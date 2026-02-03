Zelenski: Activitatea echipei de negociere va fi ajustată din cauza atacurilor recente ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

17:30

„Posibilitățile de efectuare a stagiilor sau a activităților de voluntariat în cadrul misiunilor diplomatice sunt, de regulă, limitate”, a răspuns Ministerul Afacerilor Externe (MAE), fiind întrebați despre oportunitățile pentru tinerii moldoveni din diasporă de a face un stagiu sau voluntariat la misiunile diplomatice. Întrebarea a venit după ce Bogdan Roșca, un tânăr din R. Moldova,...