Negocierile de la Abu Dhabi: În căutarea unei formule de a ieși din război

15:30

”Președinția Comitetului de Miniștri, deținută în prezent de R.Moldova, este o ocazie de a demonstra angajamentul față de Consiliul Europei (CoE) și valorile sale și, totodată, o modalitate prin care Moldova își aduce contribuția la consolidarea acestor valori, într-o perioadă de provocări majore, când democrația este vizată de forțe care nu își doresc menținerea acestor sisteme democratice, în care democrația trebuie ajutată să se apere mai eficient. Este o acțiune importantă pentru țara noastră, iar sprijinirea Ucrainei este una dintre priorități”, declară într-un interviu la RFI, la Strasbourg, ambasadoarea Daniela Cujbă, reprezentantul permanent al R.Moldova pe lângă Consiliul Europei.