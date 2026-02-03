Reluarea dialogului cu Putin este „în curs de pregătire”, declară președintele francez Emmanuel Macron
Ziarul de Garda, 3 februarie 2026 19:40
Emmanuel Macron a afirmat marți, 3 februarie, că reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin este „în curs de pregătire”, afirmând în același timp că Moscova nu arată „o voință reală” de a negocia pacea în Ucraina, relatează AFP, citat de Agerpres. Întrebat despre acest subiect cu prilejul unei deplasări în departamentul Haute-Saone, președintele francez...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
20:00
LIVE TEXT/ Șmîhal i-a arătat lui Mark Rutte consecințele atacului rusesc asupra uneia dintre centralele electrice din Kiev. Război în Ucraina, ziua 1441 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:00 Ministrul Energiei al Ucrainei, Denîs Șmîhal, împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, au vizitat una dintre centralele de cogenerare din Kiev, care a fost atacată de Rusia peste noapte. Potrivit Ukrinform, Șmîhal a declarat acest lucru pe Telegram. „I-am arătat domnului Rutte consecințele oribile ale acestui atac. Armata rusă a efectuat...
Acum 30 minute
19:40
Reluarea dialogului cu Putin este „în curs de pregătire”, declară președintele francez Emmanuel Macron # Ziarul de Garda
Emmanuel Macron a afirmat marți, 3 februarie, că reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin este „în curs de pregătire”, afirmând în același timp că Moscova nu arată „o voință reală” de a negocia pacea în Ucraina, relatează AFP, citat de Agerpres. Întrebat despre acest subiect cu prilejul unei deplasări în departamentul Haute-Saone, președintele francez...
Acum 2 ore
19:00
Oficialul slovac care a comunicat cu Jeffrey Epstein, inclusiv despre femeile din R. Moldova, comentează mesajele: „Faptul că cineva comunică cu un prădător sexual nu îl face un prădător sexual” # Ziarul de Garda
Miroslav Lajčák a comunicat cu Jeffrey Epstein când acesta era ministru de externe în Slovacia. Unele din discuțiile celor doi au vizat și femeile din R. Moldova. Consilierul pe probleme de securitate națională al premierului slovac Robert Fico a demisionat pe 31 ianuarie din cauza mesajelor sale adresate infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein. În cadrul...
18:30
Experiența Estoniei, Letoniei și Lituaniei și beneficiile aderării la UE, discutate de Maia Sandu și președinții parlamentelor țărilor baltice # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a avut marți, 3 februarie, o întrevedere cu președintele Riigikogu al R. Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei R. Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului R. Lituania, Juozas Olekas. Este prima dată când șefii legislativelor din cele trei state baltice întreprind împreună o vizită oficială în acest format în R. Moldova, fapt care...
18:20
Situația drepturilor persoanelor LGBTQI în R. Moldova în 2025: între „discursul de ură în contextul electoral” și „disponibilitatea instituțiilor de a interveni fără prejudecăți” # Ziarul de Garda
Centrul de Informații GENDERDOC-M a lansat marți, 3 februarie, Raportul pentru anul 2025 privind situația drepturilor persoanelor LGBTQI în R. Moldova. Documentul oferă o analiză a contextului social, politic și electoral din R. Moldova în 2025, marcat de polarizare, dezinformare și creșterea discursului de ură, potrivit centrului. Raportul arată că, în pofida existenței unui cadru...
Acum 4 ore
17:50
CEC a decis când vor avea loc alegeri locale noi în două localități și un referendum de revocare a primarului # Ziarul de Garda
Pe 17 mai 2026, în satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești vor fi organizate alegeri locale noi pentru funcția de primar, iar în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia se va desfășura referendum local privind revocarea primarului actual, a decis marți, 3 februarie, Comisia Electorală Centrală (CEC). Potrivit unui comunicat, deciziile vin în...
17:40
Dosarul Plahotniuc. Ministerul Finanțelor solicită încasarea unui prejudiciu de milioane # Ziarul de Garda
Ministerul Finanțelor solicită încasarea din contul lui Vladimir Plahotniuc, sub formă de prejudiciu, a 39 milioane de dolari SUA și 3,5 milioane de euro – sumă regăsită în rechizitoriul procurorilor. Aferent acestei acestei sume, reprezentantul Ministerului a solicitat și încasarea unei dobânzi de 5% anual din prejudiciul imputat lui Plahotniuc, calculat începând cu 4 octombrie...
17:10
Viața în spatele zidurilor înghețate. Reportaj Kyiv Post dintr-un bloc de apartamente înghețat din Kiev # Ziarul de Garda
În Kiev, sute de clădiri rezidențiale cu mai multe etaje rămân fără încălzire. Deși atacurile rusești asupra infrastructurii energetice și a generării de energie termică nu au avut practic niciun efect asupra frontului, acestea i-au aruncat pe civilii din capitală și din alte orașe în întuneric și frig în timpul uneia dintre cele mai grele...
17:00
Procuratura a dispus interdicție de a părăsi țara pentru Vladimir Andronachi în dosarul de spălare de bani. Măsura a fost luată pe 3 februarie # Ziarul de Garda
Fostul deputat Vladimir Andronachi, cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, are interdicție de a părăsi țara pe un termen de 60 de zile. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA). Măsura a fost luată de procurorul de caz (Nicolae Busuioc, n.r.) pe 3...
16:50
CtEDO a condamnat Rusia pentru detenția ilegală și tratamentele inumane aplicate lui Alexei Navalnîi # Ziarul de Garda
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a condamnat marți, 3 februarie, Rusia pentru „tratamentele inumane” și „detenția ilegală” aplicate opozantului Alexei Navalnîi, critic al Kremlinului, la întoarcerea sa în Rusia în 2021, unde a murit trei ani mai târziu, relatează AFP, citat de Agerpres. Opozantului rus Alexei Navalnîi a fost arestat la sosirea sa în...
16:10
Politico: Trump se pregătește să renunțe la controlul armelor nucleare cu Rusia. Acest lucru ar marca prima dată, în aproape 40 de ani, când SUA nu ar avea în vigoare un astfel de tratat cu Rusia # Ziarul de Garda
Joi, 5 februarie, expiră Tratatul pentru Reducerea Armelor Nucleare Strategice (START), încheiat între SUA și Rusia, lucru care ar putea declanșa o cursă globală a armelor nucleare pentru prima dată de la Războiul Rece, scrie Politico. Documentul, care a fost încheiat în 2010, limitează numărul de rachete, bombardiere și focoase nucleare desfășurate atât de SUA,...
Acum 6 ore
15:50
Deputatul Radu Marian, despre declinul pieței imobiliare: „Anume prețul este motivul cel mai important pentru care clienții s-au oprit în a cumpăra locuințe” # Ziarul de Garda
Deputatul PAS Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, vine cu precizări în ceea ce privește aplicarea noii legi care se referă la limitele de tranzacționare a locuințelor în numerar, în contextul în care Uniunea Agențiilor Imobiliare a anunțat că, în 2025, tranzacțiile au scăzut cu peste 60%, iar „trimestru cu trimestru situația...
15:40
LIVE TEXT/ Suedia și Danemarca vor achiziționa și livra Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană în valoare de circa 290 milioane de dolari. Război în Ucraina, ziua 1441 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:32 Suedia şi Danemarca vor achiziţiona şi livra Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană în valoare de circa 290 milioane de dolari pentru a o ajuta să respingă atacurile ruseşti, au declarat miniştrii apărării din cele două ţări, scrie Reuters. Cele două țări vor achiziţiona sistemele de apărare antiaeriană Tridon, dezvoltate de BAE Systems Bofors,...
15:10
Produs cosmetic ce conține substanțe incluse în lista celor interzise. ANSA îl recheamă de la consumatori # Ziarul de Garda
Două loturi neconforme ale produsului „Adora Entourage” – apă de parfum, produs de S.A. „Viorica-Cosmetic”, ce conține în componență substanțe incluse în lista celor interzise, au fost identificate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), se arată într-un comunicat. Astfel, în cadrul verificărilor efectuate, a fost identificat lotul, cu termen de valabilitate până la data...
15:00
Zelenski: Activitatea echipei de negociere va fi ajustată din cauza atacurilor recente ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei # Ziarul de Garda
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că activitatea echipei de negociere va fi „ajustată” din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei din noaptea zilei de 3 februarie. Președintele ucrainean a menționat că un atac combinat rusesc a avariat instalațiile energetice din regiunile Kiev, Harkiv, Dnipro, Vinița, Odesa și Zaporiijea. Zelenski a subliniat că...
14:50
Cât va plăti consumatorul casnic în factură? Precizările ANRE după aprobarea noului tarif la gazele naturale # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) va continua să monitorizeze „evoluțiile de pe piața gazelor naturale și să ajusteze prețurile reglementate ori de câte ori condițiile o impun, în strictă conformitate cu prevederile legislației sectoriale și ale Metodologiei tarifare, cu scopul de a asigura prețuri corecte”, susțin reprezentanții instituției după ce a fost aprobat tariful de...
14:30
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Avocatul Radu Jigău se retrage din concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție # Ziarul de Garda
Astăzi, 3 februarie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde vor fi examinate trei rapoarte întocmite de Comisia de evaluare externă. La fel, pe ordinea de zi este sesizarea Parlamentului și Guvernului cu privire la necesitatea consolidării legislației contravenționale și penale cu privire la siguranța și securitatea judecătorului. UPDATE 14:24 La ședință a...
Acum 8 ore
13:50
MEC anunță modificări la examenul național de bacalaureat. Va fi redus numărul de itemi, dar și clarificate cerințele testelor # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat astăzi, 3 februarie, o serie de modificări privind examenul național de bacalaureat. Au fost operate ajustări la probele de bacalaureat pentru sesiunea 2026, vizând atât reducerea numărului de itemi, cât și clarificarea cerințelor testelor, pentru a facilita gestionarea timpului de către elevi, menținând totodată nivelul de complexitate al...
13:30
CSM avertizează asupra „riscului sistemic de agresiune împotriva judecătorilor” și solicită intervenții legislative „urgente” de la Parlament și Guvern # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) informează că a solicitat Parlamentului și Guvernului modificarea Codului contravențional și a Codului penal pentru sancționarea expresă a ultrajului, agresiunii, amenințării și hărțuirii împotriva judecătorilor, precum și adoptarea măsurilor legislative necesare pentru crearea și funcționarea poliției judiciare, ca mecanism esențial de protecție a instanțelor și a actului de justiție. CSM...
13:20
Poliția confirmă că „hoțul în lege” Ivan Gușan, alias Patron, condamnat în Franța la 10 ani de închisoare inclusiv pentru crimă organizată și jaf armat, a fost reținut la Londra. Bărbatul ar fi fost prins într-o mașină de lux # Ziarul de Garda
„Hoțul în lege” Ivan Gușan, cunoscut sub numele de „Nicu Patron”, în vârstă de 54 de ani, a fost reținut la Londra de către ofițerii Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității (National Crime Agency). Acesta a fost scos cu forța dintr-o mașină de lux de marca Mercedes S-Class, condusă de un șofer. „Nicu Patron” se afla împreună...
13:10
10 persoane care au înșelat peste o sută de victime cu „muncă în UE” au fost condamnate la închisoare. Au cauzat un prejudiciu de peste 9 milioane de lei # Ziarul de Garda
10 persoane – șase bărbați, cu vârste între 38 și 53 de ani, și patru femei, cu vârste între 43 și 51 de ani, au fost condamnate pentru comiterea infracțiunilor de escrocherie, trafic de influență, organizarea migrației ilegale, a informat marți, 3 februarie, Procuratura Generală (PG). Astfel, instanța a dispus: Potrivit comunicatului, o inculpată, în calitate de director...
13:10
LIVE TEXT/ Mark Rutte, aflat la Kiev: Atacul Rusiei din această noapte confirmă încă o dată că Moscova nu este angajată în negocieri de pace autentice. Război în Ucraina, ziua 1441 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:05 Aflat la Kiev, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în discursul său adresat Radei Supreme a menționat că atacul Rusiei, care a avut loc peste noapte, împotriva Ucrainei „confirmă încă o dată că Moscova nu este angajată în negocieri de pace autentice”, scrie Evropeiskaia Pravda. „S-au înregistrat progrese importante aici. Dar Rusia continuă...
12:20
Inculpatul Ciochină, ultimul cuvânt: „Învinuirea mea se bazează pe aberații difuzate de Ziarul de Gardă…” # Ziarul de Garda
În cătușe și escortat de oamenii legii, așa a apărut Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, la ultima ședință înainte de pronunțarea sentinței. În ultimul său cuvânt către instanță, la doi ani de la accidentul care i-a luat viața lui Mihăiță,...
Acum 12 ore
12:00
CNA: În 2025 au fost depistate circa 800 de infracțiuni de corupție și au fost identificate active ilicite în valoare de peste 723 de milioane de lei # Ziarul de Garda
În anul 2025, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au depistat circa 800 de infracțiuni de corupție și conexe corupției, informează CNA în raportul de activitate. În același timp, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) în anul 2025, a desfășurat investigații financiare paralele în cadrul a 205 cauze penale, fiind identificate 1100 de bunuri aparținând...
11:50
Ședință Parlamentului s-a încheiat. Președintele Parlamentului din Lituania, în plenul Legislativului: „Lituania va fi recunoscătoarea mereu pentru că R. Moldova a fost prima care a recunoscut independența Lituaniei” # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc marți, 3 februarie, în prima ședință din 2026, care va inaugura sesiunea de primăvară. În cadrul ședinței solemne, Lauri Hussar, președintele Riigikogu al Estoniei, Daiga Mierina, președinta Saeimei Republicii Letonia și Juozas Olekas, președintele Seimas-ului Republicii Lituania, care se află într-o vizită oficială în R. Moldova, vor susține discurs în plenul Parlamentului....
11:50
CNAS avertizează despre o informație falsă privind alocarea a câte 5000 de lei: „Această schemă este promovată de persoane rău intenționate cu scopul de a obține acces la datele personale ale cetățenilor” # Ziarul de Garda
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează marți, 3 februarie, în legătură cu o informație falsă privind alocarea a câte 5000 de lei din fondul social. Astfel, CNAS subliniază într-un comunicat faptul că în R. Moldova NU EXISTĂ un „fond social” și nu există niciun program oficial care să prevadă alocarea sumei menționate. „Informăm cetățenii că...
11:40
LIVE/ Ședință Parlamentului. Președintele Parlamentului din Lituania, în plenul Legislativului: „Lituania va fi recunoscătoarea mereu pentru că R. Moldova a fost prima care a recunoscut independența Lituaniei” # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc marți, 3 februarie, în prima ședință din 2026, care va inaugura sesiunea de primăvară. În cadrul ședinței solemne, Lauri Hussar, președintele Riigikogu al Estoniei, Daiga Mierina, președinta Saeimei Republicii Letonia și Juozas Olekas, președintele Seimas-ului Republicii Lituania, care se află într-o vizită oficială în R. Moldova, vor susține discurs în plenul Parlamentului....
11:30
FT: Ucraina a aprobat un plan de armistițiu cu Rusia. O încălcare a acestuia de către armata rusă va duce la un răspuns militar din partea Europei și SUA # Ziarul de Garda
Ucraina a aprobat un plan de armistițiu cu Rusia, conform căruia o încălcare a armistițiului de către Rusia va duce la un răspuns militar coordonat din partea Europei și a Statelor Unite. Cu toate acestea, aliații sunt pregătiți să ia măsuri doar după un anumit timp, scrie Financial Times (FT). Publicația scrie că planul de...
11:20
LIVE/ Ședință Parlamentului. Președinta Parlamentului din Letonia, în plenul Legislativului: „Poezia «În limba ta»” de Grigore Vieru, a stat la baza cântecului leton «Dzimtā valoda»” # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc marți, 3 februarie, în prima ședință din 2026, care va inaugura sesiunea de primăvară. În cadrul ședinței solemne, Lauri Hussar, președintele Riigikogu al Estoniei, Daiga Mierina, președinta Saeimei Republicii Letonia și Juozas Olekas, președintele Seimas-ului Republicii Lituania, care se află într-o vizită oficială în R. Moldova, vor susține discurs în plenul Parlamentului....
11:10
LIVE/ Ședință Parlamentului. Președintele parlamentului din Estonia, susține un discurs în cadrul unei ședințe solemne a Parlamentului # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc marți, 3 februarie, în prima ședință din 2026, care va inaugura sesiunea de primăvară. În cadrul ședinței solemne, Lauri Hussar, președinta Riigikogu al Estoniei, Daiga Mierina, președinta Saeimei Republicii Letonia și Juozas Olekas, președintele Seimas-ului Republicii Lituania, care se află într-o vizită oficială în R. Moldova, vor susține discurs în plenul Parlamentului....
11:00
LIVE TEXT/ Ședința CSM: A fost amânată examinarea raportului Comisiei Vetting privind evaluarea judecătorului Mihail Bușuleac, ex-președinte interimar al Judecătoriei Cahul # Ziarul de Garda
Astăzi, 3 februarie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde vor fi examinate trei rapoarte întocmite de Comisia de evaluare externă. La fel, pe ordinea de zi este sesizarea Parlamentului și Guvernului cu privire la necesitatea consolidării legislației contravenționale și penale cu privire la siguranța și securitatea judecătorului. Știrea se actualizează… UPDATE 10:51...
10:40
LIVE/ Ședință Parlamentului. Președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania vor susține discursuri în cadrul unei ședințe solemne a Parlamentului # Ziarul de Garda
Deputații se întrunesc marți, 3 februarie, în prima ședință din 2026, care va inaugura sesiunea de primăvară. În cadrul ședinței solemne, Lauri Hussar, președintele Riigikogu al Estoniei, Daiga Mierina, președinta Saeimei Republicii Letonia și Juozas Olekas, președintele Seimas-ului Republicii Lituania, care se află într-o vizită oficială în R. Moldova, vor susține discurs în plenul Parlamentului....
10:30
ULTIMA ORĂ/ ANRE a aprobat un preț mai mic la gaze decât cel propus de Energocom: cât vor plăti consumatorii casnici # Ziarul de Garda
Consumatorii casnici vor achita 13,35 lei pentru fiecare metru cub de gaze naturale, fără TVA și respectiv 14,42 lei cu TVA. Hotărârea a fost adoptată în ședința de marți, 3 februarie, a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Tariful stabilit de ANRE este mai mic decât cel propus de SA „Energocom”, care prevedea un...
10:30
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Drochia, Ion Rusu, a promovat evaluarea externă, după ce CSM a acceptat raportul Comisiei de evaluare # Ziarul de Garda
Vicepreședintele interimar al Judecătoriei Drochia, Ion Rusu, a promovat evaluarea externă, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat raportul pozitiv al Comisiei de evaluare, cu un vot unanim. Anterior, pe 20 ianuarie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că judecătorul Ion Rusu a fost propus spre promovarea evaluării externe. Conform concluziilor raportului,...
10:10
Fosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim nu a promovat evaluarea externă. Magistrata a fost decăzută din dreptul de a ocupa funcția de judecător timp de 5 ani # Ziarul de Garda
Vosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim (Aramă) nu a promovat evaluarea externă. La ședința de astăzi, 3 februarie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au acceptat, cu un vot de 10 la 1, raportul Comisiei de evaluare externă a judecătorilor prin care a fost propusă nepromovarea judecătoarei. Cu un vot „contra” a venit membra...
10:10
Doi inspectori ai INSP, cercetați penal pentru că au falsificat procese-verbale pentru a scăpa doi șoferi de amenzi # Ziarul de Garda
Doi angajați ai Inspectoratului Național de Securitate Publică al Poliției sunt cercetați penal pentru falsificarea unor procese verbale în privința unor șoferi care au încălcat Regulamentul circulației rutiere în Nisporeni și Ungheni, anunță marți, 3 februarie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit unui comunicat, în 2025 cei doi ar fi întocmit...
10:00
Vosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim nu a promovat evaluarea externă. Magistrata a fost decăzută din dreptul de a ocupa funcția de judecător timp de 5 ani # Ziarul de Garda
Vosta vicepreședintă a Judecătoriei Cimișlia, Sofia Ghidirim (Aramă) nu a promovat evaluarea externă. La ședința de astăzi, 3 februarie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au acceptat, cu un vot de 10 la 1, raportul Comisiei de evaluare externă a judecătorilor prin care a fost propusă nepromovarea judecătoarei. Cu un vot „contra” a venit membra...
09:40
LIVE TEXT/ Zelenski: Rusia a atacat Ucraina cu peste 450 de drone și 70 de rachete. Nouă persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1441 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:35 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a informat că armata rusă a atacat Ucraina cu peste 70 de rachete și 450 de drone. „Eliminarea consecințelor atacului rusesc în regiunile noastre este în curs de desfășurare. A existat un alt atac țintit asupra instalațiilor energetice: rușii au folosit o cantitate semnificativă de rachete balistice în combinație...
09:10
LIVE TEXT/ Ședința CSM: Vor fi examinate rapoartele Comisiei de evaluare externă și sesizarea Parlamentului și Guvernului cu privire la consolidarea siguranței judecătorilor # Ziarul de Garda
Astăzi, 3 februarie, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unde vor fi examinate trei rapoarte întocmite de Comisia de evaluare externă. La fel, pe ordinea de zi este sesizarea Parlamentului și Guvernului cu privire la necesitatea consolidării legislației contravenționale și penale cu privire la siguranța și securitatea judecătorului. Știrea se actualizează… La ședință...
08:30
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat mai multe localități din Ucraina cu drone și rachete. Sunt raportate incendii, iar mai multe instalații energetice sunt avariate. Război în Ucraina, ziua 1441 # Ziarul de Garda
8:24 Forțele rusești au efectuat mai multe atacuri aeriene în Ucraina, folosind drone, rachete aeriene și maritime, scrie Hromadske. Armata rusă a lansat rachete de croazieră de pe bombardiere strategice Tu-95MS din regiunea Mării Caspice. De asemenea, au fost folosite rachete balistice Iskander-M/S-300, rachete antinavă Kh-22/32 și rachete de croazieră maritime Kalibr. În urma atacurilor,...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Delegația ucraineană a plecat în Emiratele Arabe Unite pentru discuții de pace. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:58 Delegația ucraineană va avea o reuniune trilaterală în Emiratele Arabe Unite pentru a găsi „soluțiile reale în numele păcii”. O declarație în acest sens a fost făcută de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie Ukrinform. „Echipa noastră continuă să colaboreze cu partea americană pentru ca deciziile reale, în numele păcii, să fie puse în...
21:40
Trump anunță un acord comercial cu India. SUA reduc tarifele la 18%, India acceptă să înceteze achizițiile de petrol rusesc # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, 2 februarie, că a convenit un acord comercial cu India care reduce tarifele vamale ale SUA pentru produsele indiene la 18% de la 50%, în schimbul angajamentului Indiei de a reduce barierele comerciale, de a înceta să mai cumpere petrol rusesc și de a cumpăra petrol, în schimb,...
21:10
Accident rutier grav pe traseul R-1. Doi minori, care traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni, au fost loviți. Unul dintre aceștia a murit la spital # Ziarul de Garda
Un accident rutier s-a produs luni seară, 2 februarie, în jurul orei 19:00, pe traseul R-1, km 22+500 m, în direcția spre Chișinău. Doi minori, care traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni, au fost loviți și transportați de urgență la Spitalul Raional Strășeni în stare gravă. Ulterior, unul dintre aceștia a decedat. Conform informațiilor...
21:00
Judecătorul Corneliu Guzun, audiat de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Mai multe persoane terțe au avut intervenții în cadrul audierii # Ziarul de Garda
Judecătorul Corneliu Guzun, în proces de evaluare în calitate de fost vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, a fost audiat luni, 2 februarie, de Completul D al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor. Membrii Completului – Marcel van de Wetering (vicepreședinte al Comisiei și președinte de complet), Iurie Gațcan și Lilian Enciu – au examinat, în...
20:20
Estonia își va deschide o ambasadă la Chișinău. Igor Grosu: „Un lucru care spune mult despre nivelul relațiilor noastre” # Ziarul de Garda
Autoritățile din Estonia își vor deschide o ambasadă la Chișinău. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Președintele Riigikogu al Republicii Estonia, Lauri Hussar, președinta Saeimei Republicii Letonia, Daiga Mieriņa, și președintele Seimasului Republicii Lituania, Juozas Olekas. Misiunea diplomatică va deveni...
Ieri
19:50
UPDATE/ Poliția anunță că a reținut un bănuit în cazul fetiței de 9 ani care ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual. Tânărul are 17 ani # Ziarul de Garda
UPDATE 19:42 În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii și procurorii din Hîncești au reținut bănuitul în comiterea infracțiunii. „Este vorba despre un tânăr de 17 ani, din aceeași localitate, care la moment este reținut și audiat de oamenii legii. În continuare au loc măsurile procesual-penale stabilite de lege”, se spune într-un comunicat al Poliției....
19:30
LIVE TEXT/ Kievul se pregătește pentru noi atacuri rusești de amploare: „Ei încearcă să ne omoare prin foame și frig”. Război în Ucraina, ziua 1440 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:25 După o scurtă perioadă de acalmie, Kievul se pregătește pentru noi atacuri aeriene rusești de amploare, în contextul unui val de frig sever care coboară temperaturile sub –20°C. Forțele ruse au lansat ultima dată un atac masiv asupra Kievului în noaptea de 24 ianuarie, avariind atât infrastructura energetică, scrie presa ucraineană. Această pauză...
19:10
În ultimul său cuvânt către instanță, Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, a reiterat că dosarul său este fabricat, „iar procurorului de caz ar trebui să-i fie rușine pentru probele prezentate în dosar”. Ciochină se declară nevinovat și susține că „va...
19:00
Membru CSP, după eliberarea din arest a lui Andronachi: „Inspecția Procurorilor s-a autosesizat cu privire la faptele pretins a fi comise de procuror” # Ziarul de Garda
Inspecția Procurorilor, din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), s-a autosesizat cu privire la faptele pretins a fi comise de Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează dosarul de spălare de bani în proporții deosebit de mari al lui Vladimir Andronachi. Anunțul a fost făcut de către Andrei Cebotari, membru al CSP, după comunicatul Curții de Apel...
18:50
UPDATE/ După mai bine de un an de așteptare, Vladislav Schibin a fost numit judecător la Curtea de Apel Centru. De ce a luat atâta timp? Răspunsul Președinției # Ziarul de Garda
UPDATE 2 februarie, 18:40 La peste o săptămână de când ZdG a întrebat Președinția de ce a fost necesar un an pentru semnarea decretului de numire a lui Vladislav Schibin, șefa Direcției informare și comunicare cu mass-media din cadrul instituției, Rima Plăcintă-Condrațchi, a răspuns că documentul „a fost semnat după examinarea și clarificarea aspectelor necesare în...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.