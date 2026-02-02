O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă pe banca acuzaților. Despre cine este vorba?
TVR Moldova, 2 februarie 2026 15:40
Procuratura municipiului Chișinău anunță trimiterea în judecată a unei judecătoare de la Curtea de Apel Centru, acuzată de trafic de influență într-un dosar ce vizează soluționarea unei cauze contravenționale.
Acum 10 minute
15:50
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curând, anunță primarul Ion Ceban. Autoritățile municipale urmează să lanseze licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările. Costul total al proiectului depășește 30 de milioane de lei.
Acum 30 minute
15:40
Vrem noi sau nu, copiii cresc, iar fetițele se dezvoltă, uneori, mult mai repede. De aceea, este important încă din adolescență să fie responsabile de sănătatea lor și să viziteze un medic ginecolog. Despre cum are loc prima consultație și ce trebuie să știe adolescentele ne explică medicul ginecolog-obstetrician Elena Parpauț.
15:40
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă pe banca acuzaților. Despre cine este vorba?
Procuratura municipiului Chișinău anunță trimiterea în judecată a unei judecătoare de la Curtea de Apel Centru, acuzată de trafic de influență într-un dosar ce vizează soluționarea unei cauze contravenționale.
15:30
Fostul deputat liberal-democrat, Ștefan Creangă, depune astăzi, 2 februarie, mărturii în dosarul „Frauda Bancară” în care este judecat Vladimir Plahotniuc.
Acum 2 ore
14:40
Horoscop februarie 2026: De ce trebuie să eviți investițiile și deciziile majore în această lună
Luna februarie se caracterizează prin evenimente speciale ce vor avea loc: Luna plină în Rac și Eclipsa de Soare din 17 februarie, spune numerologul şi astrologul Corina Leonte.
14:10
Consiliul Superior al Magistraturii insistă pe crearea poliţiei judecătoreşti şi protejarea prin lege a magistraţilor. Solicitarea vine după ce, în ultima perioadă, mai mulţi judecători au fost agresaţi la locul de muncă. Ultimul caz a avut loc săptămâna trecută, când o femeie a intrat în timpul unei şedinţe de la Judecătoria Centru din Chişinău şi a lovit un magistrat cu un obiect dur în cap. Agresoarea a fost reţinută pentru 72 de ore, iar judecătorul a avut nevoie de îngrijiri medicale.
14:10
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, urmează să fie audiat în dosarul „Frauda Bancară"
Astăzi, 2 februarie, fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, urmează să depună mărturii în dosarul „Frauda Bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc.
Acum 4 ore
13:30
ANI a găsit la o activistă „Șor" de la Edineț avere nejustificată de 1,2 milioane de lei
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat la fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a Partidului „Șor”, Svetlana Panciuc, avere nejustificată în valoare de 1.204.700 de lei pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2023. În noiembrie 2025, Judecătoria Chișinău a condamnat-o pe Svetlana Panciuc la patru ani de închisoare pentru complicitatea la finanțarea ilegală a Partidului „Șor” și a dispus confiscarea de la activistă a peste 4,8 milioane de lei.
12:40
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curând, anunță primarul Ion Ceban. Autoritățile municipale urmează să lanseze licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările. Costul total al proiectului depășește 30 de milioane de lei.
12:30
„Scriu sănătos, dar o să ne calce pe drum": CNA, interceptările în cazul certificatelor medicale
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat înregistrări audio din dosarele în care au avut loc percheziții ample la Chișinău, Șoldănești și Rezina, vizând fapte de corupție legate de eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi. În acest caz, medicul-șef al Spitalului Raional Șoldănești a fost reținut.
12:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de mărar proaspăt de import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol . Substanța poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor.
Acum 6 ore
11:40
Weekend cu mii de încălcări rutiere: 30 de șoferi, înlăturați de la volan pentru alcool și droguri
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4.470 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere
11:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Potrivit acestuia, șefa statului a fost propusă pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova, potrivit newsmaker.md.
11:20
Billie Eilish a câştigat duminică premiul pentru cântecul anului la cea de-a 68-a ediţie a Premiilor Grammy, pentru piesa Wildflower, producând surpriza serii la Los Angeles, în timp ce Lady Gaga a fost recompensată cu trofeul pentru cea mai bună înregistrare dance/pop pentru hitul Abracadabra de pe albumul Mayhem, în cadrul ceremoniei prezentate de Trevor Noah la Los Angeles.
11:10
Donald Trump, după criticile prezentatorului Premiilor Grammy: „Noah, o să mă distrez cu tine!"
Preşedintele american Donald Trump l-a ameninţat luni cu acţiuni în justiţie pe prezentatorul Trevor Noah, gazda celei de-a 68-a ediţii a Premiilor Grammy, unde politica sa de imigrare a fost aspru criticată, din cauza unei aluzii pe care a făcut-o la afacerea Epstein, relatează TVRINFO.RO.
11:00
De astăzi, deputaţii din Republica Moldova revin la muncă după vacanţă, iar Parlamentul intră în sesiunea de primăvară 2026, care va dura până la sfârşitul lunii iulie.
10:40
Percheziții de amploare la Chișinău, Șoldănești și Rezina: un medic-șef reținut pentru corupție
Centrul Național Anticorupție desfășoară percheziții ample în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție legate de eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi. Un medicul-șef al Spitalului Raional Șoldănești a fost reținut într-un dosar de corupție.
Acum 8 ore
09:10
A început Carnavalul de la Veneția. Mii de localnici și turiști au umplut Piața San Marco
În Italia s-a dat startul unuia dintre cele mai aşteptate evenimente din an. Este vorba despre celebrul carnaval de la Veneţia, care are loc timp de aproape trei săptămâni. Mii de localnici şi mai ales turişti au umplut Piaţa San Marco şi au purtat măşti, care mai de care mai elaborate şi misterioase.
09:10
Nume grele în dosarul Epstein: fostul prinț Andrew și un ex-șef al diplomației slovace
Printre numele celebre care apar la fiecare tranșă publicată din notoriul dosar Epstein, unul este controversat, și singurul pe care purtătorul a trebuit la propriu să și-l schimbe: fostul prinț Andrew al Marii Britanii, căzut în dizgrație, repudiat de Casa Regală și acum cunoscut simplu ca Andrew Mountbatten, după numele de familie al tatălui său. Noile dezvăluiri în ceea ce privește comportamentul său sunt cumplite, și vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Iar dosarul Epstein se lărgește și asupra altor personalități, un faimos diplomat britanic și chiar un fost șef al diplomației slovace.
08:50
Acces limitat în Chișinău, 2–4 februarie, din cauza vizitei oficiale a liderilor baltici
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 02-04 februarie 2026 (orele 08:00 – 16:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală.
08:30
Billie Eilish a câştigat duminică premiul pentru cântecul anului la cea de-a 68-a ediţie a Premiilor Grammy, pentru piesa Wildflower, producând surpriza serii la Los Angeles, în timp ce Lady Gaga a fost recompensată cu trofeul pentru cea mai bună înregistrare dance/pop pentru hitul Abracadabra de pe albumul Mayhem, în cadrul ceremoniei prezentate de Trevor Noah la Los Angeles.
Acum 24 ore
20:40
Rusia a continuat bombardamentele asupra Ucrainei. Zelenski: Situația energetică din Kiev - dificilă
Următoarea rundă de negocieri între oficialii americani, ruși și ucraineni va avea loc pe 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Volodimir Zelenski, pe o rețea socială, citat de presa de la Kiev. Între timp, Rusia a continuat bombardamentele asupra Ucrainei, dar a ocolit, din nou, Kievul. Totuși, locuitorii capitalei Ucrainei trec prin momente dificile din cauza frigului, relatează tvrinfo.ro.
20:10
Cetăţenii Republicii Moldova care lucrează peste hotare au trimis mai mulţi bani acasă, în 2025. Sumele au depăşit 1,66 miliarde de dolari. Comparativ cu anul anterior, remitenţele au crescut cu peste 3%, iar majoritatea vin din statele Uniunii Europene. Bani trimişi de cei care lucrează în străinătate continuă să aibă un rol important în economia Republicii Moldova.
19:40
R. Moldova, pe locul patru în lume la consumul de alcool: Câți litri consumă un moldovean pe an?
Republica Moldova se numără printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool din lume şi ocupă locul patru, potrivit World Population Review. Un adult bea anual, în medie, 14,1 litri de alcool pur. Astfel, depășim chiar şi state renumite în acest sens, precum Rusia, Ucraina sau Cehia. Specialiștii avertizează că acest obicei cauzează unul din patru decese în țară și continuă să reprezinte un pericol major pentru sănătatea populației.
19:20
De ce am rămas fără lumină? Linia electrică Vulcănești-MGRES, repusă în funcțiune. Detalii oficiale
Ministerul Energiei anunță că, în această după amiază, au fost finalizate lucrările de reparaţie pe LEA Vulcanesti - MGRES şi aceasta a fost reconectată. Instituția precizează că, linia electrică a fost pusă sub tensiune şi sincronizată.
19:00
Gerul pătrunzător şi ninsorile abundente nu înseamnă doar probleme pentru oameni ci pot fi ucigătoare pentru animalele fără stăpân, care îşi duc traiul pe străzi. Iubitorii necuvântătoarelor îi încurajează pe oameni să nu rămână indiferenţi şi să ajute câinii sau pisicile nimănui cu hrană ori să le amenajeze un culcuş, până când vremea se va mai îmbuna.
18:40
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade s-a produs, duminică, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) de la București, potrivit Agerpres.
17:30
Aflați secretele ultramaratonistului Sergiu Braga care sfidează gerul în apele înghețate
Ultramaratonistul Sergiu Braga practică băile în lacuri, chiar și în sezonul rece, ca parte a pregătirii sale fizice și mentale. Cum are loc acest ritual al său aflați în reportajul realizat de jurnalista TVR MOLDOVA Svetlana Naforniță.
16:30
Începând cu ziua de luni, 2 februarie, procesul educațional în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău revine la format cu prezență fizică. Despre acest lucru a informat Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău.
16:00
La o zi după blackout-ul parţial, R. Moldova şi-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporţie de 94%, la ora 12.42. Precizările au fost făcute de către ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Ieri
15:50
De Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, marcată anual la 1 februarie, premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj primarilor, viceprimarilor, secretarilor de consilii, președinților de raioane și tuturor lucrătorilor din administrația locală, în care a mulțumit pentru munca pe care o fac zi de zi în sprijinul cetățenilor.
15:40
Toți consumatorii din municipiul Chișinău beneficiază de agent termic, livrarea energiei termice fiind asigurată în regim continuu și conform parametrilor de funcționare stabiliți, precizează Ministerul Energiei, care menționează că toate cele trei blocuri energetice din cadrul Centralei Electrice cu Termoficare CET, Sursa 1, sunt funcționale și operează în regim normal, contribuind la asigurarea stabilității atât a sistemului de termoficare, cât și a sistemului electroenergetic național.
15:10
Zelenski anunță reluarea negocierilor între Kiev, Moscova și Washington miercuri, la Abu Dhabi
Negocierile directe dintre Kiev, Moscova și Washington pentru a încerca să găsească o soluție la războiul din Ucraina vor fi reluate miercuri, la Abu Dhabi, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP, potrivit Agerpres.
14:40
A început Carnavalul de la Veneția. Mii de localnici și turiști au umplut Piața San Marco
În Italia s-a dat startul unuia dintre cele mai așteptate evenimente din an. Este vorba despre celebrul carnaval de la Veneția, care are loc timp de aproape trei săptămâni. Mii de localnici și, mai ales, turiști au umplut Piața San Marco și au purtat măști, care mai de care mai elaborate și misterioase, relatează tvrinfo.ro.
13:40
Pe basarabenii stabiliți în Portugalia îi țin aproape nu doar tradițiile românești, dar și sportul. Locuiesc în Lisabona și muncesc în diferite domenii, iar pasiunea pentru fotbal i-a motivat să formeze o echipă.
13:00
Cod Galben de vreme geroasă și temperaturi de -24 grade Celsius. De când se încălzește vremea?
Meteorologii au emis Cod Galben de vreme geroasă. Avertizarea este valabilă pentru raioanele din centrul și nordul republicii, începând cu această seară până marți, 3 februarie, ora 10:00.
12:40
Noaptea trecută, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Tudora-1 au intervenit prompt pentru a acorda ajutor camioanelor rămase blocate în satul Tudora, din cauza ghețușului format pe carosabil.
11:50
Învățământul la distanță, prelungit în școlile din Bălți din cauza vremii nefavorabile
Învățământul la distanță în școlile din municipiul Bălți va fi prelungit cu încă două zile, urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Despre acest lucru a anunțat primarul municipiului, Alexandr Petkov, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
11:30
Israelul redeschide pe 1 februarie punctul de trecere Rafah, dintre Egipt și Fâșia Gaza, închis aproape complet din mai 2024, dar această redeschidere va fi limitată doar la persoane și în condiții drastice, informează AFP, potrivit Agerpres.
10:40
La Orhei, a fost deschis un centru de dezvoltare pentru copii, unde se pune accent pe învățarea prin autodescoperire, într-un mediu modern și prietenos. Fondatoarea centrului este o tânără din localitate, Aurelia Obreja, care, după ce a studiat la Iași, a revenit acasă, pentru a pune în aplicare practicile pe care le-a preluat de peste Prut.
08:40
Tragedie în localitatea Mateuți din raionul Rezina. O fată de 17 ani a murit după ce a căzut de pe o stâncă, de la aproape 20 de metri înalţime.
08:20
Accident rutier în raionul Sângerei: Șoferul, care nu deținea permis de conducere, a decedat
Un tânăr, în vârstă de 21 de ani, a decedat, iar altul de 19 ani a ajuns la spital, după ce automobilul în care se aflau a ajuns într-un copac. Accidentul s-a produs sâmbătă seara în raionul Sângerei. Șoferul nu deținea permis de conducere.
31 ianuarie 2026
21:10
Servicii publice eficiente și infrastructură modernă sunt printre proiectele aflate în curs de implementare în localitățile unite în vara anului trecut: Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și orașul Leova. În aceste localități urmează să funcționeze un serviciu modern de salubrizare, iar pe clădirile fostelor primării vor fi instalate panouri fotovoltaice, pentru un consum redus de energie. Și locuitorii satelor Călinești, Chetriș și Hîncești, din raionul Fălești, spun că sunt mulțumiți de comasarea localităților, întrucât astfel crește eficiența administrației publice locale.
20:10
Luptătoarea Irina Rîngaci și canoistul Serghei Tarnovschi încă mai culeg roadele muncii depuse în 2025. Aceștia au fost desemnați cei mai buni sportivi ai anului trecut în cadrul evenimentului tradițional „Cina Olimpică”, organizat la Palatul Republicii din Chișinău. TVR Moldova a fost, la rândul său, premiată pentru promovarea imaginii Republicii Moldova pe arena sportivă internațională.
19:10
Au fost lansate ofertele turistice pentru sezonul 2026, la cea de-a 20-a ediție a Tourism & Travel Expo. Evenimentul de la Chișinău reunește peste 70 de companii din țară și de peste hotare și oferă vizitatorilor reduceri de preț, dar și destinații noi. Cei care trec pragul expoziției pot să-și planifice vacanțele ideale și să primească sfaturi direct de la specialiști.
18:10
Cu toții știm că pescarii sunt bancagii de fire, dar și norocoși, că, de altfel, nu-i ajută nici cea mai bună momeală pentru pești. Jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu, a aflat povestea unui pescar pasionat, care, în fiecare zi, merge la iazul din sat, pentru că astfel se înviorează, spune el.
17:10
Fragmente ale unei rachete chineze ar putea ajunge pe teritoriul Europei. Ce țări sunt în pericol
Experții în securitate spațială avertizează că fragmente provenite de la o rachetă lansată de China ar putea reintra necontrolat în atmosferă și ar putea ajunge inclusiv deasupra unor zone locuite din Europa. Mai multe autorități europene, printre care cele din Marea Britanie, au activat proceduri de monitorizare și alertă, potrivit Antena1.
16:40
Republicii Moldova a depășit problema electrică, iar sistemul electroenergetic național funcționează în parametri normali, a transmis ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în după amiaza zile de sâmbătă, 31 ianuarie. Deconectările de electricitate masive au fost provocate de căderea de tensiune la linia electrică Isaccea – Vulcănești – Moldgres – Chișinău.
16:20
Cum a depășit Moldova pana de curent? A fost activat un regim stabilit împreună cu România
Republica Moldova nu a achiziționat energie de avarie în timpul penei de curent masive de sâmbătă, 31 ianuarie, a declarat pentru TVR Moldova responsabilul de comunicare al SA Moldelectrica, Igor Grițco. După problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – Moldgres - Chișinău, Republica Moldova a început să fie alimentată cu electricitate prin cele patru linii de 110 kV, care traversează Prutul, regim testat în noiembrie 2024.
16:10
Venezuela și-a exprimat vineri solidaritatea față de Cuba și a condamnat măsurile anunțate de Statele Unite împotriva țărilor care continuă să vândă petrol Havanei. Reacția vine după ce președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv ce vizează posibile taxe vamale în acest sens, relatează AFP.
