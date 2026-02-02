Vizită oficială la Bruxelles. Mihai Popșoi discută sprijinul UE pentru Republica Moldova

08:20

Sud-estul Australiei se confruntă cu o situație critică, după ce un val de căldură extremă a dus temperaturile aproape de 50 de grade Celsius și a intensificat incendiile de vegetație. Autoritățile spun că este unul dintre cele mai dificile episoade din ultimii ani. În statul Victoria, ziua de marți, 27 ianuarie 2026, a stabilit noi