Cetățenii, îndemnați să raporteze scurgerile de agent termic și alte posibile avarii

18:10

Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, le propune autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova să colaboreze pentru combaterea criminalităţii. Acesta susţine că este gata să le permită poliţiştilor să intre în regiunea transnistreană pentru a reţine traficanţii de droguri. Într-o reacţie pentru TVR MOLDOVA, reprezentanţii Biroului pentru Reintegrare au declarat că în competenţa lor intră doar politicile de reglementare a problemei transnistrene. Pentru o asemenea intervenţie, este necesară o decizie a Guvernului.