Nume grele în dosarul Epstein: fostul prinț Andrew și un ex-șef al diplomației slovace

Printre numele celebre care apar la fiecare tranșă publicată din notoriul dosar Epstein, unul este controversat, și singurul pe care purtătorul a trebuit la propriu să și-l schimbe: fostul prinț Andrew al Marii Britanii, căzut în dizgrație, repudiat de Casa Regală și acum cunoscut simplu ca Andrew Mountbatten, după numele de familie al tatălui său. Noile dezvăluiri în ceea ce privește comportamentul său sunt cumplite, și vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Iar dosarul Epstein se lărgește și asupra altor personalități, un faimos diplomat britanic și chiar un fost șef al diplomației slovace.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TVR Moldova