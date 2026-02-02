CNA descinde în Chișinău, Șoldănești și Rezina într-un dosar de corupție legat de certificate medicale pentru șoferi

08:40

O afacere care părea sigură s-a transformat într-o păcăleală costisitoare pentru un vânzător din Japonia. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani, a rămas fără ceasuri de lux evaluate la 247.000 de euro, după o întâlnire aranjată în capitala Italiei. Totul a început pe Instagram, unde japonezul a publicat fotografii cu patru ceasuri de colecție.