Gazul s-ar putea ieftini cu 2,30 lei. Decizia finală a ANRE urmează să fie luată marți
TVR Moldova, 2 februarie 2026 18:40
Marți, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) decide cât vom plăti pentru gazele naturale în perioada următoare. Instituția a publicat astăzi tarifele luate în discuţie.
• • •
Acum 5 minute
19:00
Anchetă la Cahul după ce vloggerul Dima White, învinuit de trafic de copii, a filmat într-o școală # TVR Moldova
Poliţia a fost sesizată şi Direcţia Generală de Învăţământ din Cahul a început o anchetă internă după ce, săptămâna trecută, vlogger-ul Dima White, care riscă închisoare pentru pornografie infantilă și trafic de copii, a fost văzut la o şcoală din Cahul.
Acum 30 minute
18:40
Acum o oră
18:10
Cetățenii R. Moldova stabiliți în Franța își vor putea preschimba permisul de conducere fără examene # TVR Moldova
Începând cu 1 martie, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor putea să își preschimbe permisul de conducere moldovenesc cu unul francez, fără susținerea examenelor teoretice sau practice.
Acum 2 ore
18:00
Caz şocant într-o localitate din centrul Republicii Moldova. Vă avertizăm, urmează informații cu impact emoțional. Potrivit poliţiei, o minoră în vârstă de nouă ani ar fi fost agresată sexual.
17:40
17:40
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, își va afla sentința pe 27 februarie # TVR Moldova
Fostul primar al comunei Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, îşi va afla sentinţa în data de 27 februarie. Ciochină a fost judecat de accidentarea mortală a unui minor și fugă de la locul faptei. În acest dosar este judecat pentru complicitate şi un medic stomatolog.
17:30
Andronachi a fost eliberat în urma unei greșeli a procurorilor, spune Curtea de Apel Centru # TVR Moldova
Vladimir Andronachi a fost eliberat din arest preventiv și plasat sub control judiciar. Curtea de Apel Centru a respins, pe 2 februarie 2026, recursul Procuraturii Anticorupție împotriva unei încheieri a Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 23 ianuarie 2026.
17:20
Ministerul Sănătății cere suspendarea medicului din Șoldănești, reținut de CNA pentru corupție # TVR Moldova
Percheziţii derulate astăzi de ofițerii CNA și procurori la 30 de adrese din Chişinău, Șoldănești și Rezina, într-un dosar de corupție în care sunt vizaţi membrii mai multor comisii medicale și narcologice. Ei ar fi format o reţea care facilita ilegal eliberarea adeverinţelor necesare pentru permisele de conducere. Totul contra unor sume cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.
17:10
Expert: Prețurile la imobile, menținute artificial de grupuri de interese. Nu se merită de investit # TVR Moldova
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă de blocaj fără precedent. Deși prețurile apartamentelor rămân la niveluri record, numărul tranzacțiilor s-a prăbușit considerabil. Analistul economic Marin Gospodarenco avertizează că actualele costuri de achiziție sunt exorbitante și nu reflectă realitatea economică a cetățenilor.
Acum 4 ore
16:50
„Frații n-au ajutat și nici n-au încercat”: Fals pro-Kremlin despre pana de curent din 31 ianuarie # TVR Moldova
Mai multe surse pro-Kremlin au titrat că România nu a ajutat și nici nu a încercat să ajute Republica Moldova sâmbătă, 31 ianuarie, când aceasta a rămas fără electricitate timp de mai multe ore. În realitate, după problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea–Vulcănești–MGRES–Chișinău, Republica Moldova a început să primească electricitate anume din România, prin cele patru linii care traversează Prutul, testate în noiembrie 2024, arată o analiză realizată de Stop Fals.
16:40
Judocanul Ciprian Gribineț a completat palmaresul Republicii Moldova cu o medalie de bronz de la Open-ul European, organizat în Bulgaria. Elevul lui Valeriu Duminică a concurat la categoria de 81 de kilograme.
15:50
Reabilitarea străzii 31 August 1989 din Chișinău începe curând, anunță primarul Ion Ceban. Autoritățile municipale urmează să lanseze licitația pentru desemnarea companiei care va executa lucrările. Costul total al proiectului depășește 30 de milioane de lei.
15:40
Vrem noi sau nu, copiii cresc, iar fetițele se dezvoltă, uneori, mult mai repede. De aceea, este important încă din adolescență să fie responsabile de sănătatea lor și să viziteze un medic ginecolog. Despre cum are loc prima consultație și ce trebuie să știe adolescentele ne explică medicul ginecolog-obstetrician Elena Parpauț.
15:40
O judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă pe banca acuzaților. Despre cine este vorba? # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău anunță trimiterea în judecată a unei judecătoare de la Curtea de Apel Centru, acuzată de trafic de influență într-un dosar ce vizează soluționarea unei cauze contravenționale.
15:30
Fostul deputat liberal-democrat, Ștefan Creangă, depune astăzi, 2 februarie, mărturii în dosarul „Frauda Bancară” în care este judecat Vladimir Plahotniuc.
Acum 6 ore
14:40
Horoscop februarie 2026: De ce trebuie să eviți investițiile și deciziile majore în această lună # TVR Moldova
Luna februarie se caracterizează prin evenimente speciale ce vor avea loc: Luna plină în Rac și Eclipsa de Soare din 17 februarie, spune numerologul şi astrologul Corina Leonte.
14:10
Consiliul Superior al Magistraturii insistă pe crearea poliţiei judecătoreşti şi protejarea prin lege a magistraţilor. Solicitarea vine după ce, în ultima perioadă, mai mulţi judecători au fost agresaţi la locul de muncă. Ultimul caz a avut loc săptămâna trecută, când o femeie a intrat în timpul unei şedinţe de la Judecătoria Centru din Chişinău şi a lovit un magistrat cu un obiect dur în cap. Agresoarea a fost reţinută pentru 72 de ore, iar judecătorul a avut nevoie de îngrijiri medicale.
14:10
Fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, urmează să fie audiat în dosarul „Frauda Bancară" # TVR Moldova
Astăzi, 2 februarie, fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu, urmează să depună mărturii în dosarul „Frauda Bancară”, în care este judecat Vladimir Plahotniuc.
13:30
ANI a găsit la o activistă „Șor” de la Edineț avere nejustificată de 1,2 milioane de lei # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat la fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a Partidului „Șor”, Svetlana Panciuc, avere nejustificată în valoare de 1.204.700 de lei pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 27 noiembrie 2023. În noiembrie 2025, Judecătoria Chișinău a condamnat-o pe Svetlana Panciuc la patru ani de închisoare pentru complicitatea la finanțarea ilegală a Partidului „Șor” și a dispus confiscarea de la activistă a peste 4,8 milioane de lei.
Acum 8 ore
12:40
12:30
„Scriu sănătos, dar o să ne calce pe drum”: CNA, interceptările în cazul certificatelor medicale # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat înregistrări audio din dosarele în care au avut loc percheziții ample la Chișinău, Șoldănești și Rezina, vizând fapte de corupție legate de eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi. În acest caz, medicul-șef al Spitalului Raional Șoldănești a fost reținut.
12:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială și, ulterior, nimicirea unui lot de 15000 kg de mărar proaspăt de import. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol . Substanța poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor.
11:40
Weekend cu mii de încălcări rutiere: 30 de șoferi, înlăturați de la volan pentru alcool și droguri # TVR Moldova
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 4.470 de abateri ale Regulamentului circulației rutiere
11:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost propusă pentru nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace de către Arild Hermstad, deputat în Parlamentul Norvegiei și lider al Partidului Verzilor. Potrivit acestuia, șefa statului a fost propusă pentru rolul său în apărarea democrației, a statului de drept și a păcii în Republica Moldova, potrivit newsmaker.md.
11:20
Billie Eilish a câştigat duminică premiul pentru cântecul anului la cea de-a 68-a ediţie a Premiilor Grammy, pentru piesa Wildflower, producând surpriza serii la Los Angeles, în timp ce Lady Gaga a fost recompensată cu trofeul pentru cea mai bună înregistrare dance/pop pentru hitul Abracadabra de pe albumul Mayhem, în cadrul ceremoniei prezentate de Trevor Noah la Los Angeles.
11:10
Donald Trump, după criticile prezentatorului Premiilor Grammy: „Noah, o să mă distrez cu tine!” # TVR Moldova
Preşedintele american Donald Trump l-a ameninţat luni cu acţiuni în justiţie pe prezentatorul Trevor Noah, gazda celei de-a 68-a ediţii a Premiilor Grammy, unde politica sa de imigrare a fost aspru criticată, din cauza unei aluzii pe care a făcut-o la afacerea Epstein, relatează TVRINFO.RO.
Acum 12 ore
11:00
De astăzi, deputaţii din Republica Moldova revin la muncă după vacanţă, iar Parlamentul intră în sesiunea de primăvară 2026, care va dura până la sfârşitul lunii iulie.
10:40
Percheziții de amploare la Chișinău, Șoldănești și Rezina: un medic-șef reținut pentru corupție # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție desfășoară percheziții ample în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție legate de eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi. Un medicul-șef al Spitalului Raional Șoldănești a fost reținut într-un dosar de corupție.
09:10
A început Carnavalul de la Veneția. Mii de localnici și turiști au umplut Piața San Marco # TVR Moldova
În Italia s-a dat startul unuia dintre cele mai aşteptate evenimente din an. Este vorba despre celebrul carnaval de la Veneţia, care are loc timp de aproape trei săptămâni. Mii de localnici şi mai ales turişti au umplut Piaţa San Marco şi au purtat măşti, care mai de care mai elaborate şi misterioase.
09:10
Nume grele în dosarul Epstein: fostul prinț Andrew și un ex-șef al diplomației slovace # TVR Moldova
Printre numele celebre care apar la fiecare tranșă publicată din notoriul dosar Epstein, unul este controversat, și singurul pe care purtătorul a trebuit la propriu să și-l schimbe: fostul prinț Andrew al Marii Britanii, căzut în dizgrație, repudiat de Casa Regală și acum cunoscut simplu ca Andrew Mountbatten, după numele de familie al tatălui său. Noile dezvăluiri în ceea ce privește comportamentul său sunt cumplite, și vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Iar dosarul Epstein se lărgește și asupra altor personalități, un faimos diplomat britanic și chiar un fost șef al diplomației slovace.
08:50
Acces limitat în Chișinău, 2–4 februarie, din cauza vizitei oficiale a liderilor baltici # TVR Moldova
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 02-04 februarie 2026 (orele 08:00 – 16:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală.
08:30
Acum 24 ore
20:40
Rusia a continuat bombardamentele asupra Ucrainei. Zelenski: Situația energetică din Kiev - dificilă # TVR Moldova
Următoarea rundă de negocieri între oficialii americani, ruși și ucraineni va avea loc pe 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Volodimir Zelenski, pe o rețea socială, citat de presa de la Kiev. Între timp, Rusia a continuat bombardamentele asupra Ucrainei, dar a ocolit, din nou, Kievul. Totuși, locuitorii capitalei Ucrainei trec prin momente dificile din cauza frigului, relatează tvrinfo.ro.
20:10
Cetăţenii Republicii Moldova care lucrează peste hotare au trimis mai mulţi bani acasă, în 2025. Sumele au depăşit 1,66 miliarde de dolari. Comparativ cu anul anterior, remitenţele au crescut cu peste 3%, iar majoritatea vin din statele Uniunii Europene. Bani trimişi de cei care lucrează în străinătate continuă să aibă un rol important în economia Republicii Moldova.
19:40
R. Moldova, pe locul patru în lume la consumul de alcool: Câți litri consumă un moldovean pe an? # TVR Moldova
Republica Moldova se numără printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool din lume şi ocupă locul patru, potrivit World Population Review. Un adult bea anual, în medie, 14,1 litri de alcool pur. Astfel, depășim chiar şi state renumite în acest sens, precum Rusia, Ucraina sau Cehia. Specialiștii avertizează că acest obicei cauzează unul din patru decese în țară și continuă să reprezinte un pericol major pentru sănătatea populației.
19:20
De ce am rămas fără lumină? Linia electrică Vulcănești-MGRES, repusă în funcțiune. Detalii oficiale # TVR Moldova
Ministerul Energiei anunță că, în această după amiază, au fost finalizate lucrările de reparaţie pe LEA Vulcanesti - MGRES şi aceasta a fost reconectată. Instituția precizează că, linia electrică a fost pusă sub tensiune şi sincronizată.
Ieri
19:00
Gerul pătrunzător şi ninsorile abundente nu înseamnă doar probleme pentru oameni ci pot fi ucigătoare pentru animalele fără stăpân, care îşi duc traiul pe străzi. Iubitorii necuvântătoarelor îi încurajează pe oameni să nu rămână indiferenţi şi să ajute câinii sau pisicile nimănui cu hrană ori să le amenajeze un culcuş, până când vremea se va mai îmbuna.
18:40
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade s-a produs, duminică, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) de la București, potrivit Agerpres.
17:30
Aflați secretele ultramaratonistului Sergiu Braga care sfidează gerul în apele înghețate # TVR Moldova
Ultramaratonistul Sergiu Braga practică băile în lacuri, chiar și în sezonul rece, ca parte a pregătirii sale fizice și mentale. Cum are loc acest ritual al său aflați în reportajul realizat de jurnalista TVR MOLDOVA Svetlana Naforniță.
16:30
Începând cu ziua de luni, 2 februarie, procesul educațional în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău revine la format cu prezență fizică. Despre acest lucru a informat Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău.
16:00
La o zi după blackout-ul parţial, R. Moldova şi-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporţie de 94%, la ora 12.42. Precizările au fost făcute de către ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
15:50
De Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, marcată anual la 1 februarie, premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj primarilor, viceprimarilor, secretarilor de consilii, președinților de raioane și tuturor lucrătorilor din administrația locală, în care a mulțumit pentru munca pe care o fac zi de zi în sprijinul cetățenilor.
15:40
Toți consumatorii din municipiul Chișinău beneficiază de agent termic, livrarea energiei termice fiind asigurată în regim continuu și conform parametrilor de funcționare stabiliți, precizează Ministerul Energiei, care menționează că toate cele trei blocuri energetice din cadrul Centralei Electrice cu Termoficare CET, Sursa 1, sunt funcționale și operează în regim normal, contribuind la asigurarea stabilității atât a sistemului de termoficare, cât și a sistemului electroenergetic național.
15:10
Zelenski anunță reluarea negocierilor între Kiev, Moscova și Washington miercuri, la Abu Dhabi # TVR Moldova
Negocierile directe dintre Kiev, Moscova și Washington pentru a încerca să găsească o soluție la războiul din Ucraina vor fi reluate miercuri, la Abu Dhabi, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP, potrivit Agerpres.
14:40
A început Carnavalul de la Veneția. Mii de localnici și turiști au umplut Piața San Marco # TVR Moldova
13:40
Pe basarabenii stabiliți în Portugalia îi țin aproape nu doar tradițiile românești, dar și sportul. Locuiesc în Lisabona și muncesc în diferite domenii, iar pasiunea pentru fotbal i-a motivat să formeze o echipă.
13:00
Cod Galben de vreme geroasă și temperaturi de -24 grade Celsius. De când se încălzește vremea? # TVR Moldova
Meteorologii au emis Cod Galben de vreme geroasă. Avertizarea este valabilă pentru raioanele din centrul și nordul republicii, începând cu această seară până marți, 3 februarie, ora 10:00.
12:40
Noaptea trecută, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Tudora-1 au intervenit prompt pentru a acorda ajutor camioanelor rămase blocate în satul Tudora, din cauza ghețușului format pe carosabil.
11:50
Învățământul la distanță, prelungit în școlile din Bălți din cauza vremii nefavorabile # TVR Moldova
Învățământul la distanță în școlile din municipiul Bălți va fi prelungit cu încă două zile, urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Despre acest lucru a anunțat primarul municipiului, Alexandr Petkov, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
11:30
Israelul redeschide pe 1 februarie punctul de trecere Rafah, dintre Egipt și Fâșia Gaza, închis aproape complet din mai 2024, dar această redeschidere va fi limitată doar la persoane și în condiții drastice, informează AFP, potrivit Agerpres.
