SUA aprobă vânzări de servicii militare către Israel în valoare de peste 6,5 miliarde de dolari

În noile fişiere publicate vineri de Departamentul Justiţiei al Statelor Unite, Jeffrey Epstein afirma în iulie 2013 că Bill Gates i-ar fi cerut unui consilier medicamente pentru o boală cu transmitere sexuală, ”ca urmare a sexului cu fete ruse”, şi că i-ar fi administrat pe ascuns antibiotice soţiei sale de atunci, Melinda, din acest motiv, […] Articolul Documente DOJ: Epstein a pretins că Bill Gates ar fi avut o boală cu transmitere sexuală şi i-ar fi dat Melindei antibiotice pe ascuns apare prima dată în SafeNews.