Trump anunță un acord comercial cu India. SUA reduc tarifele la 18%, India acceptă să înceteze achizițiile de petrol rusesc

11:20

În această dimineață echipele S.A. Drumuri intervin pe mai multe sectoare de drum, pentru remedierea și plombarea gropilor apărute în carosabil, ca urmare a condițiilor meteo din ultima perioadă, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit unui comunicat, sectoarele de drum sunt: „Intervențiile au loc în regim de urgență, pentru a restabili circulația în condiții...