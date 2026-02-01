Fotbalul unește basarabenii din Portugalia: Tricolor Lisabona, 15 ani de la fondare
TVR Moldova, 1 februarie 2026 13:40
Pe basarabenii stabiliți în Portugalia îi țin aproape nu doar tradițiile românești, dar și sportul. Locuiesc în Lisabona și muncesc în diferite domenii, iar pasiunea pentru fotbal i-a motivat să formeze o echipă.
Acum 30 minute
13:40
Acum 2 ore
13:00
Cod Galben de vreme geroasă și temperaturi de -24 grade Celsius. De când se încălzește vremea? # TVR Moldova
Meteorologii au emis Cod Galben de vreme geroasă. Avertizarea este valabilă pentru raioanele din centrul și nordul republicii, începând cu această seară până marți, 3 februarie, ora 10:00.
12:40
Noaptea trecută, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Tudora-1 au intervenit prompt pentru a acorda ajutor camioanelor rămase blocate în satul Tudora, din cauza ghețușului format pe carosabil.
Acum 4 ore
11:50
Învățământul la distanță, prelungit în școlile din Bălți din cauza vremii nefavorabile # TVR Moldova
Învățământul la distanță în școlile din municipiul Bălți va fi prelungit cu încă două zile, urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Despre acest lucru a anunțat primarul municipiului, Alexandr Petkov, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
11:30
Israelul redeschide pe 1 februarie punctul de trecere Rafah, dintre Egipt și Fâșia Gaza, închis aproape complet din mai 2024, dar această redeschidere va fi limitată doar la persoane și în condiții drastice, informează AFP, potrivit Agerpres.
10:40
La Orhei, a fost deschis un centru de dezvoltare pentru copii, unde se pune accent pe învățarea prin autodescoperire, într-un mediu modern și prietenos. Fondatoarea centrului este o tânără din localitate, Aurelia Obreja, care, după ce a studiat la Iași, a revenit acasă, pentru a pune în aplicare practicile pe care le-a preluat de peste Prut.
Acum 6 ore
08:40
Tragedie în localitatea Mateuți din raionul Rezina. O fată de 17 ani a murit după ce a căzut de pe o stâncă, de la aproape 20 de metri înalţime.
08:20
Accident rutier în raionul Sângerei: Șoferul, care nu deținea permis de conducere, a decedat # TVR Moldova
Un tânăr, în vârstă de 21 de ani, a decedat, iar altul de 19 ani a ajuns la spital, după ce automobilul în care se aflau a ajuns într-un copac. Accidentul s-a produs sâmbătă seara în raionul Sângerei. Șoferul nu deținea permis de conducere.
Acum 24 ore
21:10
Servicii publice eficiente și infrastructură modernă sunt printre proiectele aflate în curs de implementare în localitățile unite în vara anului trecut: Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și orașul Leova. În aceste localități urmează să funcționeze un serviciu modern de salubrizare, iar pe clădirile fostelor primării vor fi instalate panouri fotovoltaice, pentru un consum redus de energie. Și locuitorii satelor Călinești, Chetriș și Hîncești, din raionul Fălești, spun că sunt mulțumiți de comasarea localităților, întrucât astfel crește eficiența administrației publice locale.
20:10
Luptătoarea Irina Rîngaci și canoistul Serghei Tarnovschi încă mai culeg roadele muncii depuse în 2025. Aceștia au fost desemnați cei mai buni sportivi ai anului trecut în cadrul evenimentului tradițional „Cina Olimpică”, organizat la Palatul Republicii din Chișinău. TVR Moldova a fost, la rândul său, premiată pentru promovarea imaginii Republicii Moldova pe arena sportivă internațională.
19:10
Au fost lansate ofertele turistice pentru sezonul 2026, la cea de-a 20-a ediție a Tourism & Travel Expo. Evenimentul de la Chișinău reunește peste 70 de companii din țară și de peste hotare și oferă vizitatorilor reduceri de preț, dar și destinații noi. Cei care trec pragul expoziției pot să-și planifice vacanțele ideale și să primească sfaturi direct de la specialiști.
18:10
Cu toții știm că pescarii sunt bancagii de fire, dar și norocoși, că, de altfel, nu-i ajută nici cea mai bună momeală pentru pești. Jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu, a aflat povestea unui pescar pasionat, care, în fiecare zi, merge la iazul din sat, pentru că astfel se înviorează, spune el.
17:10
Fragmente ale unei rachete chineze ar putea ajunge pe teritoriul Europei. Ce țări sunt în pericol # TVR Moldova
Experții în securitate spațială avertizează că fragmente provenite de la o rachetă lansată de China ar putea reintra necontrolat în atmosferă și ar putea ajunge inclusiv deasupra unor zone locuite din Europa. Mai multe autorități europene, printre care cele din Marea Britanie, au activat proceduri de monitorizare și alertă, potrivit Antena1.
16:40
Republicii Moldova a depășit problema electrică, iar sistemul electroenergetic național funcționează în parametri normali, a transmis ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în după amiaza zile de sâmbătă, 31 ianuarie. Deconectările de electricitate masive au fost provocate de căderea de tensiune la linia electrică Isaccea – Vulcănești – Moldgres – Chișinău.
16:20
Cum a depășit Moldova pana de curent? A fost activat un regim stabilit împreună cu România # TVR Moldova
Republica Moldova nu a achiziționat energie de avarie în timpul penei de curent masive de sâmbătă, 31 ianuarie, a declarat pentru TVR Moldova responsabilul de comunicare al SA Moldelectrica, Igor Grițco. După problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – Moldgres - Chișinău, Republica Moldova a început să fie alimentată cu electricitate prin cele patru linii de 110 kV, care traversează Prutul, regim testat în noiembrie 2024.
16:10
Venezuela și-a exprimat vineri solidaritatea față de Cuba și a condamnat măsurile anunțate de Statele Unite împotriva țărilor care continuă să vândă petrol Havanei. Reacția vine după ce președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv ce vizează posibile taxe vamale în acest sens, relatează AFP.
15:00
Circulația troleibuzelor în municipiul Chișinău se desfășoară parțial, pe mai multe rute fiind utilizate vehicule cu mers autonom sau diesel, în contextul lipsei energiei electrice, anunță Regia Transport Electric Chișinău.
Ieri
14:00
Alimentarea cu energie electrică este restabilită treptat în mai multe regiuni ale R. Moldova # TVR Moldova
Procesul de restabilire a energiei electrice a început în mai multe zone ale Republicii Moldova, după întreruperile înregistrate anterior. Autoritățile anunță că situația este în curs de stabilizare, iar reconectarea consumatorilor are loc progresiv.
13:20
Defecțiune majoră în sistemul energetic al Ucrainei. Deconectări de avarie în mai multe regiuni # TVR Moldova
O defecțiune tehnică produsă vineri dimineață în sistemul energetic al Ucrainei a provocat deconectări în lanț și restricții temporare de furnizare a energiei electrice în mai multe regiuni ale țării. Informația a fost confirmată de ministrul energiei de la Kiev, Denis Șmîhal.
13:20
Deconectările de curent au afectat temporar rețeaua de încălzire din Chișinău - Termolectrica # TVR Moldova
În urma problemelor în sistemul electroenergetic național, au fost înregistrate perturbări ale rețelei de încălzire în municipiul Chișinău, transmite TERMOELECTRICA SA, cel mai important producător de energie electrică și termică.
12:40
Dorin Junghietu: Blackout parțial în R. Moldova după un incident în sistemul energetic din Ucraina # TVR Moldova
Un incident produs pe teritoriul Ucrainei, soldat cu pierderea unor linii electrice, a dus la declanșarea sistemului automat de protecție și la deconectarea alimentării cu energie electrică în Republica Moldova. Informația a fost comunicată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
12:30
Activitatea în mai multe puncte de trecere a frontierei Republicii Moldova este afectată temporar din cauza unei deconectări avariate a sistemului electroenergetic, provocată de probleme tehnice în rețeaua electrică regională.
12:20
Ministerul Sănătății: Spitalele din regiunile afectate funcționează pe generatoare, fără întreruperi # TVR Moldova
Toate instituțiile medico-sanitare sunt conectate la generatoare electrice în urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia Isaccea–Vulcănești–MGRES, potrivit Ministerului Sănătății.
12:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că reforma pensiilor militare va fi inițiată după adoptarea pachetului de reforme din administrație, măsură pe care o consideră necesară pentru sustenabilitatea sistemului de pensii.
11:50
Semafoarele din Chișinău nu funcționează din cauza întreruperilor masive a curentului electric # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției informează că, din cauza întreruperilor masive a curentului electric, semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreuneazǎ circulația rutieră și sporeşte riscul producerii accidentelor.
11:40
Deconectările de curent sunt provocate de probleme la linia Vulcănești – Moldgres - Chișinău # TVR Moldova
Ministerul Energiei transmite că deconectările la nivel național sunt provocate de probleme grave în reţeaua electrică din Ucraina. În dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10.42, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic.
11:00
Rusia ar fi început să echipeze unele dintre dronele sale cu sisteme de comunicație prin satelit, inclusiv terminale compatibile cu rețeaua Starlink, o practică ce ar putea reduce eficiența mijloacelor de bruiaj folosite de Ucraina, potrivit unor surse militare ucrainene citate de presa internațională.
10:00
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Drumurile naționale sunt, în mare parte, practicabile. Drumul R-8 Arionești–Otaci rămâne temporar blocat. Mai multe raioane – inclusiv Chișinău, Orhei, Rezina, Criuleni și Ialoveni – sunt monitorizate ca zone prioritare. Până la această oră, au fost utilizate 338 de tone de material antiderapant, transmite Centrul Național de Management al Crizelor.
09:40
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 31 ianuarie, vreme rece și ninsori slabe pe arii extinse pe timpul nopții, iar izolat și pe parcursul zilei, în Republica Moldova. Din cauza intensificărilor vântului, sunt posibile perioade de viscol, iar vizibilitatea va scădea temporar.
09:00
Circulația camioanelor de mare tonaj a fost temporar restricționată la frontiera de est a Republicii Moldova, iar drumarii au intervenit pe traseele naționale din toată țara, în urma ninsorilor și a formării poleiului.
08:40
Portugalia prin ochii TVR MOLDOVA: De la destinele conaționalilor, la misterele oceanului # TVR Moldova
În călătoria sa în Portugalia, jurnalistul TVR MOLDOVA, Ion Răilean, a reușit să filmeze mai multe subiecte interesante, atât povești de viață ale unor conaționali, cât și obiective turistice impresionante. Unul dintre locurile vizitate de Ion Răilean este și faimosul acvariu Vasco da Gama, din Lisabona. De asemenea, a aflat și multe curiozități despre renumitul navigator portughez.
30 ianuarie 2026
21:40
Pe lângă scepticismul cu privire la faptul dacă Vladimir Putin a fost într-adevăr de acord să înceteze să vizeze infrastructura energetică a Ucrainei timp de o săptămână, Volodimir Zelenski a răspuns rapoartelor conform cărora ar fi fost invitat la Moscova de președintele rus.
21:20
Actrița câștigătoare a premiului Emmy, Catherine O’Hara, care a jucat în filmele „Home Alone” și în serialul „Schitt’s Creek”, a murit. Actrița canadiană-americană avea 71 de ani, transmite Sky News.
21:10
Iarna revine în forță și aduce un nou val de aer polar. Meteorologii au emis O AVERTIZARE Cod Galben de vânt puternic, valabil DIN această seară până mâine, la prânz. Temperaturile scad accentuat, ajungând până la MINUS 20°C pe timp de noapte. Drumurile vor fi alunecoase din cauza poleiului și ghețușului. Autoritățile recomandă prudență maximă şi evitarea deplasărilor inutile.
20:50
Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune. „Mulțumesc poporului român" # TVR Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat pe X că a vorbit cu președintele român, Nicușor Dan, despre proiecte energetice comune menite să consolideze securitatea energetică a ambelor țări. Zelenski a mulţumit României pentru sprijinul acordat Ucrainei.
20:40
Sătenii din Coșnița se revoltă din cauza unei cariere de nisip care ar urma să fie amenajată la intrarea în localitate. Oamenii se tem pentru sănătatea lor și degradarea drumurilor, în timp ce antreprenorul susține că are toate actele necesare pentru a începe lucrările. Sunt acuzate autoritățile că nu au consultat populatia înainte de a lua decizii privind schimbarea destinației terenurilor agricole.
20:10
Oamenii din prima linie a iernii: Salvatori, drumari și medici, la datorie în condiții extreme # TVR Moldova
În timp ce autoritățile municipale și cele naționale s-au acuzat reciproc de lipsă de reacție şi ineficienţă, ei au luptat neobosiți cu gerul și ghețușul. Sunt oamenii din prima linie a iernii - salvatori, drumari și medici, care au lucrat ore în șir, în condiții extreme, fără să țină cont de frig, oboseală sau riscuri. În fața situațiilor imprevizibile, ei au rămas concentrați și dedicați pentru ca străzile să fie curăţate, iar oamenii să se deplaseze în siguranță.
20:10
În urma condițiilor meteorologice din ultimele ore, pe mai multe drumuri din republică se înregistrează lapoviță și ninsoare, fapt ce îngreunează circulația rutieră. Carosabilul este alunecos, iar unele drumuri sunt dificil de parcurs, atenționează poliția.
19:40
R.Moldova va trimite ajutor pentru Ucraina. TVR Moldova va iniția o campanie de strângeri de fonduri # TVR Moldova
Republica Moldova ar putea oferi Ucrainei un ajutor umanitar și tehnic în valoare de peste 118 milioane de lei, pentru a sprijini gestionarea consecințelor războiului. Ajutorul include echipamente de protecție civilă, bunuri de strictă necesitate, echipamente medicale și materiale pentru refacerea infrastructurii energetice afectate. Despre un astfel de sprijin s-a discutat astăzi la ședința secretarilor generali din cadrul Guvernului, iar proiectul este la etapa de consultări.
19:10
Fostul primar al comunei Boldureşti, Nicanor Ciochină, a ajuns după gratii după ce a fost arestat preventiv pentru 20 de zile. Ciochină este învinuit de tortură, tratament inuman și degradant faţă de un consătean dar respinge acuzaţiile.
18:20
18:10
„Inaccesibil”. Krasnoselski vrea colaborare în lupta cu criminalitatea, Chișinăul este rezervat # TVR Moldova
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, le propune autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova să colaboreze pentru combaterea criminalităţii. Acesta susţine că este gata să le permită poliţiştilor să intre în regiunea transnistreană pentru a reţine traficanţii de droguri. Într-o reacţie pentru TVR MOLDOVA, reprezentanţii Biroului pentru Reintegrare au declarat că în competenţa lor intră doar politicile de reglementare a problemei transnistrene. Pentru o asemenea intervenţie, este necesară o decizie a Guvernului.
17:50
Constantin Borosan, director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), a spus, joi seară, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova că investițiile în construcția liniei Chișinău-Vulcănești sunt deja recuperate tarifar. În același timp, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a afirmat că investiția va fi recuperată gradual în facturile consumatorilor, constituind 20-30 de bani.
17:30
ACTUALIZARE: Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, în dosarul penal în care este bănuit de tortură, tratament inuman și degradant. Decizia a fost luată vineri, 30 ianuarie, de către magistrații Judecătoriei Chișinău. La rândul său, Nicanor Ciochină respinge acuzațiile și se declară nevinovat.
17:10
Universitățile pot accesa finanțare de 9,5 mln euro pentru modernizarea infrastructurii de cercetare # TVR Moldova
Instituțiile de învățământ superior, interesate în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare, pot depune propuneri de finanțare în cadrul apelului lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD). Anunțul a fost făcut astăzi, 30 ianuarie, de ministrul Dan Perciun în cadrul unei conferințe de presă.
17:10
Deținutul de la Penitenciarul nr. 13 care a fugit în timpul escortării la audieri, reținut # TVR Moldova
UPDATE: Deținutul evadat astăzi, în timp ce era escortat la audieri, a fost reținut acum de poliție în sectorul Buiucani al Chișinău. Pe lângă cauza penală în care este cercetat penal pentru furt, tânărul de 22 de ani urmează să fie cercetat și pentru evadare. În același timp este în desfășurare ancheta în care este documentată legalitatea acțiunilor polițistului, în timpul asigurării procesului de escortare, anunță oamenii legii.
16:30
La aproape un an după decizia Chișinăului de a conecta unele localități din Zona de Securitate la infrastructura energetică a Republicii Moldova, unele dintre acestea continuă să primească gaze și curent de la furnizorii transnistreni. Principalul obstactol în realizarea conectării este, potrivit autorităților constituționale, refuzul administrației separatiste de la Tiraspol.
16:10
Un început de an tentant se anunță la Fundaţia Beyeler, din Elveția, unde, recent, a fost vernisată o expoziție dedicată unuia dintre cei mai influenți pictori din lume, Paul Cézanne. Lucrările aparţin perioadei târzii a artistului, când pictura sa se apropie de formele care vor sta la baza cubismului.
16:10
Atenție la fraudele online. Consultați doar sursele oficiale ale Loteriei Naționale a Moldovei # TVR Moldova
Loteria Națională a Moldovei (LNM) vă informează că, în ultima perioadă, au fost identificate în spațiul virtual mai multe pagini web și profiluri de social media neautorizate care utilizează în mod fraudulos identitatea vizuală, denumirea și însemnele oficiale ale instituției noastre.
15:40
Ruşii au lovit un autobuz în Herson. A fost lansată o anchetă privind comiterea unei crime de război # TVR Moldova
Trupele ruse au efectuat un atac de artilerie asupra orașului Herson, care a lovit autobuzul. Guvernatorul Oleksandr Prokudin a confirmat atacul. Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 20 rănite în atacurile rusești asupra Ucrainei în ultimele 24 de ore,
