APP clarifică modul de expropriere a terenurilor pentru noua Ambasadă a SUA

07:20

Opt persoane au murit după ce un autobuz a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat duminică, în provincia Antalya, din sudul Turciei. Accidentul s-a produs pe o rampă de acces la autostradă, în localitatea Dosemealti, la nord-vest de orașul Antalya. Imaginile difuzate de televiziunea publică TRT arată autobuzul răsturnat la marginea drumului. Guvernatorul provinciei, […] Articolul Accident grav în Antalya. Opt decese și 26 de răniți după ieșirea unui autobuz de pe șosea apare prima dată în SafeNews.