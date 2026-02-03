Doi inspectori ai INSP, cercetați penal pentru că au falsificat procese-verbale pentru a scăpa doi șoferi de amenzi

12:50

Kremlinul a confirmat că a doua rundă de negocieri de pace dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina va avea loc la Abu Dhabi pe 4 și 5 februarie. „În privința unor chestiuni, cu siguranță ne-am apropiat, deoarece au existat discuții și conversații, iar cu privire la unele chestiuni, este mai ușor să găsim un teren...