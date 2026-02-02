Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău. Igor Grosu: „Un lucru care spune mult despre nivelul relațiilor noastre”

10:20

UPDATE 10:15 Cerkasî a fost ținta unui atac masiv cu drone rusești: au izbucnit mai multe incendii, iar patru persoane au fost rănite, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. La mai multe adrese au luat foc locuințe, automobile, clădirea unei întreprinderi private și garaje. O stație de alimentare cu combustibil și mai multe mașini au...