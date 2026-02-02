Percheziții de amploare la Chișinău, Șoldănești și Rezina: un medic-șef reținut pentru corupție
TVR Moldova, 2 februarie 2026 10:40
Centrul Național Anticorupție desfășoară percheziții ample în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție legate de eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi. Un medicul-șef al Spitalului Raional Șoldănești a fost reținut într-un dosar de corupție.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 5 minute
11:00
De astăzi, deputaţii din Republica Moldova revin la muncă după vacanţă, iar Parlamentul intră în sesiunea de primăvară 2026, care va dura până la sfârşitul lunii iulie.
Acum 30 minute
10:40
Percheziții de amploare la Chișinău, Șoldănești și Rezina: un medic-șef reținut pentru corupție # TVR Moldova
Centrul Național Anticorupție desfășoară percheziții ample în Chișinău, Șoldănești și Rezina în dosare de corupție legate de eliberarea certificatelor medicale pentru șoferi. Un medicul-șef al Spitalului Raional Șoldănești a fost reținut într-un dosar de corupție.
Acum 2 ore
09:10
A început Carnavalul de la Veneția. Mii de localnici și turiști au umplut Piața San Marco # TVR Moldova
În Italia s-a dat startul unuia dintre cele mai aşteptate evenimente din an. Este vorba despre celebrul carnaval de la Veneţia, care are loc timp de aproape trei săptămâni. Mii de localnici şi mai ales turişti au umplut Piaţa San Marco şi au purtat măşti, care mai de care mai elaborate şi misterioase.
09:10
Nume grele în dosarul Epstein: fostul prinț Andrew și un ex-șef al diplomației slovace # TVR Moldova
Printre numele celebre care apar la fiecare tranșă publicată din notoriul dosar Epstein, unul este controversat, și singurul pe care purtătorul a trebuit la propriu să și-l schimbe: fostul prinț Andrew al Marii Britanii, căzut în dizgrație, repudiat de Casa Regală și acum cunoscut simplu ca Andrew Mountbatten, după numele de familie al tatălui său. Noile dezvăluiri în ceea ce privește comportamentul său sunt cumplite, și vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Iar dosarul Epstein se lărgește și asupra altor personalități, un faimos diplomat britanic și chiar un fost șef al diplomației slovace.
Acum 4 ore
08:50
Acces limitat în Chișinău, 2–4 februarie, din cauza vizitei oficiale a liderilor baltici # TVR Moldova
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 02-04 februarie 2026 (orele 08:00 – 16:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală.
08:30
Billie Eilish a câştigat duminică premiul pentru cântecul anului la cea de-a 68-a ediţie a Premiilor Grammy, pentru piesa Wildflower, producând surpriza serii la Los Angeles, în timp ce Lady Gaga a fost recompensată cu trofeul pentru cea mai bună înregistrare dance/pop pentru hitul Abracadabra de pe albumul Mayhem, în cadrul ceremoniei prezentate de Trevor Noah la Los Angeles.
Acum 24 ore
20:40
Rusia a continuat bombardamentele asupra Ucrainei. Zelenski: Situația energetică din Kiev - dificilă # TVR Moldova
Următoarea rundă de negocieri între oficialii americani, ruși și ucraineni va avea loc pe 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Volodimir Zelenski, pe o rețea socială, citat de presa de la Kiev. Între timp, Rusia a continuat bombardamentele asupra Ucrainei, dar a ocolit, din nou, Kievul. Totuși, locuitorii capitalei Ucrainei trec prin momente dificile din cauza frigului, relatează tvrinfo.ro.
20:10
Cetăţenii Republicii Moldova care lucrează peste hotare au trimis mai mulţi bani acasă, în 2025. Sumele au depăşit 1,66 miliarde de dolari. Comparativ cu anul anterior, remitenţele au crescut cu peste 3%, iar majoritatea vin din statele Uniunii Europene. Bani trimişi de cei care lucrează în străinătate continuă să aibă un rol important în economia Republicii Moldova.
19:40
R. Moldova, pe locul patru în lume la consumul de alcool: Câți litri consumă un moldovean pe an? # TVR Moldova
Republica Moldova se numără printre țările cu cel mai ridicat consum de alcool din lume şi ocupă locul patru, potrivit World Population Review. Un adult bea anual, în medie, 14,1 litri de alcool pur. Astfel, depășim chiar şi state renumite în acest sens, precum Rusia, Ucraina sau Cehia. Specialiștii avertizează că acest obicei cauzează unul din patru decese în țară și continuă să reprezinte un pericol major pentru sănătatea populației.
19:20
De ce am rămas fără lumină? Linia electrică Vulcănești-MGRES, repusă în funcțiune. Detalii oficiale # TVR Moldova
Ministerul Energiei anunță că, în această după amiază, au fost finalizate lucrările de reparaţie pe LEA Vulcanesti - MGRES şi aceasta a fost reconectată. Instituția precizează că, linia electrică a fost pusă sub tensiune şi sincronizată.
19:00
Gerul pătrunzător şi ninsorile abundente nu înseamnă doar probleme pentru oameni ci pot fi ucigătoare pentru animalele fără stăpân, care îşi duc traiul pe străzi. Iubitorii necuvântătoarelor îi încurajează pe oameni să nu rămână indiferenţi şi să ajute câinii sau pisicile nimănui cu hrană ori să le amenajeze un culcuş, până când vremea se va mai îmbuna.
18:40
Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade s-a produs, duminică, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, conform datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) de la București, potrivit Agerpres.
17:30
Aflați secretele ultramaratonistului Sergiu Braga care sfidează gerul în apele înghețate # TVR Moldova
Ultramaratonistul Sergiu Braga practică băile în lacuri, chiar și în sezonul rece, ca parte a pregătirii sale fizice și mentale. Cum are loc acest ritual al său aflați în reportajul realizat de jurnalista TVR MOLDOVA Svetlana Naforniță.
16:30
Începând cu ziua de luni, 2 februarie, procesul educațional în instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău revine la format cu prezență fizică. Despre acest lucru a informat Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău.
16:00
La o zi după blackout-ul parţial, R. Moldova şi-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporţie de 94%, la ora 12.42. Precizările au fost făcute de către ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
15:50
De Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală, marcată anual la 1 februarie, premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj primarilor, viceprimarilor, secretarilor de consilii, președinților de raioane și tuturor lucrătorilor din administrația locală, în care a mulțumit pentru munca pe care o fac zi de zi în sprijinul cetățenilor.
15:40
Toți consumatorii din municipiul Chișinău beneficiază de agent termic, livrarea energiei termice fiind asigurată în regim continuu și conform parametrilor de funcționare stabiliți, precizează Ministerul Energiei, care menționează că toate cele trei blocuri energetice din cadrul Centralei Electrice cu Termoficare CET, Sursa 1, sunt funcționale și operează în regim normal, contribuind la asigurarea stabilității atât a sistemului de termoficare, cât și a sistemului electroenergetic național.
15:10
Zelenski anunță reluarea negocierilor între Kiev, Moscova și Washington miercuri, la Abu Dhabi # TVR Moldova
Negocierile directe dintre Kiev, Moscova și Washington pentru a încerca să găsească o soluție la războiul din Ucraina vor fi reluate miercuri, la Abu Dhabi, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP, potrivit Agerpres.
14:40
A început Carnavalul de la Veneția. Mii de localnici și turiști au umplut Piața San Marco # TVR Moldova
În Italia s-a dat startul unuia dintre cele mai așteptate evenimente din an. Este vorba despre celebrul carnaval de la Veneția, care are loc timp de aproape trei săptămâni. Mii de localnici și, mai ales, turiști au umplut Piața San Marco și au purtat măști, care mai de care mai elaborate și misterioase, relatează tvrinfo.ro.
13:40
Pe basarabenii stabiliți în Portugalia îi țin aproape nu doar tradițiile românești, dar și sportul. Locuiesc în Lisabona și muncesc în diferite domenii, iar pasiunea pentru fotbal i-a motivat să formeze o echipă.
13:00
Cod Galben de vreme geroasă și temperaturi de -24 grade Celsius. De când se încălzește vremea? # TVR Moldova
Meteorologii au emis Cod Galben de vreme geroasă. Avertizarea este valabilă pentru raioanele din centrul și nordul republicii, începând cu această seară până marți, 3 februarie, ora 10:00.
12:40
Noaptea trecută, polițiștii de frontieră din cadrul SPF Tudora-1 au intervenit prompt pentru a acorda ajutor camioanelor rămase blocate în satul Tudora, din cauza ghețușului format pe carosabil.
11:50
Învățământul la distanță, prelungit în școlile din Bălți din cauza vremii nefavorabile # TVR Moldova
Învățământul la distanță în școlile din municipiul Bălți va fi prelungit cu încă două zile, urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Despre acest lucru a anunțat primarul municipiului, Alexandr Petkov, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.
11:30
Israelul redeschide pe 1 februarie punctul de trecere Rafah, dintre Egipt și Fâșia Gaza, închis aproape complet din mai 2024, dar această redeschidere va fi limitată doar la persoane și în condiții drastice, informează AFP, potrivit Agerpres.
Ieri
10:40
La Orhei, a fost deschis un centru de dezvoltare pentru copii, unde se pune accent pe învățarea prin autodescoperire, într-un mediu modern și prietenos. Fondatoarea centrului este o tânără din localitate, Aurelia Obreja, care, după ce a studiat la Iași, a revenit acasă, pentru a pune în aplicare practicile pe care le-a preluat de peste Prut.
08:40
Tragedie în localitatea Mateuți din raionul Rezina. O fată de 17 ani a murit după ce a căzut de pe o stâncă, de la aproape 20 de metri înalţime.
08:20
Accident rutier în raionul Sângerei: Șoferul, care nu deținea permis de conducere, a decedat # TVR Moldova
Un tânăr, în vârstă de 21 de ani, a decedat, iar altul de 19 ani a ajuns la spital, după ce automobilul în care se aflau a ajuns într-un copac. Accidentul s-a produs sâmbătă seara în raionul Sângerei. Șoferul nu deținea permis de conducere.
31 ianuarie 2026
21:10
Servicii publice eficiente și infrastructură modernă sunt printre proiectele aflate în curs de implementare în localitățile unite în vara anului trecut: Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și orașul Leova. În aceste localități urmează să funcționeze un serviciu modern de salubrizare, iar pe clădirile fostelor primării vor fi instalate panouri fotovoltaice, pentru un consum redus de energie. Și locuitorii satelor Călinești, Chetriș și Hîncești, din raionul Fălești, spun că sunt mulțumiți de comasarea localităților, întrucât astfel crește eficiența administrației publice locale.
20:10
Luptătoarea Irina Rîngaci și canoistul Serghei Tarnovschi încă mai culeg roadele muncii depuse în 2025. Aceștia au fost desemnați cei mai buni sportivi ai anului trecut în cadrul evenimentului tradițional „Cina Olimpică”, organizat la Palatul Republicii din Chișinău. TVR Moldova a fost, la rândul său, premiată pentru promovarea imaginii Republicii Moldova pe arena sportivă internațională.
19:10
Au fost lansate ofertele turistice pentru sezonul 2026, la cea de-a 20-a ediție a Tourism & Travel Expo. Evenimentul de la Chișinău reunește peste 70 de companii din țară și de peste hotare și oferă vizitatorilor reduceri de preț, dar și destinații noi. Cei care trec pragul expoziției pot să-și planifice vacanțele ideale și să primească sfaturi direct de la specialiști.
18:10
Cu toții știm că pescarii sunt bancagii de fire, dar și norocoși, că, de altfel, nu-i ajută nici cea mai bună momeală pentru pești. Jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu, a aflat povestea unui pescar pasionat, care, în fiecare zi, merge la iazul din sat, pentru că astfel se înviorează, spune el.
17:10
Fragmente ale unei rachete chineze ar putea ajunge pe teritoriul Europei. Ce țări sunt în pericol # TVR Moldova
Experții în securitate spațială avertizează că fragmente provenite de la o rachetă lansată de China ar putea reintra necontrolat în atmosferă și ar putea ajunge inclusiv deasupra unor zone locuite din Europa. Mai multe autorități europene, printre care cele din Marea Britanie, au activat proceduri de monitorizare și alertă, potrivit Antena1.
16:40
Republicii Moldova a depășit problema electrică, iar sistemul electroenergetic național funcționează în parametri normali, a transmis ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în după amiaza zile de sâmbătă, 31 ianuarie. Deconectările de electricitate masive au fost provocate de căderea de tensiune la linia electrică Isaccea – Vulcănești – Moldgres – Chișinău.
16:20
Cum a depășit Moldova pana de curent? A fost activat un regim stabilit împreună cu România # TVR Moldova
Republica Moldova nu a achiziționat energie de avarie în timpul penei de curent masive de sâmbătă, 31 ianuarie, a declarat pentru TVR Moldova responsabilul de comunicare al SA Moldelectrica, Igor Grițco. După problemele înregistrate pe linia electrică Isaccea – Vulcănești – Moldgres - Chișinău, Republica Moldova a început să fie alimentată cu electricitate prin cele patru linii de 110 kV, care traversează Prutul, regim testat în noiembrie 2024.
16:10
Venezuela și-a exprimat vineri solidaritatea față de Cuba și a condamnat măsurile anunțate de Statele Unite împotriva țărilor care continuă să vândă petrol Havanei. Reacția vine după ce președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv ce vizează posibile taxe vamale în acest sens, relatează AFP.
15:00
Circulația troleibuzelor în municipiul Chișinău se desfășoară parțial, pe mai multe rute fiind utilizate vehicule cu mers autonom sau diesel, în contextul lipsei energiei electrice, anunță Regia Transport Electric Chișinău.
14:00
Alimentarea cu energie electrică este restabilită treptat în mai multe regiuni ale R. Moldova # TVR Moldova
Procesul de restabilire a energiei electrice a început în mai multe zone ale Republicii Moldova, după întreruperile înregistrate anterior. Autoritățile anunță că situația este în curs de stabilizare, iar reconectarea consumatorilor are loc progresiv.
13:20
Defecțiune majoră în sistemul energetic al Ucrainei. Deconectări de avarie în mai multe regiuni # TVR Moldova
O defecțiune tehnică produsă vineri dimineață în sistemul energetic al Ucrainei a provocat deconectări în lanț și restricții temporare de furnizare a energiei electrice în mai multe regiuni ale țării. Informația a fost confirmată de ministrul energiei de la Kiev, Denis Șmîhal.
13:20
Deconectările de curent au afectat temporar rețeaua de încălzire din Chișinău - Termolectrica # TVR Moldova
În urma problemelor în sistemul electroenergetic național, au fost înregistrate perturbări ale rețelei de încălzire în municipiul Chișinău, transmite TERMOELECTRICA SA, cel mai important producător de energie electrică și termică.
12:40
Dorin Junghietu: Blackout parțial în R. Moldova după un incident în sistemul energetic din Ucraina # TVR Moldova
Un incident produs pe teritoriul Ucrainei, soldat cu pierderea unor linii electrice, a dus la declanșarea sistemului automat de protecție și la deconectarea alimentării cu energie electrică în Republica Moldova. Informația a fost comunicată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
12:30
Activitatea în mai multe puncte de trecere a frontierei Republicii Moldova este afectată temporar din cauza unei deconectări avariate a sistemului electroenergetic, provocată de probleme tehnice în rețeaua electrică regională.
12:20
Ministerul Sănătății: Spitalele din regiunile afectate funcționează pe generatoare, fără întreruperi # TVR Moldova
Toate instituțiile medico-sanitare sunt conectate la generatoare electrice în urma deconectării avariate a sistemului electroenergetic, provocată de căderea de tensiune pe linia Isaccea–Vulcănești–MGRES, potrivit Ministerului Sănătății.
12:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că reforma pensiilor militare va fi inițiată după adoptarea pachetului de reforme din administrație, măsură pe care o consideră necesară pentru sustenabilitatea sistemului de pensii.
11:50
Semafoarele din Chișinău nu funcționează din cauza întreruperilor masive a curentului electric # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției informează că, din cauza întreruperilor masive a curentului electric, semafoarele nu funcționează, fapt ce îngreuneazǎ circulația rutieră și sporeşte riscul producerii accidentelor.
11:40
Deconectările de curent sunt provocate de probleme la linia Vulcănești – Moldgres - Chișinău # TVR Moldova
Ministerul Energiei transmite că deconectările la nivel național sunt provocate de probleme grave în reţeaua electrică din Ucraina. În dimineaţa zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, la ora 10.42, a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea avariată a sistemului electroenergetic.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Rusia ar fi început să echipeze unele dintre dronele sale cu sisteme de comunicație prin satelit, inclusiv terminale compatibile cu rețeaua Starlink, o practică ce ar putea reduce eficiența mijloacelor de bruiaj folosite de Ucraina, potrivit unor surse militare ucrainene citate de presa internațională.
10:00
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Drumurile naționale sunt, în mare parte, practicabile. Drumul R-8 Arionești–Otaci rămâne temporar blocat. Mai multe raioane – inclusiv Chișinău, Orhei, Rezina, Criuleni și Ialoveni – sunt monitorizate ca zone prioritare. Până la această oră, au fost utilizate 338 de tone de material antiderapant, transmite Centrul Național de Management al Crizelor.
09:40
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 31 ianuarie, vreme rece și ninsori slabe pe arii extinse pe timpul nopții, iar izolat și pe parcursul zilei, în Republica Moldova. Din cauza intensificărilor vântului, sunt posibile perioade de viscol, iar vizibilitatea va scădea temporar.
09:00
Circulația camioanelor de mare tonaj a fost temporar restricționată la frontiera de est a Republicii Moldova, iar drumarii au intervenit pe traseele naționale din toată țara, în urma ninsorilor și a formării poleiului.
08:40
Portugalia prin ochii TVR MOLDOVA: De la destinele conaționalilor, la misterele oceanului # TVR Moldova
În călătoria sa în Portugalia, jurnalistul TVR MOLDOVA, Ion Răilean, a reușit să filmeze mai multe subiecte interesante, atât povești de viață ale unor conaționali, cât și obiective turistice impresionante. Unul dintre locurile vizitate de Ion Răilean este și faimosul acvariu Vasco da Gama, din Lisabona. De asemenea, a aflat și multe curiozități despre renumitul navigator portughez.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.