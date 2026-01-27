Maia Sandu, discurs la APCE:”Europa se confruntă cu două războaie, unul care distruge orașe și altul care erodează democrațiile. Lupta Ucrainei este despre securitatea regiunii

15:00

Schimbarea ordinii internaționale, când statele mari își impun poziția prin forță, pune presiune pe statele mici. De aici și mesajul, aparent paradoxal, transmis de Maia Sandu prin declarația că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, spune la RFI invitata emisiunii Moldova Zoom, jurnalista și scriitoarea Paula Erizanu. Am discutat și care e diferența de mesaj a unui „Maladets!” care vine de la un vorbitor de rusă și a celui care vine de la un artist român, dacă Republica Moldova chiar l-a învins pe Putin, așa cum scrie The Telegraph, dar și despre cum se vede România din R.Moldova.