 În regiunea Donețk, trupele ruse au ucis o femeie, iar alta a fost rănită, a raportat Serviciul pentru Situații de Urgență. În urma unui atac aerian asupra orașului, au fost avariate 14 blocuri de locuințe, un centru comercial și o poștă. Un autoturism a luat foc. De asemenea, din cauza atacurilor rusești cu...
14:20
Proiectul „Declarației Parlamentului R. Moldova privind identitatea românească a statului și a majorității populației sale” a fost înaintat guvernării, anunță PRN # Ziarul de Garda
Platforma Reîntregirii Naționale (PRN) a anunțat despre desfășurarea unei întrevederi politice între conducerea PRN și conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În cadrul discuțiilor, reprezentanții PRN au transmis conducerii PAS proiectul „Declarației Parlamentului R. Moldova privind identitatea românească a statului și a majorității populației sale”, solicitând asumarea acestuia de către majoritatea parlamentară PAS sub forma...
14:20
Judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă în judecată pentru trafic de influență. Încă trei magistrați de la Judecătoria Hîncești sunt vizați # Ziarul de Garda
O judecătoare, învinuită de comiterea infracțiunii de trafic de influență, a fost trimisă în judecată, anunță luni, 2 februarie, Procuratura Generală (PG). Ziarul de Gardă a scris anterior că magistrata învinuită este Angela Braga. Potrivit unui comunicat, Braga, deținând funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, aflându-se în orașul Hîncești, acționând cu intenție directă...
14:10
Proiectul „Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind identitatea românească a statului și a majorității populației sale” a fost înaintat guvernării, anunță PRN # Ziarul de Garda
Platforma Reîntregirii Naționale (PRN) a anunțat despre desfășurarea unei întrevederi politice între conducerea PRN și conducerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În cadrul discuțiilor, reprezentanții PRN au transmis conducerii PAS proiectul „Declarației Parlamentului R. Moldova privind identitatea românească a statului și a majorității populației sale”, solicitând asumarea acestuia de către majoritatea parlamentară PAS sub forma...
13:50
Consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru gaz. ANRE a examinat cererea depusă de SA „Energocom” privind prețurile reglementate la gazele naturale # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat proiectul de hotărâre privind rezultatele examinării cererii depuse de S.A. „Energocom”. Astfel, potrivit proiectului, consumatorii ar putea achita un tarif lunar de 13,35 lei, fără TVA, pentru un metru cub de gaz. Tariful propus de ANRE este mai mic decât cel propus de SA „Energocom”, conform...
13:10
Maia Sandu a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de un deputat norvegian, „pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse” # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de parlamentarul norvegian Arild Hermstad, „pentru eforturile sale de a apăra democrația în fața tentativelor de influență și destabilizare ruse, inclusiv atacuri cibernetice, dezinformare și presiuni politice” „Am nominalizat-o pe președinta Moldovei Maia Sandu la Premiul Nobel pentru Pace. Sandu a fost...
13:00
Șapte persoane, membrii unui „grup criminal organizat”, condamnați pentru fapte de escrocherie și spălare de bani. Au plasat un anunț fictiv și au primit 245 de mii de lei de la victimă # Ziarul de Garda
Șapte membri ai unui „grup criminal organizat” și a unei persoane juridice, acuzați de escrocherie și spălarea banilor în sumă de 245 de mii de lei, au fost condamnați, anunță luni, 2 februarie, Procuratura Generală (PG). Potrivit PG, instanța le-a stabilit pedepse: Potrivit comunicatului, 8 persoane, 5 bărbați și 3 femei, împreună cu alte persoane...
12:50
Kremlinul confirmă continuarea negocierilor cu SUA și Ucraina privind un acord de pace: „În privința unor chestiuni, cu siguranță ne-am apropiat” # Ziarul de Garda
Kremlinul a confirmat că a doua rundă de negocieri de pace dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina va avea loc la Abu Dhabi pe 4 și 5 februarie. „În privința unor chestiuni, cu siguranță ne-am apropiat, deoarece au existat discuții și conversații, iar cu privire la unele chestiuni, este mai ușor să găsim un teren...
12:50
LIVE TEXT/ Explozii și incendii în regiunea Belgorod din Rusia în urma unui atac cu drone ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:40 Explozii au fost raportate peste noapte în regiunea Belgorod din Rusia, unde oficialii au declarat că un presupus atac cu drone ucrainene a declanșat un incendiu în orașul Stary Oskol, iar două persoane ar fi murit, scrie The Kyiv Indepedent. Locuitorii locali au raportat că au auzit cel puțin șase explozii puternice în...
Acum 12 ore
12:10
Fosta președință a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, depistată cu avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei # Ziarul de Garda
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de o ex-consilieră municipal și ex-consilieră raională Edineț. Astfel, ANI a stabilit o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat de 1 204 700 de lei. Potrivit actului de constatare, numele acesteia este Svetlana Panciuc. ZdG a scris anterior...
11:50
AUDIO/ Percheziții în mai multe dosare ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Medicul-șef, reținut: „El nu vede culoarea verde deloc. El ce vrea, eu să risc cu asta degeaba așa? Numai cu rugămintea nu merge” # Ziarul de Garda
Mai multe percheziții sunt efectuate luni, 2 februarie, în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). UPDATE 11:30 CNA a publicat o înregistrare audio în care medicul vizat cere mijloace bănești de la oameni pentru a elibera ilegal adeverințe...
11:30
Primăria Chișinău planifică să înceapă, în acest an, lucrările de reparație a caldarâmului de pe strada 31 August 1989, anunță Ion Ceban # Ziarul de Garda
Autoritățile capitalei planifică să înceapă, în acest an, lucrările de reparație a caldarâmului de pe strada 31 August 1989. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a menționat că primăria este pregătită să lanseze, în perioada următoare, procedura de licitație pentru selectarea antreprenorului care va executa lucrările. Declarațiile au fost făcute la ședința operativă a serviciilor primăriei...
11:20
Gropile din carosabil apărute în urma condițiilor meteo, reparate pe mai multe sectoare de drum # Ziarul de Garda
În această dimineață echipele S.A. Drumuri intervin pe mai multe sectoare de drum, pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil, ca urmare a condițiilor meteo din ultima perioadă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit unui comunicat, sectoarele de drum sunt: „Intervențiile au loc în regim de urgență, pentru a restabili circulația în condiții...
10:40
Percheziții la Chișinău, Șoldănești și Rezina în mai multe dosare ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi. Medicul-șef al Secției consultative a spitalul din Șoldănești, reținut # Ziarul de Garda
Mai multe percheziții sunt efectuate luni, 2 februarie, în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale pentru șoferi, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Astfel, CNA precizează că desfășoară acțiuni de urmărire penală în mai multe dosare de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, în...
10:30
Axios: Administrația SUA a transmis Iranului că este pregătită să negocieze și să ajungă la un acord. Trei țări lucrează la organizarea unei întâlniri # Ziarul de Garda
Administrația SUA a transmis Iranului că este pregătită să negocieze și să ajungă la un acord. Eforturile diplomatice au loc în contextul în care președintele american, Donald Trump, a ordonat o intensificare masivă a prezenței militare în Golful Persic, sporind miza privind posibilitatea ca negocierile să prevină un atac asupra Iranului și declanșarea unui război...
10:20
LIVE TEXT/ Drone rusești au lovit regiunea Cerkasî, iar patru persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:15 Cerkasî a fost ținta unui atac masiv cu drone rusești: au izbucnit mai multe incendii, iar patru persoane au fost rănite, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. La mai multe adrese au luat foc locuințe, automobile, clădirea unei întreprinderi private și garaje. O stație de alimentare cu combustibil și mai multe mașini au...
10:00
15 tone de mărar de import contaminate cu pesticide au fost distruse. ANSA: „Niciun kilogram din lotul contaminat nu a ajuns la consumatori” # Ziarul de Garda
Un lot de 15 tone de mărar proaspăt de import a fost reținut și nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Potrivit unui comunicat, decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid. Potrivit ANSA, niciun kilogram din lotul contaminat nu a ajuns...
09:40
Vizită oficială a președinților parlamentelor statelor baltice. Program, ședință solemnă și restricții de circulație # Ziarul de Garda
Președinții parlamentelor din statele baltice efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 2–4 februarie. Primăria municipiului Chișinău a informat că, în acest interval, zilnic între orele 08:00 și 16:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este aplicată de poliție în contextul vizitei oficiale a președinților de...
09:20
LIVE TEXT/ Ucraina a fost atacată cu peste 170 de drone noaptea trecută și cu o rachetă balistică. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:10 În noaptea de 2 februarie, armata rusă a atacat cu o rachetă balistică Iskander-M din Crimeea, precum și cu 171 de drone de atac din direcțiile: Kursk, Orel, Primorsko-Ahtarsk, Millerovo și Donețk, au raportat Forțele de Apărare Aeriană. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.