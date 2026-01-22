R. Moldova la Davos, atacuri împotriva jurnaliștilor și încercarea Chișinăului de a readuce în legalitate autonomia găgăuză

11:40

Procesul lui Vlad Plahotniuc, declanșat după extrădarea sa din Grecia în toamna anului 2025, este considerat de mulți observatori drept cel mai important dosar penal din istoria recentă a Republicii Moldova. Nu doar prin numele inculpatului, fost lider al Partidului Democrat și figură centrală a regimului oligarhic de până în 2019, ci mai ales prin miza sa: capacitatea justiției de a gestiona un dosar complex, cu ramificații politice, financiare și instituționale, în condiții de proces echitabil. În timp ce dosarul înaintează, o parte a societății civile și a experților în drept avertizează că acest „test al justiției” riscă să fie ratat încă înainte de verdict. De ce acest gen de concluzii?