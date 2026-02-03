Reluarea dialogului cu Putin este „în curs de pregătire”, declară președintele francez Emmanuel Macron

19:00

Inspecția Procurorilor, din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), s-a autosesizat cu privire la faptele pretins a fi comise de Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează dosarul de spălare de bani în proporții deosebit de mari al lui Vladimir Andronachi. Anunțul a fost făcut de către Andrei Cebotari, membru al CSP, după comunicatul Curții de Apel...