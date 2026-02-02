Blackout în R.Moldova: accident tehnic în Ucraina, încă o sursă de știri false în România
RFI, 2 februarie 2026 11:10
Autoritățile de la Chișinău au anunțat că au reușit să remedieze pana de curent masivă de sâmbătă, când Republica Moldova și Ucraina au fost afectate de un blackout parțial care a vizat mai multe localități, inclusiv Chișinău și Bălți. Întreruperile au început după ora 10:40 dimineața, pe fondul unei avarii majore în sistemul energetic ucrainean, provocată de condiții meteo severe și deconectări în cascadă ale liniilor de înaltă tensiune. Curentul a fost restabilit în câteva ore, însă incidentul a scos la iveală vulnerabilități tehnice, infrastructurale și de comunicare. O corespondență de Liliana Barbăroșie.
• • •
Alături de Ghenadie Râbacov, suntem cât se poate de aproape de francofonia din Republica Moldova. Coordonator național al proiectului „clase bilingve francophone” în cadrul Alianței Franceze din Moldova, vorbește despre meseria sa, despre orașul său, Chișinău, dar și despre aspirațiile sale.
Mai multe regiuni din Republica Moldova, inclusiv zone din municipiul Chișinău, au rămas fără electricitate, sâmbătă dimineață, după căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcăneşti-MGRES din cauza unor probleme grave în rețeaua electrică din Ucraina. Anunțul vine de la Ministerul Energiei din Rep. Moldova, potrivit unei postări pe pagina de Facebook.
Rusia după Putin: Platforma opoziției ruse în exil la APCE. Europa testează ideea unei „alte Rusii” # RFI
La 29 ianuarie 2026, la Strasbourg, a avut loc prima ședință a Platformei forțelor democratice ruse pe lângă Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE). Este o structură creată recent, ca urmare a ieșirii Rusiei din Consiliul Europei în 2022, gândită drept un mecanism consultativ care să faciliteze dialogul dintre parlamentarii europeni și reprezentanți ai opoziției ruse aflate în exil. Presa independentă rusă, și ea în exil, se concentrează extrem de atent pe tensiunile din opoziție. Pentru că mizele politice și simbolice sunt uriașe, ne explică Liliana Barbăroșie.
Republica Moldova a preluat în proprietatea statului activele strategice deținute de Lukoil Moldova la Aeroportul Internațional Chișinău, unde fiica companiei ruse era furnizor exclusiv de combustibil pentru aeronave.
Românii născuți în Republica Moldova care au domiciliul în România se simt discriminați de autoritățile de la București. Evidența Populației verifică modul în care și-au redobândit cetățenia, ceea ce duce la întârzieri mari, chiar și de peste o lună, atunci când solicită eliberarea de buletine noi. Ne explică situația jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
O nouă minge la fileul propagandei ruse: anularea buletinelor pentru românii din Republica Moldova # RFI
Zeci de mii de buletine au fost anulate de autoritățile române, majoritatea celor vizați sunt din Republica Moldova. Intenția autorităților române de a face ordine în domeniul cetățeniei pare să fi generat situații în care românii născuți în Republica Moldova, care au domiciliul și chiar proprietăți în România, se simt discriminați de autoritățile de la București. Evidența Populației verifică modul în care și-au redobândit cetățenia, ceea ce duce la întârzieri mari, chiar și de peste o lună atunci când solicită eliberarea de buletine noi. Ne explică jurnalistul Euronews România, Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
Ion Tăbârță: „Ar fi păcat ca, din cauza birocrației de la Bruxelles, R.Moldova să ajungă, din nou, în sfera de influență a Rusiei” # RFI
Pe fundalul evoluțiilor geopolitice tot mai imprevizibile, UE ar trebui să ia măsuri urgente pentru a accelera negocierile de aderare cu Chișinăul. Ar fi păcat ca din cauza birocrației Republica Moldova să rămână, din nou, în sfera de influență a Rusiei, spune la RFI analistul politic de la Chișinău, Ion Tăbârță, invitatul emisiunii Moldova Zoom.
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat la Berlin, în cadrul unei conferințe de presă cu premierul român Ilie Bolojan, că UE nu-i poate dezamagi pe cetățenii Moldoveni. „Domnul preşedinte Macron, domnul Tusk şi cu mine am fost la Chişinău de Ziua Independenţei şi am discutat cu doamna Maia Sandu, şi am vorbit în faţa a 80.000 de cetăţeni moldoveni despre perspectiva europeană a Moldovei. Am luat la cunoştinţă rezultatul alegerilor şi vrem să păstrăm deschis şi după aceste alegeri drumul Moldovei către Europa. Trebuie să fie clar că nu îi putem dezamăgi pe cetăţenii moldoveni care vor să adere la Uniunea Europeană”, a declarat Friedrich Merz.
Un oraș fără grabă, fără ambuteiaje și aproape fără copii: Frunză, cel mai mic oraș din Republica Moldova # RFI
În anul 2004, orașul Frunză din raionul Ocnița avea aproape o mie cinci sute de locuitori. Astăzi, potrivit ultimului recensământ, populația acestuia a ajuns la aproape 600 de suflete. Localnicii spun că, în realitate, sunt și mai puțini. Frunză este cel mai mic oraș din Republica Moldova – o urbe fără ambuteiaje, fără aglomerație, fără grabă. Un oraș liniștit până la tăcere, construit de sovietici ca să depășească Occidentul decadent.
Cu două săptămâni în urmă, o instanță de judecată din Chișinău a pronunțat o sentință fără precedent: Denis Cuculescu a fost condamnare la 15 ani de detenție pentru trădare de patrie și escrocherie. Dosarul descrie un mecanism complex de transferuri de criptomonede din Federația Rusă, utilizate pentru manipularea opiniei publice, propagandă anti-refugiați ucraineni și tentative de instigare a protestelor violente în Republica Moldova și este un punct de cotitură în felul în care justiția califică operațiunile hibride.
Cancelarul Germaniei a promis la întâlnirea cu premierul român că Europa nu-i poate dezamăgi pe cetățenii moldoveni care își doresc în Uniunea Europeană. De ce vorbește Merz despre dezamăgire în procesul de aderare? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Ucraina: Frigul, folosit ca armă. „Dacă lumea rămâne indiferentă — atunci nimic nu s-a schimbat de la al Doilea Război Mondial” # RFI
Ucraina se află în fața unei lovituri continue asupra sistemului său energetic, într-una dintre cele mai grele ierni de la începutul războiului. În ultimele săptămâni, seriile de atacuri cu rachete și drone lansate de Rusia au continuat să provoace pene de curent și întreruperi de încălzire în orașe mari, în timp ce temperaturile scad sub zero grade.
Natalia Morari, fost candidat la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, interzisă în România # RFI
România a interzis la începutul acestei săptămâni unui cetățean al Republicii Moldova traversarea graniței. Este vorba de Natalia Morari, candidat la alegerile prezidențiale de peste Prut, fostă jurnalistă de televiziune. Care au fost motivele? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Ucrainenii îngheață de frig, din cauza bombardamentelor Rusiei. „Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri în Moldova” # RFI
Rusia țintește intenționat distrugerea sistemului energetic al Ucrainei, care trece acum prin una dintre cele mai grele ierni de la începutul agresiunii rusești. În ultimele săptămâni, seriile de atacuri cu rachete și drone au dus la pene de curent, care durează și câte 19 ore pe zi, și la întreruperi de încălzire în orașe mari, în timp ce temperaturile au scăzut sub minus 15 grade. Acesta este contextul. În ceea ce privește oamenii, adevărul este că ucrainenii îngheață, la propriu, în propriile apartamente. În secolul 21, în mijlocul Europei. „Cineva va muri de frig. Nu pe front, nu de la bombardamente, ci pur și simplu în propriul apartament”, scrie o locuitoare din Cernăuți pe rețele de socializare. Liliana Barbăroșie aduce detalii.
Maia Sandu, discurs la APCE:”Europa se confruntă cu două războaie, unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile. Lupta Ucrainei este despre securitatea regiunii # RFI
”Agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei și războiul hibrid sunt cele mai grave amenințări. Europa se află în două războaie - unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile”, avertizează președinta R.Moldova, Maia Sandu, la Strasbourg, într-un discurs în deschiderea sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Potrivit șefei statului,”dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri în Moldova. Lupta Ucrainei este despre securitatea Moldovei, a regiunii și a Europei în ansamblu”.
Protocoale de criză activate în R.Moldova, din cauza poleiului: școli închise, pene de curent, circulația camioanelor oprită # RFI
Guvernul de la Chișinău a activat protocoalele de criză pe tot teritoriul Republicii Moldova din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Temperaturile care au oscilat în ultimele zile în jurul limitei de îngheț, precipitațiile și vântul puternic au format un strat gros de polei și ghețuș pe drumuri.
Premierul Ilie Bolojan spune într-un interviu la RFI că dacă ar avea loc un referendum pentru unirea României cu Republica Moldova, el ar vota favorabil. Solicitat să comenteze o afirmație similară făcută recent de președinta de la Chișinău, Maia Sandu, Ilie Bolojan a dat un mesaj de solidaritate cu vecinii de peste Prut.
Caz bizar în regiunea separatistă transnistreană. Fostul așa-zis președinte, acuzat de CEDO că a încălcat drepturile omului în regiunea separatistă, s-a plâns la CEDO că i s-au încălcat drepturile în regiunea separatistă. Ne explică situația ciudată jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
Drumul R.Moldova spre Europa este prin România. Extinderea UE nu este caritate, ci investiție în securitate # RFI
Drumul Republicii Moldova spre Europa este prin România, declară la RFI premierul Ilie Bolojan, care, în această dimineață, a fost invitatul lui colegului nostru Cosmin Ruscior. „Dacă s-ar pune problema unui referendum de unire în România, eu aș vota «Da»”, a spus Ilie Bolojan.
Maia Sandu, la Varșovia: Extinderea UE nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitatea Europei # RFI
”Extinderea UE nu este un act de generozitate. Este o investiție în securitatea Europei. Aderarea la Uniunea Europeană este cea mai clară garanție de securitate, democrație și libertate”, declară președinta R.Moldova, Maia Sandu, aflată într-o vizită oficială în Polonia. Șefa statului a punctat la o conferință de presă cu omologul său polonez că, extinderea Uniunii Europene înseamnă extinderea spațiului ei de pace, stabilitate și valori comune.
Chișinău: Număr record de pacienți la Urgență, școli închise, zeci de accidente și localități fără lumină din cauza poleiului # RFI
La Chișinău, aproape 400 de persoane au ajuns cu traumatisme la Urgență, doar într-o zi, din cauza ghețușului. Este un record, spun mediicii, care au suplimentat personalul medical din traumatologie, medicină de urgență, imagistică, precum și personal auxiliar, pentru a face față fluxului crescut de pacienți. Între timp, multe școli sunt astăzi închise, iar zeci de accidente au avut loc pe drumurile din țară.
Eduard Digore despre Cameră de Comerț Trilaterală Moldova–România–Ucraina: Dacă așteptăm încheierea războiului, vom fi ocoliți (INTERVIU) # RFI
O Cameră de Comerț și Industrie Trilaterală Moldova–România–Ucraina ar urma să devină operațională în următoarele luni, cu sediul principal la Chișinău. Inițiativa este gândită ca un instrument de pregătire economică și investițională pentru reconstrucția Ucrainei și nu condiționează activitatea sa de încheierea războiului.
În perioada 23–24 ianuarie 2026, la Abu Dhabi, au avut loc primele negocieri pentru pace în format trilateral între Rusia, Ucraina și Statele Unite ale Americii. Atât SUA, cât și Ucraina le-au apreciat drept „constructive”, fără a detalia prea mult rezultatele, dar anunțând opinia publică despre faptul că acestea vor continua la începutul lunii februarie 2026.
Un politician din Republica Moldova a fost în Lviv și s-a filmat pe social media povestind că viața de acolo este pașnică și nu ar exista drone. Asta deși Lvivul a fost atacat de multe ori cu drone rusești. Autoritățile din Ucraina au aflat despre clip. Ce decizie au luat, ne spune jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
R.Moldova: Memoria ca formă de responsabilitate și Cameră de comerț Moldova-România-Ucraina pentru reconstrucția post-război # RFI
Moldova, România și Ucraina fac un pas spre o cooperare economică mai strânsă, într-un moment în care războiul și viitorul reconstrucției Ucrainei redesenează prioritățile regiunii. La Chișinău va fi creată o Cameră de Comerț și Industrie trilaterală, iar invitatul nostru de astăzi, avocatul de business Eduard Digore, lider al grupului de lucru trilateral care pregătește lansarea proiectului, vorbește la RFI despre rolul acestei inițiative. Un interviu realizat de Liliana Barbăroșie.
Președinta R.Moldova, vizite în Polonia și Franța. Maia Sandu va susține un discurs la sesiunea APCE de la Strasbourg # RFI
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, în următoarele zile, face vizite în Polonia și Franța. În Varșovia merge, în perioada 25-26 ianuarie, la invitația președintelui Karol Nawrocki. Iar la Strasbourg, pe 27 ianuarie, președinta Sandu va susține un discurs în deschiderea sesiunii de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Republica Moldova deține în prezent Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat exercitat până la mijlocul lunii mai.
Între datorie și vocație: cum arată Armata Națională prin ochii soldaților, cadeților și tinerilor din Bălți # RFI
Pentru unii, armata e lecția de disciplină care le-ar fi lipsit. Pentru alții, un an pierdut de care mai bine fugi. Între aceste două percepții se află Armata Națională a Republicii Moldova, o instituție care, dincolo de stereotipuri, s-a schimbat, participă la misiuni internaționale și își definește locul în ochii noii generații.
1% din PIB pentru apărare, „suficient pentru timp de pace”: Anatol Șalaru despre buget, drone și opțiunile strategice ale Republicii Moldova # RFI
Un fost ministru al apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, explică ce înseamnă bugetul propus pentru apărare, care sunt provocările legate de protecția împotriva dronelor și ce opțiuni strategice are țara noastră într-un context regional instabil.
Nicușor Dan: România va lua în serios ideea Unirii „doar în momentul în care o majoritate din R.Moldova va dori asta” # RFI
În contextul discuțiilor privind scenariul Unirii Republicii Moldova cu România președintele Nicușor Dan subliniază că majoritatea opiniei cetățenilor moldoveni este că obiectivul acestui stat este integrarea europeană. „România, evident - «frate mai mare», cum vreți să-i spuneți, identitate de cultură, de istorie - susține obiectivul pe care cetățenii Republicii Moldova și l-au ales. Eu sunt optimist că acest lucru se va întâmpla”, spune Nicușor Dan. Însă, spune președintele României, dacă în viitorul mediu, îndepărtat, majoritatea cetățenilor vor avea altă opinie, „vom acționa în consecință”. „Pentru moment, respectăm suveranitatea exprimată de opinia cetățenilor”, a mai declarat Nicușor Dan.
Cursurile de limbă română din Republica Moldova atrag mii de oameni în fiecare an. Este vorba de programul guvernamental prin care li se oferă ocazia celor care până acum nu au vorbit limba română să o învețe, gratuit. Mai multe detalii ne spune jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari, în „Cronica lui Vitalie”.
Anunțul președintei: Republica Moldova așteaptă un nou radar. Petru Horea: „Pentru a acoperi întreg teritoriul, avem nevoie de patru astfel de radare” # RFI
Președinta Maia Sandu a avertizat, în recenta sa conferință de presă privind prioritățile pentru anul 2026, că „ordinea mondială se destramă”, că „marile puteri își creează sfere de influență” și că „Rusia rămâne o sursă majoră de insecuritate”, oferind cea mai clară imagine de până acum asupra modului în care Republica Moldova își reevaluează apărarea într-un context regional tot mai instabil. Expertul în securitate al comunității WatchDog, Petru Horea, spune că Republica Moldova trebuie să accelereze modernizarea apărării, în special în zona apărării antiaeriene.
Maia Sandu: Cel mai mult pentru R. Moldova îmi doresc să fim în pace. Unirea cu România nu are sprijin majoritar # RFI
”Cel mai mult îmi doresc pace pentru R.Moldova, cetățenii să fie în siguranța și să rămânem parte a lumii libere, lucrurile cele mai importante în special în contextul regional tot mai dificil. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea la UE și dacă R.Moldova ar fi sub protecția României”. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu la o conferință de presă unde a prezentat prioritățile instituției prezidențiale pentru anul 2026. Totodată, președinta Sandu a punctat că, în R.Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România, în contextul discuțiilor intense din ultima perioadă.
O dronă rusească, găsită în sudul R.Moldova, este activă și conține explozibil. Localnicii, evacuați. MAE: O încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a țării # RFI
O dronă rusească a fost găsită în sudul R.Moldova, în raionul Ștefan Vodă. Poliția anunță că drona este activǎ și conține un dispozitiv explozibil. Cetățenii din zonă au fost evacuați. Specialiștii Secției tehnico-explozivă a Poliției vor efectua o explozie controlată la fața locului, spun oamenii legii. Ministerul Afacerilor Externe declară că asemenea incidente constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Maia Sandu repetă mesajul: „Pacea și libertatea R.Moldova pot fi asigurate prin aderarea la UE și, eventual, dacă R.Moldova ar fi sub protecția României” # RFI
Republica Moldova are două soluții pentru a menține pacea și a rămâne parte a lumii libere – aderarea la Uniunea Europeană și dacă ar fi sub protecția României, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă susținută joi dimineața la Chișinău. Aceasta a accentuat că în acest moment există sprijinul populației pentru integrarea europeană, cale pe o urmează autoritățile de la Chișinău.
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, programate pentru 22 martie, au fost suspendate după o decizie a Curții Supreme de Justiție (CSJ) a Republicii Moldova, care a constatat neconcordanțe între cadrul electoral regional și legislația națională. Autoritățile locale și centrale caută acum o soluție legală pentru reluarea procesului electoral.
Unirea Republicii Moldova cu România nu mai este o discuție românească. A ajuns un subiect internațional. Ce anume s-a discutat la Davos despre asta? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
R. Moldova la Davos, atacuri împotriva jurnaliștilor și încercarea Chișinăului de a readuce în legalitate autonomia găgăuză # RFI
Curtea Supremă de Justiție de la Chișinău a suspendat alegerile în legislativul autonomiei găgăuze din sudul Republicii Moldova, din cauza unor neconcordanțe între legislația regională și cea națională. Se caută acum o soluție pentru reluarea alegerilor în regiunea care în ultimii ani a sfidat practic autoritatea și cursul oficial al Chișinăului, în special după ce puterea acolo a fost preluată prin cumpărare de voturi de gruparea oligarhului refugiat la Moscova, Ilan Șor. O corespondență de Liliana Barbăroșie.
ONG-urile de la Chișinău condamnă atacurile împotriva jurnaliștilor. Mariana Rață, la RFI: Trebuie regândite mecanismele de protejare a presei în fața amenințărilor hibride # RFI
”Trebuie regândite mecanismele prin care să protejezi presa ca o instituție cu o valoare importantă într-o societate care este expusă unor influențe hibride din afară”, spune în interviul Moldova Zoom, jurnalista TV8, Mariana Rață. Moderatoarea emisiunii ”Cutia Neagră” a devenit în ultima perioada ținta unor atacuri orchestrare ce au drept scop intimidarea și discreditarea imaginii sale. Mai multe ONG-uri de media de la Chișinău un lansat un apel prin care își exprimă îngrijorarea și condamnă cu fermitate intensificarea campaniilor de denigrare și hărțuire împotriva instituțiilor mass-media și jurnaliștilor din R. Moldova.
Alexandru Munteanu, la Davos: R.Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să se alăture eforturilor europene de apărare a democrației, libertății și păcii # RFI
”R.Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să se alăture eforturilor europene de apărare a democrației, libertății și păcii”. Declarația aparține premierului R.Moldova, Alexandru Munteanu, și a fost făcută la Forumul Economic de la Davos. Potrivit șefului Cabinetului de Miniștri de la Chișinău, evenimentul din acest an depășește dimensiunea economică a discuțiilor,”este despre cum reușim să creștem dialogul și cooperarea, despre cât de important este să găsim soluții în comun pentru a construi împreună stabilitate și prosperitate”.
Daniel Vodă: Comunitatea Statelor Independente este un instrument folosit politic de Rusia, inutil pentru R.Moldova # RFI
Comunitatea Statelor Independente, CSI, este un instrument inutil pentru Republica Moldova. Este o structură golită de conținut, care a fost folosită selectiv de-a lungul istoriei și exploatată politic de Federația Rusă, spune la RFI invitatul emisiunii Moldova Zoom, diplomatul și fostul purtător de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, Daniel Vodă.
Guvernul accelerează procesul de amalgamare voluntară. Alexei Buzu: „Vă îndemn să găsim soluții împreună” # RFI
Guvernul accelerează procesul de amalgamare voluntară a localităților și vor începe consultări publice cu autoritățile locale și cetățenii. Executivul promite primării mai puternice și servicii publice mai accesibil. În timp ce comuna Călinești din raionul Fălești este deja un exemplu de unificare reușită, alte localități din nordul republicii, precum Drochia sau Sângerei, se confruntă cu lipsa specialiștilor și reticența oamenilor.
Republica Moldova s-ar putea uni cu România în situația în care democrația ar fi amenințată de Rusia, explică Maia Sandu. Ce crede Rusia despre Unire? S-ar opune? Dar mai ales cât de mult ar conta părerea Kremlinului? Explică Vitalie Cojocari, jurnalist Euronews România, în „Cronica lui Vitalie”.
Părăsirea CSI: o retragere tardivă, dar necesară, a Chișinăului dintr-o organizație devenită epavă geopolitică # RFI
Părăsirea CSI este o retragere tardivă, dar necesară, dintr-o organizație devenită epavă geopolitică inutilă pentru Republica Moldova, spune la RFI invitatul Moldova Zoom de astăzi, diplomatul și fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă. Ministerul de Externe de la Chișinău a inițiat procedurile pentru retragerea completă a Moldovei din cadrul Comunității Statelor Independente (CSI), structură moștenitoare a Uniunii Sovietice, dominată de Rusia. Chișinăul vrea astfel să lase în urmă și ultima rămășiță a Uniunii Sovietice pentru a fi gata de aderarea la UE către 2028. Opoziția pro-rusă de la Chișinău a reacționat dur la declarațiile puterii pro-europene, în termeni care repetă la indigo retorica Kremlinului în raport cu Republica Moldova. „Poate duce țara noastră la o tragedie similară celei trăite de poporul Ucrainei”, spune liderul socialiștilor, fostul președinte Igor Dodon.
Paula Erizanu: „Dacă Ucraina nu rezistă, R.Moldova va trebui să aleagă cum să dispară: fie gubernie la Putin, fie parte a României” # RFI
Schimbarea ordinii internaționale, când statele mari își impun poziția prin forță, pune presiune pe statele mici. De aici și mesajul, aparent paradoxal, transmis de Maia Sandu prin declarația că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, spune la RFI invitata emisiunii Moldova Zoom, jurnalista și scriitoarea Paula Erizanu. Am discutat și care e diferența de mesaj a unui „Maladets!” care vine de la un vorbitor de rusă și a celui care vine de la un artist român, dacă Republica Moldova chiar l-a învins pe Putin, așa cum scrie The Telegraph, dar și despre cum se vede România din R.Moldova.
Republica Moldova anunță că vrea să lase în urmă și ultima rămășiță a Uniunii Sovietice. Este vorba de CSI, Comunitatea Statelor Independente. Care este legătură cu URSS? Ne explică jurnalistul Euronews România Vitalie Cojocari în „Cronica lui Vitalie”.
R.Moldova inițiază denunțarea acordului de constituire a CSI, organizație post-sovietică dominată de Rusia # RFI
Ministerul de Externe de la Chișinău a inițiat procedurile pentru retragerea completă a Moldovei din cadrul Comunității Statelor Independente (CSI), structură moștenitoare a Uniunii Sovietice dominată de Rusia. Ministrul de Externe Mihai Popșoi a anunțat la postul public de radio că urmează denunțarea acordurilor care stau la baza formării organizației internaționale. Mai exact, Moldova va denunța Acordul de fondare și anexa, dar și statutul CSI. Astfel, din punct de vedere juridic, Republica Moldova nu va mai face parte din Comunitate.
Maia Sandu a transmis condoleanțe după tragicul accident feroviar din Spania.”Suntem alături în aceste momente de doliu” # RFI
Președinta R.Moldova, Maia Sandu, a transmis condoleanțe după tragicul accident feroviar din Spania. Cel puțin 39 de persoane au decedat, iar alte 170 sunt rănite.”Suntem alături în aceste momente de doliu și pierdere cumplită”, este mesajul președintei Maia Sandu. Ministerul de Externe de la Chișinău susține că printre victime nu sunt cetățeni moldoveni.
Lidia Pădureac, despre nevoia decomunizării la Bălți: „O stradă se repară într-un an, mai complicată este schimbarea conștiinței omului” # RFI
La peste trei decenii de la proclamarea independenței Republicii Moldova, municipiul Bălți din nordul țării rămâne unul dintre orașele în care moștenirea simbolică a perioadei sovietice este încă vizibilă: prin monumente, fațade de clădiri, dar și prin denumirea unor străzi. De ce decomunizarea a fost parțială, fragmentată sau chiar blocată? Și ce spune acest lucru despre raportarea noastră la istorie, memorie și spațiul public? Răspunsurile le-a căutat corespondentul nostru din nordul Republicii Moldova, Dumitru Pelin, în dialogul cu invitata de astăzi, Lidia Pădureac, doctor în istorie la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse atenționează: Moldova continuă să fie „neprietenoasă” # RFI
Pe 16 ianuarie 2026 Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a emis un comunicat de presă în care au reluat o acuzație mai veche: Chișinăul continuă să facă presiuni asupra cetățenilor ruși care călătoresc în Republica Moldova în scop personal sau pentru turism.
