Poliția raportează peste 4.400 de încălcări în trafic, în doar două zile
SafeNews, 2 februarie 2026 11:00
Drumurile din Republica Moldova au fost intens monitorizate în weekend, după ce polițiștii au constatat un număr mare de abateri grave în trafic. Datele arată un nivel ridicat de risc pentru siguranța rutieră. Potrivit Poliția Republicii Moldova, în doar două zile au fost înregistrate peste 4.470 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai periculoase […]
• • •
Acum 10 minute
11:10
FOTO | Drumarii intervin de urgență pe mai multe trasee naționale pentru plombarea gropilor # SafeNews
Echipele de drumari intervin în mai multe zone ale țării pentru a repara gropile apărute pe carosabil după vremea instabilă din ultimele zile. Lucrările au loc în regim de urgență, iar șoferii sunt avertizați să circule cu prudență. Administrația Națională a Drumurilor anunță că echipele S.A. „Drumuri" desfășoară lucrări de plombare pe mai multe trasee […]
Acum 30 minute
11:00
Drumurile din Republica Moldova au fost intens monitorizate în weekend, după ce polițiștii au constatat un număr mare de abateri grave în trafic. Datele arată un nivel ridicat de risc pentru siguranța rutieră. Potrivit Poliția Republicii Moldova, în doar două zile au fost înregistrate peste 4.470 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere. Cele mai periculoase […] Articolul Poliția raportează peste 4.400 de încălcări în trafic, în doar două zile apare prima dată în SafeNews.
11:00
Compania franceză de tehnologie Capgemini vinde subsidara din SUA implicată într-un contract cu agenţia americană ICE # SafeNews
Compania franceză de tehnologie Capgemini a anunţat duminică faptul că îşi va vinde subsidiara americană, Capgemini Government Solutions (CGS), după ce a fost presată să ofere explicaţii privind un contract semnat de această divizie cu agenţia americană de control al imigraţiei ICE, transmite Reuters. Miniştri şi parlamentari francezi, inclusiv ministrul de finanţe Roland Lescure, au […]
11:00
SUA aprobă vânzări de servicii militare către Israel în valoare de peste 6,5 miliarde de dolari # SafeNews
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vineri, 30 ianuarie 2026, mai multe contracte de armament către Israel. Valoarea totală a acestora depăşeşte 6,5 miliarde de dolari. Primul contract prevede o potențială vânzare de vehicule tactice ușoare Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) și echipamente asociate, în valoare estimată de 1,98 miliarde de dolari, AM General […]
10:50
Luptătoarea Irina Rîngaci și canoistul Serghei Tarnovschi încă mai culeg roadele muncii depuse în 2025. Aceștia au fost desemnați cei mai buni sportivi ai anului trecut în cadrul evenimentului tradițional „Cina Olimpică", organizat la Palatul Republicii din Chișinău. TVR Moldova a fost, la rândul său, premiată pentru promovarea imaginii Republicii Moldova pe arena sportivă internațională. Ovaționați […]
Acum o oră
10:40
CNA descinde în Chișinău, Șoldănești și Rezina într-un dosar de corupție legat de certificate medicale pentru șoferi # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău desfășoară acțiuni ample de urmărire penală în mai multe dosare de corupție sistemică ce vizează eliberarea ilegală a certificatelor medicale necesare șoferilor. Potrivit anchetei, sunt vizați membri ai Comisiei narcologice speciale, ai Comisiei medicale a conducătorilor de autovehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, […]
Acum 2 ore
10:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 2 februarie 2026.
09:40
Parlamentarii revin astăzi din vacanța de iarnă, iar sesiunea de primăvară 2026 începe oficial pe 2 februarie, conform unei dispoziții semnate de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Prima ședință plenară a noii sesiuni este programată pentru marți, 3 februarie, potrivit unei hotărâri aprobate de Biroul permanent, care a stabilit și agenda pentru perioada 3–5 februarie. Ședința […]
09:40
Botswana amenință Germania cu trimiterea a 40.000 de elefanți, pe fondul disputei privind fildeșul # SafeNews
Autoritățile din Botswana au escaladat conflictul cu Germania privind protecția elefanților. Ministrul Mediului, Winter Boipuso Molotsi, a declarat că țara sa este gata să „deporteze" 40.000 de elefanți în Germania. Potrivit lui, numărul mare de elefanți din țară duce la distrugerea câmpurilor și la pierderi de vieți omenești, iar interdicția comerțului cu fildeș privează statul […]
09:30
Republica Moldova și moldovencele apar menționate în documente legate de Jeffrey Epstein, condamnat în SUA pentru infracțiuni sexuale și decedat ulterior în detenție. Referințele se regăsesc și într-un schimb de mesaje atribuit fostului ministru de externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák. În ianuarie 2019, în timpul unei vizite oficiale la Chișinău, Miroslav Lajčák i-ar fi transmis […]
09:30
Statele Unite rămân un investitor și partener strategic pe termen lung al Republicii Moldova, cu priorități clare în domeniul securității energetice, cooperării economice și consolidării instituțiilor statului. Declarațiile au fost făcute în cadrul vizitei efectuate la Chișinău, în perioada 29-30 ianuarie, de asistentul adjunct al secretarului de stat al SUA, Christopher Smith. Oficialul american a […]
09:20
Un lot mare de mărar proaspăt nu a ajuns pe mesele oamenilor, după ce autoritățile au depistat un risc pentru sănătate. Aproximativ 15 tone de mărar de import au fost retrase și distruse, din cauza depășirii limitelor admise de pesticide. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că analizele de laborator au confirmat prezența pesticidului […]
09:20
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, se află la Bruxelles, în perioada 2–4 februarie, pentru discuții cu oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene. La nivelul instituțiilor europene, Mihai Popșoi va discuta cu Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, și cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare […]
Acum 4 ore
09:00
Germania cheltuie 1,4 trilioane de euro pe protecție socială. Cine beneficiază cel mai mult # SafeNews
Cheltuielile sociale masive ale Germania generează diferențe mari între ceea ce plătesc și ceea ce primesc cetățenii, în funcție de nivelul veniturilor. Un studiu realizat de Institutul Economic German din Köln arată că statul german a direcționat anul trecut aproximativ 1,4 trilioane de euro pentru pensii, sănătate, îngrijire și ajutoare sociale. O parte semnificativă din […]
08:50
Liberalizarea pieței gazelor naturale aduce schimbări directe pentru consumatori. Autoritățile propun reguli noi care îți oferă mai mult control asupra modului în care plătești gazele. ANRE a lansat pentru consultări publice două proiecte de regulamente. Unul vizează furnizarea gazelor naturale. Celălalt stabilește procedura de schimbare a furnizorului. Documentele prevăd introducerea a două tipuri de contracte. […]
08:40
Ziua de 2 februarie aduce vreme stabilă, dar foarte rece, pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi acoperit de nori, iar meteorologii nu prognozează precipitații. Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, masa de aer rece menține temperaturile la valori negative pe tot parcursul zilei. Vântul va bate din nord-est, cu intensificări de până […]
08:00
Cel puțin 31 de polițiști au fost răniți după protestele declanșate de închiderea unui centru cultural de stânga din Torino, în nordul Italiei, au anunțat autoritățile duminică, potrivit dpa, informează Agerpres. Zece persoane au fost arestate în timpul ciocnirilor dintre poliție și demonstranți sâmbătă. Inițial, nu a existat nicio informație despre numărul de protestatari răniți, […]
08:00
Atac rusesc asupra unui autobuz care transporta mineri ucraineni: „Civili care nu erau implicați în lupte” # SafeNews
Atacul rusesc asupra unui autobuz în apropierea orașului Pavlograd din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk a ucis cel puțin 15 mineri și a rănit alți șapte, a anunțat cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, DTEK, citată de The Kyiv Independent. Rusia a lansat un atac pe scară largă împotriva minelor DTEK, a anunțat compania. Unul […]
08:00
Alegerile din Găgăuzia trebuie să se desfășoare într-un mod democratic, transparent și corect, în beneficiul cetățenilor regiunii, a declarat șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko. Oficialul european a menționat în cadrul emisiunii „Територия свободы" de la Realitatea TV că autonomia se află într-un moment politic sensibil și a exprimat speranța că problemele existente […]
07:40
Krasnoselski cere întărirea pregătirii militare și măsuri sporite de securitate înainte de alegeri # SafeNews
Autoritățile separatiste din Transnistria își reorientează prioritățile spre securitate, control informațional și gestionarea fluxurilor de persoane, pe fondul războiului din Ucraina și al alegerilor prezidențiale programate pentru decembrie. În discursul anual, liderul regiunii, Vadim Krasnoselski, a cerut Ministerului Apărării local „să își continue activitatea de consolidare și dezvoltare a potențialului militar, tehnic și de personal". […]
07:30
În 2025, fondurile de asigurări obligatorii de sănătate au acoperit consumabile medicale costisitoare în valoare de peste 196 milioane de lei, utilizate în intervenții chirurgicale complexe și de înaltă tehnologie. Potrivit datelor oferite de Compania Națională de Asigurări în Medicină, doar în luna decembrie au fost transferate peste 30 de milioane de lei către 11 […]
07:20
Accident grav în Antalya. Opt decese și 26 de răniți după ieșirea unui autobuz de pe șosea # SafeNews
Opt persoane au murit după ce un autobuz a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat duminică, în provincia Antalya, din sudul Turciei. Accidentul s-a produs pe o rampă de acces la autostradă, în localitatea Dosemealti, la nord-vest de orașul Antalya. Imaginile difuzate de televiziunea publică TRT arată autobuzul răsturnat la marginea drumului. Guvernatorul provinciei, […]
Acum 6 ore
07:10
Începând de ast[zi, copiii revin la lecții cu prezență fizică în instituțiile de învățământ din Chișinău. O declarație în acest sens a fost făcută de primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul a precizat că decizia a generat, în ultimele zile, numeroase reacții din partea elevilor, părinților și tinerilor. Potrivit acestuia, opiniile exprimate au fost diferite. Ion […]
Acum 24 ore
16:30
Începând de duminică, 1 februarie, turiștii trebuie să achite un bilet de intrare în valoare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi. Piazza di Trevi rămâne accesibilă gratuit pentru toată lumea, iar fântâna poate fi admirată în continuare din exteriorul spațiului închis. Capodopera barocă din secolul al XVIII-lea atrage anual milioane […]
12:20
Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Tudora-1 au intervenit noaptea trecută pentru a ajuta mai multe camioane blocate în satul Tudora, din cauza ghețușului format pe carosabil. Intervenția a avut loc în colaborare cu drumarii locali. Echipele au împrăștiat material antiderapant, nisip, iar cu ajutorul unui tractor au deblocat trei camioane rămase pe drum. În […]
11:40
Numărul cetățenilor moldoveni cărora le sunt anulate buletinele românești este în creștere și ar putea chiar să se dubleze, pe fondul verificărilor intensificate ale autorităților din România. Controalele vizează atât retragerea actelor deja emise, cât și respingerea cererilor pentru buletinele electronice. Un caz recent este cel al Corneliei Călin, cetățean român stabilit în Republica Moldova, […]
11:30
Armata israeliană a anunțat atacuri împotriva militanților Hamas și Jihadului Islamic, precum și împotriva depozitelor de arme, după ce militanții au ieșit dintr-un tunel din Rafah. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat în noaptea de sâmbătă, 31 ianuarie, că au atacat comandanții grupărilor teroriste Hamas și Jihadul Islamic, precum și un depozit de […]
11:20
FOTO | Accident mortal în Italia cu implicarea a doi moldoveni. Victimă un copil de 5 ani # SafeNews
Trei bărbați, printre care doi moldoveni, au ajuns la spital, iar un copil de doar 5 ani și-a pierdut viața ca urmare a unui grav accident. Tragedia s-a produs în seara zilei de sâmbăta, 31 ianuarie, în localitatea San Possidonio din provincia italiană Modena. Potrivit presei apenine, în jurul orei 17:00, un moldovean de 42 de […]
Ieri
10:20
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a investit o sumă record de 955 de milioane de euro (1,14 miliarde de dolari) în 37 de proiecte din România în 2025. Recordul de anul trecut a fost cu 35% mai mare decât investiția 2024 (707 milioane de euro) pentru 44 de proiecte. Rezultatele evidențiază potențialul în […]
10:10
Statele Unite au devenit principalul furnizor de gaz natural lichefiat pentru Uniunea Europeană. În luna ianuarie, SUA au asigurat aproximativ 60% din importurile de GNL ale UE. Datele provin de la compania de analiză Kpler și au fost citate de agenția Reuters
10:10
Sute de manifestanţi au protestat sâmbătă la Milano faţă de trimiterea agenţilor ICE la Jocurile Olimpice de iarnă, relatează AP, citată de News.ro. Protestul din Piazza XXV Aprile, o piaţă numită după data eliberării Italiei de fascism şi nazism în 1945, a atras oameni din Partidul Democrat de stânga, confederaţia sindicală CGIL şi organizaţiile ANPI care […] Articolul Protest împotriva ICE la Milano. Protestatarii nu-i vor la Jocurile Olimpice apare prima dată în SafeNews.
10:00
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că Statele Unite ar putea „ajunge la un acord” în privinţa Cubei. Aceste declaraţii vin în contextul în care Donald Trump a ameninţat că va impune taxe vamale oricărei ţări care furnizează petrol Cubei. Locatarul Casei Albe a făcut din nou apel la insulă să negocieze cu Statele […] Articolul Trump spune că SUA ar putea ajunge la un acord cu Cuba apare prima dată în SafeNews.
09:40
Shakira a devenit oficial deținătoare a Recordurilor Mondiale Guinness. Superstarul columbian a stabilit recordul pentru artista latino-americană cu cele mai mari încasări din toate timpurile, potrivit Billboard. Turneul ei mondial „Las Mujeres Ya No Lloran” („Femeile nu mai plâng”) a început în februarie 2025 și continuă în 2026, relatează news.am. În această perioadă, Shakira: Astfel, cântăreața […] Articolul Shakira a intrat în Cartea Recordurilor Guinness apare prima dată în SafeNews.
09:30
Dosarele Epstein: Democrații acuză administrația Trump că a publicat doar jumătate din numărul estimat de pagini și cer accesul complet la documente # SafeNews
După o lună de tăcere în legătură cu dosarele Epstein, Departamentul de Justiție al SUA consideră acum că și-a îndeplinit obligația de a publica toate documentele, în conformitate cu cerințele legii adoptate de Congres, deși după termenul limită. Însă politicienii democrați din opoziție insistă că administrația Trump a păstrat nepublicate mult prea multe documente – […] Articolul Dosarele Epstein: Democrații acuză administrația Trump că a publicat doar jumătate din numărul estimat de pagini și cer accesul complet la documente apare prima dată în SafeNews.
08:00
Federaţia Germană de Fotbal exclude varianta boicotării Cupei Mondiale, în ciuda îndemnurilor de a i se opune lui Trump # SafeNews
Federaţia Germană de Fotbal a exclus varianta boicotării Cupei Mondiale, în ciuda îndemnurilor din interiorul forului de a-i transmite un mesaj preşedintelui american Donald Trump, relatează AP. „Credem în puterea unificatoare a sportului şi în impactul global pe care îl poate avea Cupa Mondială”, a precizat federaţia într-un comunicat. „Obiectivul nostru este să consolidăm această […] Articolul Federaţia Germană de Fotbal exclude varianta boicotării Cupei Mondiale, în ciuda îndemnurilor de a i se opune lui Trump apare prima dată în SafeNews.
07:50
O adolescentă de 17 ani și-a pierdut viața, vineri, după ce a căzut de pe stânci într-o zonă periferică a localității Mateuți, raionul Rezina. Potrivit poliției, tânăra se afla la o plimbare atunci când ar fi alunecat și a căzut de la înălțimea de aproximativ 20 de metri. Forțele de ordine s-au deplasat la fața […] Articolul Tragedie la Mateuți: O adolescentă de 17 ani a murit după ce a căzut de pe stânci apare prima dată în SafeNews.
07:40
Scandal în Italia, după ce un înger dintr-o bazilică din Roma a fost restaurat să semene cu Giorgia Meloni # SafeNews
Reprezentarea unui înger într-o biserică din centrul Romei a fost restaurată astfel încât să semene cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, a relatat sâmbătă presa din Italia. Ministerul Culturii a deschis o anchetă, iar Meloni s-a amuzat de situaţie, transmite Digi24.ro. Într-un articol publicat pe prima pagină, cotidianul La Repubblica a fost primul care a remarcat că […] Articolul Scandal în Italia, după ce un înger dintr-o bazilică din Roma a fost restaurat să semene cu Giorgia Meloni apare prima dată în SafeNews.
07:30
Șapte instituții școlare și nouă instituții publice din estul Ungariei au primit vineri e-mailuri conținând amenințări cu bombă în limba ucraineană, a făcut cunoscut departamentul de comunicare al poliției naționale ungare (ORFK), informează MTI. Poliția județului Hajdu-Bihar a indicat mai devreme vineri că investighează amenințări de comitere a unui act terorist. E-mailurile au fost probabil […] Articolul Amenințări cu bombă în limba ucraineană la școli și instituții din Ungaria apare prima dată în SafeNews.
07:20
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina aşteaptă mai multe informaţii din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele negocieri de pace şi se aşteaptă ca noi întâlniri să aibă loc săptămâna viitoare, relatează Reuters. „Suntem în contact permanent cu partea americană şi aşteptăm detalii concrete din partea lor cu privire la viitoarele întâlniri”, […] Articolul Zelenski spune că Ucraina se pregăteşte pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare apare prima dată în SafeNews.
07:10
Documente DOJ: Epstein a pretins că Bill Gates ar fi avut o boală cu transmitere sexuală şi i-ar fi dat Melindei antibiotice pe ascuns # SafeNews
În noile fişiere publicate vineri de Departamentul Justiţiei al Statelor Unite, Jeffrey Epstein afirma în iulie 2013 că Bill Gates i-ar fi cerut unui consilier medicamente pentru o boală cu transmitere sexuală, ”ca urmare a sexului cu fete ruse”, şi că i-ar fi administrat pe ascuns antibiotice soţiei sale de atunci, Melinda, din acest motiv, […] Articolul Documente DOJ: Epstein a pretins că Bill Gates ar fi avut o boală cu transmitere sexuală şi i-ar fi dat Melindei antibiotice pe ascuns apare prima dată în SafeNews.
31 ianuarie 2026
23:30
Poliția a fost sesizată, astăzi, în jurul orei 20:15, despre producerea unui accident rutier soldat cu deces, pe traseul M-5, în direcția localității Valea lui Vlad din raionul Sângerei. Din cercetările preliminare s-a stabilit că un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unei Mazda, într-o curbă a pierdut controlul mașinii, a derapat de […] Articolul FOTO | Accident rutier mortal la Sângerei. Victima avea 21 de ani apare prima dată în SafeNews.
16:00
SafeNews.md, partener media al galei Top Branduri 2025, eveniment semnat de Rodica Ciorănică # SafeNews
SafeNews.md este partener media al galei Top Branduri 2025, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate performanței și notorietății brandurilor din Republica Moldova. Parteneriatul reprezintă un motiv de mândrie pentru redacție și o confirmare a faptului că portalul este apreciat și credibil în spațiul public. Gala Top Branduri este un proiect dezvoltat de Rodica Ciorănică, […] Articolul SafeNews.md, partener media al galei Top Branduri 2025, eveniment semnat de Rodica Ciorănică apare prima dată în SafeNews.
13:50
Momente tensionate pe cerul Chișinăului. Avion Turkish Airlines a aterizat după declararea urgenței # SafeNews
Un avion al companiei Turkish Airlines a declarat urgență în aer în dimineața zilei de 31 ianuarie 2026, în timpul zborului de la Istanbul la Chișinău. Incidentul a avut loc în faza finală a apropierii de aterizare. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, aeronava a întâmpinat o problemă tehnică la sistemul care controlează flapsurile și […] Articolul Momente tensionate pe cerul Chișinăului. Avion Turkish Airlines a aterizat după declararea urgenței apare prima dată în SafeNews.
12:20
VIDEO | Ion Ceban: Spitalele municipale funcționează cu generatoare. Transportul public este adaptat situației # SafeNews
Spitalele municipale sunt conectate la generatoare electrice, în contextul problemelor apărute în alimentarea cu energie. O declarație în acest sens a fost făcută de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. Edilul a precizat că generatoarele pot funcționa doar un anumit număr de ore și nu pot fi utilizate non stop. El a subliniat că problema nu […] Articolul VIDEO | Ion Ceban: Spitalele municipale funcționează cu generatoare. Transportul public este adaptat situației apare prima dată în SafeNews.
12:10
Circulația rutieră are loc în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cele mai multe drumuri naționale rămân practicabile. Drumul R 8 Arionești Otaci este în continuare blocat temporar. Zonele prioritare monitorizate sunt Chișinău, Orhei, Rezina, Criuleni și Ialoveni. Potrivit Centrul Național de Management al Crizelor, autoritățile au împrăștiat până acum 338 de tone […] Articolul Condiții de iarnă în toată țara. Un drum blocat și localități fără curent apare prima dată în SafeNews.
12:10
Defecțiuni în rețeaua electrică. Activitatea în mai multe puncte vamale continuă cu generatoare # SafeNews
Defecțiuni în rețeaua electrică regională au lăsat temporar fără curent mai multe puncte de trecere a frontierei. Situația a afectat funcționarea normală a sistemelor informatice. Serviciul Vamal anunță că, pentru a evita oprirea activității, au fost pornite generatoare electrice în punctele afectate. Astfel, controlul vamal continuă, însă cu unele limitări. Dificultăți tehnice au fost înregistrate […] Articolul Defecțiuni în rețeaua electrică. Activitatea în mai multe puncte vamale continuă cu generatoare apare prima dată în SafeNews.
11:50
Deconectări de energie electrică în Chișinău și mai multe raioane. Autoritățile invocă probleme în rețeaua din Ucraina # SafeNews
Centrul Național de Management al Crizelor din cadrul Guvernului anunță că mai multe localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică. Sunt afectate municipiul Chișinău și raioane din centrul țării. Potrivit Centrul Național de Management al Crizelor, deconectările sunt cauzate de condițiile meteo nefavorabile. Ministerul Energiei a cerut operatorilor de distribuție să intervină de […] Articolul Deconectări de energie electrică în Chișinău și mai multe raioane. Autoritățile invocă probleme în rețeaua din Ucraina apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Italia a cerut sprijin financiar din partea Uniunii Europene după ce ciclonul Harry a provocat pagube majore în sudul țării, în special în Sicilia. Autoritățile estimează pierderi de aproximativ două miliarde de euro și spun că resursele naționale nu sunt suficiente pentru refacerea rapidă a zonelor afectate. Fenomenele meteo extreme au adus ploi torențiale, furtuni […] Articolul Ciclonul Harry lasă urme adânci în sudul Italiei. Roma solicită ajutor european apare prima dată în SafeNews.
09:00
România mai are de așteptat pentru zona euro. Mesajul premierului Ilie Bolojan de la Berlin # SafeNews
Aderarea României la zona euro nu este o prioritate imediată pentru Guvern, a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri, la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă comune cu cancelarul german Friedrich Merz. Șeful Executivului a explicat că principala piedică rămâne nivelul ridicat al deficitului bugetar. „România a avut în acești ani niște deficite foarte mari […] Articolul România mai are de așteptat pentru zona euro. Mesajul premierului Ilie Bolojan de la Berlin apare prima dată în SafeNews.
08:50
„Uniunea Europeană nu va accepta reforme mimate. Nu mai funcționează legi bifate pe hârtie, instituții redenumite și rapoarte frumoase scrise pentru Bruxelles. Statul fie funcționează, fie nu.” Este mesajul transmis de fosta deputată PAS și fostă ministră a Justiției, Olesea Stamate, într-o postare publicată pe rețelele de socializare, în contextul declarațiilor recente privind extinderea Uniunii […] Articolul Olesea Stamate despre integrarea europeană: „Statul de drept nu se mimează ” apare prima dată în SafeNews.
