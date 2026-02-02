FOTO | Vameșii au depistat marfă nedeclarată și o armă ascunsă într-un camion

07:50

O adolescentă de 17 ani și-a pierdut viața, vineri, după ce a căzut de pe stânci într-o zonă periferică a localității Mateuți, raionul Rezina. Potrivit poliției, tânăra se afla la o plimbare atunci când ar fi alunecat și a căzut de la înălțimea de aproximativ 20 de metri. Forțele de ordine s-au deplasat la fața