Ilie Bolojan la RFI: Aș vota DA la un eventual referendum pentru unirea cu Rep. Moldova

Regiunea transnistreană se află într-o nouă stare de urgență în economie, pe fondul unei crize energetice profunde și al prăbușirii principalelor surse de venit ale regimului de la Tiraspol. Autoritățile separatiste discută deja despre prelungirea acestei măsuri și în 2026. În paralel însă, spațiul public a fost inundat de informații false – de la presupuse „blocade” instituite de Chișinău și Kiev, până la narațiuni alarmiste despre o izolare totală și un colaps iminent. Ce se întâmplă, de fapt, în regiunea transnistreană? Care este realitatea din spatele acestor titluri și cui folosesc falsurile? Jurnalista Irina Tabaranu, de la platforma Zona de Securitate, explică într-un interviu relatat pentru RFI contextul real al dezinformării, situația armatei ruse din stânga Nistrului și prăbușirea unui sistem economic construit pe gaz gratuit.